Это профессиональная торговая система, специально разработанная для работы с золотом (XAUUSD). Система демонстрирует стабильные результаты благодаря многоуровневой защите и адаптивному алгоритму.

🎯 Специализация на золоте : Оптимизирован для волатильности XAUUSD

Safe Adaptive Trader PRO v6.0 - это профессиональная автоматическая торговая система с расширенной адаптивной защитой от просадок. Советник сочетает в себе многопараметрический анализ рынка, интеллектуальное управление рисками и самоадаптирующиеся алгоритмы для работы в различных рыночных условиях.

Ключевые особенности:

Адаптивная система защиты от просадок с калибровкой под размер депозита

Magic Number - уникальный идентификатор советника для его ордеров

Адаптивный расчет лота:

Max Daily Trades - максимальное количество сделок в день

Recovery Timeout Hours - максимальное время в режиме восстановления

Min/Max RSI For Recovery - допустимые уровни RSI для выхода из восстановления

Логика работы:

Постепенное восстановление нормального размера лота при возврате к прибыльности

10. ФИЛЬТР ПО ВРЕМЕНИ

Особенности режима:

Определяемые режимы:

Защита от невалидных цен и стоп-уровней

Расчет profit factor и других метрик

Регистрация всех сделок с полной информацией

Hard Stop - полное закрытие всех позиций при критической просадке

Прозрачность - полное логирование и мониторинг всех операций

Адаптивность - автоматическая настройка под размер депозита и рыночные условия

Система предназначена для трейдеров, которые ценят: капиталосбережение, системный подход и профессиональное управление рисками.





Предупреждение: с этим советником вы не разбогатеете завтра. Прошлые результаты не гарантируют будущих. (Советник также может нести убытки.)

Следует быть осторожным и использовать низкий уровень риска. Настройте параметры в соответствии со своими потребностями и результатами тестирования (демо-версия и тестер).

Помните, что возврат средств после скачивания советника невозможен.