Galaxy Force Analyzer

Galaxy Force Analyzer  — это интеллектуальный индикатор объёмно-силового анализа.

Он объединяет данные индикаторов (Force, OBV, MFI, AD и других) с продвинутыми алгоритмами ускорения и фильтрации,

чтобы показать  энергию движения цены — момент, когда тренд набирает силу или начинает угасать.

Индикатор не просто отображает объём — он анализирует силу импульса, ускорение, скорость изменения давления покупателей и продавцов. 

Сигналы: 

На графике всё максимально просто:

  • Синие стрелки — начало роста BUY

  • Красные стрелки — начало падения SELL

  • Жёлтые столбики — сила импульса

Если гистограмма (жёлтые столбики) пробивает среднюю пунктирную линию - это индикация тренда 

Ниже пунктирной линии обращаем внимание на красные стрелки вниз

Выше пунктирной линии обращаем внимание на синие стрелки вверх

Важные настройки:

MainSignalsOnly — включить фильтр для сильных сигналов.

true — показывает только надёжные пересечения.

MainFilterPower — чувствительность фильтра (0.05–0.1).

Чем выше — тем меньше ложных сигналов.



