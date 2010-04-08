HTF Candles Pro with Fibonacci Levels MT5

Anzeigeeinstellungen (Visualisierung) X Relativ (Horizontale Position) 1 - 1000+ Takte Legt fest, um wie viele Takte vom aktuellen Kurs zurück die HTF-Kerzen zu zeichnen beginnen.

Transparenter Körper wahr / falsch Wenn aktiv, wird nur der Kerzenumriss ohne Füllung angezeigt.

Etikettenfarbe Farbselektor Farbe für alle Texte und Beschriftungen (Fibonacci-Levels, Preisschilder).

Multi-Timeframe-Kerzen (HTF-Kerzeneinstellungen) Kerzen anzeigen wahr / falsch Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von HTF-Kerzen.

Benutzerdefinierte Timeframe-Stunden 1 - 1000+ Stunden Legt fest, wie viele Stunden jede HTF-Kerze hat. EINZIGARTIGES FEATURE: Nicht auf Standard-Zeitrahmen beschränkt.

Anzahl der Kerzen 1 - 20 Kerzen Wie viele HTF-Kerzen auf dem Diagramm angezeigt werden sollen.

Kerzenbreite Balken 5 - 50+ Balken Breite jeder HTF-Kerze, gemessen in Balken des aktuellen Zeitrahmens.

Kerzentrennung Balken 0 - 20+ Balken Abstand zwischen aufeinanderfolgenden HTF-Kerzen.

Bullish Body Farbe / Bearish Body Farbe Farbauswahl Farben für bullishe (grün) und bearishe (rot) Kerzen.

Body Border Farbe Farbwähler Farbe des Kerzenumrisses.

Dochtfarbe Farbselektor Farbe des oberen und unteren Schattens.

Pegelanzeige (Pegelvisualisierung) Etikett Linksversatz Balken 10 - 100+ Balken Abstand von der letzten HTF-Kerze bis zu der Stelle, an der die Preisetiketten erscheinen.

Interne Levels anzeigen wahr/falsch Aktiviert alle internen Fibonacci-Levels (0%-100%).

Projektionslevels anzeigen wahr/falsch Aktiviert die Fibonacci-Projektionen nach oben und unten.

Interne Multiplikatoren (Interne Multiplikatoren) 0% Multiplikator Voreinstellung: 0.0 Basis der Kerze (normalerweise das Tief). Anpassbar.

25% Multiplikator Voreinstellung: 0,25 Erstes Retracement-Level. Anpassbar.

50% Multiplikator Voreinstellung: 0,5 Mittleres Niveau, Gleichgewichtspunkt. Anpassbar.

75% Multiplikator Voreinstellung: 0,75 Zweites Retracement-Niveau. Anpassbar.

100%-Multiplikator Voreinstellung: 1,0 Oberkante der Kerze (normalerweise das Hoch). Anpassbar.

Zusätzliche Levels (Zusätzliche Levels) Show 20% Level / Show 80% Level wahr/falsch Aktiviert zusätzliche Ebenen für eine detailliertere Analyse.

20%-Multiplikator / 80%-Multiplikator Voreinstellung: 0,2 / 0,8 Genaue Position dieser optionalen Ebenen. Anpassbar.

Projektionsmultiplikatoren (Projektionsmultiplikatoren) Obere Projektion 1x / 2x / 1,618x Voreinstellung: 1,0, 2,0, 1,618 Aufwärtsprojektionen (bullische Ziele). Anpassbar.

Untere Projektion 1x / 2x / 1,618x Voreinstellung: 1,0, 2,0, 1,618 Abwärtsprojektionen (bärische Ziele). Anpassbar.

Toggle Button (Schaltfläche zum Aktivieren) Show OB Default (Standardmäßig anzeigen) wahr / falsch Ob der Indikator beim Laden des Charts sichtbar ist.

Schaltfläche X-Position / Y-Position 0 - 1000+ Pixel Genaue Position der Schaltfläche auf dem Bildschirm.

Schaltfläche Ecke ECKE_LINKS_OBEN, ECKE_LINKS_UNTEN, ECKE_RECHTS_OBEN, ECKE_RECHTS_UNTEN Von welcher Ecke aus die X/Y-Koordinaten gemessen werden.