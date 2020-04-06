SkyRebound

Strategieübersicht
Dieser Roboter folgt einer einfachen und strukturierten technischen Logik: Identifizieren Sie Bereiche, in denen der Markt einen Überschuss aufweist, und steigen Sie dann ein, wenn sich ein kohärentes Umkehrsignal bildet.

Kaufbedingungen

Eine Kaufposition kann nur eröffnet werden, wenn mehrere technische Elemente übereinstimmen:

  • Der Markt befindet sich oberhalb der Ichimoku-Wolke, was auf einen zugrunde liegenden Aufwärtstrend hinweist.
  • Der Kurs bricht unter das untere Bollinger Band, was auf eine Übertreibung oder Überreaktion hindeutet.
  • Der RSI befindet sich im überverkauften Bereich und bestätigt, dass der Markt vorübergehend zu weit gegangen ist.

Wenn diese drei Bedingungen gleichzeitig auftreten, sucht der Roboter nach einem logischen Einstieg, der mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmt.

Verkaufsbedingungen

Eine Verkaufsposition kann eröffnet werden, wenn das gegenteilige Szenario eintritt:

  • Der Markt befindet sich unterhalb der Ichimoku-Wolke, was auf einen allgemeinen Abwärtsdruck hinweist.
  • Der Kurs bricht über das obere Bollinger Band, was auf eine Übertreibung hindeutet.
  • Der RSI ist überkauft, was bestätigt, dass die Bewegung über angemessene Grenzen hinausging.

Dies sind konsistente Erschöpfungssignale, die dazu dienen, auf die Fortsetzung der rückläufigen Struktur zu setzen.

Warum ich keine Backtests anbiete

Ich biete absichtlich keine Backtests an. Die Ergebnisse können je nach Broker, Spread, Kommissionen, Swap und der Qualität der vom Tester verwendeten historischen Daten erheblich variieren. Ein Roboter kann bei einem Broker sehr gut abschneiden und bei einem anderen weniger profitabel sein. Deshalb empfehle ich jedem Benutzer dringend, einen eigenen Backtest unter seinen eigenen Marktbedingungen durchzuführen.

Warum Backtesting für Sie wichtig ist

Die Durchführung eines eigenen Backtests ermöglicht es Ihnen,:

  • Das Verhalten des Roboters anhand der Daten Ihres Brokers zu bewerten,
  • die Strategie im Detail zu verstehen,
  • Ihr Vertrauen während der Drawdown-Phasen zu stärken, da Sie wissen , was der Roboter tut und warum er es tut.

Es gibt viele einfache Anleitungen auf YouTube ("how to backtest an EA in the MT5 Strategy Tester").

Fazit

Dieser Roboter folgt einer kohärenten technischen Methodik, ohne aggressiven Risikoansatz, und basiert vollständig auf objektiven Signalen: Ichimoku, Bollinger Bands und RSI. Er wurde für Benutzer entwickelt, die eine klare und transparente Strategie wünschen und die in der Lage sind, ihre eigene Validierung mit dem Strategy Tester durchzuführen.

Ichimoku Price Action A
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Beschreibung der Strategie Dieser Roboter basiert auf der Ichimoku Kinko Hyo-Methode. Das Ziel besteht darin, nur in der Richtung der vorherrschenden Bewegung zu handeln, und zwar genau dann, wenn die Dynamik nach einer Konsolidierungsphase wieder einsetzt. Kaufbedingungen Der Tenkan-sen, der Kijun-sen und der Kurs befinden sich alle über der Ichimoku-Wolke (Kumo). Die Chikou-Spanne ist frei von jeglichen Hindernissen (keine Überschneidung mit der jüngsten Kursentwicklung). Wenn eine Kerze über
Ichimoku Cloud Breakout
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Der Ichimoku Cloud Breaker-Roboter nutzt die Stärke des berühmten Ichimoku Kinko Hyo-Indikators, jedoch mit einem einzigartigen Multi-Timeframe-Ansatz. Das Ziel des Roboters ist es, echte Trendausbrüche zu identifizieren und gleichzeitig falsche Signale herauszufiltern. der Roboter überwacht kontinuierlich die Ichimoku-Wolken über mehrere Zeitrahmen und eröffnet nur dann eine Position, wenn die Signale zwischen dem kleineren und dem höheren Zeitrahmen perfekt aufein
Marubozu Trend Rider
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Überblick über die Strategie Er kombiniert die Analyse der Bollinger Bänder, die Trenderkennung durch den gleitenden Durchschnitt (MA) und die Marubozu-Kerzenanzeige, um die Zonen zu identifizieren, in denen die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr am höchsten ist. Kaufbedingungen Der Roboter eröffnet ein BUY nur, wenn: Der Kurs bricht unter das untere Bollinger Band, was auf einen Volatilitätsüberschuss hindeutet, auf den häufig eine Erholung folgt, und/oder Der Roboter wartet dann auf ein bullische
Rsi MA Adx
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Strategiephilosophie Der RSI-ADX-Trend-Fusion-Roboter kombiniert die Leistung von drei wichtigen technischen Indikatoren : RSI, ADX und gleitender Durchschnitt (MA) , um zu erkennen, wann der Markt wirklich von Schwäche in Stärke umschlägt. Das Ziel ist nicht, jeder Marktbewegung hinterherzulaufen, sondern nur die zuverlässigsten Signale zu erfassen, die sich aus einem klaren technischen Zusammenfluss ergeben.Dieser Ansatz basiert auf einem Grundprinzip des algorithmischen Handels: Sagen Sie ni
Fractal Ichimoku
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Dieser Roboter basiert auf einer vielschichtigen analytischen Logik, die die Kraft des Ichimoku Kinko Hyo mit der Präzision der Fraktalsignale kombiniert. Sein Ziel ist einfach: die zuverlässigsten Marktumkehrungen und impulsiven Bewegungen zu identifizieren, bei denen mehrere technische Kräfte konvergieren Dieser Ansatz versucht nicht, jede Marktbewegung zu erwischen, sondern konzentriert sich nur auf Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit, bei denen die Bedingunge
MACD Ichimoku retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Dieser Roboter kombiniert die Präzision der Ichimoku-Wolke mit der Kraft des MACD, um Trendumkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Die Idee ist einfach: Erkennen Sie Momente, in denen sich der Markt zu weit von seiner Gleichgewichtszone entfernt (extreme Elastizität), und bestätigen Sie dieses Ungleichgewicht durch die MACD-Struktur bevor eine echte Umkehrung eintritt. Der Roboter nimmt also nicht vorweg sondern wartet auf den technischen Beweis
SAR Ichimoku retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Der Roboter basiert auf einer eleganten Kombination aus drei leistungsstarken technischen Konzepten: der Ichimoku-Wolke, dem Parabolic SAR und dem Konzept der Preiselastizität. Sein Ziel ist einfach: die zuverlässigsten Trendumkehrungen zu identifizieren, indem er abwartet, bis der Markt ein ausreichendes Spannungsniveau erreicht hat, bevor er eine neue Richtung bestätigt.der Roboter versucht nicht, jede Bewegung zu handeln, sondern nur Signale mit hoher Wahrscheinl
Moving Average Breakout
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Der Roboter basiert auf einem einfachen, aber sehr effektiven Prinzip: Erkennen von klaren Ausbrüchen aus dem gleitenden Durchschnitt, die mit einer starken Preiselastizität einhergehen. Ziel ist es, Momente zu erkennen, in denen der Markt einen echten Impuls erzeugt , ein Zeichen dafür, dass sich ein echter Trend bildet und nicht nur eine zufällige Fluktuation. Da sich der Roboter nur auf starke und bestätigte Ausbrüche konzentriert, filtert er die meisten falsche
MA Fibo Retracement
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Dieser Roboter verwendet weder ein Grid- noch ein Martingal-System. Er verwendet lediglich eine einfache Strategie, die auf 2 Indikatoren basiert: Gleitender Durchschnitt und Fibonacci-Retracement. Kaufsignal: Wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, bedeutet dies, dass sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet. In einem Abwärtstrend fällt der Markt nie in einer geraden Linie. Er wechselt zwischen: bärischen Impulsen (die Hauptabwärtsbewegung) Bull
Rsi MA Pullback 2
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie: Der RSI MA Pullback-Roboter basiert auf einem einfachen, aber bemerkenswert effektiven Konzept: Identifizieren Sie einen starken Impuls, warten Sie auf ein kontrolliertes Retracement und fangen Sie dann den zweiten Impuls ein ; denjenigen , bei dem der Markt seine wahre Richtung offenbart. Um dieses Präzisionsniveau zu erreichen, kombiniert der Roboter den gleitenden Durchschnitt (MA) und den RSI-Indikator, um falsche Signale herauszufiltern und nur dann Positionen
Bollinger Heiken Ichimoku impulsion 2 X
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Der Roboter versucht nicht, jede Kursbewegung zu erfassen, sondern konzentriert sich auf signifikante Ausbrüche, bei denen die Volatilität explodiert und der vorherrschende Trend eindeutig festgelegt ist. Funktionslogik Das System stützt sich auf zwei wichtige technische Säulen: Bollinger Bands erkennen Momente der Volatilitätsausweitung - also Ausbrüche, die einen potenziellen Marktimpuls signalisieren. Die Ichimoku-Wolke identifiziert die allgemeine Marktrichtung
Rsi MA Breakout X
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Allgemeine Idee der Strategie Dieser Roboter basiert auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept : Er erfasst Trendumkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er drei wesentliche Marktelemente kombiniert: Gleitender Durchschnitt (MA) : zur Identifizierung des vorherrschenden Trends und von Überschussbereichen. Preiselastizität : um zu erkennen, wenn sich der Markt zu weit von seinem natürlichen Gleichgewicht entfernt. RSI (Relative Strength Index) : zur Bestätigung überkaufter oder über
Koumo Breakout A
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Wollen Sie Handelsroboter? Lesen Sie dies: Bevor Sie in einen Handelsroboter investieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu verstehen, was damit verbunden ist. Der Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Niemand kann Ihnen bei jedem Handel oder in jedem Monat einen Gewinn garantieren. Was wirklich zählt, ist die langfristige Rentabilität. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist es sinnlos, meinen Roboter zu kaufen. Suchen Sie sich einen anderen Job. Kaufen Sie einen Roboter nic
Trend Flip
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Wollen Sie Handelsroboter? Lesen Sie dies: Bevor Sie in einen Handelsroboter investieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu verstehen, was damit verbunden ist. Der Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Niemand kann Ihnen bei jedem Handel oder in jedem Monat einen Gewinn garantieren. Was wirklich zählt, ist die langfristige Rentabilität. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist es sinnlos, meinen Roboter zu kaufen. Suchen Sie sich einen anderen Job. Kaufen Sie einen Roboter nic
SmartFilter
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Überblick über die Strategie Dieser Expert Advisor basiert auf einem soliden technischen Ansatz, der sich auf Trendumkehrungen konzentriert. Sein Ziel ist es nicht, jede Marktbewegung zu erfassen, sondern durch das Zusammentreffen mehrerer zuverlässiger technischer Signale Zonen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit zu identifizieren. Der Roboter analysiert die Marktbedingungen mithilfe mehrerer sich ergänzender Indikatoren: Ichimoku Kinko Hyo, Bollinger Bands, RSI und ADX. Diese Kombination hilft,
Kumo Gator
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Überblick über die Strategie Dieser Roboter basiert auf einer einfachen und konsistenten Logik: Er handelt nur in Richtung der Marktstruktur, indem er die Ichimoku-Wolkenanalyse mit den Überkreuzungen des Alligator-Indikators kombiniert. Das Ziel ist es, Momentum-Phasen zu identifizieren, wenn sich ein Trend etabliert hat, und gleichzeitig zufällige Einstiege während der Schwankungsbreite zu vermeiden. Der Roboter verwendet keine Martingale, keine Grid-Systeme und eröffnet nicht aggressiv mehrer
Awesome Cloud
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Wollen Sie Handelsroboter? Lesen Sie dies: Bevor Sie in einen Handelsroboter investieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu verstehen, was damit verbunden ist. Der Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Niemand kann Ihnen bei jedem Handel oder in jedem Monat einen Gewinn garantieren. Was wirklich zählt, ist die langfristige Rentabilität. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist es sinnlos, meinen Roboter zu kaufen. Suchen Sie sich einen anderen Job. Kaufen Sie einen Roboter nich
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Wollen Sie Handelsroboter? Lesen Sie dies: Bevor Sie in einen Handelsroboter investieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu verstehen, was damit verbunden ist. Der Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Niemand kann Ihnen bei jedem Handel oder in jedem Monat einen Gewinn garantieren. Was wirklich zählt, ist die langfristige Rentabilität. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist es sinnlos, meinen Roboter zu kaufen. Suchen Sie sich einen anderen Job. Kaufen Sie einen Roboter nich
