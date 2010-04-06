Smart Grid EA Pro
- Experten
- Horacio Arnaldo Sfrede
- Version: 1.65
- Aktivierungen: 15
PROFESSIONELLE STRATEGIE MIT FORTSCHRITTLICHEM RISIKOMANAGEMENT
SmartGrid EA ist ein professioneller Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die ein robustes, transparentes und hoch konfigurierbares automatisches Handelssystem suchen. Im Gegensatz zu anderen EAs auf dem Markt kombiniert SmartGrid eine auf Multi-Oszillatoren basierende technische Analyse mit einem intelligenten Grid-System und 2 Ebenen des Kapitalschutzes.
✨ S CHLÜSSEL-FEATURES
📊 Konfigurierbares Multi-Oszillator-System
- 5 Oszillatoren verfügbar: RSI, DeMarker, CCI, Williams %R und MFI
- Automatische Erkennung von überkauften und überverkauften Zonen
- Konfigurierbare Punktdifferenz- oder Prozentbestätigungsfilter
- Anpassbarer Zeitrahmen für Ihren Handelsstil
⚙️ Flexible Handelsmodi
- Einseitiger Handel: Nur kaufen oder nur verkaufen
- Bidirektionaler Handel: Gleichzeitige Käufe und Verkäufe
- Hedge-Modus: Automatische Absicherung von Positionen
- Hedge-Modus mit Fusion: Fortgeschrittenes System zur Verwaltung gegenläufiger Positionen
💰 Anpassbares Gewinnmanagement
- Gewinnmitnahme in Cash, Punkten oder Prozent
- Intelligenter Trailing Stop zur Gewinnmaximierung
- Automatischer BreakEven zum Schutz des Kapitals
- Unabhängige Ziele für Käufe und Verkäufe
🛡️ 2 KAPITALSCHUTZSYSTEME
1️⃣ Automatisches Absicherungssystem
- Automatische Aktivierung bei Erreichen eines definierten Drawdowns
- Teilweise oder vollständige Absicherung von Positionen
- Automatische Schließung, wenn ein bestimmter Prozentsatz des Drawdowns wieder erreicht ist
- Option, neue Geschäfte während der Absicherung zu pausieren
2️⃣ System zur Positionsreduzierung
- Reduziert automatisch die Losgröße in ungünstigen Situationen
- Konfigurierbar nach Aktienniveau und Zeit
- Schützt vor zunehmenden Verlusten
⏰ Zeitplan und Swap-Kontrolle
- Individuell anpassbare Handelszeitpläne
- Intelligente Swap-Steuerung (manuell oder automatisch)
- Option für automatischen Freitagsabschluss
- Spezifische Einstellungen zur Vermeidung negativer Swaps
📈 Visuelles Kontrollpanel
- Echtzeit-Informationen über alle Positionen
- Überwachung der aktuellen Inanspruchnahme
- Status der Schutzsysteme
- Leistungsstatistiken
🎖️ VORTEILE GEGENÜBER ANDEREN EAs AUF DEM MARKT
✅ NO Martingale - Keine gefährliche Lot-Duplizierung
✅ NO "Black Box" - Transparente und konfigurierbare Strategie
✅ Multi-Symbol - Handelt jedes Währungspaar, Gold, Indizes
✅ 2 Layers of Protection - Mehrschichtiges Sicherheitssystem
✅ Professioneller Code - Über 8.000 Zeilen optimierter Code
✅ No Trend Dependency - Funktioniert in Seitwärts- und Trendmärkten
📋 EMPFOHLENE KONFIGURATION.
Für konservativen Handel:
- TIMEFRAME: H1 oder H4
- OSCILLATOR_TYPE: CCI oder RSI
- PROZENT_DIF: 0.15% - 0.30%
- DRAWDOWN_PERCENT: 30% - 40%
- HEDGEPOSITIONS: Ein
- NACHLAUFSTOPP: 0,20% - 0,40%
Für moderaten Handel:
- ZEITRAHMEN: M30 oder H1
- OSZILLATOR_TYPE: CCI
- PROZENT_DIF: 0.10% - 0.20%.
- AUSLOSUNG_PROZENT: 40% - 50%
- HEDGEPOSITIONS: Ein
- REDUKTIONSMODUS: Ein
Für erfahrene Trader:- TIMEFRAME: M15 oder M30
- OSCILLATOR_TYPE: Williams %R oder MFI
- PROZENT_DIF: 0,05% - 0,15%
- Erweiterte Konfiguration aller Schutzsysteme
⚠️ ANFORDERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN
Technische Voraussetzungen:
- ✅ MetaTrader 5
- ✅ Konto mit Hedge-Typ (empfohlen für fortgeschrittene Modi)
- ✅ VPS empfohlen für 24/7 Betrieb
Empfohlenes Kapital:
- Minimum: $500 - $1.000 USD (mit 0,01 Lots)
- Empfohlen: $2,000+ USD für einen flexibleren Betrieb
- Professionell: $5,000+ USD für maximale Diversifizierung.
Empfohlene Paare:
- ✅ AUDCAD, USDCAD, USDJPY.
- ✅ XAUUSD
- ✅ BTCUSD, ETHUSD
- ✅ Indizes: US30, NAS100
📞 UNTERSTÜTZUNG NACH DEM KAUF
Nach Ihrem Kauf erhalten Sie:
- ✅ Ausführliches Installations- und Konfigurationshandbuch.
- ✅ Optimierte Konfigurationsdateien (.set)
- ✅ Zugang zu kostenlosen Updates
- ✅ Direkter technischer Support über eine private Nachricht
WICHTIG: Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das vollständige Installationshandbuch und die optimierten Konfigurationsdateien zu erhalten.
🔍 TRANSPARENZ UND PHILOSOPHIE
SmartGrid EA wurde mit einer klaren Philosophie entwickelt:
- Totale Transparenz in der verwendeten Strategie.
- Keine Gimmicks oder "goldene Tricks" in Abhängigkeit von bestimmten Trends
- Kapitalschutz als oberste Priorität
- Flexible Konfiguration zur Anpassung an Ihr Risikoprofil
- Professioneller Code, der ständig gepflegt und aktualisiert wird
WARUM IST SMARTGRID ANDERS?
Während sich viele EAs auf dem Markt auf bestimmte Gold- oder Bitcoin-Trends verlassen (der berühmte "Goldene Trick"), verwendet SmartGrid EA eine Strategie, die auf bewährten technischen Oszillatoren basiert, die in verschiedenen Märkten und unter verschiedenen Bedingungen funktionieren.
Ich verspreche nicht, dass ich Sie über Nacht zum Millionär mache. Was ich verspreche, ist ein professionelles, transparentes System mit mehreren Schutzschichten, das Ihnen helfen wird, Ihren Handel auf intelligente und kontrollierte Weise zu automatisieren.
💎 E INFÜHRUNGSPREIS
Nur die ersten 10 Exemplare zu diesem Preis
Nächster Preis: $499