Trade Data Logger

TradeDataLogger - Unverzichtbares Datenerfassungstool für Professional Trading Analytics Suite EA

TradeDataLogger ist ein leistungsstarkes MQL5-Dienstprogramm, das sich nahtlos in die Professional Trading Analytics Suite integrieren lässt und eine umfassende Analyse Ihrer Handelsleistung ermöglicht. Dieses Tool erfasst und protokolliert automatisch kritische Handelsdaten von Ihrer MetaTrader 5-Plattform und macht sie so bereit für eine eingehende Analyse und Visualisierung.

Der Logger zeichnet systematisch alle wichtigen Handelsmetriken auf, darunter Einstiegs- und Ausstiegspunkte, Positionsgrößen, Gewinn-/Verlustdaten, Handelsdauer, Marktbedingungen und benutzerdefinierte Indikatoren. Durch die detaillierte Aufzeichnung Ihrer Handelsaktivitäten schafft der TradeDataLogger die Grundlage für professionelle Analysen und Strategieoptimierung.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die automatische Datenerfassung in Echtzeit, anpassbare Protokollierungsparameter, ein effizientes Speicherformat und volle Kompatibilität mit der Professional Trading Analytics Suite für erweiterte statistische Analysen und Leistungsberichte.

Ob Sie ein professioneller Trader sind, der seine Strategie verfeinern möchte, oder ein Handelsunternehmen, das umfassende Prüfprotokolle benötigt, TradeDataLogger bietet die zuverlässige Dateninfrastruktur, die für ernsthafte Handelsanalysen erforderlich ist.





Hier sind alle Parameter:

1. ticket

2. createTime

3. actionTime

4 Symbol

5. magisch

6. kommentar

7. orderType

8 Volumen

9. preis

10. stopLoss

11 Gewinnmitnahme

12. schließenPreis

13. gewinn

14. tauschen

15. Kommission

16. Gebühr

17. Reingewinn

18. Punkte (абсолютна стойност)

19. PunkteVorzeichen (със знак)

20. ChangePercent

21. DauerMin

22. AktionGrund

23. SignalType (FIXED: премахната дублираната openPrice)

24. SignalAge

25. SpreadPoints

26. MarktBedingung

27. RisikoProzentsatz

28. MaxPosSize

29. Kontostand

30. ADX_Zeitrahmen

31. ADX_Zeitraum

32. ATR_Zeitrahmen

33. ATR_Periode

34. RSI_Zeitrahmen

35. RSI_Zeitraum

36. MA_Zeitrahmen

37. MA_Periode

38. MA_Methode

39. Choppiness_Timeframe

40. Abhackung_Periode

41. ADX_Offen

42. ADX_PlusDI_Öffnen

43. ADX_MinusDI_Öffnen

44. ATR_Öffnen

45. RSI_Öffnen

46. MA_Öffnen

47. Choppiness_Open

48. ADX_Schließen

49. ADX_PlusDI_Schließen

50. ADX_MinusDI_Schließen

51. ATR_Schließen

52. RSI_Schließen

53. MA_Schließen

54. Choppiness_Close