HTF Candles Pro with Fibonacci Levels MT5

¿QUÉ ES HTF CANDLES PRO?

HTF Candles Pro es un avanzado indicador Multi-Timeframe que construye velas personalizadas en plazos superiores directamente a partir de barras H1, combinando esta visualización con un completo sistema de niveles y proyecciones internas de Fibonacci. A diferencia de otros indicadores HTF que sólo muestran los marcos temporales estándar de MetaTrader, este indicador le permite crear marcos temporales completamente personalizados (24H, 48H, 72H, 96H, etc.) agregando barras de 1 hora.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. CONSTRUCCIÓN DE VELAS PERSONALIZADAS

  • Marcos temporales personalizados: Cree cualquier marco temporal basado en horas (24H, 48H, 72H, etc.)

  • Construcción a partir de H1: Agrega barras de 1 hora para formar velas de plazos superiores

  • Cantidad configurable: Muestra de 1 a 20 velas HTF simultáneamente

  • Actualización automática: Las velas se actualizan en tiempo real sin repintado

  • Sin limitaciones: No está restringido a los marcos temporales estándar de MT5

2. SISTEMA FIBONACCI INTEGRADO

El indicador incluye un completo sistema automático de análisis Fibonacci:

  • Niveles Internos (Retracements):

    • 0%: Base de la vela (Mínimo)

    • 25%: Primer nivel de retroceso

    • 50%: Nivel medio (equilibrio)

    • 75%: Segundo nivel de retroceso

    • 100%: Máximo de la vela (máximo)

    • 20% y 80%: Niveles adicionales opcionales para el análisis fino

  • Niveles de proyección:

    • Proyecciones superiores: +1,0x, +1,618x (Golden Ratio), +2,0x

    • Proyecciones inferiores: -1,0x, -1,618x (Golden Ratio), -2,0x

  • Utilización: Identificar objetivos de precio y zonas de extensión

3. PERSONALIZACIÓN COMPLETA DEL COLOR

  • Velas alcistas: Color personalizable para cuerpos de velas alcistas

  • Velas bajistas: Color personalizable para velas bajistas

  • Bordes de Velas: Color independiente para los contornos

  • Mechas: Color personalizable para las sombras superior e inferior

  • Cuerpo transparente: Opción de mostrar sólo los contornos

  • Etiquetas y niveles: Color personalizable para etiquetas y líneas de Fibonacci.

4. CONTROL DE DIMENSIÓN Y POSICIÓN

  • Ancho de la vela: Configurable en barras del marco temporal actual (por ejemplo, 15 barras)

  • Separación entre velas: Espacio ajustable entre cada vela HTF

  • Posición horizontal: Ajuste dónde comienzan a dibujarse las velas (X Relativo)

  • Posición de la etiqueta: Desplazamiento configurable para las etiquetas de precios

  • Tamaño del texto: Ajusta el tamaño de las etiquetas numéricas

5. BOTÓN DE ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN

  • Alternancia rápida: Botón integrado para mostrar/ocultar el indicador con un solo clic

  • Posicionamiento personalizable: Coloque el botón en cualquier lugar del gráfico

  • Esquina configurable: 4 opciones de esquina (superior/inferior, izquierda/derecha)

  • Dimensiones ajustables: Personalice el tamaño del botón

  • Estado visual: Cambia de color en función de si está activo o inactivo

ENTRADAS MÁS IMPORTANTES

GRUPO ENTRADA Rango/Valor Descripción
Ajustes de pantalla (visualización) X Relativo (Posición horizontal) 1 - 1000+ barras Determina cuántas barras atrás del precio actual comienzan a dibujarse las velas HTF.
Cuerpo Transparente verdadero / falso Si está activo, sólo muestra el contorno de la vela sin relleno.
Color de la Etiqueta Selector de Color Color de todos los textos y etiquetas (niveles Fibonacci, etiquetas de precio).
Velas Multi-Timeframe (Configuración de Velas HTF) Mostrar Velas verdadero / falso Activa o desactiva la visualización de velas HTF.
Horas Personalizadas 1 - 1000+ horas Define cuántas horas tiene cada vela HTF. CARACTERÍSTICA ÚNICA: No se limita a los marcos temporales estándar.
Número de Velas 1 - 20 velas Cuántas velas HTF mostrar en el gráfico.
Ancho de Velas Barras 5 - 50+ barras Anchura de cada vela HTF medida en barras del marco temporal actual.
Separación de Velas Barras 0 - 20+ barras Espacio entre velas HTF consecutivas.
Color del Cuerpo Alcista / Color del Cuerpo Bajista Selector de Color Colores para velas alcistas (verde) y bajistas (rojo).
Color del Borde del Cuerpo Selector de Color Color del contorno de la vela.
Color de la Mecha Selector de color Color de las sombras superior e inferior.
Level Display (Visualización del nivel) Etiqueta Desplazamiento Izquierdo Barras 10 - 100+ barras Distancia desde la última vela HTF hasta donde aparecen las etiquetas de precios.
Mostrar Niveles Internos verdadero / falso Activa todos los niveles internos de Fibonacci (0%-100%).
Mostrar Niveles de Proyección verdadero / falso Activa las proyecciones Fibonacci hacia arriba y hacia abajo.
Multiplicadores Internos (Internal Multipliers) 0% Multiplicador Por defecto: 0.0 Base de la vela (normalmente el mínimo). Personalizable.
25% Multiplicador Por defecto: 0.25 Primer nivel de retroceso. Personalizable.
50% Multiplicador Por defecto: 0,5 Nivel medio, punto de equilibrio. Personalizable.
Multiplicador 75% Por defecto: 0,75 Segundo nivel de retroceso. Personalizable.
100% Multiplicador Por defecto: 1.0 Máximo de la vela (normalmente el máximo). Personalizable.
Niveles Adicionales (Additional Levels) Mostrar Nivel 20% / Mostrar Nivel 80% verdadero / falso Activa niveles adicionales para un análisis más detallado.
20% Multiplicador / 80% Multiplicador Por defecto: 0.2 / 0.8 Posición exacta de estos niveles opcionales. Personalizable.
Multiplicadores de proyección (Projection Multipliers) Proyección superior 1x / 2x / 1.618x Por defecto: 1,0, 2,0, 1,618 Proyecciones alcistas (objetivos alcistas). Personalizable.
Proyección Inferior 1x / 2x / 1.618x Por defecto: 1,0, 2,0, 1,618 Proyecciones a la baja (objetivos bajistas). Personalizable.
Toggle Button (Botón de Activación) Show OB Default (Mostrar por defecto) verdadero / falso Si el indicador es visible cuando se carga el gráfico.
Posición X / Posición Y del Botón 0 - 1000+ píxeles Posición exacta del botón en la pantalla.
Esquina del botón ESQUINA_IZQUIERDA_SUPERIOR, ESQUINA_IZQUIERDA_INFERIOR, ESQUINA_DERECHA_SUPERIOR, ESQUINA_DERECHA_INFERIOR Desde qué esquina se miden las coordenadas X/Y.
Anchura / Altura del botón 50 - 200 píxeles Tamaño del botón de alternancia.

CASOS DE USO Y ESTRATEGIAS

  1. SWING TRADING CON HTF DAILY

    • Configuración: Custom Timeframe Hours = 24 (Daily); Number of Candles = 15; Show Internal Levels = true

    • Estrategia: Operar en M15 o H1 buscando entradas en los niveles del 50% o 75% de las velas diarias.

  2. SMC/ICT ANÁLISIS MULTI-MARCO DE TIEMPO

    • Configuración: Custom Timeframe Hours = 240 (10 días / Semanal aproximado); Show Projection Levels = true

    • Estrategia: Identificar zonas de liquidez en las proyecciones $\pm 1,618\text{x}$.

  3. SCALPING CON SESGO HTF

    • Configuración: Custom Timeframe Hours = 4 (H4); Number of Candles = 8; Transparent Body = true

    • Estrategia: Comercio en M5 sólo en la dirección del color de la vela H4 actual.

  4. FIBONACCI AUTOMÁTICO PARA SWING HIGHS/LOWS

    • Configuración: Custom Timeframe Hours = 168 (Weekly); Show Internal Levels = true; Show 20% and 80% = true

    • Estrategia: Utilizar los niveles automáticos como zonas de soporte/resistencia.

  5. ANÁLISIS DE VOLATILIDAD Y RANGO

    • Ajustes: Número de Velas = 20; Mostrar Niveles de Proyección = true

    • Estrategia: Observar el tamaño de las velas HTF para identificar la expansión/contracción de la volatilidad.

VENTAJAS ÚNICAS DEL INDICADOR

  1. PLAZOS COMPLETAMENTE PERSONALIZABLES

    • Otros indicadores: Sólo muestra M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

    • Velas HTF Pro: Crea 24H, 36H, 48H, 72H, 96H, 120H... ¡cualquier valor!

  2. FIBONACCI INTEGRADO Y AUTOMÁTICO.

    • Otros Indicadores: Sólo muestran velas HTF, usted tiene que dibujar Fibonacci manualmente

    • Velas HTF Pro: Fibonacci automático en cada vela con proyecciones incluidas

  3. MULTIPLICADORES PERSONALIZABLES

    • Otros indicadores: Niveles de Fibonacci fijos

    • HTF Velas Pro: Defina sus propios niveles (0,236, 0,382, 0,618, 1,272, 2,618, etc.)

  4. NO REPAINT

    • ✅ Todas las velas y niveles son históricos y no cambian

    • ✅ Lo que ves es lo que realmente sucedió

    • ✅ Perfecto para backtesting y análisis fiables

  5. INTERFAZ PROFESIONAL

    • ✅ Botón de alternancia para limpiar los gráficos cuando no sea necesario

    • ✅ Personalización total de colores y dimensiones

    • ✅ Etiquetas automáticas con posicionamiento inteligente

CÓMO UTILIZAR EL INDICADOR

PASO 1: INSTALACIÓN

  • Adquiera el indicador en MQL5 Market

  • Abra MetaTrader 5

  • Vaya a Navegador → Mercado → Mis productos

  • Busque el indicador "HTF Candles Pro con niveles de Fibonacci".

  • Arrástrelo al gráfico deseado

PASO 2: CONFIGURACIÓN INICIAL

  • Defina las horas de su marco temporal personalizado (ejemplo: 24 para diario)

  • Ajuste el Número de Velas (recomendado: 10-15)

  • Configure las Barras de Ancho de Velas de acuerdo a su Timeframe actual

  • Personalice los colores según sus preferencias

  • Active Mostrar Niveles Internos y Mostrar Niveles de Proyección

PASO 3: AJUSTE DE POSICIÓN

  • Utilice X Relativo para mover las velas a izquierda/derecha

  • Ajuste el Desplazamiento Izquierdo de la Etiqueta para que las etiquetas no se solapen

  • Coloque el Botón Alternar donde le resulte más cómodo

PASO 4: OPTIMIZACIÓN

  • Ajuste la separación de las velas para un espaciado óptimo

  • Si las velas parecen pequeñas, aumente las Barras de Ancho de Velas

  • Experimente con el Cuerpo Transparente para diferentes visualizaciones

  • Personalice los multiplicadores según su estrategia Fibonacci

PASO 5: USO EN NEGOCIACIÓN

  • Identifique la tendencia general con las velas HTF

  • Busque entradas en los niveles de Fibonacci (50%, 75%)

  • Utilice las proyecciones para los objetivos de Take Profit

  • Confirme con la acción del precio en su marco temporal operativo

REQUISITOS TÉCNICOS

  • Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3450 o superior)

  • Datos H1: El indicador requiere que el historial de barras H1 esté disponible

  • Activaciones: 5 licencias incluidas por compra

  • Plazos compatibles: Todos (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)

  • Símbolos: Compatible con Forex, Índices, Materias Primas, Criptodivisas

  • Recursos: Ligero, no consume recursos de CPU significativos

Este indicador es perfecto para:

  • Swing Traders que operan en timeframes bajos pero necesitan contexto HTF.

  • Traders SMC/ICT que requieren un análisis constante en múltiples marcos temporales

  • Traders Fibonacci que buscan niveles automáticos y precisos

  • Scalpers que necesitan un sesgo direccional de plazos superiores

  • Operadores de acción del precio que combinan la estructura HTF con patrones LTF

  • Analistas técnicos que requieren flexibilidad en plazos personalizados


