MACD Enhanced UP

Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen verbesserten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten zur Analyse von Trend und Momentum an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen schnellen und langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitten, um Momentum, Trendrichtung und Stärke zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu generieren.

Achtung! Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, die Parameter des Indikators an bestimmte Handelsinstrumente und Zeitrahmen anzupassen.

Hauptmerkmale:

Verbesserte MACD-Visualisierung: Farbliche Unterscheidung der MACD-Linie je nach ihrer Position relativ zur Signallinie Mehrfarbiges Histogramm zur Darstellung der Veränderungsdynamik (Anstieg, Rückgang, Nulldurchgang) Klare visuelle Signale, wenn der MACD die Signallinie kreuzt

Erweiterte Anzeigefunktionen: Konfigurierbare Anzeige aller Indikatorkomponenten (MACD-Linie, Signallinie, Histogramm) Automatische Einstiegs-/Ausstiegssignale mit visueller Bestätigung durch Pfeile Optimiertes Farbschema für die schnelle visuelle Analyse

Flexible Einstellungen: Anpassbare Perioden für schnelle und langsame EMAs sowie für die Signallinie Auswahl des Preistyps für Berechnungen (Close, Open, High, Low, etc.) Anpassbare Farbdarstellung für alle Indikatorelemente Möglichkeit, einzelne Komponenten zu aktivieren/deaktivieren, um die Analyse zu vereinfachen

Technische Vorteile: Optimierter EMA-Berechnungsalgorithmus für verbesserte Leistung Stabiler Betrieb auf beliebigen Zeitrahmen Verbessertes System zur Verarbeitung historischer Daten Optimierung der Speichernutzung bei der Arbeit mit großen Datensätzen

Empfehlungen für die Verwendung: Zeitrahmen: wirksam auf jedem Zeitrahmen, von M1 bis MN Finanzinstrumente: geeignet für alle Instrumente (Währungspaare, Indizes, Aktien, Rohstoffe) Strategien: sowohl für kurzfristiges Scalping als auch für langfristigen Positionshandel geeignet

Signale: MACD/Signallinienkreuzung (bestätigt durch Pfeile) Farbwechsel des Histogramms (zeigt eine Veränderung des Momentums an) Histogramm kreuzt die Nulllinie (bestätigt eine Trendwende)



Es wird empfohlen, den Indikator in Kombination mit zusätzlichen Analysemethoden zu verwenden, um Signale zu bestätigen und Fehlalarme zu reduzieren.

Wir empfehlen Ihnen auch, die erweiterte Version des Indikators zu testen.

Wenn Sie einen kritischen Fehler finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich werde versuchen, ihn so schnell wie möglich zu beheben.



