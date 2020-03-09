Galaxy Force Analyzer - es un indicador inteligente para analizar el volumen y la fuerza del mercado.

Combina datos de indicadores como Force, OBV, MFI, AD y otros con algoritmos avanzados de aceleración y filtrado para mostrar la energía del movimiento del precio

- el momento en que una tendencia gana fuerza o comienza a debilitarse.

El indicador no sólo muestra el volumen, sino que mide la fuerza del impulso, la aceleración y la velocidad de los cambios de presión entre compradores y vendedores.



Señales:

Todo en el gráfico es claro y sencillo:

Flechas azules - inicio de movimiento alcista (COMPRA)

Flechas rojas - inicio de un movimiento bajista (VENTA)

Barras amarillas - muestran la fuerza del impulso

Cuando el histograma amarillo atraviesa la línea de puntos, indica una dirección de tendencia:

Por debajo de la línea de puntos - preste atención a las flechas rojas (VENTA)

Por encima de la línea de puntos - preste atención a las flechas azules (COMPRA)

Ajustes importantes

MainSignalsOnly - activa el filtro para señales fuertes.

true - muestra sólo señales fiables.

MainFilterPower - nivel de sensibilidad (recomendado 0.05-0.1).

Cuanto mayor sea el valor, menos señales débiles o falsas se mostrarán.



