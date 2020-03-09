Galaxy Force Analyzer - ist ein intelligenter Indikator zur Analyse von Marktvolumen und -stärke.

Er kombiniert Daten von Indikatoren wie Force, OBV, MFI, AD und anderen mit fortschrittlichen Algorithmen zur Beschleunigung und Filterung, um die Energie der Preisbewegung anzuzeigen

- den Moment, in dem ein Trend an Stärke gewinnt oder zu schwächeln beginnt.

Der Indikator zeigt nicht nur das Volumen an, sondern misst auch die Impulskraft, die Beschleunigung und die Geschwindigkeit der Druckänderungen zwischen Käufern und Verkäufern.



Signale:

Alles auf dem Chart ist klar und einfach:

Blaue Pfeile - Beginn einer Aufwärtsbewegung (KAUFEN)

Rote Pfeile - Beginn einer Abwärtsbewegung (VERKAUFEN)

Gelbe Balken - zeigen die Stärke des Impulses

Wenn das gelbe Histogramm die gepunktete Linie durchbricht, signalisiert es eine Trendrichtung:

Unterhalb der gepunkteten Linie - achten Sie auf die roten Pfeile (VERKAUFEN)

Oberhalb der gepunkteten Linie - achten Sie auf die blauen Pfeile (KAUFEN)

Wichtige Einstellungen

MainSignalsOnly - aktiviert den Filter für starke Signale.

true - zeigt nur zuverlässige Signale an.

MainFilterPower - Empfindlichkeitsstufe (empfohlen 0,05-0,1).

Je höher der Wert, desto weniger schwache oder falsche Signale werden angezeigt.



