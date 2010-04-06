Smart Grid EA Pro





PROFESSIONELLE STRATEGIE MIT FORTSCHRITTLICHEM RISIKOMANAGEMENT



SmartGrid EA ist ein professioneller Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die ein robustes, transparentes und hoch konfigurierbares automatisches Handelssystem suchen. Im Gegensatz zu anderen EAs auf dem Markt kombiniert SmartGrid eine auf Multi-Oszillatoren basierende technische Analyse mit einem intelligenten Grid-System und 2 Ebenen des Kapitalschutzes.





✨ S CHLÜSSEL-FEATURES

📊 Konfigurierbares Multi-Oszillator-System

5 Oszillatoren verfügbar: RSI, DeMarker, CCI, Williams %R und MFI

RSI, DeMarker, CCI, Williams %R und MFI Automatische Erkennung von überkauften und überverkauften Zonen

Konfigurierbare Punktdifferenz- oder Prozentbestätigungsfilter

Anpassbarer Zeitrahmen für Ihren Handelsstil

⚙️ Flexible Handelsmodi

Einseitiger Handel: Nur kaufen oder nur verkaufen

Nur kaufen oder nur verkaufen Bidirektionaler Handel: Gleichzeitige Käufe und Verkäufe

Gleichzeitige Käufe und Verkäufe Hedge-Modus: Automatische Absicherung von Positionen

Automatische Absicherung von Positionen Hedge-Modus mit Fusion: Fortgeschrittenes System zur Verwaltung gegenläufiger Positionen

💰 Anpassbares Gewinnmanagement

Gewinnmitnahme in Cash, Punkten oder Prozent

Intelligenter Trailing Stop zur Gewinnmaximierung

zur Gewinnmaximierung Automatischer BreakEven zum Schutz des Kapitals

zum Schutz des Kapitals Unabhängige Ziele für Käufe und Verkäufe





🛡️ 2 KAPITALSCHUTZSYSTEME

1️⃣ Automatisches Absicherungssystem

Automatische Aktivierung bei Erreichen eines definierten Drawdowns

Teilweise oder vollständige Absicherung von Positionen

Automatische Schließung, wenn ein bestimmter Prozentsatz des Drawdowns wieder erreicht ist

Option, neue Geschäfte während der Absicherung zu pausieren

2️⃣ System zur Positionsreduzierung

Reduziert automatisch die Losgröße in ungünstigen Situationen

Konfigurierbar nach Aktienniveau und Zeit

Schützt vor zunehmenden Verlusten

⏰ Zeitplan und Swap-Kontrolle

Individuell anpassbare Handelszeitpläne

Intelligente Swap-Steuerung (manuell oder automatisch)

(manuell oder automatisch) Option für automatischen Freitagsabschluss

Spezifische Einstellungen zur Vermeidung negativer Swaps

📈 Visuelles Kontrollpanel

Echtzeit-Informationen über alle Positionen

Überwachung der aktuellen Inanspruchnahme

Status der Schutzsysteme

Leistungsstatistiken





🎖️ VORTEILE GEGENÜBER ANDEREN EAs AUF DEM MARKT

✅ NO Martingale - Keine gefährliche Lot-Duplizierung

✅ NO "Black Box" - Transparente und konfigurierbare Strategie

✅ Multi-Symbol - Handelt jedes Währungspaar, Gold, Indizes

✅ 2 Layers of Protection - Mehrschichtiges Sicherheitssystem

✅ Professioneller Code - Über 8.000 Zeilen optimierter Code

✅ No Trend Dependency - Funktioniert in Seitwärts- und Trendmärkten





📋 EMPFOHLENE KONFIGURATION.

Für konservativen Handel:

- TIMEFRAME: H1 oder H4 - OSCILLATOR_TYPE: CCI oder RSI - PROZENT_DIF: 0.15% - 0.30% - DRAWDOWN_PERCENT: 30% - 40% - HEDGEPOSITIONS: Ein - NACHLAUFSTOPP: 0,20% - 0,40%

Für moderaten Handel: - ZEITRAHMEN: M30 oder H1 - OSZILLATOR_TYPE: CCI - PROZENT_DIF: 0.10% - 0.20%. - AUSLOSUNG_PROZENT: 40% - 50% - HEDGEPOSITIONS: Ein - REDUKTIONSMODUS: Ein

Für erfahrene Trader: - TIMEFRAME: M15 oder M30 - OSCILLATOR_TYPE: Williams %R oder MFI - PROZENT_DIF: 0,05% - 0,15% - Erweiterte Konfiguration aller Schutzsysteme





⚠️ ANFORDERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Technische Voraussetzungen:

✅ MetaTrader 5

✅ Konto mit Hedge-Typ (empfohlen für fortgeschrittene Modi)

✅ VPS empfohlen für 24/7 Betrieb

Empfohlenes Kapital:

Minimum: $500 - $1.000 USD (mit 0,01 Lots)

$500 - $1.000 USD (mit 0,01 Lots) Empfohlen: $2,000+ USD für einen flexibleren Betrieb

$2,000+ USD für einen flexibleren Betrieb Professionell: $5,000+ USD für maximale Diversifizierung.

Empfohlene Paare:

✅ AUDCAD, USDCAD, USDJPY.

✅ XAUUSD

✅ BTCUSD, ETHUSD

✅ Indizes: US30, NAS100





📞 UNTERSTÜTZUNG NACH DEM KAUF

Nach Ihrem Kauf erhalten Sie:

✅ Ausführliches Installations- und Konfigurationshandbuch.

✅ Optimierte Konfigurationsdateien (.set)

✅ Zugang zu kostenlosen Updates

✅ Direkter technischer Support über eine private Nachricht

WICHTIG: Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das vollständige Installationshandbuch und die optimierten Konfigurationsdateien zu erhalten.





🔍 TRANSPARENZ UND PHILOSOPHIE

SmartGrid EA wurde mit einer klaren Philosophie entwickelt:

Totale Transparenz in der verwendeten Strategie.

in der verwendeten Strategie. Keine Gimmicks oder "goldene Tricks" in Abhängigkeit von bestimmten Trends

in Abhängigkeit von bestimmten Trends Kapitalschutz als oberste Priorität

als oberste Priorität Flexible Konfiguration zur Anpassung an Ihr Risikoprofil

zur Anpassung an Ihr Risikoprofil Professioneller Code, der ständig gepflegt und aktualisiert wird





WARUM IST SMARTGRID ANDERS?

Während sich viele EAs auf dem Markt auf bestimmte Gold- oder Bitcoin-Trends verlassen (der berühmte "Goldene Trick"), verwendet SmartGrid EA eine Strategie, die auf bewährten technischen Oszillatoren basiert, die in verschiedenen Märkten und unter verschiedenen Bedingungen funktionieren.

Ich verspreche nicht, dass ich Sie über Nacht zum Millionär mache. Was ich verspreche, ist ein professionelles, transparentes System mit mehreren Schutzschichten, das Ihnen helfen wird, Ihren Handel auf intelligente und kontrollierte Weise zu automatisieren.





💎 E INFÜHRUNGSPREIS

Nur die ersten 10 Exemplare zu diesem Preis

Nächster Preis: $499







Urheberrecht 2025 - Horacio Sfrede