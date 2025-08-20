Flash Trend

Flash Trend - трендовый индикатор, напоминающий скользящую среднюю, но с адаптивной формулой, которая позволяет выявлять смену тренда гораздо быстрее, чем стандартные скользящие средние.


Особенности:

  • Индикатор разработан для трейдеров ориентированных на трендовую торговлю и помогает оперативно выявлять смену тренда на любом таймфрейме.
  • Для большей эффективности, можно применить на графике вторую линию с периодом в 5-10 раз больше первого, получив таким образом линию тренда старшего таймфрейма в направлении которого следует вести торговлю.
  • Высокая чувствительность к изменениям тренда в реальном времени делает индикатор идеальным для скальпинга на таймфреймах как M1 и M5, так и на других таймфреймах при достаточной волантильности рынка.


Как торговать?

Вход в сделку: Открывайте позицию после смены цвета линии. Например, если линия сменила цвет с красного на синий, это сигнал к восходящему тренду - открывайте сделку на покупку (Buy).

Выход из сделки: Закрывайте позицию при обратной смене цвета линии или по достижении цели, например, 1–3-5 свечей в направлении тренда, в зависимости от средней волатильности рынка.


Настройки:

  1. period - задает количество предыдущих свечей для расчета (например, 9, 15, 50).
  2. method - задает метод усреднения.
  3. price - задает цены баров которые используются в расчете.
  4. width - позволяет настроить ширину линии.
  5. На вкладке "Цвета" - можно настроить цвет линии при восходящем и нисходящем тренде.


Буфер Signal отображаемый в окне данных (Data Window) можно использовать в торговом советнике.

При восходящем тренде, значение = 1, при нисходящем тренде = -1, при отсутствии сигнала = 0.

