Fly With Gold Trend Filter Dashboard
- Utilidades
- Daniele Bonann
- Versión: 3.50
- Actualizado: 25 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Fly With Gold - Escenario Dashboard PRO
Cuadro de mandos de análisis de las condiciones del mercado para MT4 / MT5
Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO es un indicador profesional de análisis de las condiciones del mercado diseñado para ayudar al trader a identificar en tiempo real las fases de tendencia, lateralidad (rango) y neutralidad.
Este producto es una herramienta de análisis y apoyo a la toma de decisiones.
No genera señales de trading, no abre operaciones ni garantiza beneficios.
Qué hace el indicador
-
Analiza el escenario del mercado y lo clasifica en:
-
Tendencia
-
Lateral / Rango
-
Fase Neutral
-
-
Muestra la dirección actual del mercado (Largo / Corto / Plano)
-
Muestra un cuadro de mando claro e inmediato del estado del mercado
-
Puede utilizarse como filtro operativo para operaciones discrecionales, sistemas semiautomatizados o Asesores Expertos
Lógica de análisis
El cuadro de mandos combina varios elementos analíticos, entre ellos
-
Expansión y contracción de las Bandas de Bollinger
-
Evaluación del ATR frente a la volatilidad histórica
-
Análisis de fortaleza mediante ADX
-
Estructura de volatilidad a corto plazo
Estos factores se combinan para proporcionar una evaluación contextual del mercado, no puntos de entrada.
Modos algorítmico y visual
Modo Algorítmico (para integración con EA):
El indicador muestra estados lógicos legibles a través de iCustom , tales como:
-
Tendencia / Lateral / Estado neutral
-
Dirección del mercado
-
Porcentaje de tendencia y lateralidad
Modo Visual (para negociación discrecional):
Toda la información se muestra en un panel de control despejado diseñado para una lectura rápida en tiempo real.
Alertas y notificaciones
-
Alertas en pantalla opcionales
-
Notificaciones push opcionales cuando cambia el estado del mercado
Las alertas son puramente informativas y no representan señales de negociación.
Uso práctico
Fly With Gold - Scenario Dashboard PRO puede utilizarse para:
-
Filtrar condiciones de mercado desfavorables
-
Evitar operar en fases altamente direccionales
-
Apoyar el proceso de toma de decisiones del operador
-
Integrar estrategias semiautomáticas o automáticas como filtro contextual
Mercados y plazos compatibles
-
Optimizado para el oro (XAUUSD)
-
Puede utilizarse en Forex, índices y CFDs
-
Funciona en todos los marcos temporales, desde M5 hasta H4
Características técnicas
-
Sin repintado
-
Cálculo en tiempo real
-
Ligero y optimizado para CPU
-
Cuadro de mandos muy legible
-
Compatible con configuraciones de varios gráficos
-
Disponible para MetaTrader 4 y MetaTrader 5
Versión demo
La versión demo está disponible a través del MetaTrader Strategy Tester, gestionado automáticamente por MQL5.
Descargo de responsabilidad
Este producto es una herramienta de análisis técnico, no un sistema de trading.
El trading implica riesgos y cualquier decisión operativa es responsabilidad del usuario.
Soporte
Para soporte o preguntas sobre el uso, puede contactar con el autor a través de Telegram:
https://t.me/xhunterx86