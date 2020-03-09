Galaxy Force Analyzer
- Индикаторы
- Boris Sklyaruk
- Версия: 2.1
- Активации: 5
Galaxy Force Analyzer — это интеллектуальный индикатор объёмно-силового анализа.
Он объединяет данные индикаторов (Force, OBV, MFI, AD и других) с продвинутыми алгоритмами ускорения и фильтрации,
чтобы показать энергию движения цены — момент, когда тренд набирает силу или начинает угасать.
Индикатор не просто отображает объём — он анализирует силу импульса, ускорение, скорость изменения давления покупателей и продавцов.
Сигналы:
На графике всё максимально просто:
-
Синие стрелки — начало роста BUY
-
Красные стрелки — начало падения SELL
-
Жёлтые столбики — сила импульса
Если гистограмма (жёлтые столбики) пробивает среднюю пунктирную линию - это индикация тренда
Ниже пунктирной линии обращаем внимание на красные стрелки вниз
Выше пунктирной линии обращаем внимание на синие стрелки вверх
Важные настройки:
MainSignalsOnly — включить фильтр для сильных сигналов.
true — показывает только надёжные пересечения.
MainFilterPower — чувствительность фильтра (0.05–0.1).
Чем выше — тем меньше ложных сигналов.