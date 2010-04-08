HTF Candles Pro with Fibonacci Levels MT5
- Indikatoren
- William Rene Estupinian Castro
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
WAS IST HTF CANDLES PRO?
HTF Candles Pro ist ein fortschrittlicher Multi-Timeframe-Indikator, der benutzerdefinierte Kerzen für höhere Timeframes direkt aus H1-Balken konstruiert und diese Visualisierung mit einem vollständigen System interner Fibonacci-Levels und Projektionen kombiniert. Im Gegensatz zu anderen HTF-Indikatoren, die nur die Standard-Zeitrahmen des MetaTrader anzeigen, können Sie mit diesem Indikator vollständig angepasste Zeitrahmen (24H, 48H, 72H, 96H, etc.) erstellen, indem Sie 1-Stunden-Balken aggregieren.
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
1. BENUTZERDEFINIERTE KERZENKONSTRUKTION
-
Benutzerdefinierte Zeitrahmen: Erstellen Sie beliebige stundenbasierte Zeitrahmen (24H, 48H, 72H, etc.)
-
Konstruktion aus H1: Aggregiert 1-Stunden-Balken, um Kerzen für höhere Zeitrahmen zu bilden
-
Konfigurierbare Anzahl: Zeigt zwischen 1 und 20 HTF-Kerzen gleichzeitig an
-
Automatische Aktualisierung: Die Kerzen werden in Echtzeit aktualisiert, ohne dass sie neu gezeichnet werden müssen.
-
Keine Beschränkungen: Nicht auf die MT5-Standardzeitrahmen beschränkt
2. INTEGRIERTES FIBONACCI-SYSTEM
Der Indikator enthält ein komplettes automatisches Fibonacci-Analysesystem:
-
Interne Levels (Retracements):
-
0%: Kerzenbasis (Tief)
-
25%: Erstes Retracement-Niveau
-
50%: Mittleres Niveau (Gleichgewicht)
-
75%: Zweites Retracement-Niveau
-
100%: Kerzenoberkante (Hoch)
-
20% und 80%: Optionale zusätzliche Ebenen für die Feinanalyse
-
-
Projektionsebenen:
-
Obere Projektionen: +1,0x, +1,618x (Goldener Schnitt), +2,0x
-
Untere Projektionen: -1,0x, -1,618x (Goldener Schnitt), -2,0x
-
-
Verwendung: Identifizierung von Kurszielen und Erweiterungszonen
3. VOLLSTÄNDIGE FARBANPASSUNG
-
Bullische Kerzen: Anpassbare Farbe für bullische Kerzenkörper
-
Baisse-Kerzen: Anpassbare Farbe für bärische Kerzenkörper
-
Kerzen-Umrandungen: Unabhängige Farbe für Umrisse
-
Dochte: Anpassbare Farbe für den oberen und unteren Schatten
-
Transparenter Körper: Option, nur Umrisse anzuzeigen
-
Beschriftungen und Levels: Anpassbare Farbe für Beschriftungen und Fibonacci-Linien
4. STEUERUNG VON DIMENSION UND POSITION
-
Kerzenbreite: Konfigurierbar in Balken des aktuellen Zeitrahmens (z.B. 15 Balken)
-
Abstand zwischen den Kerzen: Einstellbarer Abstand zwischen den einzelnen HTF-Kerzen
-
Horizontale Position: Einstellen, wo die Kerzen zu zeichnen beginnen (X Relativ)
-
Position der Beschriftung: Konfigurierbarer Versatz für Preisetiketten
-
Textgröße: Passt die Größe der numerischen Beschriftungen an
5. AKTIVIERUNGS-/DEAKTIVIERUNGSSCHALTFLÄCHE
-
Schnelles Umschalten: Integrierte Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden des Indikators mit einem Klick
-
Anpassbare Positionierung: Platzieren Sie die Schaltfläche an einer beliebigen Stelle im Diagramm
-
Konfigurierbare Ecke: 4 Eckoptionen (oben/unten, links/rechts)
-
Einstellbare Abmessungen: Passen Sie die Größe der Schaltfläche an
-
Visueller Status: Ändert die Farbe, je nachdem, ob sie aktiv oder inaktiv ist
WICHTIGSTE EINGÄNGE
|GRUPPE
|EINGABE
|Bereich/Wert
|Beschreibung
|Anzeigeeinstellungen (Visualisierung)
|X Relativ (Horizontale Position)
|1 - 1000+ Takte
|Legt fest, um wie viele Takte vom aktuellen Kurs zurück die HTF-Kerzen zu zeichnen beginnen.
|Transparenter Körper
|wahr / falsch
|Wenn aktiv, wird nur der Kerzenumriss ohne Füllung angezeigt.
|Etikettenfarbe
|Farbselektor
|Farbe für alle Texte und Beschriftungen (Fibonacci-Levels, Preisschilder).
|Multi-Timeframe-Kerzen (HTF-Kerzeneinstellungen)
|Kerzen anzeigen
|wahr / falsch
|Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von HTF-Kerzen.
|Benutzerdefinierte Timeframe-Stunden
|1 - 1000+ Stunden
|Legt fest, wie viele Stunden jede HTF-Kerze hat. EINZIGARTIGES FEATURE: Nicht auf Standard-Zeitrahmen beschränkt.
|Anzahl der Kerzen
|1 - 20 Kerzen
|Wie viele HTF-Kerzen auf dem Diagramm angezeigt werden sollen.
|Kerzenbreite Balken
|5 - 50+ Balken
|Breite jeder HTF-Kerze, gemessen in Balken des aktuellen Zeitrahmens.
|Kerzentrennung Balken
|0 - 20+ Balken
|Abstand zwischen aufeinanderfolgenden HTF-Kerzen.
|Bullish Body Farbe / Bearish Body Farbe
|Farbauswahl
|Farben für bullishe (grün) und bearishe (rot) Kerzen.
|Body Border Farbe
|Farbwähler
|Farbe des Kerzenumrisses.
|Dochtfarbe
|Farbselektor
|Farbe des oberen und unteren Schattens.
|Pegelanzeige (Pegelvisualisierung)
|Etikett Linksversatz Balken
|10 - 100+ Balken
|Abstand von der letzten HTF-Kerze bis zu der Stelle, an der die Preisetiketten erscheinen.
|Interne Levels anzeigen
|wahr/falsch
|Aktiviert alle internen Fibonacci-Levels (0%-100%).
|Projektionslevels anzeigen
|wahr/falsch
|Aktiviert die Fibonacci-Projektionen nach oben und unten.
|Interne Multiplikatoren (Interne Multiplikatoren)
|0% Multiplikator
|Voreinstellung: 0.0
|Basis der Kerze (normalerweise das Tief). Anpassbar.
|25% Multiplikator
|Voreinstellung: 0,25
|Erstes Retracement-Level. Anpassbar.
|50% Multiplikator
|Voreinstellung: 0,5
|Mittleres Niveau, Gleichgewichtspunkt. Anpassbar.
|75% Multiplikator
|Voreinstellung: 0,75
|Zweites Retracement-Niveau. Anpassbar.
|100%-Multiplikator
|Voreinstellung: 1,0
|Oberkante der Kerze (normalerweise das Hoch). Anpassbar.
|Zusätzliche Levels (Zusätzliche Levels)
|Show 20% Level / Show 80% Level
|wahr/falsch
|Aktiviert zusätzliche Ebenen für eine detailliertere Analyse.
|20%-Multiplikator / 80%-Multiplikator
|Voreinstellung: 0,2 / 0,8
|Genaue Position dieser optionalen Ebenen. Anpassbar.
|Projektionsmultiplikatoren (Projektionsmultiplikatoren)
|Obere Projektion 1x / 2x / 1,618x
|Voreinstellung: 1,0, 2,0, 1,618
|Aufwärtsprojektionen (bullische Ziele). Anpassbar.
|Untere Projektion 1x / 2x / 1,618x
|Voreinstellung: 1,0, 2,0, 1,618
|Abwärtsprojektionen (bärische Ziele). Anpassbar.
|Toggle Button (Schaltfläche zum Aktivieren)
|Show OB Default (Standardmäßig anzeigen)
|wahr / falsch
|Ob der Indikator beim Laden des Charts sichtbar ist.
|Schaltfläche X-Position / Y-Position
|0 - 1000+ Pixel
|Genaue Position der Schaltfläche auf dem Bildschirm.
|Schaltfläche Ecke
|ECKE_LINKS_OBEN, ECKE_LINKS_UNTEN, ECKE_RECHTS_OBEN, ECKE_RECHTS_UNTEN
|Von welcher Ecke aus die X/Y-Koordinaten gemessen werden.
|Button Breite / Höhe
|50 - 200 Pixel
|Größe der Umschalttaste.
ANWENDUNGSFÄLLE UND STRATEGIEN
-
SWING-TRADING MIT HTF DAILY
-
Einstellungen: Benutzerdefinierter Zeitrahmen Stunden = 24 (täglich); Anzahl der Kerzen = 15; Interne Levels anzeigen = wahr
-
Strategie: Handeln Sie auf M15 oder H1 und suchen Sie nach Einstiegen bei den 50%- oder 75%-Levels der Tageskerzen.
-
-
SMC/ICT MULTI-TIMEFRAME ANALYSE
-
Einstellungen: Custom Timeframe Hours = 240 (10 Tage / ungefähr wöchentlich); Show Projection Levels = true
-
Strategie: Identifizieren Sie Liquiditätszonen bei den $\pm 1.618\text{x}$-Projektionen.
-
-
SCALPING MIT HTF BIAS
-
Einstellungen: Custom Timeframe Hours = 4 (H4); Anzahl der Kerzen = 8; Transparent Body = true
-
Strategie: Handel auf M5 nur in der Richtung der aktuellen H4-Kerzenfarbe.
-
-
AUTOMATISCHER FIBONACCI FÜR SWING-HOCHS/TIEFS
-
Einstellungen: Custom Timeframe Hours = 168 (Weekly); Show Internal Levels = true; Show 20% and 80% = true
-
Strategie: Verwenden Sie die automatischen Levels als Unterstützungs-/Widerstandszonen.
-
-
VOLATILITÄTS- UND BEREICHSANALYSE
-
Einstellungen: Anzahl der Kerzen = 20; Projection Levels anzeigen = wahr
-
Strategie: Beobachten Sie die Größe der HTF-Kerzen, um eine Volatilitätsausweitung/-verengung zu erkennen.
-
EINZIGARTIGE VORTEILE DES INDIKATORS
-
VOLLSTÄNDIG ANPASSBARE ZEITRAHMEN
-
❌ Andere Indikatoren: Nur M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 anzeigen
-
✅ HTF Candles Pro: Erzeugt 24H, 36H, 48H, 72H, 96H, 120H... jeden Wert!
-
-
INTEGRIERTE UND AUTOMATISCHE FIBONACCI
-
❌ Andere Indikatoren: Zeigen nur HTF-Kerzen an, Sie müssen Fibonacci manuell einzeichnen
-
✅ HTF Candles Pro: Automatische Fibonacci auf jeder Kerze mit Projektionen enthalten
-
-
ANPASSBARE MULTIPLIKATOREN
-
❌ Andere Indikatoren: Feste Fibonacci-Stufen
-
✅ HTF Candles Pro: Definieren Sie Ihre eigenen Levels (0.236, 0.382, 0.618, 1.272, 2.618, etc.)
-
-
NO REPAINT
-
✅ Alle Kerzen und Levels sind historisch und ändern sich nicht
-
✅ Was Sie sehen, ist das, was tatsächlich passiert ist
-
✅ Perfekt für Backtesting und zuverlässige Analysen
-
-
PROFESSIONELLE SCHNITTSTELLE
-
✅ Umschalttaste für saubere Charts, wenn nicht benötigt
-
✅ Vollständige Anpassung von Farben und Dimensionen
-
✅ Automatische Beschriftungen mit intelligenter Positionierung
-
WIE MAN DEN INDIKATOR BENUTZT
SCHRITT 1: INSTALLATION
-
Kaufen Sie den Indikator im MQL5 Market
-
Öffnen Sie MetaTrader 5
-
Gehen Sie zu Navigator → Markt → Meine Produkte
-
Suchen Sie "HTF Candles Pro mit Fibonacci-Levels".
-
Ziehen Sie ihn auf den gewünschten Chart
SCHRITT 2: ERSTEINRICHTUNG
-
Definieren Sie Ihren benutzerdefinierten Zeitrahmen Stunden (Beispiel: 24 für täglich)
-
Stellen Sie die Anzahl der Kerzen ein (empfohlen: 10-15)
-
Konfigurieren Sie die Kerzenbreite der Balken je nach Ihrem aktuellen Zeitrahmen
-
Passen Sie die Farben nach Ihren Wünschen an
-
Aktivieren Sie Show Internal Levels und Show Projection Levels
SCHRITT 3: POSITIONSANPASSUNG
-
Verwenden Sie X Relativ, um die Kerzen nach links/rechts zu verschieben
-
Passen Sie den Label Left Offset so an, dass sich die Labels nicht überschneiden
-
Positionieren Sie den Toggle-Button an der Stelle, an der er am bequemsten ist.
SCHRITT 4: OPTIMIERUNG
-
Passen Sie die Kerzentrennung für einen optimalen Abstand an
-
Wenn die Kerzen zu klein aussehen, erhöhen Sie die Kerzenbreitenbalken
-
Experimentieren Sie mit Transparent Body für verschiedene Visualisierungen
-
Passen Sie die Multiplikatoren entsprechend Ihrer Fibonacci-Strategie an
SCHRITT 5: VERWENDUNG IM HANDEL
-
Identifizieren Sie den allgemeinen Trend anhand der HTF-Kerzen
-
Suchen Sie nach Einstiegsmöglichkeiten auf Fibonacci-Ebenen (50%, 75%)
-
Verwenden Sie Projektionen für Take Profit Ziele
-
Bestätigen Sie den Trend mit der Preisentwicklung in Ihrem operativen Zeitrahmen
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
-
Plattform: MetaTrader 5 (Build 3450 oder höher)
-
H1-Daten: Der Indikator erfordert, dass die H1-Bar-Historie verfügbar ist.
-
Aktivierungen: 5 Lizenzen pro Kauf enthalten
-
Kompatible Timeframes: Alle (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
-
Symbole: Kompatibel mit Forex, Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen
-
Ressourcen: Geringes Gewicht, verbraucht keine nennenswerten CPU-Ressourcen
Dieser Indikator ist perfekt für:
-
Swing Trader, die auf niedrigen Timeframes handeln, aber HTF-Kontext benötigen
-
SMC/ICT Trader, die eine konstante Multi-Timeframe-Analyse benötigen
-
Fibonacci Trader, die automatische und präzise Levels suchen
-
Scalper, die eine Richtungsvorgabe auf höheren Zeitebenen benötigen
-
Price Action Trader, die HTF-Strukturen mit LTF-Mustern kombinieren
-
Technische Analysten, die Flexibilität in benutzerdefinierten Zeitfenstern benötigen