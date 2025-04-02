Predator AI technical version

RockSolidInstitutional V14 - Adaptive Multi-Timeframe Professional Trading System

RockSolidInstitutional V14 is an advanced technical analysis indicator for MetaTrader 5 that delivers institutional-grade market analysis across all trading styles and timeframes. This comprehensive system combines sophisticated pattern recognition with adaptive market regime detection to provide high-quality trading signals.


 Core Technical Capabilities

 Multi-Timeframe Adaptive Engine

- Automatic Trading Mode Detection: Seamlessly switches between Scalping (M1-M15), Intraday (M30-H4), and Swing (H4+) strategies

- Market Condition Analysis: Real-time identification of trending, ranging, breakout, and consolidation markets

- Volatility-Regime Adaptation: Dynamic parameter optimization based on current market volatility

- Session-Based Filtering**: Asian, London, New York session optimization with overlap period detection

Advanced Pattern Recognition System

- Comprehensive Candlestick Pattern Library:

  - Engulfing Patterns (Bullish/Bearish)

  - Pin Bars and Hammer Formations

  - Inside Bar Breakout Patterns

  - Morning/Evening Star Reversals

  - Three Soldier/Crow Formations

  - Harami Pattern Variations

  - Doji Pattern Detection

Non-Repainting Architecture: All signals generated exclusively on confirmed closed bars

Minimum Body Size Validation: Configurable pip-based candle strength filtering

 Institutional Analysis Framework

Smart Money Concept Integration:

  - Order Block Detection and Mitigation Tracking

  - Fair Value Gap (FVG) Identification

  - Liquidity Pool Analysis and Stop Hunt Detection

  - Break of Structure (BOS) Confirmation

  - Supply/Demand Zone Analysis

- Multi-Timeframe Alignment**: H1, H4, D1 confirmation system requirements

- Dynamic Confluence Scoring**: Configurable 2-8 factor scoring system with adjustable thresholds


Professional Risk Management

- Triple Take-Profit System: Flexible Risk:Reward levels (TP1, TP2, TP3)

Advanced Stop Loss Mechanisms:

  - Structural Price Action Stops

  - ATR-Based Dynamic Stops

  - Trailing Stop Functionality with ATR steps

Comprehensive Position Sizing**:

  - Fixed lot size or risk percentage-based calculation

  - Volatility-adjusted position sizing

  - Daily loss/profit limitation controls

Multi-Layer Trade Filtering:

  - Spread monitoring and filtering

  - Session-based trade enablement

  - Signal cooldown periods

  - Maximum simultaneous trade limits


Technical Specifications


Input Parameter Groups

Trading Mode Configuration

- Automatic or manual mode selection

- Individual trading style enablement

- Timeframe-specific optimization controls


Adaptive System Settings

- Market condition adaptation toggles

- Volatility-based parameter scaling

- Session-aware adjustment controls


Pattern Detection Parameters

- Individual pattern activation controls

- Minimum confluence factor requirements

- Signal score threshold configuration


Risk Management Parameters

- Multiple take-profit level ratios

- Stop loss methodology selection

- Money management system options


Visual Customization

- Complete color scheme customization

- Performance panel display options

- Label and scoring visibility controls

 Performance Monitoring

- Real-time Performance Dashboard: Comprehensive trading statistics display

- Mode-Specific Analytics: Separate performance tracking for scalping, intraday, and swing strategies

- Historical Performance Analysis: Configurable lookback period for signal review

- Visual Signal Marking: Clear entry, stop loss, and take profit level markings on chart


System Requirements & Compatibility

- Platform: MetaTrader 5 (Build 2000+ recommended)

- Supported Assets: All Forex pairs, indices, commodities, cryptocurrencies

- Timeframe Support: M1 to MN1 (full multi-timeframe capability)

- Broker Compatibility: Works with all MT5 brokers

- Strategy Tester Compatible:Full support for backtesting and optimization

Installation & Configuration

1. Download and attach indicator to desired chart

2. Configure preferred trading mode and risk parameters

3. Adjust visual settings according to preference

4. Monitor performance panel for real-time statistics and market analysis

Key Professional Features

- Universal Market Compatibility: Consistent performance across all instrument types and timeframes

- Institutional-Grade Analysis: Professional-level market structure and liquidity analysis

- Adaptive Intelligence: Automatic parameter adjustment to current market conditions

- Comprehensive Risk Management: Multi-layered position and risk control systems

- Clear Visual Interface: Intuitive chart markings and comprehensive performance data display

This professional trading system is designed for experienced traders seeking comprehensive technical analysis capabilities. The adaptive architecture ensures optimal performance across various market environments while maintaining rigorous risk management standards.

RockSolidInstitutional V14 - Professional-Grade Technical Analysis for Serious Traders

ATHENA SERIES EP1 @THESONS

Produtos recomendados
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicadores
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
Weis Waves é um indicador técnico desenvolvido por David Weis, inspirado nos princípios de Richard Wyckoff. Diferente do volume tradicional, que é exibido barra a barra, o Weis Waves acumula o volume em “ondas” de alta ou de baixa, reiniciando a contagem sempre que ocorre uma mudança na direção do preço. Esse método permite que o trader visualize de forma clara a força real do movimento do mercado, já que cada onda reflete a intensidade do volume que sustenta a sequência de candles. Principai
FREE
Quantitative Candlesticks Qstick
Flavio Javier Jarabeck
4 (2)
Indicadores
Qstick is a way to objectively quantify candlestick analysis and improve the interpretation of candlestick patterns. Qstick was developed by Tushar Chande and published in his book " The New Technical Trader - Boost Your Profit by Plugging Into the Latest Indicators (1994) ". Qstick is built based on a moving average of the difference between the Open and Close prices. The basis of the idea is that the Opening and Closing prices are the heart of candlestick analysis. We strongly recommend the re
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicadores
White Weis Volume Este indicador mostra o somatório do volume em cada onda, bulish ou bearish, conforme idealizado por David Weis, mas traz um importante adicional que é a marcação da barra de maior volume da onda (White Bar)! Na codificação do indicador, foi buscado otimizar o código para exigir o mínimo processamento durante o uso e não sobrecarregar o mt5. O indicador pode ser usado para análise e estudo pré pregão, onde o trader analisa possíveis pontos de suporte e resistência com base
Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4 (2)
Indicadores
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. This indicator contains Daily VWAP and MIDAS' VWAP, which means you are able to anchor the beggining of MIDAS' calculations and, therefore you will be able to use this methodology to study price versus volume moves after anchor point. You will be able to anchor up to 3 HIGH MIDAS VWAP's and 3 LOW. Wish
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
Indicadores
Volume Weighted Average Price (VWAP) The volume weighted average price (VWAP) is a  trading   benchmark  used by traders that gives the average price a security has traded at throughout the day, based on both volume and price. It is important because it provides traders with insight into both the trend and value of a security. This indicator VWAP V2 is free and is the manual version of the extended Easy VWAP indicator (30 Euro), where the date and time properties are automatically entered. With
FREE
Simple Weis Wave
Jean Jacques Huve Ribeiro
3.67 (3)
Indicadores
One of the best tools for analyzing volume, Weis Wave was idelized by David Weis, to facilitate the reading of directional flow. For the VSA method disciples it is an evolution of the practices created by Richard Wycoff, facilitating a predictive reading of the market, always seeking an accumulation and distribution of the negotiated contracts. Cumulative wave volume  Range of wave ( removed) Average Wave volume Ref "Tim Ord lectures" ( removed)
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Melhore a precisão da sua negociação com o indicador   WH   Trading Sessions MT5   para MetaTrader 5! Esta ferramenta poderosa ajuda você a visualizar e gerenciar as principais sessões de mercado sem esforço. Baseado   em:   Indicador WH SMC MT5 Versão MT4:   Sessões de negociação WH MT4 Principais características: Painel GUI interativo   – Selecione e alterne facilmente entre as sessões de negociação   da Ásia, Londres e Nova York   . Alertas e configurações personalizáveis   – Adapte o ind
FREE
Candle Timer Simple
Jithin Sajan Sajan
5 (1)
Indicadores
SETTINGS Make sure to select Chart shift option in the chart.   (Right click in the chart ---> Properties (dialog box) ----> Select Chart Shift) Kindly rate and comment about the product for upgradation & Support When using candlestick timers, keep in mind that the timing of candlestick patterns can play a crucial role in your trading strategy. For instance, different timeframes (such as 1-minute, 5-minute, hourly, ) can provide varying insights into price movements and trends. Make sure to i
FREE
Economic Markers
Flavio Javier Jarabeck
4.79 (14)
Indicadores
Easily get all relevant economic events of the current day right into your chart, as markers. Filter what kind of markers do you want: by country (selected individually) and by Importance (High relevance, Medium, Low or any combination of these). Configure the visual cues to your liking. If there is more than one event set to the very same time, their Names will be stacked and you will see the messages merged with the plus (+) sign on the marker. Obviously that long or too much events on the sam
FREE
Fair value gap indicator MT5
Ahmad Kazbar
Indicadores
Development of this product will be discontinued. new product can be downloaded from this link. https://www.mql5.com/en/market/product/131881?source=Site+Market+My+Products+Page Smart FVG (MT5) — Fair Value Gap Visualizer Summary Detect and visualize Fair Value Gaps (FVGs) with ATR-aware sensitivity and optional alerts. What it does Smart FVG identifies price ranges not overlapped by adjacent candles (FVGs) and displays them on the chart as bullish/bearish zones. Shading and colors are confi
FREE
Range Explosion MT5
Hamed Dehgani
Indicadores
Sobre o Range Explosion Range Explosion é uma ferramenta de trading poderosa e gratuita, projetada para detectar faixas de preço, desenhar zonas precisas de suporte e resistência e identificar oportunidades de rompimento com precisão e estilo. Faz parte do projeto Break Out Explosion, oferecendo uma solução confiável e visualmente avançada para traders iniciantes e profissionais. Se você tem interesse em estratégias de rompimento, conheça a ferramenta avançada desenvolvida para detectar rompimen
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indicadores
O Amiguinho's Bar Counter é um indicador de price action para exibir a contagem de barras (candles) com algumas opções interessantes. Sobre o parâmetro "Período de análise": caso o timeframe corrente estiver em minutos, então o período de análise será considerado em dias; caso o timeframe corrente estiver em dias, então o período de análise será considerado em meses; ou caso o timeframe corrente estiver em semanas ou meses, então o período de análise será considerado em anos.
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Indicadores
Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Additionally we put in this indicator the MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). For those who do not know the usage and the importance od this indicator I recommend a great article about this subject at Investopedia ( https://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp )
FREE
Touch VWAP MT5
Danrlei Hornke
4.8 (5)
Indicadores
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
MP Demark Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicadores
This indicator is stand alone version from  MP Pivot Levels  (All in one) containing Demark's Pivots. Calculations:     PP = X / 4     R1 = X / 2 - LOWprev     S1 = X / 2 - HIGHprev Uses: When the pair currency price may change the direction of movement. Possible constraints of support and resistance that creates plateaus for the currency pair prices. Tendency identification by comparing the present prices according to current day's pivot point and also the prior day's pivot points. ____________
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indicadores
Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
FREE
VWAP Simple
Deibson Carvalho
4.24 (29)
Indicadores
O Preço médio ponderado por volume é semelhante a uma média móvel, exceto que o volume é incluído para ponderar o preço médio durante um período. O preço médio ponderado por volume [VWAP] é uma média ponderada dinâmica projetada para refletir com mais precisão o preço médio verdadeiro de uma segurança em um determinado período. Matematicamente, o VWAP é o somatório do dinheiro (ou seja, Volume x Preço) transacionado dividido pelo volume total em qualquer horizonte de tempo, normalmente do merca
FREE
Gold Range Filter Pro with Volume Signals
Fazal Abbas Shah
5 (3)
Indicadores
Indicator Description Range Filter Pro is a sophisticated trading tool for XAUUSD (Gold) that combines adaptive price filtering with volume analysis and real-time market monitoring. Designed for both novice and professional traders, this indicator helps identify trend direction, potential reversals, and significant market movements through its multi-layered approach. Key Components 1.Dynamic Range Filter 2.Volatility-Adjusted Bands 3.Volume-Enhanced Candles 4.Professional Trading Dashboard 5.M
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experts
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Steady Bands3
Roberto Tavares
Indicadores
Equidistant bands indicator with calculated moving average, allows you to configure the band size and can be used freely as an entry / exit indicator. Buffer 0 = price, buffer 1 = upper band, buffer 2 = lower band. you can also configure the periods of moving averages used in the calculations and also the shift to previous bars in addition to the price that can CLOSE (default) or OPEN. Excellent for fast daily moving pairs and frequent returns.
FREE
Daily VWAP
Riccardo Moreo
4.75 (4)
Indicadores
This is the Volume Avarage Weighted Price (VWAP) it's a indicator that shows where is the avarage of the current volumes and the levels at which the price is considered premium, above the second upper band, or discount, under the second lower band, it's also very usefull to use the VWAP level as a target for operations since it's a very liquid level so the price it's attracted to it. feel free to leave a feedback either positive or negative based on your expereince with this indicator, enjoy the
FREE
Professional Grade ATR And Volume Dashboard
Jason Smith
Indicadores
Finally, a dashboard that cuts through the noise and shows what actually matters. – Displays All Symbols In Your Market Watch List (Updates in real time) This advanced Multi-Timeframe ATR & Volume Dashboard gives traders a crystal-clear view of market volatility and liquidity across all symbols and timeframes in one glance .     Real-Time ATR & Volume Data – See exact volatility (ATR) and trading activity (Volume) for M1 to MN1     Smart Grouping – Automatically classifies instruments (Forex, In
FREE
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Indicadores
Overview The Smart Money Structure Markup Indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to help traders identify key market structures based on popular Smart Money Concepts (SMC) strategies. This indicator detects micro-market structures, providing insights into price movements and potential trend changes. It highlights important elements such as valid Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and Inducement (IDM), helping traders to make informed decisions. Key Features Ma
FREE
Telegram Order MT5
Agus Santoso
Utilitários
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order – Gestor de Negociações Inteligente e Notificador do Telegram para MT4 O Telegram Order é um gestor de negociações inteligente e uma ferramenta de notificação para o MetaTrader 4. Monitoriza automaticamente todas as suas ordens (a mercado e pendentes), envia notificações detalhadas para o Telegram (com capturas de e
FREE
All in 1 Propsense MT5
Mark Bernardinis
5 (6)
Indicadores
Apply to the 5 minute timeframe against the major USD forex pairs. AUDUSD EURUSD GBPUSD USDCAD USDCHF USDJPY Highlights the PropSense Book Levels Turn on/off for Sydney, Asia, London and New York Sessions Shows the Tokyo and London Fixes Turn on/off for Tokyo and London Configure how many historical fixes to show Shows the Sessions Turn on/off visible indication for sessions (supports 4 sessions) Visibly shows the sessions (out of the box configuration for Sydney, Tokyo, London and New York) Hig
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicadores
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Mais do autor
Quantumlevels
Humphrey Mangera
Utilitários
Sons of Advisorys: QuantumLevel  This advanced MT5 Expert Advisor automates trading decisions based on a robust Support and Resistance breakout and retest strategy. It performs multi-timeframe analysis across H4, H1, and M15 charts to identify high-probability trade setups with precise zone validation. Key Features: Strategy:   Support/Resistance breakout with retest continuation. Multi-Timeframe Detection:   Independent analysis and toggle options for H4, H1, and M15 timeframes. Auto-Trading:
WolfgangThePatternGuru
Humphrey Mangera
Bibliotecas
Key Features: 200+ Fully Implemented Patterns   across all categories Advanced Market Structure Analysis Smart Money Integration   (Wyckoff, Order Blocks, Liquidity) Professional Risk Management Multi-Timeframe Analysis AI-Powered Confidence Scoring Advanced Visualization Real-time Alerts Pattern Categories: Single Candle Patterns (Hammer, Doji, Marubozu, etc.) Multi-Candle Patterns (Engulfing, Stars, Harami, etc.) Chart Patterns (Head & Shoulders, Cup & Handle, Triangles, etc.) Harmonic Pattern
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário