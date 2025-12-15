Prop Firm Grid Controller

📌 ATR Grid Risk Controller - Dienstprogramm für das Handelsmanagement

ATR Grid Risk Controller ist ein manueller Expert Advisor für die Handelsausführung und das Risikomanagement, der für diskretionäre Händler und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde, die eine strenge Risikokontrolle, Präzision und Ausführungsdisziplin benötigen.

Dieser EA generiert KEINE Handelssignale, entscheidet NICHT über den Zeitpunkt des Einstiegs und verwendet KEINE Martingale oder Lot-Multiplikation.
Der Händler behält die volle Kontrolle über die Handelsentscheidungen, während der EA nur die Risikoberechnung und die Ausführungslogik übernimmt.

🔹 Hauptmerkmale

✔️ Festes Gesamtrisiko pro Korb (%)
Das Risiko wird einmalig auf der Grundlage des Kontokapitals berechnet und erhöht sich nie.

✔️ Ein einziger Stop-Loss für alle Positionen
Alle Markt- und Pending-Aufträge haben denselben Stop-Loss, der vom ursprünglichen Einstiegskurs berechnet wird.

✔️ ATR-basiertes Grid Spacing
Grid-Einträge werden entsprechend der realen Marktvolatilität verteilt.

✔️ Proportionale Losgröße (kein Martingal)
Die Gesamtpositionsgröße wird in gleiche Teile aufgeteilt. Keine Lot-Multiplikation.

✔️ Automatischer Break-Even bei +R
Stop-Loss wird nach Erreichen eines vordefinierten Gewinnniveaus auf den Basket-Durchschnittskurs verschoben.

✔️ Basket-Schluss bei +R Gesamtgewinn
Alle Positionen können automatisch geschlossen werden, wenn der Gesamtgewinn ein Vielfaches des Anfangsrisikos erreicht.

✔️ Optionales EMA 50 Korbziel
Ideal für Mean-Reversion- und Pullback-Strategien.

✔️ Manuelle Steuerungstasten
BUY GRID - SELL GRID - CLOSE ALL direkt aus dem Chart.

🔹 Was dieser EA NICHT tut

❌ Keine automatischen Eingänge
❌ Keine Martingale- oder Recovery-Logik
❌ Keine Gewinngarantien
❌ Ersetzt nicht den Trader

🔹 Vorgesehen für

  • Diskretionäre Trader

  • Prop-Firmen-Händler

  • Mean-Reversion-Strategien

  • Händler, die sich auf Risikokontrolle und Ausführungsdisziplin konzentrieren

⚠️ Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor ist ein Dienstprogramm für das Handelsmanagement und kein vollautomatisches Handelssystem.
Die Handelsergebnisse hängen vollständig von den Entscheidungen des Händlers ab.

❓ FAQ - Häufig gestellte Fragen

F: Eröffnet dieser Expert Advisor automatisch Trades?
A: Nein. Dieser EA generiert keine Handelssignale und eröffnet keine Trades automatisch.
Der Trader muss das Raster manuell mit den Schaltflächen BUY GRID oder SELL GRID starten.

F: Verwendet dieser EA Martingale oder Lot-Multiplikation?
A: Nein. Die Gesamtpositionsgröße wird bei allen Grid-Einträgen in gleiche Teile aufgeteilt.
Es gibt keine Martingale-, Recovery- oder Lot-Multiplikations-Logik.

F: Wie wird das Risiko berechnet?
A: Das Risiko wird einmal als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet und stellt das maximale Risiko des gesamten Korbs dar.
Das Gesamtrisiko erhöht sich nie, wenn zusätzliche Rasteraufträge erteilt werden.

F: Hat jeder Auftrag einen anderen Stop-Loss?
A: Nein. Alle Markt- und Pending-Aufträge haben einen einzigen Stop-Loss, der ab der ersten Eingabe berechnet wird.

F: Auf welchen Märkten kann dieser EA eingesetzt werden?
A: Der EA kann für Forex, Gold, Indizes und CFD-Instrumente verwendet werden, vorausgesetzt, der Broker unterstützt MetaTrader 5 und Pending Orders für das ausgewählte Symbol.

F: Ist dieser EA für den Prop-Firm-Handel geeignet?
A: Ja. Der EA wurde mit strenger Risikokontrolle und Kapitalschutz entwickelt und eignet sich daher für Umgebungen mit strengen Regeln wie Prop-Firmen.

F: Kann ich alle Positionen manuell schließen?
A: Ja. Mit der Schaltfläche ALLE SCHLIESSEN können Sie alle Korbpositionen sofort schließen und ausstehende Aufträge löschen.

F: Kann ich den EA auf mehreren Charts oder Symbolen verwenden?
A: Ja, aber es wird empfohlen, eine EA-Instanz pro Symbol zu verwenden.
Der EA verwaltet nur Positionen, die mit seiner eigenen Magic Number eröffnet wurden.

F: Garantiert dieser EA Gewinne?
A: Nein. Es handelt sich um ein Handelsverwaltungsprogramm, nicht um ein Handelssystem.
Alle Ergebnisse hängen vollständig von den Entscheidungen und der Strategie des Händlers ab.

F: Ist eine Optimierung oder ein Backtesting erforderlich?
A: Nein. Dieser EA enthält keine automatische Strategie.
Seine Parameter beziehen sich auf das Risikomanagement und die Ausführungslogik, die an den persönlichen Ansatz des Händlers angepasst werden können.

📌 Wichtiger Hinweis

Bevor Sie dieses Produkt mieten, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie verstehen, dass dieses Tool das Handelsmanagement unterstützt und keine Handelssignale liefert.



