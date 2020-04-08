Flash Trend

Flash Trend - трендовый индикатор, напоминающий скользящую среднюю, но с адаптивной формулой, которая позволяет выявлять смену тренда гораздо быстрее, чем стандартные скользящие средние.


Особенности:

  • Индикатор разработан для трейдеров ориентированных на трендовую торговлю и помогает оперативно выявлять смену тренда на любом таймфрейме.
  • Для большей эффективности, можно применить на графике вторую линию с периодом в 5-10 раз больше первого, получив таким образом линию тренда старшего таймфрейма в направлении которого следует вести торговлю.
  • Высокая чувствительность к изменениям тренда в реальном времени делает индикатор идеальным для скальпинга на таймфреймах как M1 и M5, так и на других таймфреймах при достаточной волантильности рынка.


Как торговать?

Вход в сделку: Открывайте позицию после смены цвета линии. Например, если линия сменила цвет с красного на синий, это сигнал к восходящему тренду - открывайте сделку на покупку (Buy).

Выход из сделки: Закрывайте позицию при обратной смене цвета линии или по достижении цели, например, 1–3-5 свечей в направлении тренда, в зависимости от средней волатильности рынка.


Настройки:

  1. period - задает количество предыдущих свечей для расчета (например, 9, 15, 50).
  2. method - задает метод усреднения.
  3. price - задает цены баров которые используются в расчете.
  4. width - позволяет настроить ширину линии.
  5. На вкладке "Цвета" - можно настроить цвет линии при восходящем и нисходящем тренде.


Буфер Signal отображаемый в окне данных (Data Window) можно использовать в торговом советнике.

При восходящем тренде, значение = 1, при нисходящем тренде = -1, при отсутствии сигнала = 0.

Fibonacci Trend Marker
Grigoriy Malychenko
指标
斐波那契趋势标记 ( Fibonacci Trend Marker ) 是一种趋势指标，通过使用斐波那契回撤水平分析当前K线相对于前几根K线的最高-最低 (HL) 范围的行为。它通过K线颜色的变化，直观地跟踪趋势强度，提示可能的趋势减弱或反转。 特点： 专为趋势交易者设计，帮助基于斐波那契水平快速识别趋势变化。 在市场波动性充足且有3-5根K线形成明显趋势时，适用于任何时间框架。 K线大小自动适应图表比例，确保缩放时显示正确。 对趋势变化的高度敏感性源于对当前K线的实时分析，使其非常适合在M1和M5时间框架上进行剥头皮交易。 如何交易？ 入场： 在前一根已关闭的K线颜色变化后开仓。例如，如果一根K线在红色后关闭为蓝色，表明上升趋势—开启买入 (Buy) 交易。 离场： 当前一根K线的颜色反转时平仓，或在达到目标时平仓，例如趋势方向上的1-2根K线，具体取决于市场波动性。 当前（未关闭）K线的颜色会随报价变化而改变，这对剥头皮交易者尤其有用，可在K线完成前提前平仓。 设置： 周期 (Period) — 设置用于计算的前几根K线的数量（例如3、5、10）。 斐波水平 (Fibo
