TradingStatisticPro MT4

El indicador estadístico para metatrader 5 TradingStatisticPro recopila datos estadísticos sobre sus operaciones, lo que facilita la evaluación de la eficacia de las operaciones, los beneficios obtenidos y los riesgos.

El indicador se coloca de forma compacta en la esquina del gráfico principal del terminal y muestra la siguiente información:

1. 1. El beneficio obtenido.

2. La reducción máxima.

3. El factor de recuperación.

4. Factor de ganancia.

5. La relación entre operaciones rentables y no rentables (winrate).

6. Promedio de pérdidas y ganancias en las transacciones cerradas.

7. Factor de beneficio.

8. Número de operaciones consecutivas rentables y no rentables.

9. La relación media entre riesgo y rentabilidad de todas las operaciones/.

10. El número total de operaciones cerradas y abiertas.

El gráfico muestra las estadísticas diarias de cada activo en forma de tabla en un único gráfico. Se indica el activo, el importe del beneficio, el porcentaje del depósito, la proporción de operaciones rentables y no rentables por día (tasa de ganancias) y la reducción máxima del activo. Posicionamiento totalmente personalizable de toda la información estadística en el gráfico del activo a través de los parámetros de entrada del indicador.

Toda la información recibida en la cuenta puede ser filtrada por símbolo, comentario, número mágico, dirección de las transacciones (compra venta). También puede seleccionar el intervalo de tiempo para el que se recogerán los datos estadísticos.