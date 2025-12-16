Atr Grid Controller
- Daniele Bonann
- Version: 1.502
- Aktivierungen: 5
📌 ATR Grid Risk Controller - Dienstprogramm für das Handelsmanagement
ATR Grid Risk Controller ist einmanueller Expert Advisor für die Handelsausführung und das Risikomanagement, der für diskretionäre Händler und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde, die einestrenge Risikokontrolle, Präzision und Ausführungsdisziplin benötigen.
Dieser EAgeneriert KEINE Handelssignale,entscheidet NICHT über den Einstiegszeitpunkt undverwendet KEINE Martingale oder Lot-Multiplikation.
Der Händler behält die volle Kontrolle über die Handelsentscheidungen, während der EAnur dieRisikoberechnung und Ausführungslogik übernimmt.
🔹 Hauptmerkmale
✔️ Festes Gesamtrisiko pro Korb (%)
Das Risiko wird einmalig auf der Grundlage des Kontokapitals berechnet und erhöht sich nie.
✔️ Ein einziger Stop-Loss für alle Positionen
Alle Markt- und Pending-Aufträge haben denselben Stop-Loss, der vom ursprünglichen Einstiegskurs berechnet wird.
✔️ ATR-basiertes Grid Spacing
Grid-Einträge werden entsprechend der realen Marktvolatilität verteilt.
✔️ Proportionale Losgröße (kein Martingal)
Die Gesamtpositionsgröße wird in gleiche Teile aufgeteilt. Keine Lot-Multiplikation.
✔️ Automatischer Break-Even bei +R
Stop-Loss wird nach Erreichen eines vordefinierten Gewinnniveaus auf den Basket-Durchschnittskurs verschoben.
✔️ Basket-Schluss bei +R Gesamtgewinn
Alle Positionen können automatisch geschlossen werden, wenn der Gesamtgewinn ein Vielfaches des Anfangsrisikos erreicht.
✔️ Optionales Korbziel EMA 50
Ideal für Mean-Reversion- und Pullback-Strategien.
✔️ Manuelle Steuerungstasten
BUY GRID - SELL GRID - CLOSE ALL direkt aus dem Chart.
🔹 Was dieser EA NICHT tut
❌ Keine automatischen Eingänge
❌ Keine Martingale- oder Recovery-Logik
❌ Keine Gewinngarantien
❌ Ersetzt nicht den Trader
🔹 Vorgesehen für
Diskretionäre Trader
Prop-Firmen-Händler
Mean-Reversion-Strategien
Händler, die sich aufRisikokontrolle und Ausführungsdisziplin konzentrieren
⚠️ Haftungsausschluss
Bei diesem Expert Advisor handelt es sich um einHandelsverwaltungsprogramm und nicht um ein vollautomatisches Handelssystem.
Die Handelsergebnisse hängen vollständig von den Entscheidungen des Händlers ab.
❓ FAQ - Häufig gestellte Fragen
F: Eröffnet dieser Expert Advisor automatisch Trades?
A: Nein. Dieser EAgeneriert keine Handelssignale und eröffnet keine Trades automatisch.
Der Trader startet das Grid manuell über die Schaltflächen BUY GRID oder SELL GRID.
F: Verwendet dieser EA Martingale oder Lot-Multiplikation?
A: Nein. Die Gesamtpositionsgröße wird über die Grid-Einträge hinweg in gleiche Teile aufgeteilt.
Es gibtkeine Martingale-, Recovery- oder Lot-Multiplikationslogik.
F: Wie wird das Risiko berechnet?
A: Das Risiko wirdeinmalig als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet und stellt dasmaximale Risiko des gesamten Korbs dar.
Das Gesamtrisikoerhöht sich nie, wenn zusätzliche Rasteraufträge erteilt werden.
F: Hat jeder Auftrag einen anderen Stop-Loss?
A: Nein. Alle Markt- und Pending-Aufträge habeneinen einzigen Stop-Loss, der ab der ersten Eingabe berechnet wird.
F: Auf welchen Märkten kann dieser EA verwendet werden?
A: Der EA kann aufForex, Gold, Indizes und CFD-Instrumenten verwendet werden, vorausgesetzt, der Broker unterstützt MetaTrader 5 und Pending Orders auf dem ausgewählten Symbol.
F: Ist dieser EA für den Handel mit Prop-Firmen geeignet?
A: Ja. Der EA wurde mit strengerRisikokontrolle und Kapitalschutz entwickelt und eignet sich daher für Umgebungen mit strengen Regeln wie Prop-Firmen.
F: Kann ich alle Positionen manuell schließen?
A: Ja. Mit der Schaltfläche CLOSE ALL können Sie alle Korbpositionen sofort schließen und ausstehende Aufträge löschen.
F: Kann ich den EA auf mehreren Charts oder Symbolen verwenden?
A: Ja, aber es wird empfohlen,eine EA-Instanz pro Symbol auszuführen.
Der EA verwaltet nur Positionen, die mit seiner eigenen Magic Number eröffnet wurden.
F: Garantiert dieser EA Gewinne?
A: Nein. Es handelt sich um einHandelsverwaltungsprogramm, nicht um ein Handelssystem.
Alle Ergebnisse hängen vollständig von den Entscheidungen und der Strategie des Händlers ab.
F: Ist eine Optimierung oder ein Backtesting erforderlich?
A: Nein. Dieser EA enthält keine automatisierte Strategie.
Seine Parameter beziehen sich auf dasRisikomanagement und die Ausführungslogik, die an den persönlichen Ansatz des Händlers angepasst werden können.
📌 Wichtiger Hinweis
Bevor Sie dieses Produkt mieten, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie verstehen, dass dieses Tool das Handelsmanagement unterstützt und keine Handelssignale liefert.