SkyRebound

Strategieübersicht

Dieser Roboter folgt einer einfachen und strukturierten technischen Logik: Identifizieren Sie Bereiche, in denen der Markt einen Überschuss aufweist, und steigen Sie dann ein, wenn sich ein kohärentes Umkehrsignal bildet.

Kaufbedingungen

Eine Kaufposition kann nur eröffnet werden, wenn mehrere technische Elemente übereinstimmen:

Der Markt befindet sich oberhalb der Ichimoku-Wolke, was auf einen zugrunde liegenden Aufwärtstrend hinweist.

Der Kurs bricht unter das untere Bollinger Band, was auf eine Übertreibung oder Überreaktion hindeutet.

Der RSI befindet sich im überverkauften Bereich und bestätigt, dass der Markt vorübergehend zu weit gegangen ist.

Wenn diese drei Bedingungen gleichzeitig auftreten, sucht der Roboter nach einem logischen Einstieg, der mit dem vorherrschenden Trend übereinstimmt.

Verkaufsbedingungen

Eine Verkaufsposition kann eröffnet werden, wenn das gegenteilige Szenario eintritt:

Der Markt befindet sich unterhalb der Ichimoku-Wolke, was auf einen allgemeinen Abwärtsdruck hinweist.

Der Kurs bricht über das obere Bollinger Band, was auf eine Übertreibung hindeutet.

Der RSI ist überkauft, was bestätigt, dass die Bewegung über angemessene Grenzen hinausging.

Dies sind konsistente Erschöpfungssignale, die dazu dienen, auf die Fortsetzung der rückläufigen Struktur zu setzen.

Warum ich keine Backtests anbiete

Ich biete absichtlich keine Backtests an. Die Ergebnisse können je nach Broker, Spread, Kommissionen, Swap und der Qualität der vom Tester verwendeten historischen Daten erheblich variieren. Ein Roboter kann bei einem Broker sehr gut abschneiden und bei einem anderen weniger profitabel sein. Deshalb empfehle ich jedem Benutzer dringend, einen eigenen Backtest unter seinen eigenen Marktbedingungen durchzuführen.

Warum Backtesting für Sie wichtig ist

Die Durchführung eines eigenen Backtests ermöglicht es Ihnen,:

Das Verhalten des Roboters anhand der Daten Ihres Brokers zu bewerten,

die Strategie im Detail zu verstehen,

Ihr Vertrauen während der Drawdown-Phasen zu stärken, da Sie wissen , was der Roboter tut und warum er es tut.

Es gibt viele einfache Anleitungen auf YouTube ("how to backtest an EA in the MT5 Strategy Tester").

Fazit

Dieser Roboter folgt einer kohärenten technischen Methodik, ohne aggressiven Risikoansatz, und basiert vollständig auf objektiven Signalen: Ichimoku, Bollinger Bands und RSI. Er wurde für Benutzer entwickelt, die eine klare und transparente Strategie wünschen und die in der Lage sind, ihre eigene Validierung mit dem Strategy Tester durchzuführen.