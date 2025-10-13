Safe Adaptive Trader PRO
🏆 Преимущества системы
Это профессиональная торговая система, специально разработанная для работы с золотом (XAUUSD). Система демонстрирует стабильные результаты благодаря многоуровневой защите и адаптивному алгоритму.
✅ Ключевые преимущества:
-
📈 Высокая эффективность
-
🛡️ Надежная защита
-
⚖️ Сбалансированный риск
-
🔐 Многоуровневый контроль рисков
-
🎯 Специализация на золоте: Оптимизирован для волатильности XAUUSD
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СОВЕТНИКА
Safe Adaptive Trader PRO v6.0 - это профессиональная автоматическая торговая система с расширенной адаптивной защитой от просадок. Советник сочетает в себе многопараметрический анализ рынка, интеллектуальное управление рисками и самоадаптирующиеся алгоритмы для работы в различных рыночных условиях.
Ключевые особенности:
-
Адаптивная система защиты от просадок с калибровкой под размер депозита
-
Многоуровневая система управления рисками
-
Интеллектуальное определение рыночных режимов
-
Расширенная система восстановления после серии убытков
-
Поддержка малых депозитов с микро-лотами
2. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ
2.1. Базовые параметры
-
Magic Number - уникальный идентификатор советника для его ордеров
-
Base Risk - базовый уровень риска на сделку
-
Min Bars Between Trades - минимальное количество баров между сделками
-
ATR Multiplier SL - множитель ATR для расчета стоп-лосса
-
TP to SL Ratio - соотношение тейк-профита к стоп-лоссу
3. УПРАВЛЕНИЕ ЛОТОМ
3.1. Контроль размера позиции
-
Max Allowed Lot - максимально разрешенный лот
-
Use Fixed Lot - использование фиксированного лота
-
Fixed Lot Size - размер фиксированного лота
Адаптивный расчет лота:
-
Риск-ориентированный расчет на основе баланса счета
-
Автоматическая корректировка при недостатке маржи
-
Резервный расчет микро-лотов для малых депозитов
4. НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРОВ
4.1. Параметры индикаторов
-
RSI Period - период RSI
-
ADX Period - период ADX для определения силы тренда
-
ATR Period - период ATR для волатильности
-
Fast MA Period - период быстрой скользящей средней
-
Slow MA Period - период медленной скользящей средней
-
Analysis Timeframe - таймфрейм для анализа
5. ФИЛЬТРЫ СИГНАЛОВ
5.1. Многофакторная фильтрация
-
Use RSI - использование RSI для перекупленности/перепроданности
-
Use ADX - фильтр по силе тренда
-
Use MA - использование скользящих средних
-
Min ADX Strength - минимальная сила тренда
-
RSI Overbought - уровень перекупленности
-
RSI Oversold - уровень перепроданности
6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
6.1. Многоуровневая защита
-
Max Daily Trades - максимальное количество сделок в день
-
Max Daily Loss - максимальная дневная просадка
-
Max Total Loss - максимальная общая просадка (Hard Stop)
-
Use Hard Stop - активация жесткого стопа при достижении MaxTotalLoss
7. УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ АДАПТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОСАДОК
7.1. Интеллектуальная система защиты
-
Enable Adaptive Drawdown Protection - активация адаптивной защиты
-
Base Deposit Size - базовый размер депозита для калибровки
-
Aggressiveness Factor - коэффициент агрессивности защиты
7.2. Параметры защиты
-
Max Equity Drawdown - максимальная просадка по эквити
-
Recovery Threshold - порог восстановления для возобновления торгов
-
Recovery Timeout Hours - максимальное время в режиме восстановления
7.3. Технические параметры восстановления
-
Recovery RSI Period - RSI для анализа условий восстановления
-
Recovery MA Period - MA для анализа тренда восстановления
-
Min/Max RSI For Recovery - допустимые уровни RSI для выхода из восстановления
8. СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПОТЕРЬ
8.1. Адаптация после убытков
-
Max Consecutive Losses - максимальное количество последовательных убытков
-
Recovery Lot Multiplier - множитель лота после серии убытков
Логика работы:
-
Снижение объема позиций после серии убыточных сделок
-
Постепенное восстановление нормального размера лота при возврате к прибыльности
9. ТРЕЙЛИНГ-СТОП
9.1. Динамический трейлинг
-
Use Trailing Stop - активация трейлинг-стопа
-
Trailing Start ATR - уровень активации в ATR
-
Trailing Step ATR - шаг перемещения в ATR
-
Use MA Trailing - использование MA для трейлинг-стопа
-
Trailing MA Period - период MA для трейлинга
10. ФИЛЬТР ПО ВРЕМЕНИ
10.1. Временные ограничения
-
Use Time Filter - активация временного фильтра
-
Trade Start/End Time - время начала/окончания торговой сессии
11. ФИЛЬТР СЕССИЙ
11.1. Географические сессии
-
Avoid Asian Session - избегание азиатской сессии
-
Trade European Open - торговля на открытии европейской сессии
-
Trade American Open - торговля на открытии американской сессии
12. ДИНАМИЧЕСКИЙ РИСК
12.1. Адаптация к волатильности
-
Use Dynamic Risk - активация динамического расчета риска
-
Volatility Threshold - порог волатильности для снижения риска
-
Min/Max Risk - минимальный/максимальный риск
-
High/Low Volatility Multiplier - множители риска для высокой/низкой волатильности
13. ЗАЩИТА ОТ СПРЕДА
13.1. Контроль спреда
-
Use Spread Protection - активация защиты от расширенного спреда
-
Max Spread Multiplier - максимальное отклонение от среднего спреда
14. МИНИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ СТОП-ЛОССА
14.1. Валидация стоп-уровней
-
Min Stop Distance Points - минимальное расстояние в пунктах
-
Min Stop Distance ATR - минимальное расстояние в ATR
15. ЗАПАС ПО МАРЖЕ
15.1. Безопасность маржи
-
Margin Safety Buffer - буфер безопасности свободной маржи
-
Use Micro Lot Fallback - использование микро-лотов при недостатке маржи
16. АДАПТИВНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ МАЛЫХ ДЕПОЗИТОВ
16.1. Поддержка малых счетов
-
Enable Small Deposit Mode - активация режима для малых депозитов
-
Small Deposit Threshold - порог малого депозита
Особенности режима:
-
Автоматический расчет микро-лотов
-
Специальные правила управления рисками
-
Адаптивные параметры защиты
17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОГО РЕЖИМА
17.1. Детектирование рынка
-
Use Market Regime Filter - фильтрация по рыночному режиму
-
Trend/Range ADX Threshold - пороги ADX для тренда/флэта
Определяемые режимы:
-
TREND - трендовый рынок
-
RANGE - флэтовый рынок
-
MIXED - смешанный режим
18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
18.1. Мониторинг исполнения
-
Execution Monitor - отслеживание проскальзывания и качества исполнения
-
Статистика среднего проскальзывания
-
Предупреждения о высоком проскальзывании
18.2. Валидация параметров
-
Автоматическая проверка корректности настроек
-
Защита от противоречивых параметров
-
Детализированные сообщения об ошибках
18.3. Кэширование данных
-
Оптимизация производительности через кэширование
-
Автоматическое обновление кэша
-
Снижение нагрузки на систему
18.4. Обработка ошибок
-
Повторные попытки при ошибках сети
-
Защита от невалидных цен и стоп-уровней
-
Детальное логирование всех операций
19. СИСТЕМА ЛОГИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА
19.1. Детальная статистика
-
Регистрация всех сделок с полной информацией
-
Статистика прибыльности и просадок
-
Мониторинг средней прибыли и убытка
-
Расчет profit factor и других метрик
19.2. Визуализация состояния
-
Детальный комментарий на графике
-
Статус защиты от просадок
-
Информация о текущих позициях
-
Параметры риска и волатильности
20. АВАРИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
20.1. Защитные механизмы
-
Hard Stop - полное закрытие всех позиций при критической просадке
-
Recovery Mode - временная остановка торгов при значительной просадке
-
Connection Monitoring - защита от потери соединения
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ:
-
Адаптивность - автоматическая настройка под размер депозита и рыночные условия
-
Безопасность - многоуровневая система защиты капитала
-
Прозрачность - полное логирование и мониторинг всех операций
-
Гибкость - широкие возможности настройки под индивидуальные предпочтения
-
Надежность - устойчивая работа в различных рыночных условиях
Система предназначена для трейдеров, которые ценят: капиталосбережение, системный подход и профессиональное управление рисками.
Предупреждение: с этим советником вы не разбогатеете завтра. Прошлые результаты не гарантируют будущих. (Советник также может нести убытки.)
Следует быть осторожным и использовать низкий уровень риска. Настройте параметры в соответствии со своими потребностями и результатами тестирования (демо-версия и тестер).
Помните, что возврат средств после скачивания советника невозможен.
