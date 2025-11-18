Fly With Gold Trend Filter Dashboard

Cuadro de mandos de análisis de las condiciones del mercado para MT4 / MT5

Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO es un indicador profesional de análisis de las condiciones del mercado diseñado para ayudar al trader a identificar en tiempo real las fases de tendencia, lateralidad (rango) y neutralidad.

Este producto es una herramienta de análisis y apoyo a la toma de decisiones.
No genera señales de trading, no abre operaciones ni garantiza beneficios.

Qué hace el indicador

  • Analiza el escenario del mercado y lo clasifica en:

    • Tendencia

    • Lateral / Rango

    • Fase Neutral

  • Muestra la dirección actual del mercado (Largo / Corto / Plano)

  • Muestra un cuadro de mando claro e inmediato del estado del mercado

  • Puede utilizarse como filtro operativo para operaciones discrecionales, sistemas semiautomatizados o Asesores Expertos

Lógica de análisis

El cuadro de mandos combina varios elementos analíticos, entre ellos

  • Expansión y contracción de las Bandas de Bollinger

  • Evaluación del ATR frente a la volatilidad histórica

  • Análisis de fortaleza mediante ADX

  • Estructura de volatilidad a corto plazo

Estos factores se combinan para proporcionar una evaluación contextual del mercado, no puntos de entrada.

Modos algorítmico y visual

Modo Algorítmico (para integración con EA):
El indicador muestra estados lógicos legibles a través de iCustom , tales como:

  • Tendencia / Lateral / Estado neutral

  • Dirección del mercado

  • Porcentaje de tendencia y lateralidad

Modo Visual (para negociación discrecional):
Toda la información se muestra en un panel de control despejado diseñado para una lectura rápida en tiempo real.

Alertas y notificaciones

  • Alertas en pantalla opcionales

  • Notificaciones push opcionales cuando cambia el estado del mercado

Las alertas son puramente informativas y no representan señales de negociación.

Uso práctico

Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO puede utilizarse para:

  • Filtrar condiciones de mercado desfavorables

  • Evitar operar en fases altamente direccionales

  • Apoyar el proceso de toma de decisiones del operador

  • Integrar estrategias semiautomáticas o automáticas como filtro contextual

Mercados y plazos compatibles

  • Optimizado para el oro (XAUUSD)

  • Puede utilizarse en Forex, índices y CFDs

  • Funciona en todos los marcos temporales, desde M5 hasta H4

Características técnicas

  • Sin repintado

  • Cálculo en tiempo real

  • Ligero y optimizado para CPU

  • Cuadro de mandos muy legible

  • Compatible con configuraciones de varios gráficos

  • Disponible para MetaTrader 4 y MetaTrader 5

Versión demo

La versión demo está disponible a través del MetaTrader Strategy Tester, gestionado automáticamente por MQL5.

Descargo de responsabilidad

Este producto es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de trading.
El trading implica riesgos y cualquier decisión operativa es responsabilidad del usuario.

Soporte

Para soporte o preguntas sobre el uso, puede contactar con el autor a través de Telegram:
https://t.me/xhunterx86

