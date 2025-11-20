FalconEdge GBPUSDxM5
- Experten
- Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 20 November 2025
- Aktivierungen: 5
FalconEdge wurde für Händler entwickelt, diePräzision und Kontrolle suchen, nicht Glück.
Durch jahrelanges quantitatives Testen und Verfeinern wurdenkurzfristige Chancen auf GBPUSD M5 mit disziplinierter, datengesteuerter Logik erfasst.
🔍 Wichtigste Highlights
✅ Reine Short-Strategie: Optimiert , um nur GBPUSD-Verkaufs-Setups auf M5 zu handeln und dabei von hochwahrscheinlichen Momentum-Verschiebungen zu profitieren.
📈 Quantitatives Design: Entwickelt durch mehrjährige historische Modellierung und Robustheitstests.
🚫 No Martingale - No Grid - No Arbitrage: Jede Position wird berechnet und ist in sich geschlossen.
⚙️ Konsistente Ausführung: Entwickelt , um die Stabilität in trendigen und schwankenden Marktphasen zu erhalten.
📊 Einblicke in historische Daten(nur als Referenz)
Backtests mit hochwertigen Tickdaten (10 Jahre) zeigen:
-
Gesamtzahl der Trades:888
-
Gewinnrate:98,9%
-
Gewinnfaktor:16,01
-
Maximaler Rückschlag:8.8%
-
Erwartete Auszahlung pro Handel:~514
Diese Ergebnisse stammen aushistorischen Backtests und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie dienen zur Veranschaulichung derLogik und Stabilität von FalconEdge.
🧠 Entwickelt für
Händler, die einsauberes, quantitatives System wünschen, das ohne übermäßiges Engagement oder komplexe Einstellungen effizient handelt.
⚙️ Empfohlenes Setup
-
Symbol/Zeitrahmen:GBPUSD / M5
-
Konto:ECN / Raw Spread
-
VPS:Empfohlen für beste Ausführung
-
Standardparameter enthalten - passen Sie dasRisiko pro Handel an Ihr Kapital und Ihre Ziele an.
📌 Zusätzliche Hinweise
FalconEdge passt sich in Echtzeit an die Volatilität an und filtert schwache Signale bei unsicheren Liquiditätsbedingungen heraus. Seine Struktur ermöglicht einelangfristige Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Wahrung der Präzision und Kontrolle über jede Position.
💡 Fa lconEdge GBPUSD M5 - aufgebaut auf Daten, Disziplin und Präzision.
Kein Hype. Keine Abkürzungen. Nur intelligente Handelslogik, die auf Leistung ausgelegt ist.
