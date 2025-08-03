VFI Quantum Pro

VFI Pro ist eine fortschrittliche Implementierung des Volume Flow Indicator von Dubravaspb, erweitert um umfassende Analysetools. Der Indikator zeigt die Beziehung zwischen Preis und Volumen an und gibt klare Signale für Marktein- und -ausstiege, während er gleichzeitig umfangreiche Analysen mit detaillierter Bewertung der Marktbedingungen liefert. Er ist für alle Handelsinstrumente und Zeitrahmen optimiert.

Hinweis: Diese Strategie ist nicht fundamental; jedes Währungspaar kann spezifische Einstellungen erfordern.

Hauptmerkmale:

Umfassende Volumenanalyse: Der Indikator analysiert die Beziehung zwischen Preisbewegung und Volumen und liefert klare Signale

Mustererkennung: Automatische Erkennung von Schlüsselmustern, einschließlich Doppelböden, Doppelspitzen und Divergenzen

Risikoeinschätzung: Der Indikator berechnet und visualisiert das aktuelle Marktrisiko (niedrig, mittel, hoch)

Trendanalyse: Bestimmt die aktuelle Trendrichtung und deren Stärke für einen präziseren Handel

Dynamische Zonen: automatische Berechnung und Visualisierung von überkauften und überverkauften Zonen

Anpassbare Parameter:

Grundlegende VFI-Parameter: Periodenlänge, Koeffizienten und Art der verwendeten Volumina

Trend-Einstellungen: Zeitraum für Trendbestimmung und Glättungszeitraum

Zonenparameter: Zeitraum für die automatische Zonenberechnung, Perzentil, Zonenfarben

Informationsfeld: Position, Größe, Farben und angezeigte Informationen

Alarme: akustische Alarme und Push-Benachrichtigungen für wichtige Signale

Visuelle Elemente:

VFI-Hauptlinie und EMA: klare Anzeige des Indikators und seines gleitenden Durchschnitts

Signalpfeile: eindeutige Pfeile für Kauf- und Verkaufseinträge

Histogramm: zeigt die Differenz zwischen VFI und seinem EMA

Informationsfeld: zeigt die aktuelle Zeit, den Benutzer, das Risikoniveau, die erkannten Muster und den Trendstatus an

Risikofarbanzeige: Histogramm mit dynamischen Farbwechseln je nach Risikoniveau

Technische Vorteile:

Automatische Datenauswahl: verwendet Tick- oder Realvolumen je nach Verfügbarkeit

Mehrsprachige Unterstützung: funktioniert in Englisch und Russisch

Dynamische Farben: Visualisierung ändert sich je nach Marktbedingungen

Erweiterte Zonenberechnung: automatische Neuberechnung von überkauften und überverkauften Zonen auf der Grundlage statistischer Analysen

Reibungsloser Betrieb: Optimiert für schnelle Leistung ohne Überlastung des Terminals

Praktische Empfehlungen:

Zeitrahmen: funktioniert auf jedem Zeitrahmen, besonders effektiv auf H1 und höher

Instrumente: geeignet für alle Finanzinstrumente mit verfügbaren Volumendaten

Optimale Einstellungen: Die Grundeinstellungen sind bereits optimiert, können aber für bestimmte Handelsstile angepasst werden

Arbeiten mit Zonen: Verwenden Sie automatisch berechnete überkaufte und überverkaufte Zonen als zusätzliche Filter für Signale

Signalkombination: für maximale Effektivität Trendrichtung, Risikoniveau und aktuelle Muster berücksichtigen

Wenn Sie einen kritischen Fehler finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich werde versuchen, ihn so schnell wie möglich zu beheben. Wenn Sie diesen Indikator kaufen, haben Sie außerdem das Recht, zusätzliche Funktionen anzufordern. Bitte beschreiben Sie in diesem Fall die von Ihnen gewünschte Funktionalität so genau wie möglich.



