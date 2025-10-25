Smart Grid EA Pro
- Uzman Danışmanlar
- Horacio Arnaldo Sfrede
- Sürüm: 1.65
- Etkinleştirmeler: 15
🎯 ESTRATEGIA PROFESIONAL CON GESTIÓN DE RIESGO AVANZADA
SmartGrid EA es un Expert Advisor profesional diseñado para traders que buscan un sistema de trading automatizado robusto, transparente y altamente configurable. A diferencia de otros EAs del mercado, SmartGrid combina análisis técnico basado en múltiples osciladores con un sistema de grillas inteligente y 2 capas de protección de capital.
✨ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
📊 Sistema Multi-Oscilador Configurable
- 5 Osciladores Disponibles: RSI, DeMarker, CCI, Williams %R y MFI
- Detección automática de zonas de sobrecompra y sobreventa
- Filtros de confirmación con diferencia de puntos o porcentaje configurable
- Timeframe personalizable para adaptarse a tu estilo de trading
⚙️ Modos de Operación Flexibles
- Trading Unidireccional: Solo compras o solo ventas
- Trading Bidireccional: Compras y ventas simultáneas
- Modo Hedge: Cobertura automática de posiciones
- Modo Hedge con Fusión: Sistema avanzado de gestión de posiciones opuestas
💰 Gestión de Ganancias Personalizable
- Take Profit en dinero, puntos o porcentaje
- Trailing Stop inteligente para maximizar ganancias
- BreakEven automático para proteger el capital
- Objetivos independientes para compras y ventas
🛡️ 2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CAPITAL
1️⃣ Sistema de Hedge Automático
- Activación automática al alcanzar un drawdown definido
- Cobertura parcial o total de posiciones
- Cierre automático al recuperar un % del drawdown
- Opción de pausar nuevas operaciones durante la cobertura
2️⃣ Sistema de Reducción de Posiciones
- Reduce el tamaño de lote automáticamente en situaciones adversas
- Configurable por nivel de equity y tiempo
- Protege contra pérdidas crecientes
⏰ Control de Horarios y Swaps
- Horarios de operación personalizables
- Control inteligente de Swaps (Manual o Automático)
- Opción de cierre automático los viernes
- Configuración específica para evitar swaps negativos
📈 Panel de Control Visual
- Información en tiempo real de todas las posiciones
- Monitoreo de drawdown actual
- Estado de sistemas de protección
- Estadísticas de rendimiento
🎖️ VENTAJAS SOBRE OTROS EAs DEL MERCADO
✅ NO es Martingala - No duplica lotes peligrosamente
✅ NO es una "Caja Negra" - Estrategia transparente y configurable
✅ Multi-símbolo - Opera cualquier par de divisas, oro, índices
✅ 2 Capas de Protección - Sistema de seguridad multicapa
✅ Código Profesional - Más de 8,000 líneas de código optimizado
✅ Sin Dependencia de Tendencias - Funciona en mercados laterales y tendenciales
📋 CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Para Trading Conservador:
- TIMEFRAME: H1 o H4
- OSCILLATOR_TYPE: CCI o RSI
- PERCENTAGE_DIF: 0.15% - 0.30%
- DRAWDOWN_PERCENT: 30% - 40%
- HEDGEPOSITIONS: Activado
- TRAILINGSTOP: 0.20% - 0.40%
Para Trading Moderado:
- TIMEFRAME: M30 o H1
- OSCILLATOR_TYPE: CCI
- PERCENTAGE_DIF: 0.10% - 0.20%
- DRAWDOWN_PERCENT: 40% - 50%
- HEDGEPOSITIONS: Activado
- REDUCTIONMODE: Activado
Para traders experimentados:- TIMEFRAME: M15 o M30
- OSCILLATOR_TYPE: Williams %R o MFI
- PERCENTAGE_DIF: 0.05% - 0.15%
- Configuración avanzada de todos los sistemas de protección
⚠️ REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos Técnicos:
- ✅ MetaTrader 5
- ✅ Cuenta con tipo Hedge (recomendado para modos avanzados)
- ✅ VPS recomendado para operación 24/7
Capital Recomendado:
- Mínimo: $500 - $1,000 USD (con lotes 0.01)
- Recomendado: $2,000+ USD para operación más flexible
- Profesional: $5,000+ USD para máxima diversificación
Pares Recomendados:
- ✅ AUDCAD, USDCAD, USDJPY
- ✅ XAUUSD
- ✅ BTCUSD, ETHUSD
- ✅ Índices: US30, NAS100
📞 SOPORTE POST-COMPRA
Después de tu compra, recibirás:
- ✅ Manual de instalación y configuración detallado
- ✅ Archivos de configuración (.set) optimizados
- ✅ Acceso a actualizaciones gratuitas
- ✅ Soporte técnico directo por mensaje privado
IMPORTANTE: Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual completo de instalación y los archivos de configuración optimizados.
🔍 TRANSPARENCIA Y FILOSOFÍA
SmartGrid EA se construyó con una filosofía clara:
- Transparencia total en la estrategia utilizada
- Sin trucos ni "Golden tricks" dependientes de tendencias específicas
- Protección del capital como prioridad número uno
- Configuración flexible para adaptarse a tu perfil de riesgo
- Código profesional mantenido y actualizado constantemente
📊 ¿POR QUÉ SMARTGRID ES DIFERENTE?
Mientras muchos EAs en el mercado dependen de tendencias específicas del oro o Bitcoin (el famoso "Golden Trick"), SmartGrid EA utiliza una estrategia basada en osciladores técnicos probados que funcionan en múltiples mercados y condiciones.
No prometo hacerte millonario de la noche a la mañana. Lo que sí prometo es un sistema profesional, transparente y con múltiples capas de protección que te ayudará a automatizar tu trading de manera inteligente y controlada.
💎 PRECIO DE LANZAMIENTO
Solo las primeras 10 copias a este precio
Próximo precio: $499