Galaxy Reversal Pro

GalaxyReversalPro - Trend-Signal-Indikator

GalaxyReversalPro ist ein signalbasierter Trend-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Einfachheit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit legen.

Er ist extrem einfach zu bedienen und erfordert keine zusätzlichen Einstellungen.

Das Tool hilft Ihnen, frühzeitig in neue Trends einzusteigen und auszusteigen, bevor Korrekturen beginnen - maximale Präzision bei minimalem Risiko.Der Algorithmus basiert auf der Struktur-Impuls-Analyse:

Er verfolgt lokale Hochs und Tiefs, erkennt Ausbrüche von Schlüsselniveaus und bestätigt Trendumkehrungen erst, wenn sich eine stabile Richtungsänderung gebildet hat.

Weiße Punkte - vorläufige Signale.

Blaue Sterne - bestätigte Einstiegspunkte.

Der Indikator arbeitet ohne Neulackierung, liefert präzise Echtzeitwarnungen und ist perfekt für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente geeignet - von Währungspaaren bis hin zu Metallen und Kryptowährungen.

Externe Indikatoreinstellungen:

Empfindlich Algorithmus-Empfindlichkeit. Höhere Werte reduzieren die Anzahl der Signale und erhöhen die Rauschfilterung.
Punkt_Auf_Farbe / Punkt_Ab_Farbe Farbe der vorläufigen Signale (kleine Punkte) für Kauf- und Verkaufs-Setups.
Punkt_Größe Größe der Punkte.
Stern_Auf_Farbe / Stern_Ab_Farbe Farbe der Hauptsignale (Sterne) für Kauf- und Verkaufssetups.
Stern_Größe Größe der Sterne.
use_lines Aktiviert/deaktiviert automatische Trendlinien.
Linien_code Stil der Trendlinie (durchgezogen, gestrichelt, usw.).
Linie_Breite Dicke der Trendlinie.
Linie_Farbe1 / Linie_Farbe2 Farben der Trendlinien für die Aufwärts- und Abwärtstrendrichtung.
Warnung_benutzen Aktiviert/deaktiviert Ton- und Textwarnungen, wenn ein neues Signal erscheint.


