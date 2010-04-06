Fibonacci auto resistance levels

🌀 Niveles automáticos de Fibonacci - Trazado inteligente y automático de Fibonacci.

Cansado de dibujar manualmente niveles de Fibonacci cada vez que el mercado se mueve?
Fibonacci Auto Levels es su compañero gráfico inteligente que detecta automáticamente las zonas de precios clave y dibuja niveles Fibonacci precisos - para que pueda centrarse en la estrategia, no en la configuración.

Características principales:

  • 🔍 D etección automática de picos y valles basada en un lookback de velas personalizable.
  • 📐 Niveles de Fibonacci clásicos y extendidos desde 0,0% hasta 161,8%, trazados con precisión geométrica
  • 🎨 Elegante diseño visual con colores, tamaño de fuente y formato de etiqueta personalizables
  • 🔄 Lógica de redibujado automático cuando el precio sale de la zona de Fibonacci definida
  • 🧠 Selección inteligente de pivotes basada en la estructura real del mercado
  • 🧹 Comportamiento gráfico limpio - todos los niveles se eliminan automáticamente cuando el indicador se separa

📊 Construido para cada trader:

Si usted es un analista técnico, un entusiasta de la acción del precio, o un desarrollador que construye sistemas más inteligentes - este indicador le da una visión clara y dinámica de las zonas potenciales de soporte y resistencia.

⚙️ Entradas totalmente personalizables:

  • Periodo de análisis retrospectivo
  • Color de Fibonacci y estilo de la etiqueta
  • Tamaño de fuente para los nombres de nivel
  • Sensibilidad del búfer de salida

Dé a sus gráficos la precisión que se merecen con Fibonacci Auto Levels.
Instálelo ahora y eleve su análisis técnico con automatización y claridad.


Productos recomendados
Two way Fibonacci indicator
Ge Senlin
Indicadores
Indicador de Fibonacci bidireccional. Su función es facilitar a los operadores encontrar sus puntos de retroceso y de entrada y salida. El principio de la pieza de trabajo de este indicador: En primer lugar, dibujar una forma de V para los puntos altos y bajos formados por el indicador fractal, y luego dibujar una línea proporcional a la sección áurea para la línea V, que se puede aplicar a cualquier período y par de divisas.
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Indicadores
Traza automáticamente niveles Fibonacci, basado en los precios Máximo y Mínimo del marco de tiempo especificado Varias velas   pueden unirse: por ejemplo, puede obtener un Fibonacci basado en los Máximos y Mínimos de 10 días Mi   #1   Utilidad : 66+ funciones, incluido este indicador  |   Contácteme  para cualquier pregunta  |    Versión MT4 Ayuda a ver niveles potenciales de reversión; Los patrones formados en los niveles Fibonacci tienden a ser más fuertes; Reduce   significativamente   el   t
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Indicadores
Precio de bienvenida: 35 USD El patrón   Cabeza y Hombros   es ideal para traders que buscan reconocimiento confiable de patrones, incluyendo formaciones alcistas y bajistas de Cabeza y Hombros, con niveles integrados de Fibonacci, detección de ruptura de línea de cuello y técnicas de predicción temprana. Una poderosa herramienta para MT5 para quienes valoran el análisis técnico y la precisión en la identificación de estructuras gráficas y reversiones de tendencia. Métodos Duales de Detección Mé
Boleta RTrader
Rubens Pergentino Da Silva
Utilidades
RTrader Ticket - El Ticket más completo para MetaTrader 5 La herramienta definitiva para los traders que buscan precisión, agilidad y control total sobre sus operaciones en MetaTrader 5. **IMPORTANTE: Es recomendable desactivar el historial de operaciones en el gráfico de MT5 sólo cuando se utilicen salidas parciales y se necesite mover la orden parcial para evitar retrasos. --- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: EJECUCIÓN DE ÓRDENES **Compra y Venta Instantánea**: Ejecute órdenes de mercado con u
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Indicadores
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Herramienta de análisis técnico que dibuja automáticamente niveles de Fibonacci para sesiones de 4H, Diaria, Semanal y Mensual. RETROCESOS FIBONACCI AUTOMÁTICOS (7 NIVELES CLÁSICOS): - 0.0% (Mínimo de sesión anterior - nivel de soporte) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - nivel de entrada temprana) - 38.2% (Nivel de retroceso fuerte) - 50.0% (Nivel pivote destacado en AMARILLO - equilibrio de mercado) - 61.8% (Golden Ratio principal - nivel crítico de decis
Fibo Retracao Maxima e Minima Full
Robson Ferreira
Indicadores
Descubre zonas de RETROCESO y DEFENSA trazadas automáticamente según el máximo y mínimo del día con el indicador Maximum and Minimum Fibonacci Retracement Full En este indicador, los niveles de retroceso se ajustarán automáticamente según el máximo y mínimo del día , permitiendo al operador analizar puntos clave de retroceso, como las Zonas Doradas (61,8%) . Para muchos, el indicador técnico de retroceso Fibonacci es esencial y constituye la base para prever los movimientos del mercado. La he
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
** Todos los símbolos x Todos los plazos escanean con sólo pulsar el botón del escáner ** Descuento: El precio es de $ 50, pero ahora es sólo $ 39, oferta por tiempo limitado está activo. *** Ponte en contacto conmigo para enviarte instrucciones y añadirte en "Trend Reversal group" para compartir o ver experiencias con otros usuarios. Introducción: Las líneas de tendencia son el análisis técnico más famoso en el trading . Las líneas de tendencia se forman continuamente en los gráficos de los me
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
FiboPlus MT5
Sergey Malysh
Indicadores
La generación y acompañamiento automáticos de los niveles de Fibonacci para la venta y la compra con respecto a cuaquier instrumento (símbolo) y en cualquier período del gráfico. FiboPlus demuestra: los niveles de Fibonacci de movimientos probables del precio hacia arriba o hacia abajo. los puntos de entrada están marcados con íconos “flecha arriba”, “flecha abajo”, la información está doblada con botones SELL, BUY. área rectangular está limitada por los niveles de 0 a 100. El comercio de un niv
Haven Fibonacci Volume Profiles
Maksim Tarutin
Indicadores
Haven Fibonacci Volume Profiles — Su Analista Automático de Rangos de Mercado Presentamos Haven Fibonacci Volume Profiles , una potente herramienta que lleva el análisis de mercado a un nuevo nivel. Este indicador identifica automáticamente rangos de precios clave construidos sobre puntos de pivote significativos y superpone en cada uno de ellos un Perfil de Volumen detallado junto con los niveles de Fibonacci. Esto permite a los traders ver instantáneamente dónde se concentra la liquidez y dónd
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
El patrón 123 es uno de los patrones de gráficos más populares, potentes y flexibles. El patrón se compone de tres puntos de precio: un fondo, un pico o valle, y un retroceso de Fibonacci entre 38.2% y 71.8%. Un patrón se considera válido cuando el precio se rompe más allá del último pico o valle, momento en el que el indicador traza una flecha, levanta una alerta y se puede colocar el comercio. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ]
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Asesores Expertos
Este es mi primer ExpertAdvisor, pero llegó junto con más de 7 años de experiencia en el comercio de Forex , Crypto e Índice. SHEERAN: El EA Multi-Timeframe Avanzado para Trading Dinámico y Adaptativo El EA SHEERAN está diseñado para operadores que exigen precisión, flexibilidad y fiabilidad en múltiples marcos temporales. Tanto si su objetivo son las ganancias a corto plazo en el gráfico M30 como si busca movimientos sostenidos en el H4, este AE se adapta a las distintas condiciones del merca
Astrology Indicator MT5
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Este indicador es una herramienta técnica basada en aproximaciones armónicas de los ciclos solares y lunares. No utiliza posiciones astronómicas exactas. Este indicador utiliza ondas matemáticas para aproximar los ciclos solares diarios y lunares mensuales con fines de negociación. Capta los ritmos generales del mercado influidos por las fases diurnas/nocturnas y lunares, pero no rastrea posiciones astronómicas exactas . Haga su análisis y estudio en back test antes de la compra. El Indicador A
Trade Command Pro
Taranjeet Singh
Utilidades
Enhanced Trader Manager Panel v2.0 El Enhanced Trad er Manager Panel v2.0 es un potente asistente de operaciones todo en uno para MT5 que combina una gestión avanzada del riesgo, una ejecución rápida y una gestión inteligente de las operaciones en una interfaz limpia y fácil de usar. Diseñado tanto para principiantes como para traders profesionales, esta herramienta ahorra tiempo, reduce errores y te da un control total sobre tus operaciones directamente desde el gráfico . Características princi
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Indicadores
Después de trabajar durante muchos meses, con la ayuda de Redes Neuronales, hemos perfeccionado la herramienta definitiva que va a necesitar para identificar niveles de precios clave (Soportes y Resistencias) y zonas de Oferta y Demanda. Perfectamente adecuado para activar sus operaciones, establecer sus acciones futuras, decidir sus niveles de Take Profit y Stop Loss, y confirmar la dirección del mercado. El precio siempre se moverá entre esos niveles, rebotando o rompiendo; de una zona a otra,
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
Español (Espagnol) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Niveles Semanales Clave es un indicador simple pero poderoso para MetaTrader 5, diseñado para mostrar automáticamente los cuatro niveles más importantes de cada semana de trading: Máximo semanal (Weekly High) → nivel de resistencia natural Mínimo semanal (Weekly Low) → nivel de soporte natural Apertura semanal (Weekly Open) → punto de referencia de tendencia Cierre semanal (Weekly Close) → indicador de fuerza alcista o bajista Cara
Camarilla Pivot
Philip Thakadiyil George
Asesores Expertos
Camarilla Pivot Pro EA es un robot de trading totalmente automatizado construido alrededor de la poderosa fórmula Camarilla Pivot Point. El EA calcula los niveles de pivote intradía (H1-H6 y L1-L6) y opera basándose en las reacciones de los precios en las principales zonas de inversión y ruptura de Camarilla. Está diseñado para los operadores que quieren una estrategia limpia, mecánica y probada basada en pivotes, sin señales de repintado o indicadores complicados.
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indicadores
Harmonic Pattern Suite Pro Introducción Harmonic Pattern Suite Pro es un indicador diseñado para identificar y representar en el gráfico estructuras armónicas basadas en secuencias X-A-B-C-D. El objetivo del indicador es mostrar, de manera visual y ordenada, las formaciones que cumplen parámetros geométricos y proporcionales definidos para cada tipo de patrón. El sistema automatiza el proceso de detección, evitando mediciones manuales de relaciones internas y permitiendo analizar la estructura
FREE
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos: Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior. Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL)
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Compre 1 y llévese 1 gratis cómo se utiliza cada uno de estos campos de entrada y qué ocurre en su gráfico cuando ajusta sus valores: Texto personalizado para comentario : Cómo utilizarlo : Escriba el texto que desee en el campo "Valor". Resultado : El texto que escriba aparecerá en la esquina superior izquierda de la ventana del gráfico (conocido como Comentario del Gráfico). Puede utilizarlo para el nombre del indicador, la versión o sus propias notas breves. Periodo de retrospectiva para el
Fibonacci Master Pro
Claudio Aguiar De Aragao
Indicadores
Fibonacci Master Pro es un indicador de proyección de Fibonacci avanzado diseñado para optimizar sus estrategias comerciales. Este indicador incorpora los principios del análisis técnico de Fibonacci, proporcionando proyecciones precisas y oportunidades de entrada y salida del mercado. Fibonacci Master Pro   muestra proyecciones ascendentes y descendentes de Fibonacci basadas en el máximo y el mínimo de una vela que especifique   . Principales características: 1. **Proyecciones precisas:** U
TrapSniper Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
TrapSniper Pro es un indicador de nivel profesional creado para detectar auténticas configuraciones de acción de precios e identificar posibles zonas de manipulación del mercado. Combina el reconocimiento avanzado de patrones de velas con la lógica de filtrado inteligente para resaltar las áreas donde los actores institucionales pueden estar atrapando liquidez antes de reversiones o continuaciones de precios importantes. Esta herramienta está diseñada para operadores que confían en la acción del
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Pro Anchor auto TP and SL Trade Manager MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Asesores Expertos
Nombre del producto: Anchor auto TP y SL Trade Manager Pro MT5 El asistente manual definitivo. Convierte las operaciones en auto-grids con Hedging, Zero-Loss Breakeven & Spread Detection. Sus operaciones manuales se gestionarán automáticamente. Anchor Auto TP y SL Trade Manager MT5 Pro es la edición avanzada de nuestro popular asistente de operaciones. Transforma simples operaciones manuales en sofisticadas parrillas de recuperación de nivel profesional. A diferencia de la versión gratuita, esta
Power Trade Indicator Plus
Joel Malebana
Indicadores
Presentamos el indicador Power Trade Plus diseñado por un pequeño grupo de traders con varios años de experiencia operando en el mercado de forma rentable. El Power Trade Plus se deriva del indicador Power Trade, el indicador se esfuerza en entradas de francotirador de gran alcance y tomar los niveles de beneficios, con un algoritmo que puede determinar la volatilidad de los mercados y Proporciona entradas basadas en la volatilidad actual del mercado. Este indicador es mucho más eficaz en accion
Easy Fibonacci
Rajesh Kumar Nait
Indicadores
Easy Fibonacci es un indicador para MT5 que te permite trazar fácilmente retrocesos de Fibonacci. Características Se pueden establecer hasta 10 niveles de Fibonacci desde la configuración del indicador. Cada nivel puede tener diferente estilo de línea, color de línea, ancho de línea y otros ajustes personalizables. Puedes usar un ratón con botones adicionales para asignar las teclas V y B y trazar Fibonacci cómodamente. Acciones de los botones: B y V: Trazar Fibonacci superior/inferior en el áre
PZ Head and Shoulders MT5
PZ TRADING SLU
Indicadores
Un patrón de cabeza y hombros es una formación de gráfico que se asemeja a una línea de base con tres picos, los dos exteriores tienen una altura cercana y el medio es el más alto. Predice una inversión de tendencia alcista a bajista y se cree que es uno de los patrones de inversión de tendencia más confiables. Es uno de varios patrones principales que indican, con diversos grados de precisión, que una tendencia está llegando a su fin. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indicadores
El indicador Stratos Pali es una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante la identificación precisa de las tendencias del mercado. Este sofisticado indicador utiliza un algoritmo único para generar un histograma completo, que registra cuándo la tendencia es Larga o Corta. Cuando se produce un cambio de tendencia, aparece una flecha que indica la nueva dirección de la tendencia. Información Importante Revelada Deja un comentario y ponte en contacto
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.56 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámic
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicadores
Este indicador detecta reversiones de precios en forma de zig-zag, utilizando solo análisis de acción de precios y un canal donchian. Ha sido diseñado específicamente para el comercio a corto plazo, sin repintar ni pintar en absoluto. Es una herramienta fantástica para comerciantes astutos con el objetivo de aumentar el tiempo de sus operaciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Proporciona va
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Otros productos de este autor
XAU Scalper Pro EA
Ayman Ramadan Serour
Asesores Expertos
Nombre del producto XAU Scalper Pro - Precision Gold EA para el comercio rápido M5 --- Introducción XAU Scalper Pro es un Asesor Experto de ingeniería profesional construido exclusivamente para el comercio de Oro (XAU/USD) en el marco de tiempo de 5 minutos. Combina indicadores probados con una lógica de ejecución inteligente para capturar los movimientos del oro a corto plazo con precisión y control. Diseñado para operadores que exigen velocidad, precisión y una gestión disciplinada del
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario