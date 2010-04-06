Smart Grid EA Pro


PROFESSIONELLE STRATEGIE MIT FORTSCHRITTLICHEM RISIKOMANAGEMENT

SmartGrid EA ist ein professioneller Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die ein robustes, transparentes und hoch konfigurierbares automatisches Handelssystem suchen. Im Gegensatz zu anderen EAs auf dem Markt kombiniert SmartGrid eine auf Multi-Oszillatoren basierende technische Analyse mit einem intelligenten Grid-System und 2 Ebenen des Kapitalschutzes.


✨ S CHLÜSSEL-FEATURES

📊 Konfigurierbares Multi-Oszillator-System

  • 5 Oszillatoren verfügbar: RSI, DeMarker, CCI, Williams %R und MFI
  • Automatische Erkennung von überkauften und überverkauften Zonen
  • Konfigurierbare Punktdifferenz- oder Prozentbestätigungsfilter
  • Anpassbarer Zeitrahmen für Ihren Handelsstil

⚙️ Flexible Handelsmodi

  • Einseitiger Handel: Nur kaufen oder nur verkaufen
  • Bidirektionaler Handel: Gleichzeitige Käufe und Verkäufe
  • Hedge-Modus: Automatische Absicherung von Positionen
  • Hedge-Modus mit Fusion: Fortgeschrittenes System zur Verwaltung gegenläufiger Positionen

💰 Anpassbares Gewinnmanagement

  • Gewinnmitnahme in Cash, Punkten oder Prozent
  • Intelligenter Trailing Stop zur Gewinnmaximierung
  • Automatischer BreakEven zum Schutz des Kapitals
  • Unabhängige Ziele für Käufe und Verkäufe


🛡️ 2 KAPITALSCHUTZSYSTEME

1️⃣ Automatisches Absicherungssystem

  • Automatische Aktivierung bei Erreichen eines definierten Drawdowns
  • Teilweise oder vollständige Absicherung von Positionen
  • Automatische Schließung, wenn ein bestimmter Prozentsatz des Drawdowns wieder erreicht ist
  • Option, neue Geschäfte während der Absicherung zu pausieren

2️⃣ System zur Positionsreduzierung

  • Reduziert automatisch die Losgröße in ungünstigen Situationen
  • Konfigurierbar nach Aktienniveau und Zeit
  • Schützt vor zunehmenden Verlusten

Zeitplan und Swap-Kontrolle

  • Individuell anpassbare Handelszeitpläne
  • Intelligente Swap-Steuerung (manuell oder automatisch)
  • Option für automatischen Freitagsabschluss
  • Spezifische Einstellungen zur Vermeidung negativer Swaps

📈 Visuelles Kontrollpanel

  • Echtzeit-Informationen über alle Positionen
  • Überwachung der aktuellen Inanspruchnahme
  • Status der Schutzsysteme
  • Leistungsstatistiken

🎖️ VORTEILE GEGENÜBER ANDEREN EAs AUF DEM MARKT

NO Martingale - Keine gefährliche Lot-Duplizierung
NO "Black Box" - Transparente und konfigurierbare Strategie
Multi-Symbol - Handelt jedes Währungspaar, Gold, Indizes
2 Layers of Protection - Mehrschichtiges Sicherheitssystem
Professioneller Code - Über 8.000 Zeilen optimierter Code
No Trend Dependency - Funktioniert in Seitwärts- und Trendmärkten


📋 EMPFOHLENE KONFIGURATION.

Für konservativen Handel:

- TIMEFRAME: H1 oder H4

- OSCILLATOR_TYPE: CCI oder RSI

- PROZENT_DIF: 0.15% - 0.30%

- DRAWDOWN_PERCENT: 30% - 40%

- HEDGEPOSITIONS: Ein

- NACHLAUFSTOPP: 0,20% - 0,40%


Für moderaten Handel:

- ZEITRAHMEN: M30 oder H1

- OSZILLATOR_TYPE: CCI

- PROZENT_DIF: 0.10% - 0.20%.

- AUSLOSUNG_PROZENT: 40% - 50%

- HEDGEPOSITIONS: Ein

- REDUKTIONSMODUS: Ein


Für erfahrene Trader:

- TIMEFRAME: M15 oder M30

- OSCILLATOR_TYPE: Williams %R oder MFI

- PROZENT_DIF: 0,05% - 0,15%

- Erweiterte Konfiguration aller Schutzsysteme



⚠️ ANFORDERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Technische Voraussetzungen:

  • ✅ MetaTrader 5
  • ✅ Konto mit Hedge-Typ (empfohlen für fortgeschrittene Modi)
  • ✅ VPS empfohlen für 24/7 Betrieb

Empfohlenes Kapital:

  • Minimum: $500 - $1.000 USD (mit 0,01 Lots)
  • Empfohlen: $2,000+ USD für einen flexibleren Betrieb
  • Professionell: $5,000+ USD für maximale Diversifizierung.

Empfohlene Paare:

  • ✅ AUDCAD, USDCAD, USDJPY.
  • ✅ XAUUSD
  • ✅ BTCUSD, ETHUSD
  • ✅ Indizes: US30, NAS100


📞 UNTERSTÜTZUNG NACH DEM KAUF

Nach Ihrem Kauf erhalten Sie:

  • ✅ Ausführliches Installations- und Konfigurationshandbuch.
  • ✅ Optimierte Konfigurationsdateien (.set)
  • ✅ Zugang zu kostenlosen Updates
  • ✅ Direkter technischer Support über eine private Nachricht

WICHTIG: Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das vollständige Installationshandbuch und die optimierten Konfigurationsdateien zu erhalten.


🔍 TRANSPARENZ UND PHILOSOPHIE

SmartGrid EA wurde mit einer klaren Philosophie entwickelt:

  • Totale Transparenz in der verwendeten Strategie.
  • Keine Gimmicks oder "goldene Tricks" in Abhängigkeit von bestimmten Trends
  • Kapitalschutz als oberste Priorität
  • Flexible Konfiguration zur Anpassung an Ihr Risikoprofil
  • Professioneller Code, der ständig gepflegt und aktualisiert wird

WARUM IST SMARTGRID ANDERS?

Während sich viele EAs auf dem Markt auf bestimmte Gold- oder Bitcoin-Trends verlassen (der berühmte "Goldene Trick"), verwendet SmartGrid EA eine Strategie, die auf bewährten technischen Oszillatoren basiert, die in verschiedenen Märkten und unter verschiedenen Bedingungen funktionieren.

Ich verspreche nicht, dass ich Sie über Nacht zum Millionär mache. Was ich verspreche, ist ein professionelles, transparentes System mit mehreren Schutzschichten, das Ihnen helfen wird, Ihren Handel auf intelligente und kontrollierte Weise zu automatisieren.


💎 E INFÜHRUNGSPREIS

Nur die ersten 10 Exemplare zu diesem Preis
Nächster Preis: $499


Urheberrecht 2025 - Horacio Sfrede

Empfohlene Produkte
SniperSP
Petr Popov
Experten
Grüße an alle Forex-Handelsbegeisterten! Heute möchte ich Ihnen die Geschichte erzählen, wie unser einzigartiger Handelsberater entstanden ist, der zwei bewährte Strategien - Sniper und Spider - kombiniert. Dieses Projekt war das Ergebnis langjähriger Erfahrung und enger Zusammenarbeit mit einem talentierten Programmierer. Die Idee wurde aus dem Wunsch geboren, etwas wirklich Effektives und Universelles zu schaffen. Wir haben unsere Lieblingsstrategien als Grundlage genommen und beschlossen, si
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experten
Mean Reversion Automatic ist ein Handels-Bot für Menschen, die eine sichere Handelsautomatisierung wünschen. Basierend auf mehreren Filtern, die effiziente Trades machen. Entwickelt für die wichtigsten Forex. Adjustables Parameter availables. Machen Sie x3 in ein paar Monaten verlieren ein paar Penny, wie Sie auf dem Screenshot sehen können. Inklusive Geld-Management und Wachstum Compounding. Machen Sie Ihre Trades in völliger Sicherheit mit diesem Bot. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experten
Erreichen Sie mit Boom and CrashX, dem fortschrittlichen Expert Advisor (EA), der mit Präzision entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, neue Höhen. Dieser EA nutzt leistungsstarke Indikatoren, um präzise Signale zu liefern, das Risikomanagement zu optimieren und die Rentabilität zu steigern, um einen reibungslosen Betrieb auf den sich ständig verändernden Finanzmärkten zu gewährleisten. Boom and CrashX ist der perfekte Verbündete sowohl für erfahrene Trader, die ihre Strategien v
MFX Trend Following
Mr Sarawoot Chaiwong
Experten
MFX Trend Following MFX Trend Following ist ein Expert Advisor (EA), der eine trendfolgende Handelsstrategie anwendet. Diese Strategie basiert auf einer vom Entwickler persönlich entwickelten Technik. Unabhängig vom Zeitrahmen, auf dem sie ausgeführt wird, bleiben die Ergebnisse konsistent. Die Strategie identifiziert Trends in größeren Zeitrahmen und zeigt Einstiegspunkte in kleineren Zeitrahmen auf. Außerdem enthält sie ein Martingal-System zur Verwaltung und Anpassung von Aufträgen. *** Myf
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Experten
VR Smart Grid ist ein vollständiger Trading-Berater für MetaTrader 4 und MetaTrader 5, der auf der klassischen Grid-Trading-Strategie basiert. Der Roboter öffnet Positionen eigenständig, verwaltet sie und schließt sie teilweise, wodurch ein effizientes Auftragsraster entsteht, das sich an Marktveränderungen anpasst. Nach 15 Jahren Entwicklung hat der Berater Tausende von Variationen und Tests durchlaufen — dies ist das Ergebnis einer systematischen Verbesserung auf realen und Demo-Konten. Set-Da
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experten
Nexus Stock Trader Live Signal ( Handel 3% Kontostand Risiko) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Über Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader ist ein MT5 Expert Advisor, der mit US-Aktien handelt. Die Strategie versucht, die langfristigen Multi-Wochen-Trends der Aktien mit der größten Marktkapitalisierung auf dem US-Markt zu verfolgen. Der EA begrenzt das Risiko durch einen engen, aber effektiven Trailing-Stop. Aktienliste: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM,
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experten
Bitcoin Handel Mein Expert Advisor handelt Bitcoin auf dem H1-Zeitrahmen, Basierend auf ADX Indikator, Bollinger Bands Indikator, und folgen Sie dem Trend. Stop-Loss 31 usd/0.01 bitcoin Gewinnmitnahme 19 usd/0,01 bitcoin (0,01 lot) Mindesteinlage: ab 300 usd Gewinn: 100%/Jahr. Draw Down: < 35% Eingabe Einstellung zum Testen meines EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin oder 3100 usd/bitcoin abhängig von Ihrem Broker und Ihrem Konto (auf das richtige Verhältnis einstellen und nicht ände
Gold FVG scalper
Erik Gall
Experten
Dieser EA ist ein dynamischer Expert Advisor für den Goldhandel für MetaTrader 5, der auf dem 5-Minuten-Chart arbeitet. Er identifiziert Fair Value Gaps (FVG) in XAUUSD, um Kauf- oder Verkaufszyklen zu initiieren und platziert strategisch Markt- und Limit-Orders. Empfohlenes Kapital ist 3000$ für 0.01 base lot. Machen Sie viele Backtests, um gute Einstellungen zu gewährleisten. Paar : XAU/USD Backtesting bei einem Broker mit einem Hebel von 1:500 und einem 5 Jahre langen Backtest, siehe Screen
Robo Gradiente Linear Mini Indice B3
Diego Garrido De Almeida
1 (1)
Experten
Linear Gradient Robot für MT5 - Strategie mit VWAP-Bändern Der Linear Gradient Robot ist das erste brasilianische System, das auf der Grundlage des Linear Gradient entwickelt wurde und auf VWAP-Bänder angewandt wird. Es zielt auf den automatischen Handel mit dem B3-Mini-Index und dem vollständigen Index ab. Strategie und Funktionsweise Der Roboter identifiziert Preiserschöpfungszonen und führt Kauf- und Verkaufsoperationen an den Punkten durch, an denen Umkehrungen am wahrscheinlichsten sind. Se
M15 Scalping
Minh Phuong Phung
Experten
Ein professioneller Scalping Expert Advisor für MetaTrader 5 , der eine Multi-Timeframe-Trendanalyse mit Breakout-Einstiegssignalen kombiniert . Der EA ist für alle Zeitrahmen und Währungspaare, einschließlich der wichtigsten Paare und XAUUSD , geeignet . Hauptmerkmale: 1. Multi-Timeframe-Analyse : Verwendet EMA-Indikatoren im aktuellen Zeitrahmen für Einstiegssignale Analysiert den Trend im höheren Zeitrahmen zur Bestätigung der Richtung Konfigurierbarer höherer Zeitrahmen ( Standard: H1) Funkt
Stoploss hunter
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experten
Smart Money Concepts ist eine neue Handelsmethode, die aus der traditionellen Angebots- und Nachfragestrategie entwickelt wurde, nachdem schwache Marktbedingungen beseitigt wurden. SMC kann auch den Handel mit der traditionellen Angebots- und Nachfragestrategie unterstützen, um die Gesamtbewegung des Marktes zu verstehen. 6 von 10 Exemplaren sind bei $100 geblieben ! Nächster Preis --> $100 Unsere Handelsroboter-Strategie ist nur Jagd Stoploss und wir Handel 1 oder 2 Handel an einem Tag und wir
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Experten
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor mit leistungsfähigem Order- und Recovery-Management. Standardmäßig für den Handel von Gold (XAUUSD) optimiert, ist er anpassbar für weitere Finanz-Instrumente. Für die Adaption an aktuelle Marktsituationen sind wesentliche Trading-Parameter am Onscreen-Panel flexibel veränderbar. Es stehen zwei Basis-Strategien zur Verfügung, gekennzeichnet durch unterschiedliche Handelsaktivitäten. Die Strategie "Night" handelt zu Zeiten
Gold FX Algo Prime
Alexander Jesus Alvarado Hall
Experten
Gold Fx Algo Prime Fortschrittlicher Angebots- und Nachfragealgorithmus - vollständig anpassbar und datenoptimiert Gold Fx Algo Prime ist ein professioneller Expert Advisor, der auf der Grundlage der institutionellen Handelsprinzipien von Angebot und Nachfrage entwickelt wurde und mit Trendstrukturvalidierung, Sitzungsfiltern und fortgeschrittenem Risikomanagement ausgestattet ist. Die Strategie wurde ausgiebig mit historischen Golddaten (XAUUSD) getestet , wobei eine Bayes'sche Optimierungslogi
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Experten
Nur Gold und Bitcoin können profitabel sein. Die Handelszeit beträgt 30 Minuten und die Trendzeit 1 Stunde. Sie sollten die Effizienz dieses Roboters am Ende von drei Monaten überprüfen. Starke Trends bringen sehr gute Gewinne. Es gibt viele Eingaben für Ihre Personalisierung, aber die besten Einstellungen sind standardmäßig definiert. Dieser Indikator wird viele Updates haben und spezielle Einstellungen werden ihm hinzugefügt werden. Sie können uns über Instagram, Telegram, WhatsApp, E-Mail o
MultiTimeFrameMACD
Piyachai Lertjuntuek
Experten
1. Kernkonzept Dieser Expert Advisor ist als Trendfolgestrategie für mehrere Zeitrahmen konzipiert. Er verwendet den MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) , um Markttrends zu erkennen und nur in die Richtung zu handeln, in der das Momentum bestätigt wird. Das Hauptziel des EA besteht darin, Fehlsignale zu reduzieren, indem er nur dann in den Handel einsteigt , wenn sich mehrere Zeitrahmen auf dieselbe Trendrichtung einigen , kombiniert mit strengen Risiko- und Geldmanagementrege
LT Alligator EA
BacktestPro LLC
Experten
Erleben Sie das immense Potenzial des Alligator-Indikators wie nie zuvor mit unserem Alligator Expert Advisor. Dieses leistungsstarke Tool wurde sorgfältig entwickelt, um die Weisheit dieses ikonischen Indikators zu nutzen und Ihr Trading auf neue Höhen zu heben. Der Alligator-Indikator, der von dem legendären Trader Bill Williams entwickelt wurde, ist nicht nur ein Tool - er ist eine Philosophie. Er basiert auf dem Konzept, dass der Markt verschiedene Phasen durchläuft - Schlafen, Wachen und Es
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experten
Fund Mode MT5 - Price Action EA für XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 ist ein Price Action-basierter Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Speziell entwickelt für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen , mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Konsistenz und Eignung für kleine Konten . Anmerkung: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken Hauptmerkmale 1️⃣ Handelssystem Strategie: Preis-Aktion + Engulfing-Patterns Haupt-Zeitrah
EA Stork MT5
Mikhail Rudyk
Experten
Der Handelsroboter (Scalper) arbeitet nach der Gesamtheit der Signale von mehreren Indikatoren. Und prüft die Kursgeschwindigkeit. Es ist ratsam, auf TF M5 zu handeln (beste Ergebnisse). Eingabeparameter: Fix Lot - Handel mit einem festen Lot Autolot verwenden - der Roboter wählt das Lot in Abhängigkeit vom Depot selbst aus und erhöht bei einer Erhöhung des Depots das Lot Min Distance Between Deals - ist der Mindestabstand zwischen den Transaktionen Für Währungen können Sie diesen Parameter nic
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
Experten
Market Cycles Order Flow Signal: Live Signal ( mit 1.5% Balance Risk ) - ab 01 Nov 2025 mit einer benutzerdefinierten Liste von Strategien - PM me to receive the strategy list Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Fondsverwaltung erstellt habe. Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über
Pikhangsai
Wesley
4 (1)
Experten
3 in 1 Expert Advisor Zone Recovery-Strategie Grid-Martingale-Strategie Stochastische Trend-Strategie Handelsmethodik Zone Recovery Modus Am besten geeignet für trendige Märkte Identifiziert Preiszonen anhand der Signale des stochastischen Indikators Verwaltet die Positionsgrößen entsprechend den Marktbedingungen Beinhaltet automatischen Gap-Schutz Schließt Positionen bei vordefinierten Gewinnzielen Raster-Martingale-Modus Am besten geeignet für Seitwärtsmärkte Eröffnet Trades auf der Grundlage
FREE
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experten
Angebot-Nachfrage-Breakout EA - Professionelle Ausgabe Automatisiertes Supply & Demand Zone Trading System mit fortschrittlichem Risikomanagement und Schutz vor False Breakout WAS IST DIESES EA? Der Supply Demand Breakout EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen identifiziert und mit Hilfe von institutionellen Handelskonzepten handelt. Er kombiniert CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Erkennung mit intelligentem Risiko
Big Atlas
Alexander Oropesa Marrero
Experten
Setzen Sie jetzt arbeiten Big Atlas diese erstaunliche EA wurde gemacht und sorgfältig für den AUD/USD-Markt ausschließlich in der 5m Zeitrahmen getestet, der Zweck dieser EA ist, dass Sie mehr als 25% monatlichen Gewinn und Ihr Konto nie erreichen 0$ erhalten. Dieser EA kann mit wenig Kapital 100$ verwendet werden und perfekt funktionieren, ich habe mit 50$ getestet und funktionieren perfekt, aber es ist ratsam, mit 100$ Minimum zu starten, ich empfehle die Verwendung eines VPS. Sie können au
SlingShot Fx Pro
Adam Zolei
Experten
Sling Shot FX Pro - Präzision. Schutz. Leistung. **BEGRENZTE ZEIT AKTION ALARM! ** Dies ist ein Einführungsangebot zu einem stark reduzierten Preis. Der Preis wird in Kürze steigen, wenn das Produkt die ersten Akzeptanzziele erreicht hat. Sichern Sie sich jetzt Ihre Lizenz und profitieren Sie vom niedrigsten Preis und allen zukünftigen Updates! Steigen Sie ein in die Welt des professionellen algorithmischen Handels mit Sling Shot FX Pro - einem fortschrittlichen Expert Advisor, der für Händler
SynthMind
William Da Silva Matos
5 (2)
Experten
SynthMind – MT5 Expert Advisor SynthMind vereint bildbasiertes Muster­erkennen, institutionelles Orderflow-Monitoring und Volatilitäts­filterung in einem einzigen Expert Advisor für automatisierten Handel auf MetaTrader 5. SynthMind verarbeitet Echtzeit-Chart-Bilder und Multi-Zeitrahmen-Muster­erkennung, um Markt­wendungen frühzeitig zu erfassen. Livesignal: https://www.mql5.com/en/signals/2327128?source=Site+Profile Integrierte Strategien in SynthMind TrendSync Bildanalyse : Erfasst Candlestic
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experten
Neuron Net GOLD ist eine Integration der Programmiersprache Python, der Deep-Learning-Maschine und des mql5-Codes, um die Kursbewegungen des XAUUSD vorhersagen zu können und so auf der Grundlage künstlicher Intelligenz Ein- und Ausstiege zu ermöglichen. Wie es funktioniert: Zu Beginn der asiatischen Sitzung führt Neuron Net Gold eine Analyse auf der Grundlage historischer Daten durch und sagt die Entwicklung des Goldpreises voraus. Wenn die Preisvorhersage positiv ist, geht Neuron Net Gold ein
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Experten
Der EA Aurum Trader mt5 kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seie
NeonRectangle
Ivan Zhigalov
Experten
NeonRectangle EA – Hochmoderner Preisaktionsalgorithmus für maximale Gewinne NeonRectangle ist ein einzigartiger, vollautomatischer Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um durch den Einsatz fortschrittlicher Preisaktionsanalyse konsistent hohe Renditen zu erzielen. Dieser EA basiert auf über 10 Jahren realer Markterfahrung und ist das Ergebnis meines tiefen Verständnisses für Marktverhalten und Handelsdynamik. Echtzeit-Kontomonitoring: NeonRectangle v230401:  https://www.mql5.com/en/sign
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Untertitel: Donchian Breakout | Ichimoku Cloud | Silent Fortress Safety] Einführung Cyber Druid Hollowgate AI ist ein fortschrittliches Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um massive Marktexpansionen zu erfassen. Es kombiniert die uralte Weisheit des Druiden (Ichimoku Cloud Trend Filter) mit der Präzision des Hollowgate (Donchian Channel Breakout). Das Ergebnis ist eine Strategie, die das Marktraus
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Experten
[Femto Core] Professioneller, zuverlässiger und sicherer Goldhandelsroboter. Einführung in die fortschrittliche Expert Advisor für die XAUUSD Paar entwickelt, EA kombiniert 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, nämlich Breakout M5 und M6, dann ist dieser EA in einer solchen Art und Weise durch die Verwendung von benutzerdefinierten Fibonacci-Levels und mit dem BULL BEAR POWER-Vergleichsfilter, um Trendstärke auf der M15 TimeFrame zu erkennen, Dieser Indikator ist ein spezieller Indikator durch
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (387)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.84 (25)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.45 (11)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.53 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (12)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
Experten
Neptun: Ein Gold-Trendfolgesystem EA Ein professionelles Trendfolgesystem, das für XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Neptune identifiziert hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Hilfe von Multi-Faktor-Bestätigung und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen. Entwickelt für Händler, die echte Vorteile wollen, keine Spielereien. Einzelner Trade. Kein Raster. Kein Martingal. Eine Position pro Richtung. Ein Handel pro Tag. Fester Stop-Loss für jeden Auftrag. Neptune st
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.73 (33)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experten
VolumeHedger EA [ Live-Signale ]  ,  [ Mein Kanal ]   ,  [ Set-Dateien ]  ,   [ Blog ]   , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA  Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension