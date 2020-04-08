Flash Trend

Flash Trend - трендовый индикатор, напоминающий скользящую среднюю, но с адаптивной формулой, которая позволяет выявлять смену тренда гораздо быстрее, чем стандартные скользящие средние.


Особенности:

  • Индикатор разработан для трейдеров ориентированных на трендовую торговлю и помогает оперативно выявлять смену тренда на любом таймфрейме.
  • Для большей эффективности, можно применить на графике вторую линию с периодом в 5-10 раз больше первого, получив таким образом линию тренда старшего таймфрейма в направлении которого следует вести торговлю.
  • Высокая чувствительность к изменениям тренда в реальном времени делает индикатор идеальным для скальпинга на таймфреймах как M1 и M5, так и на других таймфреймах при достаточной волантильности рынка.


Как торговать?

Вход в сделку: Открывайте позицию после смены цвета линии. Например, если линия сменила цвет с красного на синий, это сигнал к восходящему тренду - открывайте сделку на покупку (Buy).

Выход из сделки: Закрывайте позицию при обратной смене цвета линии или по достижении цели, например, 1–3-5 свечей в направлении тренда, в зависимости от средней волатильности рынка.


Настройки:

  1. period - задает количество предыдущих свечей для расчета (например, 9, 15, 50).
  2. method - задает метод усреднения.
  3. price - задает цены баров которые используются в расчете.
  4. width - позволяет настроить ширину линии.
  5. На вкладке "Цвета" - можно настроить цвет линии при восходящем и нисходящем тренде.


Буфер Signal отображаемый в окне данных (Data Window) можно использовать в торговом советнике.

При восходящем тренде, значение = 1, при нисходящем тренде = -1, при отсутствии сигнала = 0.

作者のその他のプロダクト
Fibonacci Trend Marker
Grigoriy Malychenko
インディケータ
フィボナッチ・トレンド・マーカー (Fibonacci Trend Marker) は、現在のローソク足が過去のローソク足の高値-安値（High-Low、HL）範囲に対してどのように振る舞うかを、フィボナッチ・リトレースメントレベルを用いて分析するトレンド指標です。トレンドの強さを視覚的に追跡し、ローソク足の色の変化を通じてトレンドの弱まりや反転の可能性を示します。 特徴： トレンド重視のトレーダーのために設計されており、フィボナッチレベルに基づいてトレンドの変化を素早く検出します。 市場のボラティリティが十分で、3～5本のローソク足が明確な動きを形成する場合、あらゆる時間枠で有効です。 ローソク足のサイズはチャートのスケールに自動的に適応し、ズーム時にも正確な表示を保証します。 現在のローソク足をリアルタイムで分析することでトレンド変化に高い感度を持ち、M1やM5の時間枠でのスキャルピングに最適です。 取引方法： エントリー： 前の閉じたローソク足の色が変化した後にポジションを開きます。例えば、赤いローソク足の後に青で閉じた場合、上昇トレンドのシグナルとなり、買い（Buy）の取引
