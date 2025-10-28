Nexus Hunter Gold

Nexus Hunter Gold Swing - Gold (XAUUSD) Handel

Nexus Hunter Gold Swing - ein professioneller Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Es handelt sich um ein reines Swing-Trading-System, das sich nur auf die Signale mit der höchsten Wahrscheinlichkeit konzentriert. Der EA wurde entwickelt, um Trades für mehrere Stunden oder sogar Tage zu halten, mit dem Ziel, die großen Schwankungen des Marktes zu erfassen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem stabilen, geduldigen und nicht-aggressiven Trading-Tool sind (No Grid, No Martingale).

Exklusive Strategie

Unser System basiert nicht auf den üblichen Indikatoren. Das Herzstück des EA ist eine Top-Down Multi-Timeframe Impuls-Analyse-Strategie (Analyse von großen Timeframes und Finden von Einstiegen auf kleineren Timeframes).

Diese Strategie wurde von einem Team mit langjähriger Markterfahrung entwickelt, das eine einzigartige Analysemethode anwendet, die noch nie zuvor geteilt wurde, um Marktungleichgewichte in Vorbereitung auf eine starke Preisbewegung zu identifizieren.

  • Selektiver Handel: Der EA wird NICHT jeden Tag handeln. Es wird Zeiten geben, sogar Wochen, in denen der EA keine neuen Positionen eröffnet.

  • Hochwahrscheinlich: Der EA wird nur aktiviert, wenn er Setups identifiziert, die alle seine strengen Kriterien erfüllen und eine hervorragende Gewinnwahrscheinlichkeit bieten. Seien Sie geduldig und lassen Sie den EA seine Arbeit machen.

Hauptmerkmale & Risikomanagement

  • Absolute Sicherheit: Kein Grid, kein Martingale. Wir verwenden keine hochriskanten Glücksspielstrategien.

  • Kapitalschutz: Jeder einzelne Handel ist zu 100% durch einen klaren Stop Loss geschützt.

  • 3 Risikomodi: Der EA bietet 3 SL-Modi (Safe, Medium, High Risk), mit denen Sie Ihre Risikobereitschaft anpassen können.

  • Zielpublikum: Professionell entwickelt für seriöse Retail-Trader (Trading für den Lebensunterhalt) und für das Bestehen von Prop Firm Herausforderungen.

  • Kontinuierliche Updates: Der EA wird regelmäßig verbessert und aktualisiert, um sich an den Markt anzupassen.

Anforderungen & Einrichtung

  • Handelspaar (WICHTIG): Der EA handelt nur mit einem Paar: XAUUSD.

  • Zeitrahmen: Sie können den EA mit einem beliebigen Chart-Zeitrahmen verbinden. Der EA führt seine Multi-Timeframe-Analyse automatisch durch.

  • Broker: Kompatibel mit den meisten Brokern.

  • Kapitalmanagement:

    • Minimum: 100 $ pro 0,01 Lots.

    • Empfohlen: $300 pro 0,01 Lots für optimale Kapitalsicherheit und Performance.

Preis-Roadmap

Der Startpreis beträgt $390.

Nach jeweils 10 verkauften Exemplaren erhöht sich der Preis automatisch um $100. Handeln Sie frühzeitig, um sich den besten Preis für dieses professionelle Trading-Tool zu sichern.


