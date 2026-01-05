Trade Data Logger
- Utilitys
- Atanas Kolev
- Version: 1.25
- Aktualisiert: 5 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
TradeDataLogger - Unverzichtbares Datenerfassungstool für Professional Trading Analytics Suite EA
TradeDataLogger ist ein leistungsstarkes MQL5-Dienstprogramm, das sich nahtlos in die Professional Trading Analytics Suite integrieren lässt und eine umfassende Analyse Ihrer Handelsleistung ermöglicht. Dieses Tool erfasst und protokolliert automatisch kritische Handelsdaten von Ihrer MetaTrader 5-Plattform und macht sie so bereit für eine eingehende Analyse und Visualisierung.
Der Logger zeichnet systematisch alle wichtigen Handelsmetriken auf, darunter Einstiegs- und Ausstiegspunkte, Positionsgrößen, Gewinn-/Verlustdaten, Handelsdauer, Marktbedingungen und benutzerdefinierte Indikatoren. Durch die detaillierte Aufzeichnung Ihrer Handelsaktivitäten schafft der TradeDataLogger die Grundlage für professionelle Analysen und Strategieoptimierung.
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die automatische Datenerfassung in Echtzeit, anpassbare Protokollierungsparameter, ein effizientes Speicherformat und volle Kompatibilität mit der Professional Trading Analytics Suite für erweiterte statistische Analysen und Leistungsberichte.
Ob Sie ein professioneller Trader sind, der seine Strategie verfeinern möchte, oder ein Handelsunternehmen, das umfassende Prüfprotokolle benötigt, TradeDataLogger bietet die zuverlässige Dateninfrastruktur, die für ernsthafte Handelsanalysen erforderlich ist.
Hier sind alle Parameter:
1. ticket
2. createTime
3. actionTime
4 Symbol
5. magisch
6. kommentar
7. orderType
8 Volumen
9. preis
10. stopLoss
11 Gewinnmitnahme
12. schließenPreis
13. gewinn
14. tauschen
15. Kommission
16. Gebühr
17. Reingewinn
18. Punkte (абсолютна стойност)
19. PunkteVorzeichen (със знак)
20. ChangePercent
21. DauerMin
22. AktionGrund
23. SignalType (FIXED: премахната дублираната openPrice)
24. SignalAge
25. SpreadPoints
26. MarktBedingung
27. RisikoProzentsatz
28. MaxPosSize
29. Kontostand
30. ADX_Zeitrahmen
31. ADX_Zeitraum
32. ATR_Zeitrahmen
33. ATR_Periode
34. RSI_Zeitrahmen
35. RSI_Zeitraum
36. MA_Zeitrahmen
37. MA_Periode
38. MA_Methode
39. Choppiness_Timeframe
40. Abhackung_Periode
41. ADX_Offen
42. ADX_PlusDI_Öffnen
43. ADX_MinusDI_Öffnen
44. ATR_Öffnen
45. RSI_Öffnen
46. MA_Öffnen
47. Choppiness_Open
48. ADX_Schließen
49. ADX_PlusDI_Schließen
50. ADX_MinusDI_Schließen
51. ATR_Schließen
52. RSI_Schließen
53. MA_Schließen
54. Choppiness_Close