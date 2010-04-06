Smart Grid EA Pro

ESTRATEGIA PROFESIONAL CON GESTIÓN DE RIESGO AVANZADA

SmartGrid EA es un Expert Advisor profesional diseñado para traders que buscan un sistema de trading automatizado robusto, transparente y altamente configurable. A diferencia de otros EAs del mercado, SmartGrid combina análisis técnico basado en múltiples osciladores con un sistema de grillas inteligente y 2 capas de protección de capital.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema Mi-Oscilador Configurable

  • 5 Osciladores Diponibles: RSI, DeMarker, CCI, Williams %R y MFI
  • etección automática d
  • e zonas de sobrecompra y sobreventa
  • Filtros de confirmación con diferencia de puntos o porcentaje configurable
  • Timeframe personalizable para adaptarse a tu estilo de trading

Modos de Operación Flexibles

  • Trading Unidireccional: Solo compras o solo ventas
  • Trading Bidireccional: Compras y ventas simultáneas
  • Modo Hedge: Cobertura automática de posiciones
  • Modo Hedge con Fusión: Sistema avanzado de gestión de posiciones opuestas

Gestión de Ganancias Personalizable

  • Take Profit en dinero, puntos o porcentaje
  • Trailing Stop inteligente para maximizar ganancias
  • BreakEven automático para proteger el capital
  • Objetivos independientes para compras y ventas


SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CAPITAL

Sistema de Hedge Automático

  • Activación automática al alcanzar un drawdown definido
  • Cobertura parcial o total de posiciones
  • Cierre automático al recuperar un % del drawdown
  • Opción de pausar nuevas operaciones durante la cobertura

Sistema de Reducción de Posiciones

  • Reduce el tamaño de lote automáticamente en situaciones adversas
  • Configurable por nivel de equity y tiempo
  • Protege contra pérdidas crecientes

Control de Horarios y Swaps

  • Horarios de operación personalizables
  • Control inteligente de Swaps (Manual o Automático)
  • Opción de cierre automático los viernes
  • Configuración específica para evitar swaps negativos


VENTAJAS SOBRE OTROS EAs DEL MERCADO

  • NO es Martingala - No duplica lotes peligrosamente
  • NO es una "Caja Negra" - Estrategia transparente y configurable
  • Multi-símbolo - Opera cualquier par de divisas, oro, índices
  • 2 Capas de Protección - Sistema de seguridad multicapa
  • Código Profesional - Más de 8,000 líneas de código optimizado
  • Sin Dependencia de Tendencias - Funciona en mercados laterales y tendenciales



REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos Técnicos:

  • MetaTrader 5
  • Cuenta con tipo Hedge (recomendado para modos avanzados)
  • VPS recomendado para operación 24/7

Capital Recomendado:

  • Mínimo: $500 - $1,000 USD (con lotes 0.01)
  • Recomendado: $2,000+ USD para operación más flexible
  • Profesional: $5,000+ USD para máxima diversificación

Pares Recomendados:

  • AUDCAD, USDCAD, USDJPY
  • XAUUSD, XAGUSD
  • BTCUSD, ETHUSD
  Índices: US30, NAS100


SOPORTE POST-COMPRA

Después de tu compra, recibirás:

  • Manual de instalación y configuración detallado
  • Archivos de configuración (.set) optimizados
  • Acceso a actualizaciones gratuitas
  • Soporte técnico directo por mensaje privado

IMPORTANTE: Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual completo de instalación y los archivos de configuración optimizados.



TRANSPARENCIA Y FILOSOFÍA

SmartGrid EA se construyó con una filosofía clara:

  • Transparencia total en la estrategia utilizada
  • Sin trucos ni "Golden tricks" dependientes de tendencias específicas
  • Protección del capital como prioridad número uno
  • Configuración flexible para adaptarse a tu perfil de riesgo
  • Código profesional mantenido y actualizado constantemente


¿POR QUÉ SMARTGRID ES DIFERENTE?

Mientras muchos EAs en el mercado dependen de tendencias específicas del oro o Bitcoin (el famoso "Golden Trick"), SmartGrid EA utiliza una estrategia basada en osciladores técnicos probados que funcionan en múltiples mercados y condiciones.

No prometo hacerte millonario de la noche a la mañana. Lo que sí prometo es un sistema profesional, transparente y con múltiples capas de protección que te ayudará a automatizar tu trading de manera inteligente y controlada.


PRECIO DE LANZAMIENTO

Solo las primeras 10 copias a este precio
Próximo precio: $499


Copyright 2025 - Horacio Sfrede

