Dolares Gold MT5 EA



Live-Signale :https://www.mql5.com/en/signals/2330471?source=Site



299 USD ist ein kurzfristiger Aktionspreis

Dolares Gold MT5 EA ist ein trendfolgender Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die Stabilität, Disziplin und langfristiges Wachstum schätzen. Im Gegensatz zu Systemen, die auf Erholungsmethoden wie Grid oder Martingale setzen, basiert Dolares Gold MT5 EA auf einem strikten Risikomanagement mit sehr niedrigen Stop-Loss-Levels. Dies gewährleistet einen maximalen Schutz des Kapitals, während es bei regelmäßiger Anwendung konsistente Aufwärtskurven liefert.

Anstatt unrealistischen Gewinnen nachzujagen oder sich auf veraltete Indikatoren zu verlassen, nutzt Dolares Gold MT5 EA reine Preisaktionen und fortschrittliche mathematische Logik, um Markttrends mit Präzision zu folgen. Die Strategie filtert Störgeräusche heraus, identifiziert echte Trendstrukturen und führt Trades mit strengen Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln aus - für Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Durch die Kombination eines disziplinierten Trendmodells mit modernen Algo-Trading-Techniken bietet der Dolares Gold MT5 EA einen ausgewogenen und realistischen Handelsansatz, der sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet ist.

Wichtigste Higlights

Trendfolgestrategie : Fokussiert auf das Erfassen mittelfristiger Trends mit präzisen Ein- und Ausstiegen .

. Strenger Stop-Loss : Jeder Handel ist mit einem niedrigen Stop-Loss abgesichert, wodurch Drawdowns minimiert werden.

Keine Erholungsmethoden: Keine Martingale, kein Raster - nur reine Trendlogik.

Beständiges Wachstum: Zeigt bei regelmäßiger Nutzung eine stetig steigende Aktienkurve .

. Einsteigerfreundlich: Einfache Plug-and-Play-Einstellungen; keine komplexen Anpassungen erforderlich.

Mathematische Präzision: Führt Trades mit Geschwindigkeit und Logik aus und eliminiert emotionale Verzerrungen.

Intelligenter Zeitfilter: Vermeidet instabile Marktzeiten und konzentriert sich nur auf optimale Trendbedingungen.

Einzelheiten zum Instrument

Symbol: XAUUSD, GOLD, XAUUSDm, GOLDm, XAUUSD+ (alle Goldsymbole)

Zeitrahmen: Muss M15 sein (optimiert für die Trenderkennung)

Konto-Anforderungen

Kontotyp: Beliebig

Spread: Niedriger Spread Broker empfohlen

Mindesteinlage: $100

Empfohlene Einrichtung

Broker: IC Markets (Raw/ECN-Konten mit engen Spreads und schneller Ausführung )

) VPS : Dringend empfohlen für Stabilität und niedrige Latenz

* Dolares Gold MT5 EA ist für Trader, die einen sicheren, disziplinierten und nachhaltigen Weg suchen, um ihr Kapital zu vermehren.