M15 breakout

📈 15:30 Breakout Indicator
L’indicatore 15:30 Breakout è progettato per individuare con precisione i punti di breakout generati dalla candela delle 15:30 (ora di apertura di Wall Street), un momento chiave di volatilità e volume sul mercato.

Analizza automaticamente la candela delle 15:30 su timeframe M15 e M5, tracciando i livelli di massimo e minimo come zone operative di breakout. Una volta superati questi livelli, l’indicatore segnala potenziali opportunità operative basate sull’espansione di volatilità tipica di questa fascia oraria.

🔹 Caratteristiche principali:

  • Calcolo automatico della candela chiave delle 15:30

  • Livelli di breakout dinamici e visivi su M15 e M5

  • Supporto multi-timeframe

  • Segnali visivi chiari per potenziali ingressi long/short

  • Ideale per strategie intraday su XAU/USD, indici e forex

💡 Perfetto per chi opera durante la sessione americana e sfrutta il breakout iniziale per catturare movimenti direzionali rapidi e precisi.


