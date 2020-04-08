Indicador MultiTF Trend para MetaTrader 5

MultiTF Trend es un indicador técnico para MetaTrader 5 diseñado para mostrar direcciones de tendencia a través de múltiples marcos de tiempo en un solo gráfico. Utiliza el análisis de la pendiente de la Media Móvil (MA) combinado con un umbral basado en ATR para ayudar a identificar los períodos de movimiento direccional en el mercado.

Esta herramienta presenta la información de la tendencia en un formato estructurado y fácil de leer, lo que permite a los usuarios observar la alineación de la tendencia en varios marcos temporales sin cambiar de gráfico.

Características principales

Detección de tendencia basada en la pendiente de la mediamóvil

El indicador evalúa la pendiente de una media móvil definida por el usuario. Cuando la pendiente supera un umbral basado en el ATR, el indicador lo destaca como un periodo de movimiento direccional más fuerte.

Visualización Multi-Tiempo

La información de tendencia puede mostrarse para M5, M15, M30, H1, H4 y D1. Cada marco temporal puede activarse o desactivarse según las preferencias del usuario.

Ajustes configurables de MA y ATR

Los usuarios pueden establecer el periodo de MA, el método (SMA, EMA, SMMA), el precio aplicado, los ajustes de ATR y la sensibilidad de la pendiente. Estos parámetros pueden personalizarse para cada marco temporal.

Opciones de la interfaz de usuario

El indicador ofrece posiciones de etiquetas ajustables, fuentes y visualización opcional de los valores MA y el tiempo restante de la vela. Las actualizaciones se realizan a intervalos definidos.

Funcionamiento ligero

El indicador está diseñado para funcionar eficientemente sin afectar al rendimiento de la plataforma.

Información técnica

Plataforma: MetaTrader 5 (MQL5)

Entradas: Filtros de marco de tiempo, ajustes de MA, umbral de ATR, opciones de temporizador de velas, ajustes visuales

Compatibilidad: Funciona en cualquier instrumento soportado por MetaTrader 5

Actualizaciones: Proporcionado a través de la plataforma de mercado cuando esté disponible

Notas de uso

Este indicador está destinado a apoyar el análisis técnico mediante la visualización de las condiciones de tendencia derivadas de la pendiente MA y la comparación ATR. No genera señales comerciales ni garantiza resultados comerciales. Los usuarios deben evaluar la herramienta dentro de su propio enfoque de negociación y realizar las pruebas adecuadas antes de aplicarla en condiciones de mercado real.