M15 breakout
- Indicatori
- Roberto Liguoro
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
📈 15:30 Breakout Indicator
L’indicatore 15:30 Breakout è progettato per individuare con precisione i punti di breakout generati dalla candela delle 15:30 (ora di apertura di Wall Street), un momento chiave di volatilità e volume sul mercato.
Analizza automaticamente la candela delle 15:30 su timeframe M15 e M5, tracciando i livelli di massimo e minimo come zone operative di breakout. Una volta superati questi livelli, l’indicatore segnala potenziali opportunità operative basate sull’espansione di volatilità tipica di questa fascia oraria.
🔹 Caratteristiche principali:
-
Calcolo automatico della candela chiave delle 15:30
-
Livelli di breakout dinamici e visivi su M15 e M5
-
Supporto multi-timeframe
-
Segnali visivi chiari per potenziali ingressi long/short
-
Ideale per strategie intraday su XAU/USD, indici e forex
💡 Perfetto per chi opera durante la sessione americana e sfrutta il breakout iniziale per catturare movimenti direzionali rapidi e precisi.