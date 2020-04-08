RSI Divergence Hunter

Desarrollado por el Equipo Quant de SVX Strategies

Las divergencias son una de las señales más poderosas del análisis técnico, pero son difíciles de detectar a simple vista en tiempo real. RSI Divergence Hunter escanea el mercado automáticamente en busca de estas discrepancias entre precio e impulso.

Elimine la Subjetividad, Automatice las Ganancias
Trazar líneas manualmente conlleva errores. Si prefiere un enfoque matemático y totalmente automatizado, copie nuestros algoritmos institucionales oficiales:

¿QUÉ ES UNA DIVERGENCIA?
Es un desacuerdo entre la acción del precio y el oscilador RSI, que a menudo predice una reversión.

  • Alcista: El precio hace un mínimo más bajo, pero el RSI hace un mínimo más alto (Señal de Compra).
  • Bajista: El precio hace un máximo más alto, pero el RSI hace un máximo más bajo (Señal de Venta).

Características Principales:

  • Detección Automática: Algoritmo inteligente que identifica pivotes de precios y compara valores de RSI.
  • Señales Claras: Flechas directamente en la ventana del RSI indicando dónde ocurre la divergencia.
  • Totalmente Personalizable: Ajuste la sensibilidad de la detección de pivotes.

Estrategia:

  • Reversiones de Tendencia: Use las divergencias para entrar al inicio de una nueva tendencia.
  • Continuación: Detecte divergencias ocultas para unirse a la tendencia existente.

SVX Strategies | Chief Investment Officer: Alberto Boada
Aviso: Herramienta educativa. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

