QS YenSense Pro

El QuantumScale YenSense Pro es un Asesor Experto diseñado para el par de divisas EURJPY en el marco de tiempo M15. Utiliza una sofisticada mezcla de indicadores de momento y volatilidad incluyendo el MACD, Bulls Power, Bears Power, y ATR para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Este EA está diseñado para capturar los movimientos de precios a corto y medio plazo impulsados por los cambios en el impulso del mercado, empleando una estricta gestión del riesgo con trailing stops dinámicos y un mecanismo de salida definido basado en decisiones. Su enfoque multiseñal tiene como objetivo filtrar el ruido del mercado y mejorar la calidad de la entrada de operaciones.

Datos clave de la estrategia



Indicadores de entrada:

Cruce cero del histograma MACD: Confirma el cambio de tendencia y la dirección del impulso.

Confirma el cambio de tendencia y la dirección del impulso. MACD Main Line Zero Crossing: Confirma la tendencia más amplia y la dirección del impulso.

Confirma la tendencia más amplia y la dirección del impulso. Bulls Power Threshold Crossing : Mide la fuerza de compra y confirma la presión alcista.

: Mide la fuerza de compra y confirma la presión alcista. Umbral de comparación de la fuerza de los osos: Mide la fuerza vendedora y confirma la presión bajista.

Mide la fuerza vendedora y confirma la presión bajista. ATR Above Threshold Activity : Actúa como filtro de volatilidad, asegurando que el mercado está lo suficientemente activo para un movimiento de calidad.

: Actúa como filtro de volatilidad, asegurando que el mercado está lo suficientemente activo para un movimiento de calidad. Comprobación de Confluencia: La entrada sólo se produce cuando la puntuación agregada de todas las señales activas supera un "Valor de Decisión" mínimo requerido.

Indicadores de Salida:

MACD Main Line Zero Crossing: Se utiliza como señal de salida basada en la decisión para cerrar la posición en caso de reversión del impulso.

Se utiliza como señal de salida basada en la decisión para cerrar la posición en caso de reversión del impulso. Hard Stop Loss / Take Profit: Límites fijos basados en puntos para la pérdida máxima y el objetivo inicial.

Nuestro compromiso de calidad



El mercado está inundado de Asesores Expertos que muestran curvas de backtest sobre-optimizadas pero fallan en el éxito a largo plazo.

Nuestro objetivo no es una venta rápida, sino un éxito sólido a largo plazo. Desarrollamos algoritmos basados en principios de mercado reales, diseñados para adaptarse a un mercado en constante cambio.

Por esta razón, ofrecemos nuestros EAs en un modelo de suscripción justo:

Solidez a largo plazo por encima de la exageración a corto plazo: Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest.

Diseñamos estrategias para sobrevivir a diferentes regímenes de mercado en lugar de parecer perfectos en un único backtest. Actualizaciones y mantenimiento continuos: Los clientes activos reciben actualizaciones y mejoras continuas, lo que garantiza que el EA evoluciona con los mercados cambiantes en lugar de quedar obsoleto tras una única versión.



Concepto de estrategia



El objetivo es mantener relaciones a largo plazo con los clientes, con costes predecibles y manejables, no ventas puntuales basadas en backtests sobreoptimizados.

QuantumScale YenSense Pro funciona según el principio de confluencia de momentos, en el que varias fuerzas clave del mercado deben alinearse para justificar la entrada en una operación. Este sofisticado EA está hecho a medida para la volátil dinámica del cruce EURJPY, centrándose en capturar movimientos direccionales sostenidos en el gráfico de 15 minutos.

El mecanismo de entrada: La idea central de la operación se basa en la evaluación tanto de la fuerza como de la dirección del impulso actual junto con la actividad subyacente del mercado. El EA agrega señales de cinco indicadores distintos basados en el impulso, lo que garantiza que sólo se inicie una operación cuando haya pruebas sólidas que corroboren un empuje inminente de los precios. En concreto, busca el histograma MACD y la línea principal MACD para confirmar la dirección del cambio de impulso de la tendencia, al tiempo que valida la convicción de la presión compradora y vendedora mediante los indicadores Bulls Power y Bears Power, respectivamente. Además, el indicador Average True Range actúa como filtro de la actividad del mercado, garantizando que exista un nivel suficiente de volatilidad antes de iniciar una operación, con lo que se pretende evitar los periodos de bajo interés del mercado o de consolidación. Un "valor de decisión" calculado debe superar un umbral mínimo predefinido, lo que garantiza que sólo las señales de alta convicción conduzcan a una posición abierta.

Mecanismo de salida: A diferencia de los EA que se basan únicamente en objetivos de beneficios estáticos, este bot incorpora una salida inteligente basada en decisiones junto con los controles de riesgo tradicionales. La señal de salida principal se deriva de la señal de acción de cruce por cero de la línea principal del MACD. Este mecanismo está diseñado para cerrar la posición de forma proactiva cuando el impulso inicial que impulsa la operación comienza a revertirse o disiparse, como lo indica el cruce de la línea principal MAC D hacia o por encima del umbral cero. El objetivo es asegurar los beneficios acumulados o limitar los posibles retrocesos antes de que activen el Stop Loss duro. Además, todas las operaciones están protegidas por un Stop Loss inicial y un Trailing Stop opcional para asegurar los beneficios a medida que la operación se mueve favorablemente.

Gestión del riesgo



Cada aspecto de nuestros EAs está diseñado para la preservación del capital y el control del riesgo.

Salida Basada en Decisiones: El mecanismo de salida de la Línea Principal del MACD sirve como herramienta proactiva de reducción del riesgo basada en la estrategia, con el objetivo de salir de las posiciones antes de que se alcance el Stop Loss cuando se disuelve el impulso principal.

El sirve como herramienta proactiva de reducción del riesgo basada en la estrategia, con el objetivo de salir de las posiciones antes de que se alcance el Stop Loss cuando se disuelve el impulso principal. Stop Loss Fijo: Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja.

Cada operación se asegura inmediatamente con un Stop Loss fijo al entrar para limitar el riesgo a la baja. Sin Martingala: El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante.

El EA nunca aumenta el tamaño del lote después de una pérdida. Su riesgo por operación es siempre constante. No Grid: El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos.

El EA no abre peligrosas "escaleras" de posiciones a intervalos fijos. Trailing stop: Un mecanismo integrado de trailing stop fijo permite al bot reducir el riesgo a cero (Break Even) y capturar carreras de tendencia extendidas.

Un mecanismo integrado de trailing stop fijo permite al bot reducir el riesgo a cero (Break Even) y capturar carreras de tendencia extendidas. Limitación de posiciones: Lógica integrada para restringir el MaxNumberOpenPositions para evitar el exceso de apalancamiento en una sola dirección.

Guía de configuración y recomendaciones



Símbolo: EURJPY

EURJPY Plazo: M15

M15 Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales).

ECN / Raw Spread (spreads bajos y ejecución rápida son cruciales). Capital mínimo: 100 euros (volumen de negociación: 0,01 lote; con apalancamiento de 1:500; si el apalancamiento es inferior: aumente el capital en consecuencia)

Brokers recomendados:



Nuestros mejores resultados de prueba se lograron con:

BlackBull Markets (Cuenta ECN Prime o Institucional)

Sobre nosotros



QuantumScale es una empresa fintech con sede en Múnich, Alemania. Nos especializamos en el desarrollo de sistemas de trading cuantitativos y algorítmicos. Nuestra misión es crear soluciones de trading robustas, transparentes y exitosas a largo plazo para traders privados y profesionales.

Descargo de responsabilidad



Todos los resultados de backtest y los datos de rendimiento mostrados para este Asesor Experto se basan en datos históricos. No garantizan ni predicen ningún rendimiento futuro. Los resultados de las operaciones pueden diferir de las pruebas retrospectivas debido a factores tales como las condiciones específicas de su corredor y tipo de cuenta.