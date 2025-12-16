Atr Grid Controller

📌 ATR Grid Risk Controller - Dienstprogramm für das Handelsmanagement

ATR Grid Risk Controller ist einmanueller Expert Advisor für die Handelsausführung und das Risikomanagement, der für diskretionäre Händler und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde, die einestrenge Risikokontrolle, Präzision und Ausführungsdisziplin benötigen.

Dieser EAgeneriert KEINE Handelssignale,entscheidet NICHT über den Einstiegszeitpunkt undverwendet KEINE Martingale oder Lot-Multiplikation.

Der Händler behält die volle Kontrolle über die Handelsentscheidungen, während der EAnur dieRisikoberechnung und Ausführungslogik übernimmt.

🔹 Hauptmerkmale

✔️ Festes Gesamtrisiko pro Korb (%)

Das Risiko wird einmalig auf der Grundlage des Kontokapitals berechnet und erhöht sich nie.

✔️ Ein einziger Stop-Loss für alle Positionen

Alle Markt- und Pending-Aufträge haben denselben Stop-Loss, der vom ursprünglichen Einstiegskurs berechnet wird.

✔️ ATR-basiertes Grid Spacing

Grid-Einträge werden entsprechend der realen Marktvolatilität verteilt.

✔️ Proportionale Losgröße (kein Martingal)

Die Gesamtpositionsgröße wird in gleiche Teile aufgeteilt. Keine Lot-Multiplikation.

✔️ Automatischer Break-Even bei +R

Stop-Loss wird nach Erreichen eines vordefinierten Gewinnniveaus auf den Basket-Durchschnittskurs verschoben.

✔️ Basket-Schluss bei +R Gesamtgewinn

Alle Positionen können automatisch geschlossen werden, wenn der Gesamtgewinn ein Vielfaches des Anfangsrisikos erreicht.

✔️ Optionales Korbziel EMA 50

Ideal für Mean-Reversion- und Pullback-Strategien.

✔️ Manuelle Steuerungstasten

BUY GRID - SELL GRID - CLOSE ALL direkt aus dem Chart.

🔹 Was dieser EA NICHT tut

❌ Keine automatischen Eingänge

❌ Keine Martingale- oder Recovery-Logik

❌ Keine Gewinngarantien

❌ Ersetzt nicht den Trader

🔹 Vorgesehen für

Diskretionäre Trader

Prop-Firmen-Händler

Mean-Reversion-Strategien

Händler, die sich aufRisikokontrolle und Ausführungsdisziplin konzentrieren

⚠️ Haftungsausschluss

Bei diesem Expert Advisor handelt es sich um einHandelsverwaltungsprogramm und nicht um ein vollautomatisches Handelssystem.

Die Handelsergebnisse hängen vollständig von den Entscheidungen des Händlers ab.

❓ FAQ - Häufig gestellte Fragen

F: Eröffnet dieser Expert Advisor automatisch Trades?

A: Nein. Dieser EAgeneriert keine Handelssignale und eröffnet keine Trades automatisch.

Der Trader startet das Grid manuell über die Schaltflächen BUY GRID oder SELL GRID.

F: Verwendet dieser EA Martingale oder Lot-Multiplikation?

A: Nein. Die Gesamtpositionsgröße wird über die Grid-Einträge hinweg in gleiche Teile aufgeteilt.

Es gibtkeine Martingale-, Recovery- oder Lot-Multiplikationslogik.

F: Wie wird das Risiko berechnet?

A: Das Risiko wirdeinmalig als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet und stellt dasmaximale Risiko des gesamten Korbs dar.

Das Gesamtrisikoerhöht sich nie, wenn zusätzliche Rasteraufträge erteilt werden.

F: Hat jeder Auftrag einen anderen Stop-Loss?

A: Nein. Alle Markt- und Pending-Aufträge habeneinen einzigen Stop-Loss, der ab der ersten Eingabe berechnet wird.

F: Auf welchen Märkten kann dieser EA verwendet werden?

A: Der EA kann aufForex, Gold, Indizes und CFD-Instrumenten verwendet werden, vorausgesetzt, der Broker unterstützt MetaTrader 5 und Pending Orders auf dem ausgewählten Symbol.

F: Ist dieser EA für den Handel mit Prop-Firmen geeignet?

A: Ja. Der EA wurde mit strengerRisikokontrolle und Kapitalschutz entwickelt und eignet sich daher für Umgebungen mit strengen Regeln wie Prop-Firmen.

F: Kann ich alle Positionen manuell schließen?

A: Ja. Mit der Schaltfläche CLOSE ALL können Sie alle Korbpositionen sofort schließen und ausstehende Aufträge löschen.

F: Kann ich den EA auf mehreren Charts oder Symbolen verwenden?

A: Ja, aber es wird empfohlen,eine EA-Instanz pro Symbol auszuführen.

Der EA verwaltet nur Positionen, die mit seiner eigenen Magic Number eröffnet wurden.

F: Garantiert dieser EA Gewinne?

A: Nein. Es handelt sich um einHandelsverwaltungsprogramm, nicht um ein Handelssystem.

Alle Ergebnisse hängen vollständig von den Entscheidungen und der Strategie des Händlers ab.

F: Ist eine Optimierung oder ein Backtesting erforderlich?

A: Nein. Dieser EA enthält keine automatisierte Strategie.

Seine Parameter beziehen sich auf dasRisikomanagement und die Ausführungslogik, die an den persönlichen Ansatz des Händlers angepasst werden können.

📌 Wichtiger Hinweis

Bevor Sie dieses Produkt mieten, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie verstehen, dass dieses Tool das Handelsmanagement unterstützt und keine Handelssignale liefert.



