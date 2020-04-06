Dolares Gold MT5
- Ali Eren Ak
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Dolares Gold MT5 EA
Live Signals :https://www.mql5.com/en/signals/2330471?source=Site
299 USD es un precio promocional a corto plazo
Dolares Gold MT5 EA es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias de nueva generación diseñado para operadores que valoran la estabilidad, la disciplina y el crecimiento a largo plazo. A diferencia de los sistemas que se basan en métodos de recuperación como la rejilla o la martingala, Dolares Gold MT5 EA se basa en una estricta gestión del riesgo con niveles muy bajos de stop-loss. Esto garantiza la máxima protección del capital al tiempo que proporciona curvas de renta variable al alza consistentes cuando se utiliza con regularidad.
En lugar de perseguir ganancias poco realistas o confiar en indicadores obsoletos, Dolares Gold MT5 EA aprovecha la pura acción del precio y la lógica matemática avanzada para seguir las tendencias del mercado con precisión. La estrategia filtra el ruido, identifica estructuras de tendencia genuinas y ejecuta operaciones con reglas estrictas de stop-loss y take-profit, proporcionando seguridad y sostenibilidad.
Al combinar un modelo de tendencia disciplinado con modernas técnicas de algo-trading, Dolares Gold MT5 EA ofrece un enfoque de trading equilibrado y realista, adecuado tanto para principiantes como para profesionales.
Principales características
- Estrategia de seguimiento de tendencias: Centrada en capturar tendencias a medio plazo con entradas y salidas precisas .
- Stop-Loss Estricto: Cada operación está protegida con un stop-loss bajo, minimizando los drawdowns.
- Sin métodos de recuperación: Cero martingala, cero lógica de tendencia pura.
- Crecimiento consistente: Muestra una curva de equidad en constante aumento en el uso regular .
- Fácil de usar para principiantes: Sencilla configuración plug-and-play; no requiere ajustes complejos.
- Precisión matemática: Ejecuta operaciones con rapidez y lógica, eliminando el sesgo emocional.
- Filtro horario inteligente: Evita las horas inestables del mercado, centrándose sólo en las condiciones óptimas de tendencia.
Detalles del instrumento
- Símbolo: XAUUSD, GOLD, XAUUSDm, GOLDm, XAUUSD+ (Todos los símbolos de oro)
- Marcos temporales: Debe ser M15 (optimizado para la detección de tendencias)
Requisitos de la cuenta
- Tipo de cuenta: Cualquiera
- Spread: Se recomienda un broker con spread bajo
- Depósito mínimo: $100
Configuración recomendada
- Broker: IC Markets (cuentas Raw/ECN con spreads reducidos y ejecución rápida )
- VPS: Muy recomendable para la estabilidad y baja latencia
* Dolares Gold MT5 EA es para los operadores que quieren una forma segura, disciplinada y sostenible para hacer crecer su capital.