Dolares Gold MT5

Dolares Gold MT5 EA

Live Signals :https://www.mql5.com/en/signals/2330471?source=Site

299 USD es un precio promocional a corto plazo

Dolares Gold MT5 EA es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias de nueva generación diseñado para operadores que valoran la estabilidad, la disciplina y el crecimiento a largo plazo. A diferencia de los sistemas que se basan en métodos de recuperación como la rejilla o la martingala, Dolares Gold MT5 EA se basa en una estricta gestión del riesgo con niveles muy bajos de stop-loss. Esto garantiza la máxima protección del capital al tiempo que proporciona curvas de renta variable al alza consistentes cuando se utiliza con regularidad.

En lugar de perseguir ganancias poco realistas o confiar en indicadores obsoletos, Dolares Gold MT5 EA aprovecha la pura acción del precio y la lógica matemática avanzada para seguir las tendencias del mercado con precisión. La estrategia filtra el ruido, identifica estructuras de tendencia genuinas y ejecuta operaciones con reglas estrictas de stop-loss y take-profit, proporcionando seguridad y sostenibilidad.

Al combinar un modelo de tendencia disciplinado con modernas técnicas de algo-trading, Dolares Gold MT5 EA ofrece un enfoque de trading equilibrado y realista, adecuado tanto para principiantes como para profesionales.

Principales características

  • Estrategia de seguimiento de tendencias: Centrada en capturar tendencias a medio plazo con entradas y salidas precisas .
  • Stop-Loss Estricto: Cada operación está protegida con un stop-loss bajo, minimizando los drawdowns.
  • Sin métodos de recuperación: Cero martingala, cero lógica de tendencia pura.
  • Crecimiento consistente: Muestra una curva de equidad en constante aumento en el uso regular .
  • Fácil de usar para principiantes: Sencilla configuración plug-and-play; no requiere ajustes complejos.
  • Precisión matemática: Ejecuta operaciones con rapidez y lógica, eliminando el sesgo emocional.
  • Filtro horario inteligente: Evita las horas inestables del mercado, centrándose sólo en las condiciones óptimas de tendencia.

Detalles del instrumento

  • Símbolo: XAUUSD, GOLD, XAUUSDm, GOLDm, XAUUSD+ (Todos los símbolos de oro)
  • Marcos temporales: Debe ser M15 (optimizado para la detección de tendencias)

Requisitos de la cuenta

  • Tipo de cuenta: Cualquiera
  • Spread: Se recomienda un broker con spread bajo
  • Depósito mínimo: $100

Configuración recomendada

  • Broker: IC Markets (cuentas Raw/ECN con spreads reducidos y ejecución rápida )
  • VPS: Muy recomendable para la estabilidad y baja latencia

* Dolares Gold MT5 EA es para los operadores que quieren una forma segura, disciplinada y sostenible para hacer crecer su capital.

