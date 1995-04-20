TradingStatisticPro MT4

Статистический индикатор для метатрейдер 5 TradingStatisticPro осуществляет сбор статистических данных по вашей торговле, что облегчает оценивать эффективность торговли, полученный профит и риски.

Индикатор компактно размещен в углу основного чарта терминала и отображает следующую информацию:

1. Полученную прибыль.

2. Максимальную просадку.

3. Фактор восстановления.

4. Профит фактор.

5. Соотношение прибыльных и убыточных сделок (winrate).

6. Средняя прибыль и убыток по закрытым сделкам.

7. Профит фактор.

8. Количество подряд прибыльных и убыточных сделок.

9. Cреднее соотношение риска к доходности по всем сделкам/

10. Общее количество закрытых и открытых сделок.

На графике отображается ежедневная статистика по каждому активу с отображением в табличном виде на одном графике.

Указывается актив, размер профита, процент от депозита, соотношение прибыльных и убыточных сделок за день (винрейт), максимальная просадка по активу.

Полностью настраиваемое позиционирование всей статистической информации на графике актива через входные параметры индикатора.

Всю получаемую информацию по счету можно отфильтровать по символу, комментарию, магическому номеру, направлению сделок (buy sell). Так же можно выбрать временной интерва на котором будут собираться статестические данные.



Рекомендуем также
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Ключевые Особенности: Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж. Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Орие
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Индикаторы
Индикатор VR Grid разработан для создания графической сетки с настройками, определяемыми пользователем. В отличие от стандартной сетки VR Grid используется для построения круглых уровней . В зависимости от выбора пользователя, шаг между круглыми уровнями может быть произвольным. Кроме того, в отличие от других индикаторов и утилит, VR Grid сохраняет положение сетки даже при изменении временного периода или перезагрузке терминала. Настройки, set файлы, демо версии, инструкции, решение проблем, мо
FREE
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Индикаторы
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Chinetti pip collector XL
Andrey Kozak
Индикаторы
Chinetti pip collector XL  - это полностью готовая торговая система. Если у трейдера еще нет своей торговой системы, он может применить к торговле  Chinetti pip collector XL . Торговать с этим индикатором очень просто. Справится даже новичок на форекс.  Правила торговли: ждем когда индикатор начнет рисовать синюю линию. Это означает, что сейчас начинается тренд на рост цены. Теперь ждем когда индикатор проанализирует рынок и нарисует на графике стрелку вверх. В этот момент мы открываем ордер на
Pips forex
Andrey Kozak
Индикаторы
Pips forex - готовая торговая система . Этот индикатор показывает стрелками на графике когда и в каком направлении нужно открывать ордер. Если зеленая стрелка, значит открываем сделку на покупку, а если красная стрелка, значит открываем сделку на продажу. Все очень просто и достаточно эффективно. ТейкПрофит ставим 15-25 пунктов. СтопЛосс ставим на уровне точек. Когда точки передвигаются, мы сразу передкигаем СтопЛосс. Рекомендуемый таймфрейм для торговли М1 и М5. Это скальпинговая стратегия и он
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Эксперты
Робот скальпер для таймфрейма M5. Торгует на валютной паре GBPUSD. Этот робот был специально разработан компанией профессиональных трейдеров для торговли на фунте стерлинге. Робот примерно открывает от 5 до 15 торговых сделок каждый день. Лучше всего торгует с брокерами у которых низкий спред по GBPUSD до 10 пунктов. Рекомендуемы минимальный депозит для старта от 500$ и больше. Преимущества: не использует мартингейл. не сеточник. каждая сделка имеет стоплосс. профессиональный бот специально для
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
Индикаторы
Индикатор Price Grid Navigator Price Grid Navigator — это мощный и интуитивно понятный торговый инструмент, разработанный для помощи трейдерам в динамическом определении ключевых уровней поддержки и сопротивления. Он предоставляет чёткие визуальные подсказки для потенциальных точек входа, выхода и зон разворота, что делает его незаменимым инструментом для трейдеров любого уровня опыта. Динамически рассчитывая и отображая эти уровни, индикатор предоставляет трейдерам наглядное визуальное представ
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Эксперты
Модель известной стратегии Качели (Маятник, Чебурашка) - поочередное открытие отложенных ордеров с увеличенным лотом. Принцип работы стратегии в установке двух противоположных отложенных ордеров, при движении цены в одну сторону срабатывает отложенный ордер, второй ордер увеличивается в размере лота. В нашем советнике есть три типа открытия отложенных ордеров (TypeofTrade) Автооткрытие после установки (Instant opening AutoTrade) Открытие и сопровождение после ручного открытия (Manual opening Ma
FREE
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Индикаторы
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Индикаторы
Индикатор TMA AI Bands основан на Треугольной скользящей средней (TMA) с динамическими верхними и нижними полосами и четкими стрелками покупки/продажи, нанесенными непосредственно на график. Он оснащен интегрированным ИИ для адаптивной оптимизации и гарантирует отсутствие перерисовки, предоставляя точные сигналы разворота при касании цены полос. * Пары: работает со всеми валютными парами * Рекомендуемые таймфреймы: D1 / W1 / MN * Настраиваемые внешние переменные:   * TimeFrame – период расч
Strong Weak
Iurii Tokman
Индикаторы
Индикатор мультивалютный, одновременно анализирует 56 валютных пар: AUD EUR GBP NZD CAD CHF JPY USD AUD SUMM EURAUD GBPAUD AUDNZD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDUSD EUR EURAUD SUMM EURGBP EURNZD EURCAD EURCHF EURJPY EURUSD GBP GBPAUD EURGBP SUMM GBPNZD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPUSD NZD AUDNZD EURNZD GBPNZD SUMM NZDCAD NZDCHF NZDJPY NZDUSD CAD AUDCAD EURCAD GBPCAD NZDCAD SUMM CADCHF CADJPY USDCAD CHF AUDCHF EURCHF GBPCHF NZDCHF CADCHF SUMM CHFJPY USDCHF JPY AUDJPY EURJPY GBPJPY NZDJPY CADJPY CHFJPY SUMM
Fibomathe for MT4
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Индикаторы
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT4 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 4 (MT4) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart. L
FREE
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Динамический Расчет CMF: Настройте период для Денежного Потока Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF) , чтобы точно настроить ваш анализ и максимизировать точность сигнала. Интуитивно Понятные Цветовые Оповещения: Мгновенно интерпретируйте рыночные условия с помощью четких визуальных сигналов: Зеленый Алерт: Указывает на зону Перекупленности – сигнализируя о потенциальной возможности для продажи. Красный Алерт: Указывает на зону Перепроданности – предлагая потенциальную возможность для покуп
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Индикаторы
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Индикатор показывает время работы мировых бирж. Помогает увидеть, какие рынки в данный момент наиболее активны Посмотрите мою  Многофункциональную утилиту : более 66 функций, включая этот индикатор  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы Помогает выбрать наиболее волатильные инструменты в данный момент; Особенно полезен для внутридневных трейдеров; 1) При использовании на таймфреймах 1H и ниже: линии будут соответствовать фактическому расположению баров на графике, и при перемещении гра
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Индикаторы
Gold Venamax – это лучший биржевой технический индикатор. Алгоритм индикатора анализирует движение цены актива и отражает волатильность и потенциальные зоны для входа. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Особенности индикатора: Это супер индикатор с Magic и двумя Блоками трендовых стрелочников для комфортной и профитной торговли. Красная Кнопка переключения по блокам выведена на график. Magic задается в настройках индикатора, так чтобы можно было установить индикатор на два график
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Индикаторы
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Trading Session ICT KillZone MT4
Han Qin Lin
4.13 (8)
Индикаторы
Торговая сессия KillZone — Раскрой силу рыночного тайминга Успешные трейдеры знают одну истину: тайминг решает всё. Разные торговые сессии приносят различную активность, волатильность и возможности. Чтобы помочь вам ясно видеть эти изменения и использовать их, мы создали индикатор Trading Session KillZone. Этот индикатор выделяет активное время азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий, давая вам полное представление о том, когда рынок наиболее живой. Вы можете настраивать отображение — показ
FREE
Visual Vortex Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Unleash the Power of Market Dynamics with the Vortex Indicator! The Visual Vortex Indicator is your advanced tool for decoding market trends, reversals, and momentum shifts. Priced at $65, this indicator provides a comprehensive view of market behavior, but it’s designed for you to fine-tune and optimize it according to your unique trading strategy. What Makes It Unique? The Vortex Indicator is based on a strategy that identifies directional movements and trend strength by analyzing key price d
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Эксперты
https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. Signal  https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 Вы можете использовать любой инструмент. Базы будут автоматически созданы при начале обучения. Если нужно начать обучение с 0 - просто удалите файлы баз.   Общие условия. Советник можно обучить для работы на ЛЮБОМ  инструменте. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ТЕСТИРОВАТЬ БЕЗ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОСЕТИ!  достаточно, чтоб график баланса после обучения был горизонтальным. Сгенерировать базу обучения предельно просто
FREE
Urgently
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Индикатор Urgently создан для быстрого определения ситуации на рынке, отражает состояние рынка и сигнализирует о выгодных уровнях для открытия сделок. Рыночные условия меняются достаточно быстро, требуя постоянной калибровки торговых стратегий. Рекомендуется использовать совместно с любым из осцилляторов. Трендовый индикатор рынка форекс Urgently показывает направление тренда и точки входа. Он сглаживет колебания цены при формирования сигнала путем усреднения данных и сигнала только в определен
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Эксперты
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Индикаторы
Ваш успех как трейдера зависит от умения определять состояния перекупленности и перепроданности валюты или символа. То есть их силу или слабость. Именно этот подход и лежит в основе торговли на рынке Forex. Сделать это быстро и просто самому было бы практически невозможно, не будь индикатора Quantum Currency Strength - слишком много валют и символов. Вам определенно понадобится помощь! Индикатор Quantum Currency Strength был создан с единственной целью: дать вам глобальную картину по восьми осно
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Другие продукты этого автора
TradingStatisticPro
Andrey Shvecov
Индикаторы
Статистический индикатор для метатрейдер 5 TradingStatisticPro осуществляет сбор статистических данных по вашей торговле, что облегчает оценивать эффективность торговли, полученный профит и риски. Индикатор компактно размещен в углу основного чарта терминала и отображает следующую информацию: 1. Полученную прибыль. 2. Максимальную просадку. 3. Фактор восстановления. 4. Профит фактор. 5. Соотношение прибыльных и убыточных сделок (winrate). 6. Средняя прибыль и убыток по закрытым сделкам. 7. Профи
FREE
SpreadControl MT5
Andrey Shvecov
Индикаторы
Простой индикатор показывающий размер спреда в текущее время, максимальный за день и максимальный за все время работы индикатора. Так же выведена ежедневная статистика максимального спреда с указанием времени, когда этот спред был зафиксирован. Местоположение индикации полученной информации можно менять в зависимости от предпочтений и располагать в любой точке экрана. Предусмотрена возможность вывода алертов о превышении размера спреда, указанного во входных параметрах.
FREE
SpreadControl MT4
Andrey Shvecov
Индикаторы
Простой индикатор показывающий размер спреда в текущее время, максимальный за день и максимальный за все время работы индикатора. Так же выведена ежедневная статистика максимального спреда с указанием времени, когда этот спред был зафиксирован. Местоположение индикации полученной информации можно менять в зависимости от предпочтений и располагать в любой точке экрана. Предусмотрена возможность вывода алертов о превышении размера спреда, указанного во входных параметрах.
FREE
EA Four Indicators
Andrey Shvecov
Эксперты
Эксперт индикаторного типа. Для определения точки входа в рынок эксперт может использовать показатели четырех индикаторов. Два индикатора стандартные, они есть в любом терминале МТ4 и два кастомных индикатора, которые можно скачать по ссылке . Данные индиаторы необходимо просто поместить в папку \MQL4\Indicators. Для определения точки входа можно использовать как все четыре индикатора, так и каждый индикатор в отдельности. Настройки всех индикаторов вынесены во входные параметры эксперта для их
PackTrading
Andrey Shvecov
Эксперты
Полностью автоматический торговый эксперт индикаторного типа.  Вход в рынок осуществляется по сигналам двух индикаторов. Отличительной особенностью данного эксперта является то, что в рынок можно входит как одиночными позициями, так и пачкой позиций (Pack) в точке входа. Вход именно пачкой позиций дает возможность немного "размазать" точку входа и позволить нескольким позициям и пачки войти в рынок по более выгодной цене, случае, если цена идет против направления входа. Тейк профит в эксперте вы
LotControl
Andrey Shvecov
Эксперты
Данный советник предназначен для контроля просадки по символу, на который он установлен. В работу советник вступает когда открыта позиция тем объемом (лотом), который указан в настройках советника. Советник не осуществляет торговых операций по открытию позиций, только закрытие открытых позиций по символу, на который он установлен при соблюдении определенных условий! В советнике реализовано три уровня работы. Каждый уровень привязан к конкретному магическому номеру.  В настройках советника необхо
DrawDownControl
Andrey Shvecov
Эксперты
Данный советник предназначен для контроля просадки по символу, на который он установлен. Советник не осуществляет торговых операций по открытию позиций, только закрытие открытых позиций по символу, на который он установлен при соблюдении определенных условий! В советнике реализовано три уровня просадки. Размер просадки по каждому уровню устанавливается во входных параметрах и присваивается размер профита (может быть, как положительным, так и отрицательным) при достижении которого советник закро
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв