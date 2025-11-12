MultiTF Trend-Indikator für MetaTrader 5

MultiTF Trend ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5, der Trendrichtungen über mehrere Zeitrahmen auf einem einzigen Diagramm anzeigt. Er nutzt die Analyse des gleitenden Durchschnitts (MA) in Kombination mit einem ATR-basierten Schwellenwert, um Perioden mit direktionaler Bewegung im Markt zu identifizieren.

Dieses Tool stellt Trendinformationen in einem strukturierten und leicht zu lesenden Format dar, so dass die Benutzer die Trendausrichtung über verschiedene Zeitrahmen hinweg beobachten können, ohne die Charts wechseln zu müssen.

Wichtigste Merkmale

Trenderkennung auf Basis der MA-Steigung

Der Indikator bewertet die Steigung eines benutzerdefinierten gleitenden Durchschnitts. Wenn die Steigung einen ATR-basierten Schwellenwert übersteigt, hebt der Indikator dies als einen Zeitraum mit stärkerer direktionaler Bewegung hervor.

Multi-Timeframe-Anzeige

Trendinformationen können für M5, M15, M30, H1, H4 und D1 angezeigt werden. Jeder Zeitrahmen kann je nach Benutzerpräferenz aktiviert oder deaktiviert werden.

Konfigurierbare MA- und ATR-Einstellungen

Der Benutzer kann die MA-Periode, die Methode (SMA, EMA, SMMA), den angewandten Preis, die ATR-Einstellungen und die Neigungsempfindlichkeit einstellen. Diese Parameter können für jeden Zeitrahmen angepasst werden.

Optionen der Benutzeroberfläche

Der Indikator bietet anpassbare Beschriftungspositionen, Schriftarten und eine optionale Anzeige der MA-Werte und der verbleibenden Kerzenzeit. Aktualisierungen werden in einem bestimmten Intervall durchgeführt.

Leichter Betrieb

Der Indikator ist so konzipiert, dass er effizient arbeitet, ohne die Leistung der Plattform zu beeinträchtigen.

Technische Informationen

Plattform: MetaTrader 5 (MQL5)

Eingaben: Zeitrahmenfilter, MA-Einstellungen, ATR-Schwelle, Kerzen-Timer-Optionen, visuelle Einstellungen

Kompatibilität: Funktioniert mit jedem Instrument, das von MetaTrader 5 unterstützt wird

Aktualisierungen: Werden über die Marktplattform zur Verfügung gestellt, sobald sie verfügbar sind.

Hinweise zur Verwendung

Dieser Indikator soll die technische Analyse unterstützen, indem er die Trendbedingungen visualisiert, die sich aus dem Vergleich von MA-Steilheit und ATR ergeben. Er generiert keine Handelssignale und garantiert auch keine Handelsresultate. Benutzer sollten das Tool im Rahmen ihres eigenen Handelsansatzes bewerten und entsprechende Tests durchführen, bevor sie es unter Live-Marktbedingungen anwenden.