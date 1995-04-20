Galaxy Reversal Pro

GalaxyReversalPro - Trend-Signal-Indikator



GalaxyReversalPro ist ein signalbasierter Trend-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Einfachheit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit legen.



Er ist extrem einfach zu bedienen und erfordert keine zusätzlichen Einstellungen.



Das Tool hilft Ihnen, frühzeitig in neue Trends einzusteigen und auszusteigen, bevor Korrekturen beginnen - maximale Präzision bei minimalem Risiko.Der Algorithmus basiert auf der Struktur-Impuls-Analyse:

Er verfolgt lokale Hochs und Tiefs, erkennt Ausbrüche von Schlüsselniveaus und bestätigt Trendumkehrungen erst, wenn sich eine stabile Richtungsänderung gebildet hat.



Weiße Punkte - vorläufige Signale.

Blaue Sterne - bestätigte Einstiegspunkte.



Der Indikator arbeitet ohne Neulackierung, liefert präzise Echtzeitwarnungen und ist perfekt für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente geeignet - von Währungspaaren bis hin zu Metallen und Kryptowährungen.

Externe Indikatoreinstellungen: