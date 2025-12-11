TradingStatisticPro MT4

Der statistische Indikator für den Metatrader 5 TradingStatisticPro sammelt statistische Daten über Ihren Handel, die es Ihnen erleichtern, die Effektivität des Handels, den erzielten Gewinn und die Risiken zu beurteilen.

Der Indikator ist kompakt in der Ecke des Hauptcharts des Terminals platziert und zeigt die folgenden Informationen an:

1. Der erzielte Gewinn.

2. Der maximale Drawdown.

3. Der Erholungsfaktor.

4. Der Gewinnfaktor.

5. Das Verhältnis von gewinnbringenden und ungewinnbringenden Geschäften (Winrate).

6. Durchschnittlicher Gewinn und Verlust bei abgeschlossenen Geschäften.

8. Anzahl der aufeinanderfolgenden profitablen und unprofitablen Geschäfte.

9. Das durchschnittliche Risiko-Ertrags-Verhältnis für alle Abschlüsse.

10. Die Gesamtzahl der geschlossenen und offenen Transaktionen.

Das Diagramm zeigt die Tagesstatistiken für jeden Vermögenswert in tabellarischer Form in einem einzigen Diagramm an. Angegeben werden der Vermögenswert, die Höhe des Gewinns, der Prozentsatz der Einlage, das Verhältnis von gewinnbringenden und ungewinnbringenden Transaktionen pro Tag (Gewinnrate) und der maximale Drawdown auf den Vermögenswert. Vollständig anpassbare Positionierung aller statistischen Informationen auf dem Vermögenswertdiagramm durch die Eingabeparameter des Indikators.

Alle empfangenen Informationen auf dem Konto können nach Symbol, Kommentar, magischer Zahl und Richtung der Transaktionen (Kauf/Verkauf) gefiltert werden. Sie können auch das Zeitintervall auswählen, in dem die statistischen Daten gesammelt werden sollen.