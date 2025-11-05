Trendlines with Breaks Indicator for MT5

Líneas de tendencia con rupturas

Visión general

El indicador Trendlines with Bre aks detecta y traza automáticamente líneas de tendencia basadas en pivotes, ajustando dinámicamente su pendiente e inclinación para resaltar los eventos de ruptura significativos. Diseñado para operadores que confían en la acción del precio y la estructura del mercado, esta herramienta proporciona una forma automatizada y en tiempo real de seguir la evolución del impulso y las confirmaciones de ruptura.

Cómo funciona

El indicador identifica máximos y mínimos oscilantes, conectándolos para formar líneas de tendencia adaptables basadas en longitudes de pivote y parámetros de pendiente definidos por el usuario.

Un rango de velas retrospectivas determina la distancia a la que el indicador analiza los datos de precios antes de comenzar a trazar las líneas de tendencia, garantizando un rendimiento óptimo y claridad visual.

Cada vez que el precio cruza una de estas líneas, se detecta instantáneamente una ruptura de la línea de tendencia y se resalta en el gráfico.

Las señales de ruptura se calculan en tiempo real, por lo que no se repite el trazado.

Las propias líneas de tendencia pueden repintarse a medida que se forman nuevos puntos pivote, pero este comportamiento puede desactivarse mediante la configuración del usuario para obtener una visualización totalmente estática.

Entradas

Longitud: Determina el periodo de pivote para la generación de la línea de tendencia.

Pendiente: Controla la inclinación de la línea de tendencia. Los valores más altos producen líneas de tendencia más pronunciadas, mientras que el valor 0 convierte las líneas de tendencia en niveles planos de soporte/resistencia.

Método de cálculo de la pendiente: Define cómo se calcula la pendiente. Las opciones incluyen: ATR: Utiliza Average True Range para una escala de pendiente consistente. Stdev: Utiliza la Desviación Estándar para el cálculo de la pendiente basado en la volatilidad. Linreg: Utiliza la pendiente de regresión lineal para obtener líneas más suaves y direccionalmente estables.

Backpaint: Determina si las líneas de tendencia se desplazan hacia atrás (para visualización histórica) o se trazan en tiempo real sin retardo.

Retroceso: Define cuántas velas pasadas se deben tener en cuenta al empezar a dibujar las líneas de tendencia.

Características

Generación de líneas de tendencia totalmente automatizada basada en pivotes .

Detección de rupturas en tiempo real sin retroceso de señales.

Alertas integradas y notificaciones push para actualizaciones instantáneas de ruptura.

Intensidad de la pendiente y método de cálculo ajustables para una adaptación flexible a todas las condiciones del mercado.

Extensión opcional de la línea de tendencia para una proyección continua.

Panel de backtesting integrado para medir el rendimiento de las operaciones, la tasa de ganancias y la precisión de las señales directamente en el gráfico.

Opción de desactivar el repintado de la línea de tendencia para una visualización estática y un análisis más claro.

Uso

Utilice este indicador para:

Identificar y seguir la evolución de las zonas de soporte y resistencia .

Confirmar rupturas de estructuras o canales establecidos.

Combínelo con estrategias basadas en la acción del precio, el impulso o el volumen para una mejor sincronización de entrada y salida.

El método de pendiente elegido define su comportamiento:

ATR: Ofrece ángulos más suaves y consistentes en condiciones volátiles.

Stdev: Refleja las fluctuaciones de volatilidad en tiempo real para líneas de tendencia adaptables.

Linreg: Proporciona la pendiente lineal más estable, ideal para el análisis estructural y direccional.

Ya sea para swing trading, confirmación de ruptura o mapeo de estructura de tendencia, Trendlines with Breaks ofrece un enfoque preciso, adaptable y totalmente automatizado para el análisis de la estructura de precios.