Fibonacci auto resistance levels

🌀 Niveles automáticos de Fibonacci - Trazado inteligente y automático de Fibonacci.

Cansado de dibujar manualmente niveles de Fibonacci cada vez que el mercado se mueve?

Fibonacci Auto Levels es su compañero gráfico inteligente que detecta automáticamente las zonas de precios clave y dibuja niveles Fibonacci precisos - para que pueda centrarse en la estrategia, no en la configuración.

Características principales:

🔍 D etección automática de picos y valles basada en un lookback de velas personalizable.

basada en un lookback de velas personalizable. 📐 Niveles de Fibonacci clásicos y extendidos desde 0,0% hasta 161,8%, trazados con precisión geométrica

desde 0,0% hasta 161,8%, trazados con precisión geométrica 🎨 Elegante diseño visual con colores, tamaño de fuente y formato de etiqueta personalizables

con colores, tamaño de fuente y formato de etiqueta personalizables 🔄 Lógica de redibujado automático cuando el precio sale de la zona de Fibonacci definida

cuando el precio sale de la zona de Fibonacci definida 🧠 Selección inteligente de pivotes basada en la estructura real del mercado

basada en la estructura real del mercado 🧹 Comportamiento gráfico limpio - todos los niveles se eliminan automáticamente cuando el indicador se separa

📊 Construido para cada trader:

Si usted es un analista técnico, un entusiasta de la acción del precio, o un desarrollador que construye sistemas más inteligentes - este indicador le da una visión clara y dinámica de las zonas potenciales de soporte y resistencia.

⚙️ Entradas totalmente personalizables:

Periodo de análisis retrospectivo

Color de Fibonacci y estilo de la etiqueta

Tamaño de fuente para los nombres de nivel

Sensibilidad del búfer de salida

Dé a sus gráficos la precisión que se merecen con Fibonacci Auto Levels.

Instálelo ahora y eleve su análisis técnico con automatización y claridad.



