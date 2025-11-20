FalconEdge GBPUSDxM5

⚡️ FalconEdge GBPUSD M5

FalconEdge wurde für Händler entwickelt, diePräzision und Kontrolle suchen, nicht Glück.

Durch jahrelanges quantitatives Testen und Verfeinern wurdenkurzfristige Chancen auf GBPUSD M5 mit disziplinierter, datengesteuerter Logik erfasst.

🔍 Wichtigste Highlights

✅ Reine Short-Strategie: Optimiert , um nur GBPUSD-Verkaufs-Setups auf M5 zu handeln und dabei von hochwahrscheinlichen Momentum-Verschiebungen zu profitieren.

📈 Quantitatives Design: Entwickelt durch mehrjährige historische Modellierung und Robustheitstests.

🚫 No Martingale - No Grid - No Arbitrage: Jede Position wird berechnet und ist in sich geschlossen.

⚙️ Konsistente Ausführung: Entwickelt , um die Stabilität in trendigen und schwankenden Marktphasen zu erhalten.

📊 Einblicke in historische Daten(nur als Referenz)

Backtests mit hochwertigen Tickdaten (10 Jahre) zeigen:

Gesamtzahl der Trades: 888

Gewinnrate: 98,9%

Gewinnfaktor: 16,01

Maximaler Rückschlag: 8.8%

Erwartete Auszahlung pro Handel:~514

Diese Ergebnisse stammen aushistorischen Backtests und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie dienen zur Veranschaulichung derLogik und Stabilität von FalconEdge.

🧠 Entwickelt für

Händler, die einsauberes, quantitatives System wünschen, das ohne übermäßiges Engagement oder komplexe Einstellungen effizient handelt.

⚙️ Empfohlenes Setup

Symbol/Zeitrahmen: GBPUSD / M5

Konto: ECN / Raw Spread

VPS: Empfohlen für beste Ausführung

Standardparameter enthalten - passen Sie dasRisiko pro Handel an Ihr Kapital und Ihre Ziele an.

📌 Zusätzliche Hinweise

FalconEdge passt sich in Echtzeit an die Volatilität an und filtert schwache Signale bei unsicheren Liquiditätsbedingungen heraus. Seine Struktur ermöglicht einelangfristige Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Wahrung der Präzision und Kontrolle über jede Position.

💡 Fa lconEdge GBPUSD M5 - aufgebaut auf Daten, Disziplin und Präzision.

Kein Hype. Keine Abkürzungen. Nur intelligente Handelslogik, die auf Leistung ausgelegt ist.