Galaxy Force Analyzer
- Indicadores
- Boris Sklyaruk
- Versión: 2.1
- Activaciones: 5
Galaxy Force Analyzer - es un indicador inteligente para analizar el volumen y la fuerza del mercado.
Combina datos de indicadores como Force, OBV, MFI, AD y otros con algoritmos avanzados de aceleración y filtrado para mostrar la energía del movimiento del precio
- el momento en que una tendencia gana fuerza o comienza a debilitarse.
El indicador no sólo muestra el volumen, sino que mide la fuerza del impulso, la aceleración y la velocidad de los cambios de presión entre compradores y vendedores.
Señales:
Todo en el gráfico es claro y sencillo:
Flechas azules - inicio de movimiento alcista (COMPRA)
Flechas rojas - inicio de un movimiento bajista (VENTA)
Barras amarillas - muestran la fuerza del impulso
Cuando el histograma amarillo atraviesa la línea de puntos, indica una dirección de tendencia:
Por debajo de la línea de puntos - preste atención a las flechas rojas (VENTA)
Por encima de la línea de puntos - preste atención a las flechas azules (COMPRA)
Ajustes importantes
MainSignalsOnly - activa el filtro para señales fuertes.
true - muestra sólo señales fiables.
MainFilterPower - nivel de sensibilidad (recomendado 0.05-0.1).
Cuanto mayor sea el valor, menos señales débiles o falsas se mostrarán.