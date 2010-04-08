HTF Candles Pro with Fibonacci Levels MT5

Ajustes de pantalla (visualización) X Relativo (Posición horizontal) 1 - 1000+ barras Determina cuántas barras atrás del precio actual comienzan a dibujarse las velas HTF.

Cuerpo Transparente verdadero / falso Si está activo, sólo muestra el contorno de la vela sin relleno.

Color de la Etiqueta Selector de Color Color de todos los textos y etiquetas (niveles Fibonacci, etiquetas de precio).

Velas Multi-Timeframe (Configuración de Velas HTF) Mostrar Velas verdadero / falso Activa o desactiva la visualización de velas HTF.

Horas Personalizadas 1 - 1000+ horas Define cuántas horas tiene cada vela HTF. CARACTERÍSTICA ÚNICA: No se limita a los marcos temporales estándar.

Número de Velas 1 - 20 velas Cuántas velas HTF mostrar en el gráfico.

Ancho de Velas Barras 5 - 50+ barras Anchura de cada vela HTF medida en barras del marco temporal actual.

Separación de Velas Barras 0 - 20+ barras Espacio entre velas HTF consecutivas.

Color del Cuerpo Alcista / Color del Cuerpo Bajista Selector de Color Colores para velas alcistas (verde) y bajistas (rojo).

Color del Borde del Cuerpo Selector de Color Color del contorno de la vela.

Color de la Mecha Selector de color Color de las sombras superior e inferior.

Level Display (Visualización del nivel) Etiqueta Desplazamiento Izquierdo Barras 10 - 100+ barras Distancia desde la última vela HTF hasta donde aparecen las etiquetas de precios.

Mostrar Niveles Internos verdadero / falso Activa todos los niveles internos de Fibonacci (0%-100%).

Mostrar Niveles de Proyección verdadero / falso Activa las proyecciones Fibonacci hacia arriba y hacia abajo.

Multiplicadores Internos (Internal Multipliers) 0% Multiplicador Por defecto: 0.0 Base de la vela (normalmente el mínimo). Personalizable.

25% Multiplicador Por defecto: 0.25 Primer nivel de retroceso. Personalizable.

50% Multiplicador Por defecto: 0,5 Nivel medio, punto de equilibrio. Personalizable.

Multiplicador 75% Por defecto: 0,75 Segundo nivel de retroceso. Personalizable.

100% Multiplicador Por defecto: 1.0 Máximo de la vela (normalmente el máximo). Personalizable.

Niveles Adicionales (Additional Levels) Mostrar Nivel 20% / Mostrar Nivel 80% verdadero / falso Activa niveles adicionales para un análisis más detallado.

20% Multiplicador / 80% Multiplicador Por defecto: 0.2 / 0.8 Posición exacta de estos niveles opcionales. Personalizable.

Multiplicadores de proyección (Projection Multipliers) Proyección superior 1x / 2x / 1.618x Por defecto: 1,0, 2,0, 1,618 Proyecciones alcistas (objetivos alcistas). Personalizable.

Proyección Inferior 1x / 2x / 1.618x Por defecto: 1,0, 2,0, 1,618 Proyecciones a la baja (objetivos bajistas). Personalizable.

Toggle Button (Botón de Activación) Show OB Default (Mostrar por defecto) verdadero / falso Si el indicador es visible cuando se carga el gráfico.

Posición X / Posición Y del Botón 0 - 1000+ píxeles Posición exacta del botón en la pantalla.

Esquina del botón ESQUINA_IZQUIERDA_SUPERIOR, ESQUINA_IZQUIERDA_INFERIOR, ESQUINA_DERECHA_SUPERIOR, ESQUINA_DERECHA_INFERIOR Desde qué esquina se miden las coordenadas X/Y.