RSI Divergence Hunter
- Indicadores
- Alberto Boada
- Versión: 1.0
Desarrollado por el Equipo Quant de SVX Strategies
Las divergencias son una de las señales más poderosas del análisis técnico, pero son difíciles de detectar a simple vista en tiempo real. RSI Divergence Hunter escanea el mercado automáticamente en busca de estas discrepancias entre precio e impulso.
Elimine la Subjetividad, Automatice las Ganancias
¿QUÉ ES UNA DIVERGENCIA?
Es un desacuerdo entre la acción del precio y el oscilador RSI, que a menudo predice una reversión.
- Alcista: El precio hace un mínimo más bajo, pero el RSI hace un mínimo más alto (Señal de Compra).
- Bajista: El precio hace un máximo más alto, pero el RSI hace un máximo más bajo (Señal de Venta).
Características Principales:
- Detección Automática: Algoritmo inteligente que identifica pivotes de precios y compara valores de RSI.
- Señales Claras: Flechas directamente en la ventana del RSI indicando dónde ocurre la divergencia.
- Totalmente Personalizable: Ajuste la sensibilidad de la detección de pivotes.
Estrategia:
- Reversiones de Tendencia: Use las divergencias para entrar al inicio de una nueva tendencia.
- Continuación: Detecte divergencias ocultas para unirse a la tendencia existente.
SVX Strategies | Chief Investment Officer: Alberto Boada
Aviso: Herramienta educativa. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.