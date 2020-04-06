Niguru SSVerDe

🔥 F AST & SMART EA FOR GOLD, FOREX & CRYPTO! 🔥
Sie suchen einen EA, derjede Minute Chancen erkennt? Sie haben ihn gerade gefunden!
💥 Powered by Moving Average
💥 Funktioniert mitXAU (Gold), Forex-Paaren & Crypto
💥 Optimiert fürniedrige Zeitrahmen - fangen Sie mehr Trades, mehr oft!

TOP-FUNKTIONEN:
✔️ Saubere, einsteigerfreundliche Oberfläche
✔️ EingebauterTake Profit - sichern Sie Ihre Gewinne automatisch
✔️ Kein Stop Loss nötig - Trades schließen bei entgegengesetztem Preissignal
✔️ Single Shot Mode - ein Trade nach dem anderen, behalten Sie die Kontrolle
✔️ EingebauterTimer zur flexiblen Anpassung des Zeitrahmens
✔️ Perfekt fürAnfänger und Profis gleichermaßen

🚀 Plug & Play - keine komplexe Einrichtung, nur Ergebnisse.
💸 Handeln Sie intelligenter, schneller und sicherer - ab heute!


