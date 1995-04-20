TradingStatisticPro MT4
- Индикаторы
- Andrey Shvecov
- Версия: 5.30
- Обновлено: 11 декабря 2025
Статистический индикатор для метатрейдер 5 TradingStatisticPro осуществляет сбор статистических данных по вашей торговле, что облегчает оценивать эффективность торговли, полученный профит и риски.
Индикатор компактно размещен в углу основного чарта терминала и отображает следующую информацию:
1. Полученную прибыль.
2. Максимальную просадку.
3. Фактор восстановления.
4. Профит фактор.
5. Соотношение прибыльных и убыточных сделок (winrate).
6. Средняя прибыль и убыток по закрытым сделкам.
8. Количество подряд прибыльных и убыточных сделок.
9. Cреднее соотношение риска к доходности по всем сделкам/
10. Общее количество закрытых и открытых сделок.
На графике отображается ежедневная статистика по каждому активу с отображением в табличном виде на одном графике.
Указывается актив, размер профита, процент от депозита, соотношение прибыльных и убыточных сделок за день (винрейт), максимальная просадка по активу.
Полностью настраиваемое позиционирование всей статистической информации на графике актива через входные параметры индикатора.
Всю получаемую информацию по счету можно отфильтровать по символу, комментарию, магическому номеру, направлению сделок (buy sell). Так же можно выбрать временной интерва на котором будут собираться статестические данные.