Fly With Gold Trend Filter Dashboard

Fly With Gold - Escenario Dashboard PRO

Cuadro de mandos de análisis de las condiciones del mercado para MT4 / MT5

Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO es un indicador profesional de análisis de las condiciones del mercado diseñado para ayudar al trader a identificar en tiempo real las fases de tendencia, lateralidad (rango) y neutralidad.

Este producto es una herramienta de análisis y apoyo a la toma de decisiones.

No genera señales de trading, no abre operaciones ni garantiza beneficios.

Qué hace el indicador

Analiza el escenario del mercado y lo clasifica en: Tendencia Lateral / Rango Fase Neutral

Muestra la dirección actual del mercado (Largo / Corto / Plano)

Muestra un cuadro de mando claro e inmediato del estado del mercado

Puede utilizarse como filtro operativo para operaciones discrecionales, sistemas semiautomatizados o Asesores Expertos

Lógica de análisis

El cuadro de mandos combina varios elementos analíticos, entre ellos

Expansión y contracción de las Bandas de Bollinger

Evaluación del ATR frente a la volatilidad histórica

Análisis de fortaleza mediante ADX

Estructura de volatilidad a corto plazo

Estos factores se combinan para proporcionar una evaluación contextual del mercado, no puntos de entrada.

Modos algorítmico y visual

Modo Algorítmico (para integración con EA):

El indicador muestra estados lógicos legibles a través de iCustom , tales como:

Tendencia / Lateral / Estado neutral

Dirección del mercado

Porcentaje de tendencia y lateralidad

Modo Visual (para negociación discrecional):

Toda la información se muestra en un panel de control despejado diseñado para una lectura rápida en tiempo real.

Alertas y notificaciones

Alertas en pantalla opcionales

Notificaciones push opcionales cuando cambia el estado del mercado

Las alertas son puramente informativas y no representan señales de negociación.

Uso práctico

Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO puede utilizarse para:

Filtrar condiciones de mercado desfavorables

Evitar operar en fases altamente direccionales

Apoyar el proceso de toma de decisiones del operador

Integrar estrategias semiautomáticas o automáticas como filtro contextual

Mercados y plazos compatibles

Optimizado para el oro (XAUUSD)

Puede utilizarse en Forex, índices y CFDs

Funciona en todos los marcos temporales, desde M5 hasta H4

Características técnicas

Sin repintado

Cálculo en tiempo real

Ligero y optimizado para CPU

Cuadro de mandos muy legible

Compatible con configuraciones de varios gráficos

Disponible para MetaTrader 4 y MetaTrader 5

Versión demo

La versión demo está disponible a través del MetaTrader Strategy Tester, gestionado automáticamente por MQL5.

Descargo de responsabilidad

Este producto es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de trading.

El trading implica riesgos y cualquier decisión operativa es responsabilidad del usuario.

Soporte

Para soporte o preguntas sobre el uso, puede contactar con el autor a través de Telegram:

https://t.me/xhunterx86