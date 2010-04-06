Smart Grid EA Pro
ESTRATEGIA PROFESIONAL CON GESTIÓN DE RIESGO AVANZADA
SmartGrid EA es un Expert Advisor profesional diseñado para traders que buscan un sistema de trading automatizado robusto, transparente y altamente configurable. A diferencia de otros EAs del mercado, SmartGrid combina análisis técnico basado en múltiples osciladores con un sistema de grillas inteligente y 2 capas de protección de capital.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Sistema Mi-Oscilador Configurable
- 5 Osciladores Diponibles: RSI, DeMarker, CCI, Williams %R y MFI
- etección automática d
- e zonas de sobrecompra y sobreventa
- Filtros de confirmación con diferencia de puntos o porcentaje configurable
- Timeframe personalizable para adaptarse a tu estilo de trading
Modos de Operación Flexibles
- Trading Unidireccional: Solo compras o solo ventas
- Trading Bidireccional: Compras y ventas simultáneas
- Modo Hedge: Cobertura automática de posiciones
- Modo Hedge con Fusión: Sistema avanzado de gestión de posiciones opuestas
Gestión de Ganancias Personalizable
- Take Profit en dinero, puntos o porcentaje
- Trailing Stop inteligente para maximizar ganancias
- BreakEven automático para proteger el capital
- Objetivos independientes para compras y ventas
SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CAPITAL
Sistema de Hedge Automático
- Activación automática al alcanzar un drawdown definido
- Cobertura parcial o total de posiciones
- Cierre automático al recuperar un % del drawdown
- Opción de pausar nuevas operaciones durante la cobertura
Sistema de Reducción de Posiciones
- Reduce el tamaño de lote automáticamente en situaciones adversas
- Configurable por nivel de equity y tiempo
- Protege contra pérdidas crecientes
Control de Horarios y Swaps
- Horarios de operación personalizables
- Control inteligente de Swaps (Manual o Automático)
- Opción de cierre automático los viernes
- Configuración específica para evitar swaps negativos
VENTAJAS SOBRE OTROS EAs DEL MERCADO
- NO es Martingala - No duplica lotes peligrosamente
- NO es una "Caja Negra" - Estrategia transparente y configurable
- Multi-símbolo - Opera cualquier par de divisas, oro, índices
- 2 Capas de Protección - Sistema de seguridad multicapa
- Código Profesional - Más de 8,000 líneas de código optimizado
- Sin Dependencia de Tendencias - Funciona en mercados laterales y tendenciales
REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos Técnicos:
- MetaTrader 5
- Cuenta con tipo Hedge (recomendado para modos avanzados)
- VPS recomendado para operación 24/7
Capital Recomendado:
- Mínimo: $500 - $1,000 USD (con lotes 0.01)
- Recomendado: $2,000+ USD para operación más flexible
- Profesional: $5,000+ USD para máxima diversificación
Pares Recomendados:
- AUDCAD, USDCAD, USDJPY
- XAUUSD, XAGUSD
- BTCUSD, ETHUSD
- ndices: US30, NAS100
SOPORTE POST-COMPRA
Después de tu compra, recibirás:
- Manual de instalación y configuración detallado
- Archivos de configuración (.set) optimizados
- Acceso a actualizaciones gratuitas
- Soporte técnico directo por mensaje privado
IMPORTANTE: Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual completo de instalación y los archivos de configuración optimizados.
TRANSPARENCIA Y FILOSOFÍA
SmartGrid EA se construyó con una filosofía clara:
- Transparencia total en la estrategia utilizada
- Sin trucos ni "Golden tricks" dependientes de tendencias específicas
- Protección del capital como prioridad número uno
- Configuración flexible para adaptarse a tu perfil de riesgo
- Código profesional mantenido y actualizado constantemente
¿POR QUÉ SMARTGRID ES DIFERENTE?
Mientras muchos EAs en el mercado dependen de tendencias específicas del oro o Bitcoin (el famoso "Golden Trick"), SmartGrid EA utiliza una estrategia basada en osciladores técnicos probados que funcionan en múltiples mercados y condiciones.
No prometo hacerte millonario de la noche a la mañana. Lo que sí prometo es un sistema profesional, transparente y con múltiples capas de protección que te ayudará a automatizar tu trading de manera inteligente y controlada.
PRECIO DE LANZAMIENTO
