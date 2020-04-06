Nexus Hunter Gold Swing - Oro (XAUUSD) Trading

Nexus Hunter Gold Swing - un Asesor Experto profesional diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro).

Este es un sistema de Swing Trading puro que se centra sólo en las señales de mayor probabilidad. El EA está diseñado para mantener operaciones durante varias horas o incluso días, con el objetivo de capturar las principales oscilaciones del mercado.

Si está buscando una herramienta de trading estable, paciente y no agresiva (No Grid, No Martingale).

Estrategia exclusiva

Nuestro sistema no se basa en indicadores comunes. El núcleo del EA es una estrategia de Análisis de Impulso Top-Down Multi-Timeframe (analizando desde grandes marcos temporales y encontrando entradas en marcos temporales más pequeños).

Esta estrategia fue desarrollada por un equipo con muchos años de experiencia en el mercado, utilizando un método analítico único que nunca ha sido compartido antes para identificar los desequilibrios del mercado en preparación para un fuerte movimiento de los precios.

Negociación selectiva: El EA NO operará todos los días. Habrá veces, incluso semanas , en las que el EA no abrirá ninguna posición nueva.

Alta Probabilidad: El EA sólo se activa cuando identifica configuraciones que cumplen todos sus estrictos criterios y ofrecen una probabilidad de ganancia excepcional. Sea paciente y deje que el EA haga su trabajo.

Características principales y gestión de riesgos

Seguridad Absoluta: Sin Cuadrícula, Sin Martingala . No utilizamos ninguna estrategia de juego de alto riesgo.

Protección del Capital: Cada operación está 100% protegida por un Stop Loss claro.

3 Modos de Riesgo: El EA ofrece 3 modos de SL (Seguro, Medio, Alto Riesgo) permitiéndole personalizar su apetito de riesgo.

Público Objetivo: Diseñado profesionalmente para traders minoristas serios (que operan para vivir) y para superar retos de Prop Firm .

Actualizaciones continuas: El EA será mejorado y actualizado regularmente para adaptarse al mercado.

Requisitos y Configuración

Par de Trading (IMPORTANTE): El EA sólo opera con un par: XAUUSD .

Marco temporal: Puede adjuntar el EA a cualquier marco de tiempo del gráfico . El EA realiza automáticamente su análisis multi-marco de tiempo.

Broker: Compatible con la mayoría de los brokers.

Gestión de capital: Mínimo: 100 $ por 0,01 lotes. Recomendado: 300 $ por 0,01 lotes para una seguridad y un rendimiento óptimos del capital.



Hoja de ruta de precios

El precio inicial es de 390 $.

El precio aumentará automáticamente en 100 $ después de cada 10 copias vendidas. Actúe pronto para asegurarse el mejor precio para esta herramienta profesional de trading.