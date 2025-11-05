Trendlines with Breaks Indicator for MT5
- Indicadores
- Mohammad Taher Halimi Tabrizi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Líneas de tendencia con rupturas
Visión general
El indicador Trendlines with Bre aks detecta y traza automáticamente líneas de tendencia basadas en pivotes, ajustando dinámicamente su pendiente e inclinación para resaltar los eventos de ruptura significativos. Diseñado para operadores que confían en la acción del precio y la estructura del mercado, esta herramienta proporciona una forma automatizada y en tiempo real de seguir la evolución del impulso y las confirmaciones de ruptura.
Cómo funciona
El indicador identifica máximos y mínimos oscilantes, conectándolos para formar líneas de tendencia adaptables basadas en longitudes de pivote y parámetros de pendiente definidos por el usuario.
Un rango de velas retrospectivas determina la distancia a la que el indicador analiza los datos de precios antes de comenzar a trazar las líneas de tendencia, garantizando un rendimiento óptimo y claridad visual.
Cada vez que el precio cruza una de estas líneas, se detecta instantáneamente una ruptura de la línea de tendencia y se resalta en el gráfico.
Las señales de ruptura se calculan en tiempo real, por lo que no se repite el trazado.
Las propias líneas de tendencia pueden repintarse a medida que se forman nuevos puntos pivote, pero este comportamiento puede desactivarse mediante la configuración del usuario para obtener una visualización totalmente estática.
Entradas
-
Longitud: Determina el periodo de pivote para la generación de la línea de tendencia.
-
Pendiente: Controla la inclinación de la línea de tendencia. Los valores más altos producen líneas de tendencia más pronunciadas, mientras que el valor 0 convierte las líneas de tendencia en niveles planos de soporte/resistencia.
-
Método de cálculo de la pendiente: Define cómo se calcula la pendiente. Las opciones incluyen:
-
ATR: Utiliza Average True Range para una escala de pendiente consistente.
-
Stdev: Utiliza la Desviación Estándar para el cálculo de la pendiente basado en la volatilidad.
-
Linreg: Utiliza la pendiente de regresión lineal para obtener líneas más suaves y direccionalmente estables.
-
-
Backpaint: Determina si las líneas de tendencia se desplazan hacia atrás (para visualización histórica) o se trazan en tiempo real sin retardo.
-
Retroceso: Define cuántas velas pasadas se deben tener en cuenta al empezar a dibujar las líneas de tendencia.
Características
-
Generación de líneas de tendencia totalmente automatizada basada en pivotes.
-
Detección de rupturas entiempo real sin retroceso de señales.
-
Alertas integradas y notificaciones push para actualizaciones instantáneas de ruptura.
-
Intensidad de la pendiente y método de cálculo ajustables para una adaptación flexible a todas las condiciones del mercado.
-
Extensión opcional de la línea de tendencia para una proyección continua.
-
Panel de backtesting integrado para medir el rendimiento de las operaciones, la tasa de ganancias y la precisión de las señales directamente en el gráfico.
-
Opción de desactivar el repintado de la línea de tendencia para una visualización estática y un análisis más claro.
Uso
Utilice este indicador para:
-
Identificar y seguir la evolución de las zonas de soporte y resistencia.
-
Confirmar rupturas de estructuras o canales establecidos.
-
Combínelo con estrategias basadas en la acción del precio, el impulso o el volumen para una mejor sincronización de entrada y salida.
El método de pendiente elegido define su comportamiento:
-
ATR: Ofrece ángulos más suaves y consistentes en condiciones volátiles.
-
Stdev: Refleja las fluctuaciones de volatilidad en tiempo real para líneas de tendencia adaptables.
-
Linreg: Proporciona la pendiente lineal más estable, ideal para el análisis estructural y direccional.
Ya sea para swing trading, confirmación de ruptura o mapeo de estructura de tendencia, Trendlines with Breaks ofrece un enfoque preciso, adaptable y totalmente automatizado para el análisis de la estructura de precios.