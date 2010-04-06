Smart Grid EA Pro

ESTRATEGIA PROFESIONAL CON GESTIÓN DE RIESGO AVANZADA

SmartGrid EA es un Expert Advisor profesional diseñado para traders que buscan un sistema de trading automatizado robusto, transparente y altamente configurable. A diferencia de otros EAs del mercado, SmartGrid combina análisis técnico basado en múltiples osciladores con un sistema de grillas inteligente y 2 capas de protección de capital.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema Mi-Oscilador Configurable

  • 5 Osciladores Diponibles: RSI, DeMarker, CCI, Williams %R y MFI
  • etección automática d
  • e zonas de sobrecompra y sobreventa
  • Filtros de confirmación con diferencia de puntos o porcentaje configurable
  • Timeframe personalizable para adaptarse a tu estilo de trading

Modos de Operación Flexibles

  • Trading Unidireccional: Solo compras o solo ventas
  • Trading Bidireccional: Compras y ventas simultáneas
  • Modo Hedge: Cobertura automática de posiciones
  • Modo Hedge con Fusión: Sistema avanzado de gestión de posiciones opuestas

Gestión de Ganancias Personalizable

  • Take Profit en dinero, puntos o porcentaje
  • Trailing Stop inteligente para maximizar ganancias
  • BreakEven automático para proteger el capital
  • Objetivos independientes para compras y ventas


SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CAPITAL

Sistema de Hedge Automático

  • Activación automática al alcanzar un drawdown definido
  • Cobertura parcial o total de posiciones
  • Cierre automático al recuperar un % del drawdown
  • Opción de pausar nuevas operaciones durante la cobertura

Sistema de Reducción de Posiciones

  • Reduce el tamaño de lote automáticamente en situaciones adversas
  • Configurable por nivel de equity y tiempo
  • Protege contra pérdidas crecientes

Control de Horarios y Swaps

  • Horarios de operación personalizables
  • Control inteligente de Swaps (Manual o Automático)
  • Opción de cierre automático los viernes
  • Configuración específica para evitar swaps negativos


VENTAJAS SOBRE OTROS EAs DEL MERCADO

  • NO es Martingala - No duplica lotes peligrosamente
  • NO es una "Caja Negra" - Estrategia transparente y configurable
  • Multi-símbolo - Opera cualquier par de divisas, oro, índices
  • 2 Capas de Protección - Sistema de seguridad multicapa
  • Código Profesional - Más de 8,000 líneas de código optimizado
  • Sin Dependencia de Tendencias - Funciona en mercados laterales y tendenciales



REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos Técnicos:

  • MetaTrader 5
  • Cuenta con tipo Hedge (recomendado para modos avanzados)
  • VPS recomendado para operación 24/7

Capital Recomendado:

  • Mínimo: $500 - $1,000 USD (con lotes 0.01)
  • Recomendado: $2,000+ USD para operación más flexible
  • Profesional: $5,000+ USD para máxima diversificación

Pares Recomendados:

  • AUDCAD, USDCAD, USDJPY
  • XAUUSD, XAGUSD
  • BTCUSD, ETHUSD
  • ndices: US30, NAS100


SOPORTE POST-COMPRA

Después de tu compra, recibirás:

  • Manual de instalación y configuración detallado
  • Archivos de configuración (.set) optimizados
  • Acceso a actualizaciones gratuitas
  • Soporte técnico directo por mensaje privado

IMPORTANTE: Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual completo de instalación y los archivos de configuración optimizados.



TRANSPARENCIA Y FILOSOFÍA

SmartGrid EA se construyó con una filosofía clara:

  • Transparencia total en la estrategia utilizada
  • Sin trucos ni "Golden tricks" dependientes de tendencias específicas
  • Protección del capital como prioridad número uno
  • Configuración flexible para adaptarse a tu perfil de riesgo
  • Código profesional mantenido y actualizado constantemente


¿POR QUÉ SMARTGRID ES DIFERENTE?

Mientras muchos EAs en el mercado dependen de tendencias específicas del oro o Bitcoin (el famoso "Golden Trick"), SmartGrid EA utiliza una estrategia basada en osciladores técnicos probados que funcionan en múltiples mercados y condiciones.

No prometo hacerte millonario de la noche a la mañana. Lo que sí prometo es un sistema profesional, transparente y con múltiples capas de protección que te ayudará a automatizar tu trading de manera inteligente y controlada.


PRECIO DE LANZAMIENTO

Solo las primeras 10 copias a este precio
Próximo precio: $499


Copyright 2025 - Horacio Sfrede

Produtos recomendados
SniperSP
Petr Popov
Experts
Greetings to all Forex trading enthusiasts! Today I want to share the story of how our unique trading advisor was created, which combined two time-tested strategies – Sniper and Spider. This project was the result of many years of experience and close cooperation with a talented programmer. The idea was born from the desire to create something truly effective and universal. We took our favorite strategies as a basis and decided to combine them in one trading advisor. The task was not an easy on
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Experts
Mean reversion automatic is a trading bot for people wanting a secure trading automation. Based on several filters making efficient trades. Designed for major forex. Adjustables parameters availables. Make x3 in a few months losing a few penny as you can see on screenshot. Included money management and growth compounding. Make your trades in total security with this bot. Do not hesitate to contact me
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
MFX Trend Following
Mr Sarawoot Chaiwong
Experts
MFX Trend Following MFX Trend Following is an Expert Advisor (EA) that employs a trend-following trading strategy. This strategy is based on a custom technique developed personally by the creator. Regardless of the timeframe it is run on, the results remain consistent. The strategy identifies trends on larger timeframes and pinpoints entry points on smaller timeframes. Additionally, it incorporates a martingale system for managing and adjusting orders. *** Myfxbook & Preset Please Inbox ***
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Experts
VR Smart Grid é um consultor comercial completo para MetaTrader 4 e MetaTrader 5, desenvolvido com base na estratégia clássica de negociação em grid. O robô abre posições de forma independente, as gerencia e as fecha em partes, criando uma grade de pedidos eficiente que se adapta às mudanças do mercado. Após 15 anos de desenvolvimento, o consultor passou por milhares de variações e testes — é resultado do aperfeiçoamento sistemático em contas reais e de demonstração. Arquivos de conjunto, versõe
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experts
Nexus Stock Trader   Live Signal   ( trading 3% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:  Nexus Community Public Chat About Nexus Stock Trader: Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks. The strategy will attempt to ride the long term multi-week trends of the largest market cap stocks in the US market. The EA limits risk by a tight but effective trailing stop. Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, I
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experts
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Gold FVG scalper
Erik Gall
Experts
This EA is a dynamic gold trading expert advisor for MetaTrader 5, operating on the 5-minute chart. It identifies Fair Value Gaps (FVG) in XAUUSD to initiate buy or sell cycles, placing market and limit orders strategically. recommended capital is 3000$ for 0.01 base lot. do a lot of backtesting to ensure good settings. Pair : XAU/USD backtested on a broker with 1:500 leverage and 5 year long backtest, see screenshot. give it a try. dont think there is anything like this on the market.  if yo
Robo Gradiente Linear Mini Indice B3
Diego Garrido De Almeida
1 (1)
Experts
Robô de Gradiente Linear para MT5 — Estratégia com Bandas VWAP O Robô de Gradiente Linear é o primeiro sistema brasileiro desenvolvido com base em Gradiente Linear aplicado às Bandas VWAP , voltado para operações automáticas no mini índice e no índice cheio da B3. Estratégia e funcionamento O robô identifica zonas de exaustão do preço, realizando operações de compra e venda nos pontos de maior probabilidade de reversão. Sua gestão financeira segue parâmetros rigorosos para preservar o capital: S
M15 Scalping
Minh Phuong Phung
Experts
A professio nal scalping Ex pert Advisor f or MetaTrader   5 that combines mult i-timeframe tre nd analysis wit h breakout en try signals. The   EA is design ed to work acr oss all timefr ames and curren cy pairs, including   major pairs a nd XAUUSD. Key Features: 1. Multi-Timefram e Analysis: Us es EMA indicator s on current t imeframe for   entry signals Analyzes higher   timeframe tr end for direc tion confirma tion Config urable higher tim eframe (defa ult: H1) W orks on M1, M 15, M30, H1, D
Stoploss hunter
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Experts
Smart Money Concepts is new trading method was developed from traditional Supply & Demand strategy after removing weak market conditional. SMC also can support to trade with traditional Supply & Demand created nice strategy to understand total movement of market.  6 copy out of 10 are Left  at  $100! Next price -->   $100 Our trading robot strategy is just hunting stoploss and we trade 1 or 2 trade in one day and we tested over 20 years. Supported Config:    Pair : EURUSD   Period : 1H(5M, 15M
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Experts
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 is a fully automated Expert Advisor with powerful order and recovery management. Optimized by default for trading gold (XAUUSD), it is adaptable for other financial instruments. Key trading parameters can be flexibly adjusted on the onscreen panel to adapt to current market situations. Two basic strategies are available, characterized by different trading activities. The "Night" strategy trades exclusively long orders during periods of low market activity betwee
Gold FX Algo Prime
Alexander Jesus Alvarado Hall
Experts
Gold Fx Algo Prime Advanced Supply & Demand Algorithm – Fully Customizable & Data-Optimized Gold Fx Algo Prime is a professional-grade Expert Advisor designed around institutional Supply & Demand trading principles , enhanced with trend structure validation, session filters, and advanced risk management . The strategy was extensively backtested using historical Gold (XAUUSD) data , applying Bayesian optimization logic to fine-tune parameters and reach an optimal balance between accuracy, risk, a
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Experts
Only gold and bitcoin can be profitable. Trade time is 30 minutes and trend time is 1 hour. You should check the efficiency of this robot at the end of three months. Strong trends make very good profits. There are many inputs for your personalization, but the best settings are defined by default. This indicator will have many updates and special settings will be added to it. You can contact us via Instagram, Telegram, WhatsApp, email or here. We are ready to answer you.
MultiTimeFrameMACD
Piyachai Lertjuntuek
Experts
1. Core Concept This Expert Advisor is designed as a Multi Time Frame Trend Following strategy . It uses the MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator to identify market trends and trade only in the direction of confirmed momentum. The main objective of the EA is to reduce false signals by entering trades only when multiple timeframes agree on the same trend direction , combined with strict risk and money management rules. 2. Multi Time Frame Trend Analysis The EA analyzes MACD valu
LT Alligator EA
BacktestPro LLC
Experts
Experience the immense potential of the Alligator indicator like never before with our Alligator Expert Advisor. This powerful tool is meticulously designed to harness the wisdom of this iconic indicator and elevate your trading to new heights.  The Alligator indicator, created by legendary trader Bill Williams, is not just a tool – it's a philosophy. It's based on the concept that the market exhibits different phases – sleeping, waking, and eating. By understanding these phases, you gain a rema
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Experts
Fund Mode MT5 – Price Action EA for XAUUSD (M5) Fund Mode MT5 is a Price Action–based Expert Advisor (EA) No Grid No Martingale Specifically developed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe , with a strong focus on safety, consistency, and small account suitability . Note: Past performance does not guarantee future results. Trading involves risk Key Features 1️⃣ Trading System Strategy: Price Action + Engulfing Patterns Main Timeframe: M5 Does NOT use: Grid, Martingale, or Hedge Trade
EA Stork MT5
Mikhail Rudyk
Experts
The trading robot (scalper) works according to the totality of signals of several indicators. And checks the price speed. It is advisable to trade on TF M5 (best results). Input parameters: Fix Lot - trades with a fixed lot Use autolot - the robot itself selects the lot depending on the depot and with an increase in the depot increases the lot Min Distance Between Deals - is the minimum distance between transactions For currencies you can not increase this parameter. For every 1500 $ 0.01 lot
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
Experts
Market Cycles Order Flow Signal:  Live Signal  (  running 1.5% Balance Risk ) - from 01 Nov 2025 running a custom list of strategies - PM me to receive the strategy list Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out   Nexus Portfolio
Pikhangsai
Wesley
4 (1)
Experts
3 in 1 Expert Advisor Zone Recovery strategy Grid Martingale strategy Stochastic Trend strategy  Trading Methodology Zone Recovery Mode Best for trending market Identifies price zones using stochastic indicator signals Manages position sizes according to market conditions Includes automatic gap protection Closes positions at predefined profit targets Grid Martingale Mode Best for sideways market Enters trades based on Moving Average crossovers Filters signals with moving average confirmation Fl
FREE
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Experts
Supply Demand Breakout EA - Professional Edition Automated Supply & Demand Zone Trading System with Advanced Risk Management and False Breakout Protection  WHAT IS THIS EA? The Supply Demand Breakout EA is a fully automated trading robot that identifies and trades high-probability supply and demand zones using institutional trading concepts. It combines CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) detection with intelligent risk management and a professional real-time dashboard. Perf
Big Atlas
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now Big Atlas this amazing EA was made and carefully tested for the   AUD/USD   market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your fund e
SlingShot Fx Pro
Adam Zolei
Experts
Sling Shot FX Pro – Precision. Protection. Performance. **LIMITED TIME PROMOTION ALERT! ** This is an introductory offer at a heavily reduced price. The price will increase soon, as the product achieves its early adoption goals. Secure your license now to benefit from the lowest price and all future updates! Step into the world of professional algorithmic trading with Sling Shot FX Pro – an advanced Expert Advisor built for traders who demand consistency, control, and cutting-edge automation. T
SynthMind
William Da Silva Matos
5 (2)
Experts
SynthMind – Consultor Especialista MT5 SynthMind unifica o reconhecimento de padrões baseado em imagens, o monitoramento de fluxos institucionais e a filtragem de volatilidade em um único Consultor Especialista para negociação automatizada no MetaTrader 5. SynthMind processa imagens de gráficos em tempo real e reconhecimento de padrões em múltiplos intervalos de tempo para detectar reversões de mercado antes que ocorram. Sinal: https://www.mql5.com/en/signals/2327128?source=Site+Profile Estraté
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experts
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
Aurum Trader mt5
Vasiliy Strukov
4.57 (7)
Experts
EA Aurum Trader mt5 combina uma estratégia de breakout e de seguimento de tendências com um máximo de duas negociações por dia.  Contacte-me imediatamente após a compra para obter um bónus pessoal!  Você pode obter uma cópia gratuita do nosso forte apoio e indicador de Scanner de tendência, por favor pm. Eu!   Por favor, note que eu não vendo meus EA ou conjuntos especiais no telegram, ele só está disponível no Mql5 e meus arquivos de Conjunto estão disponíveis apenas no meu blog aqui.  Tenha cu
NeonRectangle
Ivan Zhigalov
Experts
NeonRectangle EA – Algoritmo de Ação de Preço de Última Geração para Máximos Lucros NeonRectangle é um Expert Advisor (EA) único e totalmente automatizado, projetado para gerar retornos consistentemente altos, aproveitando a análise avançada da ação de preço. Desenvolvido a partir de mais de 10 anos de experiência real de mercado, este EA é o resultado do meu profundo entendimento do comportamento do mercado e da dinâmica de negociação. Monitoramento em tempo real da conta: NeonRectangle v2304
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
Experts
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Subtitle: Donchian Breakout | Ichimoku Cloud | Silent Fortress Safety] Introduction Cyber Druid Hollowgate AI is an advanced Trend-Following system designed to capture massive market expansions. It combines the ancient wisdom of the Druid (Ichimoku Cloud Trend Filter) with the precision of the Hollowgate (Donchian Channel Breakout). The result is a strategy that ignores market noise and only engages when
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Experts
[Femto Core] Professional, reliable & safe gold trading robot. Introducing the advanced Expert Advisor developed for the XAUUSD pair, EA combines 2 Core Level Breakout Engines in 1 EA, namely Breakout M5 and M6, then this EA is designed in such a way by using custom fibonacci levels and using the BULL BEAR POWER comparison filter to detect trend strength on the M15 TimeFrame,  This indicator is a special indicator developed by the maker, to determine the percentage of BULL and BEAR candle streng
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (387)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.84 (25)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.45 (11)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.53 (19)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (12)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD on the M30 timeframe. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want real edge, not gimmicks. Launch pricing ends soon.   Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. No Grid. No Martingale. One position per direction. One trade per day. Fixed stop l
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1 O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções. No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições. Preço reduzido por enquanto. Este
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.73 (33)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Apresentando Marvelous EA: Seu Companheiro de Trading Definitivo Desbloqueie todo o potencial do mercado Forex com Marvelous EA, uma solução automatizada de trading de ponta, projetada para maximizar seus lucros e minimizar os riscos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado com recursos avançados para navegar com precisão e eficiência no dinâmico mercado Forex. OURO - XAUUSD - H1 Desempenho de conta real: https://www.mql5.com/pt/signals/ 2321875 Principais Recursos:
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ Sinais ao Vivo ]  ,  [ Meu Canal ]   ,  [ Arquivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Contas recomendadas: Alta alavancagem Standard, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO etc.) O desenvolvedor deste EA comprovou seu profissionalismo pela qualidade de seus outros robôs. Com o Volume Hedger EA  Graças à capacidade de definir uma estratégia de entrada usando um Indicador Personalizado, você não precisará mais comprar EAs adicionais! Este EA é um algoritmo de tradi
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário