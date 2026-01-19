Enigmion EA MT5

Enigmion EA - Professioneller AUDCAD Expert Advisor für M5 (No Martingale)

Enigmion EA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich fürAUDCAD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Es konzentriert sich aufdisziplinierte Ausführung, strenge Handelsfilterung und intelligentes Risikomanagement.

Die Strategie vermeidet risikoreiche Techniken und ist aufstabiles, kontrolliertes Handelsverhalten ausgelegt. Das System wendet eine firmeneigene Logik an, um das Preisverhalten und die Marktbedingungen zu analysieren, bevor es einen Handel eröffnet. Der EA gibt derHandelsqualität den Vorrangvor der Handelshäufigkeit und zielt darauf ab, unnötige Risiken während ungünstiger Marktbedingungen zu reduzieren.

Der Einführungspreis gilt nur für die ersten 5 Käufer, danach steigt der Preis auf $399 und erhöht sich alle 5 Käufe um 100. Endpreis $1400 Nach dem Kauf können sich verifizierte Käufer mit mir in Verbindung setzen, um exklusive Bonusmaterialien zu erhalten.

Strategie Logik

Enigmion EA verwendet einen regelbasierten internen Algorithmus, der auswertet:

Marktstruktur

Preisverhalten

Volatilitätsbedingungen

Ausrichtung des Handelszeitpunkts

Trades werden nur ausgeführt, wenn alle internen Bedingungen erfüllt sind.

Der EA verwendet keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Techniken.

Hauptmerkmale

Optimiert ausschließlich für AUDCAD

Entwickelt für den M5-Zeitrahmen

Eingebaute Logik zur Handelsfilterung

Einstellbares Risiko und Losgröße

Risiko-Management

Enigmion EA verfügt über ein flexibles Risikomanagement-System, das dem Benutzer folgende Möglichkeiten bietet:

Kontrolle der Losgröße

das Risikoverhalten zu definieren

Begrenzung des Handelsrisikos

Empfohlene Einstellungen

Symbol: AUDCAD

Zeitrahmen: M5

empfohlene Einzahlung 2000 USD für jedes 0 .1 Lot ( geringes Risiko ) Sie können das Lot nach Belieben steuern

Makler: Low-Spread Broker (ECN empfohlen)

Konto-Typ: Jeder

Für wen ist dieser EA geeignet

Dieser Expert Advisor ist geeignet für: