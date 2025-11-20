FalconEdge GBPUSDxM5

⚡️ FalconEdge GBPUSD M5

FalconEdge wurde für Händler entwickelt, diePräzision und Kontrolle suchen, nicht Glück.
Durch jahrelanges quantitatives Testen und Verfeinern wurdenkurzfristige Chancen auf GBPUSD M5 mit disziplinierter, datengesteuerter Logik erfasst.

🔍 Wichtigste Highlights

Reine Short-Strategie: Optimiert , um nur GBPUSD-Verkaufs-Setups auf M5 zu handeln und dabei von hochwahrscheinlichen Momentum-Verschiebungen zu profitieren.
📈 Quantitatives Design: Entwickelt durch mehrjährige historische Modellierung und Robustheitstests.
🚫 No Martingale - No Grid - No Arbitrage: Jede Position wird berechnet und ist in sich geschlossen.
⚙️ Konsistente Ausführung: Entwickelt , um die Stabilität in trendigen und schwankenden Marktphasen zu erhalten.

📊 Einblicke in historische Daten(nur als Referenz)

Backtests mit hochwertigen Tickdaten (10 Jahre) zeigen:

  • Gesamtzahl der Trades:888

  • Gewinnrate:98,9%

  • Gewinnfaktor:16,01

  • Maximaler Rückschlag:8.8%

  • Erwartete Auszahlung pro Handel:~514

Diese Ergebnisse stammen aushistorischen Backtests und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie dienen zur Veranschaulichung derLogik und Stabilität von FalconEdge.

🧠 Entwickelt für

Händler, die einsauberes, quantitatives System wünschen, das ohne übermäßiges Engagement oder komplexe Einstellungen effizient handelt.

⚙️ Empfohlenes Setup

  • Symbol/Zeitrahmen:GBPUSD / M5

  • Konto:ECN / Raw Spread

  • VPS:Empfohlen für beste Ausführung

  • Standardparameter enthalten - passen Sie dasRisiko pro Handel an Ihr Kapital und Ihre Ziele an.

📌 Zusätzliche Hinweise

FalconEdge passt sich in Echtzeit an die Volatilität an und filtert schwache Signale bei unsicheren Liquiditätsbedingungen heraus. Seine Struktur ermöglicht einelangfristige Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Wahrung der Präzision und Kontrolle über jede Position.

💡 Fa lconEdge GBPUSD M5 - aufgebaut auf Daten, Disziplin und Präzision.
Kein Hype. Keine Abkürzungen. Nur intelligente Handelslogik, die auf Leistung ausgelegt ist.


Empfohlene Produkte
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet mit zwei Indikatoren CCI und ADX. Bedingungen für den BUY-Einstieg: 1. der ADX überschreitet die Marke von 20 2. CCI überquert das Niveau von 100 von unten nach oben 3. Feste StopLoss und TakeProfit setzen 4. Schließen Sie die Position zum Marktpreis, wenn der CCI das 100er-Niveau von oben nach unten durchquert. SELL Einstiegsbedingungen: 1. der ADX übersteigt das 20er-Niveau 2. CCI überquert das Niveau von -100 von oben nach unten 3. Feste StopLoss und TakeProfit se
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
Extreme Breakout EA Lite
Robots4Forex Ltd
3.67 (3)
Experten
Der Extreme Breakout EA Lite ist ein vollautomatischer Expert Advisor für mehrere Währungen, der mit zeitbasierten Ausbrüchen handelt und über verschiedene Optionen zur Verbesserung der Performance verfügt. Der Extreme Breakout EA Lite handelt mit Pending Orders und hat die Möglichkeit, bei Bedarf mit Market Orders einzusteigen. Die Lite-Version ist auf 0,01 Lots ohne Geldmanagement beschränkt. Weitere Produkte anzeigen - https://www.mql5.com/en/users/robots4forex/seller#!category=1 Signale übe
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
AVB Expert
Ayaz Maqsud RaŞİdov
Experten
Auf der Grundlage der technischen Analyse und der Logik von Aufwärts- (Hausse) und Abwärtstrends (Baisse) eliminiert der Bot spekulative Fälle auf dem Markt. Hochpräzise Bots sind dem Menschen in jeder Hinsicht überlegen: Sie ersetzen eine Arbeitskraft und haben keine Beschränkungen hinsichtlich der Arbeitszeiten. Im Gegensatz zu Menschen sind sie nicht anfällig für Müdigkeit, Krankheiten, Emotionen usw. Der Bot ist nicht dem Risiko ausgesetzt, das gesamte Kapital zu verlieren, da er über STOP-
FREE
Big Trend Catcher MT4
Aleksandr Davydov
4 (1)
Experten
Beschreibung des Experten Das Handelssystem des Expert Advisors basiert auf dem Ein- und Ausstieg bei einer bestimmten Abweichung des Vermögenspreises vom gleitenden Durchschnittswert. Der Expert Advisor verfügt über eine Reihe von Parametern, durch deren Manipulation Sie verschiedene Handelssysteme implementieren und auch unterschiedliche Ergebnisse beim Handel mit verschiedenen Vermögenswerten erzielen können, Beachten Sie dies bei der Einrichtung eines Expert Advisors und verwenden Sie nicht
FREE
Dumangan MT4
Jose Lagayan
5 (4)
Experten
Wir stellen vor: Dumangan MT5 - Der philippinische Gott der Ernte (MT5 Version - https://www.mql5.com/en/market/product/98640) Erleben Sie die Fülle erfolgreicher Trades mit Dumangan MT5, unserem neuen Expert Advisor, der auf MQL5.com verfügbar ist. Benannt nach dem verehrten philippinischen Gott der Ernte, Dumangan, verkörpert dieses Tool die Essenz des Erntens von Gewinnen aus dem fruchtbaren Boden der Märkte, genau wie Dumangan die Felder mit reichhaltigen Ernten segnete. Eine fokussierte St
FREE
Donar EA
Walter Ludwig Tengler
Experten
Donar EA ist ein hochentwickelter automatisierter Expert Advisor (EA), der für MetaTrader 4-Plattformen entwickelt wurde. Dieses algorithmische Handelssystem bietet intelligentes Handelsmanagement mit anpassbaren Parametern für verschiedene Handelsstrategien und Risikoprofile. Hauptmerkmale: Adaptive Handelszeitfenster Konfigurierbare Handelsrichtung (Kaufen, Verkaufen oder beides) Robustes Risikomanagement Dynamische Losgrößenbestimmung Umfassende Leistungsverfolgung Handelsmethodik: Der EA ver
FREE
Alligator Trader
Ciprian Ghebanoaei
3 (2)
Experten
Alligator Trader ist ein vollautomatischer, professioneller Handelsroboter. Speziell für den Devisenmarkt USDJPY M30 entwickelt. EA muss keine Parameter konfigurieren. Bereit für die Arbeit an USDJPY M30. Sie müssen sich nur für die Wahl des Loses entscheiden. Es verfügt über einen intelligenten Algorithmus, der den Trend erkennt und Marktgeräusche herausfiltert. Der Experte erstellt Aufträge zur Trendrichtung. Eingabe- und Ausgabereihenfolgen werden durch eine Kombination von zwei Indikatoren
FREE
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experten
NIGHTCRUSHER ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping in ruhigen Marktsituationen entwickelt wurde. Die Lite - Version ist auf minimale Lots pro Paar beschränkt und verfügt nicht über Lot-Multiplikatoren und dynamische Funktionen Sie können auch verschiedene Strategien wie Swing Trading oder Grid ausführen verschiedene Trade Entry-Signale verschiedene Exit-Strategien enthalten (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) Cleveres Risiko- und Geldmanagement - Balance basiert - Lon
FREE
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Experten
Der Trade Lines EA ist ein zusätzlicher Expert Advisor für den automatisierten Handel auf Basis von Levels. Der EA eröffnet Geschäfte an den angegebenen Linien, wenn der Preis sie auf dem Chart kreuzt - die Linien sind aktiv, sie können und müssen bewegt werden, damit der EA mit der größten Effizienz arbeitet. Der EA beinhaltet auch die Funktionen Mittelwertbildung, Trailing Stop und Take Profit. Damit der EA funktioniert, müssen Sie die Anzahl der Linien und die Art der Linien auswählen, die de
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Experten
Surf EA ist ein vollautomatischer gitterbasierter Expert Advisor, der nach Umkehrbereichen im Chart sucht MT5-Version: https: //www.mql5.com/ru/market/product/99693 Art der Arbeit: Der EA verwendet verschiedene Muster, Indikatoren und andere wichtige Bedingungen, um nach Signalen zu suchen Kauf- und Verkaufspositionen sind unabhängig voneinander Es kann nur eine Order auf einem Balken der aktuellen Periode eröffnet werden Die im EA verwendeten Indikatoren sind im Standardset des Terminals entha
FREE
SPD HighLow
Paranchai Tensit
4 (1)
Experten
Der Expert Advisor basiert auf der technischen Analyse von High-Low-Candlesticks. Diese Technik kann für den Handel mit Volatilität in allen Handelsperioden und für den Swing-Handel verwendet werden. Betrachten Sie den Unterschied zwischen dem heutigen Balken und dem gestrigen Balken. Wenn das heutige Hoch höher ist als das gestrige Hoch und das heutige Tief höher als das gestrige Tief, ist dies ein Kaufsignal. Andernfalls ist es ein Verkaufssignal. Hauptmerkmale Dieser Expert Advisor funktioni
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
Megalodon EA MT4
Jan Isaac Rodriguez Castro
Experten
Einführung von Megalodon EA - Eine neue Ära des intelligenten automatisierten Handels Megalodon EA ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein revolutionäres Handelskonzept , das für die neue Generation von Devisenhändlern entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit, Kontrolle und konsistente Leistung wünschen. Megalodon EA wurde für MetaTrader 4 entwickelt und kombiniert: Hochpräzise Scalping-Logik Unabhängige Buy/Sell-Systeme Dynamisches Risikomanagement u
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Experten
Dieser Expertenberater (100% automatisch) kann zwei Indikatoren kombinieren, um eine Strategie zu erstellen. Diese Version mit dem Namen "Bärenversion" (BASIC VERSION) enthält zwei Indikatoren: CCI und RSI Mit einer einfachen persönlichen Nachricht können Sie mich kontaktieren, um nach Ihrer EA "Bear Version" (oder SUPERIOR Version) mit den von Ihnen ausgewählten Indikatoren und Ihren Bedingungen zu fragen. Sobald ich einverstanden bin, werde ich sie hier auf den Markt bringen oder dem Link un
FREE
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, nachdem der CCI-Indikator die überverkauften oder überkauften Bereiche verlassen hat. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist GBPUSD und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchfüh
FREE
William Percent Range with Simple Moving Average
Victor Manuel Valderrama Zamora
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn sich die SMAs kreuzen und wenn der WPR überkaufte/überverkaufte Bereiche verlassen hat. Die SMAs sind auch so programmiert, dass sie die Geschäfte schließen, wenn sich der Trend ändert. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechn
FREE
Japan AI
Ciprian Ghebanoaei
Experten
JAPAN AI ist ein Handelsroboter, der automatisch auf dem GBPJPY-Devisenmarkt agiert. Sie müssen sich nicht um die Konfiguration der Parameter für diesen EA kümmern. Er ist bereit, den Handel mit dem GBPJPY M30 zu beginnen. Die einzige Entscheidung, die Sie treffen müssen, betrifft die Losgröße. Der Backtest in der Beschreibung wurde für die letzten drei Jahre durchgeführt. Dieser Expert Advisor enthält ein System, das Trends erkennt und Marktgeräusche herausfiltert. Es platziert die Orders au
FREE
Semi Martingale
Mohamad Rizal Maslan
Experten
EA wird auf der Basis eines manuellen Einstiegs handeln. Es wird Martingale tun, wenn Ihre Position in Verluste. Es sind keine Backtests verfügbar. Dies ist ein halbautomatischer EA, der menschliches Eingreifen oder eine vom Benutzer ausgelöste Anfangsorder erfordert. Der Hauptzweck dieses EA ist es, den Handel in die gleiche Richtung mit größerer Losgröße zu eröffnen, wenn der ursprüngliche Handel Verluste macht. Es ist für einen Menschen kaum möglich, 24 Stunden am Tag auf diese Weise zu hande
FREE
An simple EA based sar indicator
luo jun
3 (1)
Experten
1. EA grundlegend Bei diesem EA handelt es sich um einen EA, der auf der Grundlage des SAR-Indikators handelt. Wenn der SAR am oberen Ende der K-Linie erscheint, wird ein Long-Auftrag verkauft oder geschlossen, und wenn der SAR am unteren Ende der K-Linie erscheint, wird ein Short-Auftrag verkauft oder geschlossen. Der SAR ist besonders nützlich, wenn der Trend stark ist. Er kann Ihnen klar sagen, wann Sie ein- oder aussteigen sollten. Bitte sehen Sie die unteren Bilder. EA ist nicht in der Lage
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.83 (24)
Experten
Dieser EA handelt mit Moving Averages Crossovers. Es bietet vollständig anpassbare Einstellungen, flexible Positionsverwaltungseinstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal- und einen inversen Martingalmodus. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | Häufig gestellte Fragen | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt Es implementiert z
FREE
Bands Plus
Alexander Chertnik
4.46 (13)
Experten
Hauptsächlich für den USDCAD 1H Markt entwickelt . Minimum Handelskonto 100 $. Expert Advisor arbeitet durch einzigartige Bands Strategie und Transaktion Algorithmus. Einstellungen: minBalance - Mindestkontostand für den Handel maxSpread - maximal erlaubter Spread für den Handel maxLoss - maximaler Verlust für den Stop-Handel lotControl - Lot-Kontrolle und automatische Lot-Aktivierung bandsPeriod - Zeitraum des Indikators tradeProfit - Gewinn für den Ausstieg USEtradeRange - wenn true, wird mi
FREE
EAAgrTest
Dmitriy Susloparov
3 (1)
Experten
EA_Agr_Test Dies ist eine kostenlose Version von EA_Agr_Full , die dem Käufer die Möglichkeit geben soll, das Produkt nicht im Tester, sondern auf einem Live-Konto zu testen. Hier wird genau derselbe Handelsalgorithmus verwendet, aber es gibt keine Möglichkeit, die Parameter zu ändern, mit Ausnahme des GMT-Offsets . Die Orders können nicht mehr als 0,01 Lot betragen und der Gewinn wird sehr früh mitgenommen. Aus diesem Grund ist es unmöglich, hohe Renditen zu erzielen. Algorithmus verifizie
FREE
EA Scalping Expert
Gerard Valldosera Gomez
3 (1)
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Dieser EA kann nicht im selben Konto ausgeführt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wollen, der täglich handelt, ist dies nicht, weil es Geduld erfordert, für ein paar Tage oder Wochen auf die richtige Gelegenheit zu warten, damit es zu handeln. Es nutzt die Volatilität der Preisbewegung.
FREE
VeritasX
Daisuke Arimizu
Experten
Veritas-X für MT4 ist ein fortschrittliches quantitatives Handelssystem, das für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde, die bei Händlern weltweit sehr beliebt ist. Es nutzt präzise die "strukturellen Preisdiskontinuitäten" (Preisdivergenzen und -fenster am Wochenende), die während der Übergangsphase (Wochenende) der globalen Märkte auftreten, unter Verwendung der neuesten mathematischen Modelle. Kern der Strategie: Quant Mean Reversion. Während viele Retail-EAs auf nachlaufende Indikator
FREE
Constant Trader
Ciprian Ghebanoaei
1 (1)
Experten
Constant Trader ist ein vollautomatischer, professioneller Handelsroboter. Speziell für den Devisenmarkt EURUSD entwickelt. EA muss keine Parameter konfigurieren. Bereit, an EURUSD M30 zu arbeiten. Sie müssen sich nur noch für die Wahl des Loses entscheiden. Es verfügt über einen intelligenten Algorithmus, der den Trend erkennt und Marktgeräusche herausfiltert. Der Experte erstellt Orders in Trendrichtung. Eingabe- und Ausgabeaufträge werden durch eine Kombination von drei Indikatoren gegebe
FREE
Martingale Gaps
Ciprian Ghebanoaei
Experten
Martingale Gaps ist ein vollautomatischer, professioneller Handelsroboter, der speziell für den Devisenmarkt EURUSD M30 entwickelt wurde. Es ist speziell für diejenigen gedacht, die mit wenig Geld in den automatischen Handel einsteigen möchten. Natürlich mit Mindestmenge. Für andere reicht es, das Risiko zu erhöhen. Dieser EA muss keine Parameter konfigurieren. Bereit für die Arbeit an EURUSD M30. Input- und Output-Orders basieren auf zwei Indikatoren: Moving Average, Balance of Power. Wenn das
FREE
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Experten
Dies ist ein Trend- und Reverse-basierter EA. Keine Martingale oder Hedging-Strategie wird hier verwendet. Er funktioniert auf MetaTrader 4 mit allen wichtigen Paaren. Hier können Sie mehr Details über unseren EA sehen. Einstiegslogik: Unterstützung Widerstand zu bestimmen, den Bereich der Kauf und Verkauf. Wir treten nicht in den Markt ein, wenn es sich um einen schwankenden Markt handelt. Wir filtern einen schwankenden Markt mit dem Bollinger Band. Außerdem überprüfen wir den Markttrend. Wir v
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experten
Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Weitere Produkte dieses Autors
BearStrike GBPUSDx
Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
Experten
BearStrike GBPUSD M5 - Quantitatives Short-Handelssystem BearStrike ist ein präzisionsgefertigter quantitativer Expert Advisor , der entwickelt wurde, um konsistente Abwärtsbewegungen im GBPUSD M5 durch datengesteuerte Entscheidungslogik und robuste mehrjährige Tests auszunutzen. BearStrike wurde mit fortschrittlichen quantitativen Methoden entwickelt und anhand von 10 Jahren historischer Daten validiert. Er arbeitet mit strengen Risikoparametern - kein Martingal, kein Grid, kein Hedging - un
EuroCapital Turbo FX
Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
Experten
EuroCapital Turbo FX - Die ultimative EURUSD-Power-Maschine (M15 - 2015 bis 2025) EuroCapital Turbo FX ist nicht nur ein Expert Advisor. Er ist das Ergebnis eines Jahrzehnts der Entwicklung , von mehr als 900 präzise ausgeführten Marktentscheidungen und einer Handelsmaschine, die den EURUSD mit der Finesse einer echten quantitativen Maschine steuert. In zehn Jahren wechselnder Bedingungen, Marktzyklen, wirtschaftlicher Schocks, politischer Turbulenzen, Volatilitätsspitzen und unvorhersehbarer Na
ADX Precision Strike
Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
Experten
ADX Präzisions-Strike EA - EURUSD M15 Laserpräzise Short-Einstiege durch direktionale Kraftanalyse. ADX Precision Strike ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor. Er ist eine taktische Trading-Engine, die entwickelt wurde, um genau den Moment zu erkennen , in dem das bullische Momentum zusammenbricht , und Short-Positionen mit scharfschützenähnlicher Präzision zu eröffnen. Dieser EA basiert auf einer leistungsstarken Kombination aus ADX, DI+/DI-, EMA-Zonen und einer TEMA-basierten Take-Profit
Auswahl:
tamfrr
24
tamfrr 2025.12.01 11:50 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

alauddinrosli
14
alauddinrosli 2025.12.01 04:15 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension