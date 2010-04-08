HTF Candles Pro with Fibonacci Levels MT5

WAS IST HTF CANDLES PRO?

HTF Candles Pro ist ein fortschrittlicher Multi-Timeframe-Indikator, der benutzerdefinierte Kerzen für höhere Timeframes direkt aus H1-Balken konstruiert und diese Visualisierung mit einem vollständigen System interner Fibonacci-Levels und Projektionen kombiniert. Im Gegensatz zu anderen HTF-Indikatoren, die nur die Standard-Zeitrahmen des MetaTrader anzeigen, können Sie mit diesem Indikator vollständig angepasste Zeitrahmen (24H, 48H, 72H, 96H, etc.) erstellen, indem Sie 1-Stunden-Balken aggregieren.

SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

1. BENUTZERDEFINIERTE KERZENKONSTRUKTION

  • Benutzerdefinierte Zeitrahmen: Erstellen Sie beliebige stundenbasierte Zeitrahmen (24H, 48H, 72H, etc.)

  • Konstruktion aus H1: Aggregiert 1-Stunden-Balken, um Kerzen für höhere Zeitrahmen zu bilden

  • Konfigurierbare Anzahl: Zeigt zwischen 1 und 20 HTF-Kerzen gleichzeitig an

  • Automatische Aktualisierung: Die Kerzen werden in Echtzeit aktualisiert, ohne dass sie neu gezeichnet werden müssen.

  • Keine Beschränkungen: Nicht auf die MT5-Standardzeitrahmen beschränkt

2. INTEGRIERTES FIBONACCI-SYSTEM

Der Indikator enthält ein komplettes automatisches Fibonacci-Analysesystem:

  • Interne Levels (Retracements):

    • 0%: Kerzenbasis (Tief)

    • 25%: Erstes Retracement-Niveau

    • 50%: Mittleres Niveau (Gleichgewicht)

    • 75%: Zweites Retracement-Niveau

    • 100%: Kerzenoberkante (Hoch)

    • 20% und 80%: Optionale zusätzliche Ebenen für die Feinanalyse

  • Projektionsebenen:

    • Obere Projektionen: +1,0x, +1,618x (Goldener Schnitt), +2,0x

    • Untere Projektionen: -1,0x, -1,618x (Goldener Schnitt), -2,0x

  • Verwendung: Identifizierung von Kurszielen und Erweiterungszonen

3. VOLLSTÄNDIGE FARBANPASSUNG

  • Bullische Kerzen: Anpassbare Farbe für bullische Kerzenkörper

  • Baisse-Kerzen: Anpassbare Farbe für bärische Kerzenkörper

  • Kerzen-Umrandungen: Unabhängige Farbe für Umrisse

  • Dochte: Anpassbare Farbe für den oberen und unteren Schatten

  • Transparenter Körper: Option, nur Umrisse anzuzeigen

  • Beschriftungen und Levels: Anpassbare Farbe für Beschriftungen und Fibonacci-Linien

4. STEUERUNG VON DIMENSION UND POSITION

  • Kerzenbreite: Konfigurierbar in Balken des aktuellen Zeitrahmens (z.B. 15 Balken)

  • Abstand zwischen den Kerzen: Einstellbarer Abstand zwischen den einzelnen HTF-Kerzen

  • Horizontale Position: Einstellen, wo die Kerzen zu zeichnen beginnen (X Relativ)

  • Position der Beschriftung: Konfigurierbarer Versatz für Preisetiketten

  • Textgröße: Passt die Größe der numerischen Beschriftungen an

5. AKTIVIERUNGS-/DEAKTIVIERUNGSSCHALTFLÄCHE

  • Schnelles Umschalten: Integrierte Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden des Indikators mit einem Klick

  • Anpassbare Positionierung: Platzieren Sie die Schaltfläche an einer beliebigen Stelle im Diagramm

  • Konfigurierbare Ecke: 4 Eckoptionen (oben/unten, links/rechts)

  • Einstellbare Abmessungen: Passen Sie die Größe der Schaltfläche an

  • Visueller Status: Ändert die Farbe, je nachdem, ob sie aktiv oder inaktiv ist

WICHTIGSTE EINGÄNGE

GRUPPE EINGABE Bereich/Wert Beschreibung
Anzeigeeinstellungen (Visualisierung) X Relativ (Horizontale Position) 1 - 1000+ Takte Legt fest, um wie viele Takte vom aktuellen Kurs zurück die HTF-Kerzen zu zeichnen beginnen.
Transparenter Körper wahr / falsch Wenn aktiv, wird nur der Kerzenumriss ohne Füllung angezeigt.
Etikettenfarbe Farbselektor Farbe für alle Texte und Beschriftungen (Fibonacci-Levels, Preisschilder).
Multi-Timeframe-Kerzen (HTF-Kerzeneinstellungen) Kerzen anzeigen wahr / falsch Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von HTF-Kerzen.
Benutzerdefinierte Timeframe-Stunden 1 - 1000+ Stunden Legt fest, wie viele Stunden jede HTF-Kerze hat. EINZIGARTIGES FEATURE: Nicht auf Standard-Zeitrahmen beschränkt.
Anzahl der Kerzen 1 - 20 Kerzen Wie viele HTF-Kerzen auf dem Diagramm angezeigt werden sollen.
Kerzenbreite Balken 5 - 50+ Balken Breite jeder HTF-Kerze, gemessen in Balken des aktuellen Zeitrahmens.
Kerzentrennung Balken 0 - 20+ Balken Abstand zwischen aufeinanderfolgenden HTF-Kerzen.
Bullish Body Farbe / Bearish Body Farbe Farbauswahl Farben für bullishe (grün) und bearishe (rot) Kerzen.
Body Border Farbe Farbwähler Farbe des Kerzenumrisses.
Dochtfarbe Farbselektor Farbe des oberen und unteren Schattens.
Pegelanzeige (Pegelvisualisierung) Etikett Linksversatz Balken 10 - 100+ Balken Abstand von der letzten HTF-Kerze bis zu der Stelle, an der die Preisetiketten erscheinen.
Interne Levels anzeigen wahr/falsch Aktiviert alle internen Fibonacci-Levels (0%-100%).
Projektionslevels anzeigen wahr/falsch Aktiviert die Fibonacci-Projektionen nach oben und unten.
Interne Multiplikatoren (Interne Multiplikatoren) 0% Multiplikator Voreinstellung: 0.0 Basis der Kerze (normalerweise das Tief). Anpassbar.
25% Multiplikator Voreinstellung: 0,25 Erstes Retracement-Level. Anpassbar.
50% Multiplikator Voreinstellung: 0,5 Mittleres Niveau, Gleichgewichtspunkt. Anpassbar.
75% Multiplikator Voreinstellung: 0,75 Zweites Retracement-Niveau. Anpassbar.
100%-Multiplikator Voreinstellung: 1,0 Oberkante der Kerze (normalerweise das Hoch). Anpassbar.
Zusätzliche Levels (Zusätzliche Levels) Show 20% Level / Show 80% Level wahr/falsch Aktiviert zusätzliche Ebenen für eine detailliertere Analyse.
20%-Multiplikator / 80%-Multiplikator Voreinstellung: 0,2 / 0,8 Genaue Position dieser optionalen Ebenen. Anpassbar.
Projektionsmultiplikatoren (Projektionsmultiplikatoren) Obere Projektion 1x / 2x / 1,618x Voreinstellung: 1,0, 2,0, 1,618 Aufwärtsprojektionen (bullische Ziele). Anpassbar.
Untere Projektion 1x / 2x / 1,618x Voreinstellung: 1,0, 2,0, 1,618 Abwärtsprojektionen (bärische Ziele). Anpassbar.
Toggle Button (Schaltfläche zum Aktivieren) Show OB Default (Standardmäßig anzeigen) wahr / falsch Ob der Indikator beim Laden des Charts sichtbar ist.
Schaltfläche X-Position / Y-Position 0 - 1000+ Pixel Genaue Position der Schaltfläche auf dem Bildschirm.
Schaltfläche Ecke ECKE_LINKS_OBEN, ECKE_LINKS_UNTEN, ECKE_RECHTS_OBEN, ECKE_RECHTS_UNTEN Von welcher Ecke aus die X/Y-Koordinaten gemessen werden.
Button Breite / Höhe 50 - 200 Pixel Größe der Umschalttaste.

ANWENDUNGSFÄLLE UND STRATEGIEN

  1. SWING-TRADING MIT HTF DAILY

    • Einstellungen: Benutzerdefinierter Zeitrahmen Stunden = 24 (täglich); Anzahl der Kerzen = 15; Interne Levels anzeigen = wahr

    • Strategie: Handeln Sie auf M15 oder H1 und suchen Sie nach Einstiegen bei den 50%- oder 75%-Levels der Tageskerzen.

  2. SMC/ICT MULTI-TIMEFRAME ANALYSE

    • Einstellungen: Custom Timeframe Hours = 240 (10 Tage / ungefähr wöchentlich); Show Projection Levels = true

    • Strategie: Identifizieren Sie Liquiditätszonen bei den $\pm 1.618\text{x}$-Projektionen.

  3. SCALPING MIT HTF BIAS

    • Einstellungen: Custom Timeframe Hours = 4 (H4); Anzahl der Kerzen = 8; Transparent Body = true

    • Strategie: Handel auf M5 nur in der Richtung der aktuellen H4-Kerzenfarbe.

  4. AUTOMATISCHER FIBONACCI FÜR SWING-HOCHS/TIEFS

    • Einstellungen: Custom Timeframe Hours = 168 (Weekly); Show Internal Levels = true; Show 20% and 80% = true

    • Strategie: Verwenden Sie die automatischen Levels als Unterstützungs-/Widerstandszonen.

  5. VOLATILITÄTS- UND BEREICHSANALYSE

    • Einstellungen: Anzahl der Kerzen = 20; Projection Levels anzeigen = wahr

    • Strategie: Beobachten Sie die Größe der HTF-Kerzen, um eine Volatilitätsausweitung/-verengung zu erkennen.

EINZIGARTIGE VORTEILE DES INDIKATORS

  1. VOLLSTÄNDIG ANPASSBARE ZEITRAHMEN

    • ❌ Andere Indikatoren: Nur M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 anzeigen

    • HTF Candles Pro: Erzeugt 24H, 36H, 48H, 72H, 96H, 120H... jeden Wert!

  2. INTEGRIERTE UND AUTOMATISCHE FIBONACCI

    • ❌ Andere Indikatoren: Zeigen nur HTF-Kerzen an, Sie müssen Fibonacci manuell einzeichnen

    • HTF Candles Pro: Automatische Fibonacci auf jeder Kerze mit Projektionen enthalten

  3. ANPASSBARE MULTIPLIKATOREN

    • ❌ Andere Indikatoren: Feste Fibonacci-Stufen

    • HTF Candles Pro: Definieren Sie Ihre eigenen Levels (0.236, 0.382, 0.618, 1.272, 2.618, etc.)

  4. NO REPAINT

    • ✅ Alle Kerzen und Levels sind historisch und ändern sich nicht

    • ✅ Was Sie sehen, ist das, was tatsächlich passiert ist

    • ✅ Perfekt für Backtesting und zuverlässige Analysen

  5. PROFESSIONELLE SCHNITTSTELLE

    • ✅ Umschalttaste für saubere Charts, wenn nicht benötigt

    • ✅ Vollständige Anpassung von Farben und Dimensionen

    • ✅ Automatische Beschriftungen mit intelligenter Positionierung

WIE MAN DEN INDIKATOR BENUTZT

SCHRITT 1: INSTALLATION

  • Kaufen Sie den Indikator im MQL5 Market

  • Öffnen Sie MetaTrader 5

  • Gehen Sie zu Navigator → Markt → Meine Produkte

  • Suchen Sie "HTF Candles Pro mit Fibonacci-Levels".

  • Ziehen Sie ihn auf den gewünschten Chart

SCHRITT 2: ERSTEINRICHTUNG

  • Definieren Sie Ihren benutzerdefinierten Zeitrahmen Stunden (Beispiel: 24 für täglich)

  • Stellen Sie die Anzahl der Kerzen ein (empfohlen: 10-15)

  • Konfigurieren Sie die Kerzenbreite der Balken je nach Ihrem aktuellen Zeitrahmen

  • Passen Sie die Farben nach Ihren Wünschen an

  • Aktivieren Sie Show Internal Levels und Show Projection Levels

SCHRITT 3: POSITIONSANPASSUNG

  • Verwenden Sie X Relativ, um die Kerzen nach links/rechts zu verschieben

  • Passen Sie den Label Left Offset so an, dass sich die Labels nicht überschneiden

  • Positionieren Sie den Toggle-Button an der Stelle, an der er am bequemsten ist.

SCHRITT 4: OPTIMIERUNG

  • Passen Sie die Kerzentrennung für einen optimalen Abstand an

  • Wenn die Kerzen zu klein aussehen, erhöhen Sie die Kerzenbreitenbalken

  • Experimentieren Sie mit Transparent Body für verschiedene Visualisierungen

  • Passen Sie die Multiplikatoren entsprechend Ihrer Fibonacci-Strategie an

SCHRITT 5: VERWENDUNG IM HANDEL

  • Identifizieren Sie den allgemeinen Trend anhand der HTF-Kerzen

  • Suchen Sie nach Einstiegsmöglichkeiten auf Fibonacci-Ebenen (50%, 75%)

  • Verwenden Sie Projektionen für Take Profit Ziele

  • Bestätigen Sie den Trend mit der Preisentwicklung in Ihrem operativen Zeitrahmen

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

  • Plattform: MetaTrader 5 (Build 3450 oder höher)

  • H1-Daten: Der Indikator erfordert, dass die H1-Bar-Historie verfügbar ist.

  • Aktivierungen: 5 Lizenzen pro Kauf enthalten

  • Kompatible Timeframes: Alle (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

  • Symbole: Kompatibel mit Forex, Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen

  • Ressourcen: Geringes Gewicht, verbraucht keine nennenswerten CPU-Ressourcen

Dieser Indikator ist perfekt für:

  • Swing Trader, die auf niedrigen Timeframes handeln, aber HTF-Kontext benötigen

  • SMC/ICT Trader, die eine konstante Multi-Timeframe-Analyse benötigen

  • Fibonacci Trader, die automatische und präzise Levels suchen

  • Scalper, die eine Richtungsvorgabe auf höheren Zeitebenen benötigen

  • Price Action Trader, die HTF-Strukturen mit LTF-Mustern kombinieren

  • Technische Analysten, die Flexibilität in benutzerdefinierten Zeitfenstern benötigen


Empfohlene Produkte
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indikatoren
Wir stellen vor: PivotWave - Ihr ultimativer Handelsbegleiter, der Präzision und Marktanalyse neu definiert. PivotWave wurde speziell für Händler entwickelt und ist mehr als nur ein Indikator. Es ist ein leistungsstarkes Tool, das den Puls des Marktes erfasst und wichtige Wendepunkte und Trends mit höchster Genauigkeit identifiziert. PivotWave nutzt fortschrittliche Algorithmen, um klare visuelle Signale für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu liefern, die es Händlern erleichtern, sich in
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Rocket Trend-Indikator befindet sich im Trend. Der Indikator zeichnet zweifarbige Punkte, die durch Linien entlang des Charts verbunden sind. Dies ist ein Trendindikator, es ist ein algorithmischer Indikator. Er ist einfach zu bedienen und zu verstehen, wenn ein blauer Kreis erscheint, müssen Sie kaufen, wenn ein roter Kreis erscheint, verkaufen. Der Indikator wird für Scalping und Pipsing verwendet und hat sich gut bewährt. Rocket Trend ist für die Analyse der Trendrichtung für einen besti
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indikatoren
Beschreibung Der Indikator verwendet die Marktprofiltheorie, um die wichtigsten Handelszonen auf täglicher Basis anzuzeigen. Die anzuzeigenden Zonen sind LVN (Low Volume Nodes) und POC (Point of Control). Eine LVN-Zone ist eine Zone, die Preisbereiche mit der geringsten Zeit oder dem geringsten Volumen während des Tages darstellt. In der Regel deuten diese Bereiche auf eine Angebots- oder Nachfrageinitiative hin, und in der Zukunft können sie zu wichtigen Ausbruchs- oder Rückzugszonen werden. Ei
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Indikatoren
Der Market Structures Pro Indikator findet und zeigt 5 (fünf) Muster des Smart Money Concepts (SMC) Systems auf dem Chart an, nämlich: Bruch der Strukturen (BoS ) Wechsel des Charakters (CHoCH) Gleiche Hochs und Tiefs Premium, Equilibrium und Discount Zonen mit Fibo-Gitter Hoch-Hoch, Tief-Tief, Hoch-Tief und Tief-Hoch Extremwerte Die Muster werden in zwei Modi angezeigt - Swing und Internal - und sind durch die Farbe auf dem Chart leicht zu unterscheiden. Der interne Modus zeichnet sich durch k
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Trend Speaker
Shelly
Indikatoren
Der Trend Speaker Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das für Trader entwickelt wurde, die Marktentwicklungen in Echtzeit einfach verfolgen und analysieren möchten. Es bietet klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale im Chart, was die Bewertung des aktuellen Markttrends sehr einfach macht. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche sorgt der Trend Speaker dafür, dass Sie keine potenzielle Handelsgelegenheit verpassen, hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Handelsstra
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Waves PRO
Flavio Javier Jarabeck
Indikatoren
Für diejenigen, die den Ansatz von Richard Wyckoff zum Lesen der Märkte zu schätzen wissen, haben wir bei Minions Labs ein Tool entwickelt, das wir Waves PRO genannt haben - ja, abgeleitet, wir haben unsere eigene Vision und Sauce in diesen Indikator gesteckt. Dieser Indikator bietet einen ZigZag, der von der Marktvolatilität (ATR) gesteuert wird, um seine Beine zu bilden, UND auf jedem ZigZag-Bein präsentieren wir die wichtigen Datenstatistiken darüber. Einfach und objektiv. Dieser Indikator is
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indikatoren
Awesome Oscillator von Bill Williams mit der Möglichkeit, die Mittelwertbildungsalgorithmen des Indikators zu verfeinern und zu ersetzen, was die Möglichkeiten der Verwendung dieses Oszillators im algorithmischen Handel erheblich erweitert und ihn in seinen Eigenschaften einem Indikator wie dem MACD näher bringt. Um das Preisrauschen zu reduzieren, wird der endgültige Indikator mit einer zusätzlichen glatten Mittelwertbildung verarbeitet. Der Indikator ist in der Lage, Warnungen, E-Mail-Nachric
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Heiken Ashi CE Filtered MT5 ist ein technischer Indikator für die Plattform MetaTrader 5. Er integriert ein geglättetes Candlestick-Charting mit einer dynamischen Ausstiegsstrategie und einem anpassbaren Trendfilter, um klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Der Indikator wurde entwickelt, um die Trenderkennung und die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern, indem er das Marktrauschen reduziert. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer e
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Super Galaxy JP Market Profile MT5
Sekar Govinthan
Indikatoren
Eine Marktprofil-Implementierung (Zeit-Preis-Opportunity) mit einer Option zur Markierung eines Kontrollpunkts (POC) auf der Grundlage des Volumens . Config: Standardkerzen ausblenden. Wählen Sie eine Sitzungszeit unter Verwendung der Börsenzeitzone. Experimentieren Sie mit dem Tick-Multiplikatorwert, um den gewünschten Detailgrad zu erreichen. Wählen Sie die Symbole Ihrer Wahl, z. B. Quadrate oder A-Z-Zeichen. Für mehrere Sitzungen müssen Sie zusätzliche Instanzen dieses Skripts mit einer and
Vwap RSJ
JETINVEST
4.8 (10)
Indikatoren
VWAP RSJ ist ein Indikator, der die stündlichen, täglichen, wöchentlichen und monatlichen VWAP-Linien anzeigt. Große institutionelle Käufer und Investmentfonds nutzen das VWAP-Verhältnis, um mit möglichst geringen Auswirkungen auf den Markt in Aktien ein- oder auszusteigen. Daher versuchen sie, wenn möglich, unter dem VWAP zu kaufen oder über dem VWAP zu verkaufen. Auf diese Weise treiben sie den Preis in Richtung des Durchschnitts zurück, anstatt sich von ihm zu entfernen. Auf der Grundlage d
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indikatoren
Der ursprüngliche Autor ist David Weis, ein Experte für die Wyckoff-Methode. Die Weis-Welle ist eine moderne Adaption der Wyckoff-Methode aus den 1930er Jahren, einem weiteren Experten für Bandlesetechniken und Chartanalyse. Weis Waves stützt sich auf das Marktvolumen und stapelt es in Wellen entsprechend den Preisbedingungen, was dem Händler wertvolle Einblicke in die Marktbedingungen gibt. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, finden Sie auf YouTube eine Vielzahl von Videos. Suchen
FREE
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volume Profile Density V2.40 Zeigt die Volumenverteilung nach Preisniveau und offenbart Zonen institutionellen Interesses. Im Gegensatz zum klassischen Volumen (über Zeit) zeigt es, wo tatsächlich gehandelt wurde. Grundprinzipien: Horizontale Balken = gehandelte Volumen pro Preis Längerer Balken → höheres Volumen Rote Zonen = wichtige Unterstützungen / Widerstände Hauptzwecke: Echte Unterstützungs- und Widerstandszonen erkennen POC (Point of Control) bestimmen Value Area (70 % des Volumens) defi
FREE
True Weis Wave
Atila Goncalves Firmino
Indikatoren
Eine Version, die auf der Beschreibung von David Waves in seinem Buch "Trade About to Happen" über seine Anpassung des Wyckoff-Wellencharts basiert. Der Indikator akkumuliert richtungsbezogen das Volumen und addiert es zu jedem Ziegelstein oder Kerzenschluss, mit farblicher Anzeige für aufwärts und abwärts. Er kann mit Tick- oder realem Volumen verwendet werden und ändert auch die Farbe, wenn der kumulierte Wert der vorherigen Welle überschritten wird, was das Handelssignal ist. Gelbe Farbe wir
WaveTrend WT
Erol Mutlu
Indikatoren
Ein Oszillator, der Kursveränderungen anzeigt und überkaufte und überverkaufte Bereiche identifiziert. Er kann auch Trendumkehrpunkte anzeigen. Der WaveTrend Oscillator ist ein Ableger des berühmten TS/MT-Indikators. Wenn der Oszillator oberhalb des überkauften Bereichs (rote Linien) liegt und das Signal (durchgezogene Linie) nach unten kreuzt, ist dies in der Regel ein gutes VERKAUFSSIGNAL. Ähnlich verhält es sich, wenn der Oszillator oberhalb des Signals kreuzt, wenn er unterhalb des überverka
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indikatoren
(Spezielle Neujahrsaktion - kostenloser Preis!) Der Indikator zeigt die aktuelle 'Skala in Punkten pro Balken' (identisch mit der manuellen Einstellung im Terminal, siehe Screenshot) in der oberen rechten Ecke des Charts an. Der angezeigte Wert ändert sich SOFORT, wenn die Chart-Skala geändert wird! (Dies ist sehr praktisch bei der Planung von Screenshots). In den Einstellungen: Sprache ändern (Russisch/Englisch), Schriftgröße des angezeigten Textes, den Offset-Koeffizienten der Textbeschrift
FREE
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
Profile Map MT5
Dmitriy Sapegin
5 (5)
Indikatoren
Das Marktprofil hilft dem Händler, das Verhalten der wichtigsten Marktteilnehmer zu erkennen und Zonen von deren Interesse zu definieren. Das Hauptmerkmal ist die klare grafische Darstellung des Preisaktionsbereichs, in dem 70 % der Trades durchgeführt wurden. Das Verständnis der Lage von Volumenakkumulationsbereichen kann Händlern helfen, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das Tool kann sowohl als eigenständiges System als auch in Kombination mit anderen Indikatoren und Handelssystemen v
Forex mastery X marks the spot
Nardus Van Staden
Indikatoren
Wir stellen vor: "X Marks the Spot" - Ihr ultimativer MetaTrader 5 Indikator für perfekte Trades! Haben Sie genug vom Rätselraten beim Handel? Sind Sie bereit, Ihr MetaTrader 5-Erlebnis auf eine ganz neue Ebene zu heben? Suchen Sie nicht weiter - "X Marks the Spot" ist hier, um Ihre Handelsstrategie zu revolutionieren! Was ist "X Marks the Spot"? "X Marks the Spot" ist nicht nur ein weiterer Indikator - es ist Ihr persönlicher Handelskompass, der nahtlos auf allen Zeitrahmen funktionier
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indikatoren
Der Power Trade Plus Indikator wurde von einer kleinen Gruppe von Händlern mit einigen Jahren Erfahrung im profitablen Markthandel entwickelt. Der Power Trade Plus ist von dem Power Trade Indikator abgeleitet, der Indikator strebt nach leistungsstarken Sniper-Entrys und Take-Profit-Levels, mit einem Algorithmus, der die Marktvolatilität bestimmen kann und auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität Entries anbietet. Dieser Indikator ist viel effektiver in Aktien, Währungen und Indizes.
PriceDensity
Andriy Sydoruk
Indikatoren
PriceDensity - Professioneller Preisdichte-Indikator zur präzisen Erkennung von Marktniveaus PriceDensity ist ein intelligenter, nicht volumenbasierter Indikator, der das historische Kursgeschehen analysiert, um die wichtigsten Kursniveaus mit der größten Häufigkeit zu bestimmen. Er erkennt automatisch, wo der Markt die meiste Zeit verbracht hat - und enthüllt so verborgene Bereiche der Unterstützung und des Widerstands, die auf dem tatsächlichen Marktverhalten und nicht auf subjektiven Zeichnun
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Indikatoren
Vorteile des Surfboard-Indikators : Einstiegssignale ohne RepaintingWenn ein Signal erscheint und bestätigt wird, verschwindet es NICHT mehr, im Gegensatz zu Indikatoren mit Repainting, die zu großen finanziellen Verlusten führen können, weil sie ein Signal anzeigen und es dann wieder entfernen können. Perfekte Eröffnung von GeschäftenDie Algorithmen des Indikators ermöglichen es Ihnen, die Peak- und Floor-Position zu finden, um in ein Geschäft einzusteigen (einen Vermögenswert zu kaufen oder z
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
VWAP Simple
Deibson Carvalho
4.24 (29)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis ähnelt einem gleitenden Durchschnitt, mit dem Unterschied, dass das Volumen zur Gewichtung des Durchschnittspreises über einen bestimmten Zeitraum herangezogen wird. Der volumengewichtete Durchschnittspreis [VWAP] ist ein dynamischer, gewichteter Durchschnitt, der den tatsächlichen Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum genauer widerspiegeln soll . Mathematisch gesehen ist der VWAP die Summe der getätigten Umsätze (d. h. Volum
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension