Predator AI technical version

RockSolidInstitutional V14 - Adaptive Multi-Timeframe Professional Trading System

RockSolidInstitutional V14 is an advanced technical analysis indicator for MetaTrader 5 that delivers institutional-grade market analysis across all trading styles and timeframes. This comprehensive system combines sophisticated pattern recognition with adaptive market regime detection to provide high-quality trading signals.


 Core Technical Capabilities

 Multi-Timeframe Adaptive Engine

- Automatic Trading Mode Detection: Seamlessly switches between Scalping (M1-M15), Intraday (M30-H4), and Swing (H4+) strategies

- Market Condition Analysis: Real-time identification of trending, ranging, breakout, and consolidation markets

- Volatility-Regime Adaptation: Dynamic parameter optimization based on current market volatility

- Session-Based Filtering**: Asian, London, New York session optimization with overlap period detection

Advanced Pattern Recognition System

- Comprehensive Candlestick Pattern Library:

  - Engulfing Patterns (Bullish/Bearish)

  - Pin Bars and Hammer Formations

  - Inside Bar Breakout Patterns

  - Morning/Evening Star Reversals

  - Three Soldier/Crow Formations

  - Harami Pattern Variations

  - Doji Pattern Detection

Non-Repainting Architecture: All signals generated exclusively on confirmed closed bars

Minimum Body Size Validation: Configurable pip-based candle strength filtering

 Institutional Analysis Framework

Smart Money Concept Integration:

  - Order Block Detection and Mitigation Tracking

  - Fair Value Gap (FVG) Identification

  - Liquidity Pool Analysis and Stop Hunt Detection

  - Break of Structure (BOS) Confirmation

  - Supply/Demand Zone Analysis

- Multi-Timeframe Alignment**: H1, H4, D1 confirmation system requirements

- Dynamic Confluence Scoring**: Configurable 2-8 factor scoring system with adjustable thresholds


Professional Risk Management

- Triple Take-Profit System: Flexible Risk:Reward levels (TP1, TP2, TP3)

Advanced Stop Loss Mechanisms:

  - Structural Price Action Stops

  - ATR-Based Dynamic Stops

  - Trailing Stop Functionality with ATR steps

Comprehensive Position Sizing**:

  - Fixed lot size or risk percentage-based calculation

  - Volatility-adjusted position sizing

  - Daily loss/profit limitation controls

Multi-Layer Trade Filtering:

  - Spread monitoring and filtering

  - Session-based trade enablement

  - Signal cooldown periods

  - Maximum simultaneous trade limits


Technical Specifications


Input Parameter Groups

Trading Mode Configuration

- Automatic or manual mode selection

- Individual trading style enablement

- Timeframe-specific optimization controls


Adaptive System Settings

- Market condition adaptation toggles

- Volatility-based parameter scaling

- Session-aware adjustment controls


Pattern Detection Parameters

- Individual pattern activation controls

- Minimum confluence factor requirements

- Signal score threshold configuration


Risk Management Parameters

- Multiple take-profit level ratios

- Stop loss methodology selection

- Money management system options


Visual Customization

- Complete color scheme customization

- Performance panel display options

- Label and scoring visibility controls

 Performance Monitoring

- Real-time Performance Dashboard: Comprehensive trading statistics display

- Mode-Specific Analytics: Separate performance tracking for scalping, intraday, and swing strategies

- Historical Performance Analysis: Configurable lookback period for signal review

- Visual Signal Marking: Clear entry, stop loss, and take profit level markings on chart


System Requirements & Compatibility

- Platform: MetaTrader 5 (Build 2000+ recommended)

- Supported Assets: All Forex pairs, indices, commodities, cryptocurrencies

- Timeframe Support: M1 to MN1 (full multi-timeframe capability)

- Broker Compatibility: Works with all MT5 brokers

- Strategy Tester Compatible:Full support for backtesting and optimization

Installation & Configuration

1. Download and attach indicator to desired chart

2. Configure preferred trading mode and risk parameters

3. Adjust visual settings according to preference

4. Monitor performance panel for real-time statistics and market analysis

Key Professional Features

- Universal Market Compatibility: Consistent performance across all instrument types and timeframes

- Institutional-Grade Analysis: Professional-level market structure and liquidity analysis

- Adaptive Intelligence: Automatic parameter adjustment to current market conditions

- Comprehensive Risk Management: Multi-layered position and risk control systems

- Clear Visual Interface: Intuitive chart markings and comprehensive performance data display

This professional trading system is designed for experienced traders seeking comprehensive technical analysis capabilities. The adaptive architecture ensures optimal performance across various market environments while maintaining rigorous risk management standards.

RockSolidInstitutional V14 - Professional-Grade Technical Analysis for Serious Traders

ATHENA SERIES EP1 @THESONS

Valable ZigZag MT5
Sergey Ermolov
4.61 (18)
指标
MT4 版本  | Trend Monitor VZ指標  |   Owl Smart Levels 指標  |  Owl Smart Levels策略  |  FAQ 艾略特波浪理论是对金融市场过程的解释，它依赖于价格图表上波浪的视觉模型。 Valable ZigZag指标显示市场的波浪结构，可用于做出交易决策。 Valable ZigZag指标更稳定，不像经典的ZigZag指标那样经常改变方向，误导交易者。 这是通过在指标波的构造中使用分形来实现的. Telegram 聊天： @it_trader_chat 新的 Expert Advisor Prop Master   - 在您的交易终端中进行测试 https://www.mql5.com/zh/market/product/115375 Valable ZigZag主要是一个趋势指标。 它设定了交易者应该交易的主要方向，但它也可以作为进入市场的指标。 例如。 在H4时间帧图表上安装指标，最后一波的方向将显示趋势的方向。 选择趋势交易方向后，切换到H1时间框架，并在针对所选趋势的最后一个峰值的细分处进入市场（见图2）。 Va
FREE
Daily Weekly Markers
Emanuel L John
指标
The   DailyWeeklyMarkers   indicator helps traders visualize trading weeks by clearly marking the start of each day and week on the chart. It draws vertical separator lines for each day (including weekends if enabled) and highlights the beginning of new trading weeks with double lines for better clarity. This makes it easier to analyze price action within daily and weekly contexts. Who Is This Indicator For? Swing Traders   – Helps identify weekly opening gaps and key levels. Day Traders   – Vis
FREE
Fibonacci Waves MT5
Leonid Basis
指标
The Fibonacci series.  This number sequence is formed as each subsequent number is a sum of the previous two. it turns out that it refers to its neighbors in the ratio 0.618 and 1.618 The most commonly used method for measuring and forecasting the length of the price movement is along the last wave, which ended in the opposite direction The Fibonacci Waves indicator could be used by traders to determine areas where they will wish to take profits in the next leg of an Up or Down trend.
Hunttern ZigZag MT5
Hassan Gh Fakhraei
5 (1)
指标
Hunt markets with Hunttern ZigZag . Easy to use with one parameter    You can use it for the following:       -Classic patterns       -Heads and shoulders       -Harmonic patterns       -Elliott Wave       -Support and resistance       -Supply and Demand Single parameter:      -Period (1-120) Features:        -Candle time        -Single parameter        -Light mode template This is version 1 of Hunttern ZigZag. We are very happy to receive feedback from you.
FREE
SuperTrend Indicator by Gerega
Illia Hereha
指标
The  Supertrend Indicator for MT5  is a powerful trend-following tool designed to help traders identify market direction with precision. Based on the Average True Range (ATR), it dynamically adjusts to price movements, making it suitable for various trading styles, including scalping, day trading, and swing trading. Key Features: • Accurate Trend Detection – Clearly identifies bullish and bearish trends with a color-coded trend line. • ATR-Based Volatility Adjustment – Adapts to market conditi
FREE
Bar Sequential
Maximiliano Frisione Figueroa
指标
This indicator can help you clearly identify trend changes in both bullish and bearish markets. The indicator compares the closing price of the last candle with the closing price of the candle "X" periods ago (input parameter). In an uptrend, an initial number '1' is plotted if a candle closes higher than the closing of a candle "X" periods ago. In a downtrend, an initial number '1' is plotted if a candle closes below the closing of a candle "X" periods ago. Subsequent numbers are plotted when e
FREE
Wizard Poverty Sanitizer
Bonginkosi Innocent Khumalo
5 (1)
指标
Wizard Poverty Sanitizer is a moving average based indicator, using three EMA'S being 2OO EMA which is the slow EMA, the 21 EMA which is the median and the 10 EMA which is the fast. When the median and the fast EMA cross a signal is given, when the fast EMA goes above the Median EMA a buying signal is given and when the fast cross below the median a selling is given. Note that you can change the moving averages to you own choices of moving averages, allowing you to set your own MA strategy.  an
FREE
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
指标
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
ATR HeikenAshi by Gerega
Illia Hereha
指标
The ATR Indicator Based on Heiken Ashi is a unique volatility analysis tool that combines the Average True Range (ATR) with Heiken Ashi candlestick calculations to provide a smoother and more reliable measure of market volatility. Unlike the traditional ATR, which uses standard candlesticks, this indicator applies the Heiken Ashi formula to filter out market noise and deliver a clearer volatility signal. Key Features: • ATR Calculation Based on Heiken Ashi Candlesticks – Offers a more stable v
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
指标
前一版本指标的发展 ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - 修改后的标准锯齿指标，增加了波浪长度、水平和不同警报逻辑的信息 一般改进： 为MetaTrader 5适配代码 优化了图形对象的操作 新特性： 极值处的水平线 选择水平类型：水平线/射线/线段 液性水平滤波器（未被价格突破） 突破缓冲区：设置对错误突破的敏感度 标签设置和功能：数量、外观、删除旧标签 结构突破警报（BoS） 移动性质变化警报（ChoCH） 优化： 修正更新极值的逻辑 动态更新新对象 减少新柱出现时的负载 集中的标签系统 修复： 修复了数组越界问题 正确的标签定位 删除了重复的参数 将ZigZag WaveSize指标作为您交易系统的补充使用   也可以尝试我在市场上的其他产品  https://www.mql5.com/ru/users/capitalplus/seller 如果您喜欢该指标，请对其进行评分并留下评论，这对我来说非常重要！ 祝您交易获利丰厚！
FREE
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
Seasonal MT5 指标 通过 Seasonal MT5 指标，发现市场季节性分析的强大潜力。该指标专为日线级别而设计，利用历史价格数据识别和可视化周期性价格模式，帮助交易者发现可预测的市场节奏。适用于外汇、股票和大宗商品交易，是基于数据的量化辅助工具。 主要功能： 基于历史每日价格数据绘制季节性趋势线，揭示市场的周期性波动。 显示一条连接季节性高低点的直线，用于趋势参考。 绘制每月分割线以分析月内季节性变化。 可自定义垂直线标记当前交易日位置。 在独立窗口中对数据进行归一化显示，保证图像清晰。 输入参数： Number of Years（默认：10）：设定用于分析的历史周期。 Adjust Scale（默认：false）：聚焦特定月份进行局部分析。 Expand Scale（月）（默认：3）：定义缩放的月份范围（1–12）。 Invert Indicator（默认：false）：反转季节性曲线以进行反向分析。 Shift（默认：0）：调整时间位移（以天为单位）。 Apply to（默认：Close）：选择用于计算的价格类型（收盘价或开收平均价）。 Vertical Line（默
Wa Candle Timer MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
指标
Wa Candle Timer MT5 是一个功能强大且用户友好的指标，旨在在您的 MT5 图表上显示当前蜡烛结束前的剩余时间。此工具帮助交易者时刻关注蜡烛的关闭时间，从而更好地执行交易并做出决策。现在，您还可以根据设定的百分比设置提醒，使时间控制更精确。 主要功能： 显示当前蜡烛的倒计时。   当剩余时间低于用户定义的百分比时变色。   蜡烛到达指定百分比时触发提醒。   支持字体和颜色的完全自定义。   提高交易中的时间管理和精确度。   可自定义设置： 1️⃣ 高于阈值的计时颜色   2️⃣ 低于阈值的计时颜色   3️⃣ 字体大小   4️⃣ 字体样式   5️⃣ 提醒触发百分比设置（例如：95%、80% 等） 这是所有依赖精准时间控制的交易者的理想工具。使用 Wa Candle Timer MT5，掌握市场节奏，先人一步做出交易决策。
FREE
LineaMMSuavizado
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Se considera la secuencia de la serie Fibonacci (2,3,5,8,13) que sera multiplicado por un periodo (11 o 33 o 70 etc.), de las 5 lineas se sacara una sola que sera contendrá el máximo y mínimo de las 5, a esta linea se le aplicara un suavizador de 3....y a esta linea suavizada se le volverá a aplicar un suavizador de 3. obteniéndose 2 lineas suavizadas. A simple vista se ve las intersecciones que hacen las lineas que pueden ser usadas para comprar o vender. Cambien se puede usar con apoyo de otro
Average Entry Price And Projected Avg Entry Price
Italo Martins Coutinho
指标
This indicator will show you the average entry price for positions, pending orders and both, every side and every type has an different color; It will also show you actual risk, pending risk, both sum and for both sides and the sum of both; you can configure Day, Week, Month and Year Financial Risk to show you if you are close to it; it shows the risk return of each side and both sides too, based on risk and profit for actual position and pending orders
FREE
Market Cycle and Trading Sessions
Maximiliano Frisione Figueroa
5 (1)
指标
Market Cycle and Trading Sessions Indicator Introducing our Market Cycle and Trading Sessions Indicator, a tool designed to provide you with a comprehensive view of the financial market like never before. Observe the market's pulse with our exclusive indicator. Gain a deep understanding of market phases, from accumulation to distribution, to make informed, strategic decisions with a high probability. What makes our indicator? 1. Date Range for Calculations: Customize the start and end dates
FREE
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
指标
FREE
Market Structure Break Order Block
Quang Huy Quach
指标
Indicator Guide: Key Price Levels & Structure Shifts 1. Description The indicator is a technical analysis tool for the MetaTrader 5 platform. It is designed to automatically identify specific price movements and to highlight corresponding price zones based on preceding price action. This provides a visualization of key price areas according to the indicator's internal logic. 2. Visual Elements & Their Identification The indicator identifies and draws several types of visual elements on the chart
FREE
ATR Dynamic Stop
Quang Huy Quach
指标
1. Overview The ATR Dynamic Stop (CE) is a powerful technical indicator designed to help traders identify and follow market trends. Its core function is to provide a dynamic trailing stop-loss based on price volatility, as measured by the Average True Range (ATR) indicator. The main objectives of the ATR Dynamic Stop are: Profit Optimization: It helps you ride a strong trend by setting a reasonable stop-loss, preventing premature exits due to minor market noise and fluctuations. Risk Management:
FREE
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
指标
"Blow It Up!" – The Trading Indicator That Questions Your Life Choices Tired of boring indicators? Meet your new market companion that delivers:   "YOLO BUY!" arrows   when you should probably panic   Explosive rectangle confetti   (because why not?)   200+ soul-crushing quotes   like   "Your stop loss is imaginary"   and   "This isn’t trading, it’s donating to whales"   Random alerts that roast your strategy This Indicator is like Therapy   – Because daytrading shouldn’t feel
Cipher B Divergences
Alberto Gauer Borrego
4.8 (5)
指标
Finally a Metatrader version of the very popular (and expensive) Market Cipher B indicator, or the Vumanchu Cipher B + Divergences very popular on Tradingview platform. This tool is very heavy on calculations, total are 31 plots using 97 buffers from several indicators. On my mid end computer, timeframes below M15 start getting a bit laggy, so it would require a powerful computer to run it properly at very low timeframes. It's still usable here, but somewhat sluggish response in Metatrader (lik
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
专家
Sonic R Pro Enhanced EA - 2025 版本 $249 仅限前5名购买者！ 实时信号 查看 Sonic R Pro Enhanced 的实时表现： 交易策略 Sonic R Pro Enhanced 是经典 Sonic R 策略的升级版，通过 Dragon Band（EMA 34 和 EMA 89）进行自动化交易，并结合先进算法以提高盈利能力。 时间周期：M15, M30 支持货币对：XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 交易风格：回调交易 & 反趋势交易 最低资金要求：500 USD 杠杆比例：1:200 起 用户指南 设置：只需配置一个参数 - RiskAmount 如果 RiskAmount < 0：按账户余额的百分比计算风险 如果 RiskAmount > 0：每笔交易的固定风险金额 (USD) 示例： RiskAmount = -1 : 风险为账户余额的 1% RiskAmount = -2.5 : 风险为账户余额的 2.5% RiskAmount = 50 : 每笔交易固定风险 50 USD RiskAmou
MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
Israel Goncalves Moraes De Souza
指标
O Indicador identifica relação do Índice com a soma dos principais ativos, funciona para qualquer mercado do mund o, possui um oscilador WPR com a soma dos principais ativos escolhidos, indicando a antecipação do movimento em relação ao Índice. Características WPR com a soma dos papéis escolhidos - branco WPR do papel atual - vermelho Canal de Tendência O indicador pode indicar movimento de entradas, sendo: cruzamento das linhas cruzamento da linha Multi Symbols no -50 cruzamento entre os canai
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
专家
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
CPRs Central Pivot Range
Andrii Hurin
指标
The CPR (Central Pivot Range) Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key support and resistance levels on your MetaTrader 5 charts. It calculates the Central Pivot (CP) as the average of the previous day's high, low, and close prices, providing a central reference point. Calculates and plots 11 pivot levels (CP, BC, TC, S1-S4, R1-R4) Adjustable lookback period (default: 5 days) Option to show or hide price labels with customizable size and offset Fully customizable
FREE
FibExtender
Syed Oarasul Islam
指标
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
UPD1 X00 Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
指标
该指标在图表上显示圆形水平。 它们也被称为心理、银行或主要参与者级别。 在这些水平上，多头和空头之间存在真正的斗争，许多订单的积累导致波动性增加。 该指标会自动调整到任何工具和时间范围。 当80水平被突破然后测试时，我们买入。当20级被突破然后测试时，我们卖出。目标是00。 注意力。由于强大的支撑 。 和阻力位，价格可能略低于 00 水平。 输入参数 。 Bars Count - 线条长度（以条为单位） 。 Show 00 Levels - 显示或不显示 00 级 。 Show 10, 90 Levels 。 Show 20, 80 Levels 。 Show 30, 70 Levels 。 Show 40, 60 Levels 。 Show 50 Levels 。 N Lines - 限制图表上级别数的参数 。 Distance 00 Levels - 层间距离（自动或手动） 。 Line Position - 图形前面或后面的线 。 Visual Button - 按钮显示（启用/禁用） 。 Corner - 按钮锚定角度 。 X indent - 以像素为单位的水平填充
FREE
All Harmonics 26 demo
Alexey Isavnin
4.25 (4)
指标
This is the demo version of "All Harmonics 26" indicator . "All Harmonics 26" searches for 26 types of harmonic patterns and outputs them in a convenient way. You can check out the documentation here . This demo version has the following limitations: The indicator searches only for one type of harmonic patterns out of 26:- Gartley. The indicator outputs new patterns with a lag of 10 bars.
FREE
ZigZag SMC MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
指标
The ZigZag SMC/SMT Indicator for MT5 is the ideal tool for traders who want to accurately identify tops and bottoms based on the advanced concepts of Smart Money Concepts (SMC) and Smart Money Trap (SMT). Main Benefits: Automatic identification of strategic tops and bottoms. Based on concepts used by institutional traders. Ideal for analyzing liquidity, market structure and manipulation. Simple to use: just add it to the chart and track the critical points. ️ Free Version: This ve
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
