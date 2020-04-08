Predator AI technical version

RockSolidInstitutional V14 - Adaptive Multi-Timeframe Professional Trading System

RockSolidInstitutional V14 is an advanced technical analysis indicator for MetaTrader 5 that delivers institutional-grade market analysis across all trading styles and timeframes. This comprehensive system combines sophisticated pattern recognition with adaptive market regime detection to provide high-quality trading signals.


 Core Technical Capabilities

 Multi-Timeframe Adaptive Engine

- Automatic Trading Mode Detection: Seamlessly switches between Scalping (M1-M15), Intraday (M30-H4), and Swing (H4+) strategies

- Market Condition Analysis: Real-time identification of trending, ranging, breakout, and consolidation markets

- Volatility-Regime Adaptation: Dynamic parameter optimization based on current market volatility

- Session-Based Filtering**: Asian, London, New York session optimization with overlap period detection

Advanced Pattern Recognition System

- Comprehensive Candlestick Pattern Library:

  - Engulfing Patterns (Bullish/Bearish)

  - Pin Bars and Hammer Formations

  - Inside Bar Breakout Patterns

  - Morning/Evening Star Reversals

  - Three Soldier/Crow Formations

  - Harami Pattern Variations

  - Doji Pattern Detection

Non-Repainting Architecture: All signals generated exclusively on confirmed closed bars

Minimum Body Size Validation: Configurable pip-based candle strength filtering

 Institutional Analysis Framework

Smart Money Concept Integration:

  - Order Block Detection and Mitigation Tracking

  - Fair Value Gap (FVG) Identification

  - Liquidity Pool Analysis and Stop Hunt Detection

  - Break of Structure (BOS) Confirmation

  - Supply/Demand Zone Analysis

- Multi-Timeframe Alignment**: H1, H4, D1 confirmation system requirements

- Dynamic Confluence Scoring**: Configurable 2-8 factor scoring system with adjustable thresholds


Professional Risk Management

- Triple Take-Profit System: Flexible Risk:Reward levels (TP1, TP2, TP3)

Advanced Stop Loss Mechanisms:

  - Structural Price Action Stops

  - ATR-Based Dynamic Stops

  - Trailing Stop Functionality with ATR steps

Comprehensive Position Sizing**:

  - Fixed lot size or risk percentage-based calculation

  - Volatility-adjusted position sizing

  - Daily loss/profit limitation controls

Multi-Layer Trade Filtering:

  - Spread monitoring and filtering

  - Session-based trade enablement

  - Signal cooldown periods

  - Maximum simultaneous trade limits


Technical Specifications


Input Parameter Groups

Trading Mode Configuration

- Automatic or manual mode selection

- Individual trading style enablement

- Timeframe-specific optimization controls


Adaptive System Settings

- Market condition adaptation toggles

- Volatility-based parameter scaling

- Session-aware adjustment controls


Pattern Detection Parameters

- Individual pattern activation controls

- Minimum confluence factor requirements

- Signal score threshold configuration


Risk Management Parameters

- Multiple take-profit level ratios

- Stop loss methodology selection

- Money management system options


Visual Customization

- Complete color scheme customization

- Performance panel display options

- Label and scoring visibility controls

 Performance Monitoring

- Real-time Performance Dashboard: Comprehensive trading statistics display

- Mode-Specific Analytics: Separate performance tracking for scalping, intraday, and swing strategies

- Historical Performance Analysis: Configurable lookback period for signal review

- Visual Signal Marking: Clear entry, stop loss, and take profit level markings on chart


System Requirements & Compatibility

- Platform: MetaTrader 5 (Build 2000+ recommended)

- Supported Assets: All Forex pairs, indices, commodities, cryptocurrencies

- Timeframe Support: M1 to MN1 (full multi-timeframe capability)

- Broker Compatibility: Works with all MT5 brokers

- Strategy Tester Compatible:Full support for backtesting and optimization

Installation & Configuration

1. Download and attach indicator to desired chart

2. Configure preferred trading mode and risk parameters

3. Adjust visual settings according to preference

4. Monitor performance panel for real-time statistics and market analysis

Key Professional Features

- Universal Market Compatibility: Consistent performance across all instrument types and timeframes

- Institutional-Grade Analysis: Professional-level market structure and liquidity analysis

- Adaptive Intelligence: Automatic parameter adjustment to current market conditions

- Comprehensive Risk Management: Multi-layered position and risk control systems

- Clear Visual Interface: Intuitive chart markings and comprehensive performance data display

This professional trading system is designed for experienced traders seeking comprehensive technical analysis capabilities. The adaptive architecture ensures optimal performance across various market environments while maintaining rigorous risk management standards.

RockSolidInstitutional V14 - Professional-Grade Technical Analysis for Serious Traders

ATHENA SERIES EP1 @THESONS

