Smart Grid EA Pro

ESTRATEGIA PROFESIONAL CON GESTIÓN DE RIESGO AVANZADA

SmartGrid EA es un Expert Advisor profesional diseñado para traders que buscan un sistema de trading automatizado robusto, transparente y altamente configurable. A diferencia de otros EAs del mercado, SmartGrid combina análisis técnico basado en múltiples osciladores con un sistema de grillas inteligente y 2 capas de protección de capital.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema Mi-Oscilador Configurable

5 Osciladores Diponibles: RSI, DeMarker, CCI, Williams %R y MFI

RSI, DeMarker, CCI, Williams %R y MFI etección automática d

e zonas de sobrecompra y sobreventa

Filtros de confirmación con diferencia de puntos o porcentaje configurable

Timeframe personalizable para adaptarse a tu estilo de trading

Modos de Operación Flexibles

Trading Unidireccional: Solo compras o solo ventas

Solo compras o solo ventas Trading Bidireccional: Compras y ventas simultáneas

Compras y ventas simultáneas Modo Hedge: Cobertura automática de posiciones

Cobertura automática de posiciones Modo Hedge con Fusión: Sistema avanzado de gestión de posiciones opuestas

Gestión de Ganancias Personalizable

Take Profit en dinero, puntos o porcentaje

Trailing Stop inteligente para maximizar ganancias

para maximizar ganancias BreakEven automático para proteger el capital

para proteger el capital Objetivos independientes para compras y ventas





SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CAPITAL

Sistema de Hedge Automático

Activación automática al alcanzar un drawdown definido

Cobertura parcial o total de posiciones

Cierre automático al recuperar un % del drawdown

Opción de pausar nuevas operaciones durante la cobertura

Sistema de Reducción de Posiciones

Reduce el tamaño de lote automáticamente en situaciones adversas

Configurable por nivel de equity y tiempo

Protege contra pérdidas crecientes

Control de Horarios y Swaps

Horarios de operación personalizables

Control inteligente de Swaps (Manual o Automático)

(Manual o Automático) Opción de cierre automático los viernes

Configuración específica para evitar swaps negativos





VENTAJAS SOBRE OTROS EAs DEL MERCADO

NO es Martingala - No duplica lotes peligrosamente

- No duplica lotes peligrosamente NO es una "Caja Negra" - Estrategia transparente y configurable

- Estrategia transparente y configurable Multi-símbolo - Opera cualquier par de divisas, oro, índices

- Opera cualquier par de divisas, oro, índices 2 Capas de Protección - Sistema de seguridad multicapa

- Sistema de seguridad multicapa Código Profesional - Más de 8,000 líneas de código optimizado

- Más de 8,000 líneas de código optimizado Sin Dependencia de Tendencias - Funciona en mercados laterales y tendenciales









REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos Técnicos:

MetaTrader 5

Cuenta con tipo Hedge (recomendado para modos avanzados)

VPS recomendado para operación 24/7

Capital Recomendado:

Mínimo: $500 - $1,000 USD (con lotes 0.01)

$500 - $1,000 USD (con lotes 0.01) Recomendado: $2,000+ USD para operación más flexible

$2,000+ USD para operación más flexible Profesional: $5,000+ USD para máxima diversificación

Pares Recomendados:

AUDCAD, USDCAD, USDJPY

XAUUSD, XAGUSD

BTCUSD, ETHUSD

ndices: US30, NAS100





SOPORTE POST-COMPRA

Después de tu compra, recibirás:

Manual de instalación y configuración detallado

Archivos de configuración (.set) optimizados

Acceso a actualizaciones gratuitas

Soporte técnico directo por mensaje privado

IMPORTANTE: Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual completo de instalación y los archivos de configuración optimizados.









TRANSPARENCIA Y FILOSOFÍA

SmartGrid EA se construyó con una filosofía clara:

Transparencia total en la estrategia utilizada

en la estrategia utilizada Sin trucos ni "Golden tricks" dependientes de tendencias específicas

dependientes de tendencias específicas Protección del capital como prioridad número uno

como prioridad número uno Configuración flexible para adaptarse a tu perfil de riesgo

para adaptarse a tu perfil de riesgo Código profesional mantenido y actualizado constantemente





¿POR QUÉ SMARTGRID ES DIFERENTE?

Mientras muchos EAs en el mercado dependen de tendencias específicas del oro o Bitcoin (el famoso "Golden Trick"), SmartGrid EA utiliza una estrategia basada en osciladores técnicos probados que funcionan en múltiples mercados y condiciones.

No prometo hacerte millonario de la noche a la mañana. Lo que sí prometo es un sistema profesional, transparente y con múltiples capas de protección que te ayudará a automatizar tu trading de manera inteligente y controlada.





PRECIO DE LANZAMIENTO

Solo las primeras 10 copias a este precio

Próximo precio: $499







Copyright 2025 - Horacio Sfrede