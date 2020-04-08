Desarrollado por el Equipo Quant de SVX Strategies

Las divergencias son una de las señales más poderosas del análisis técnico, pero son difíciles de detectar a simple vista en tiempo real. RSI Divergence Hunter escanea el mercado automáticamente en busca de estas discrepancias entre precio e impulso.

Elimine la Subjetividad, Automatice las Ganancias

Trazar líneas manualmente conlleva errores. Si prefiere un enfoque matemático y totalmente automatizado, copie nuestros algoritmos institucionales oficiales:

¿QUÉ ES UNA DIVERGENCIA?

Es un desacuerdo entre la acción del precio y el oscilador RSI, que a menudo predice una reversión.

Alcista: El precio hace un mínimo más bajo, pero el RSI hace un mínimo más alto (Señal de Compra).

El precio hace un máximo más alto, pero el RSI hace un máximo más bajo (Señal de Venta).

Características Principales:

Detección Automática: Algoritmo inteligente que identifica pivotes de precios y compara valores de RSI.

Flechas directamente en la ventana del RSI indicando dónde ocurre la divergencia.

Flechas directamente en la ventana del RSI indicando dónde ocurre la divergencia. Totalmente Personalizable: Ajuste la sensibilidad de la detección de pivotes.

Estrategia:

Reversiones de Tendencia: Use las divergencias para entrar al inicio de una nueva tendencia.

Use las divergencias para entrar al inicio de una nueva tendencia. Continuación: Detecte divergencias ocultas para unirse a la tendencia existente.