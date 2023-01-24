ChimeraFxTool

SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER...

Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO)

Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO)

- Kein Martingale
- Kein Grid
- Kein Hedging

Bestes Risikomanagement

- Tägliches Verlustlimit
- Stop-Loss und TP-Schutz

Bester Gewinnfaktor
- Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz
- Monatlicher Profit-Lock-Schutz

Beste Signalgenauigkeit
- Beste Kerzenmuster
- Bestes Timing

Strategie
- Trend Tracker
- Neurologisches Basissystem
- Counter Consolidation Tracker
- Ultimate Breakout Tracker





poosel
39
poosel 2024.06.27 11:14 
 

Great support.

