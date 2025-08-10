MACD Enhanced UP

Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen verbesserten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten zur Analyse von Trend und Momentum an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen schnellen und langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitten, um Momentum, Trendrichtung und Stärke zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu generieren.
Achtung! Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, die Parameter des Indikators an bestimmte Handelsinstrumente und Zeitrahmen anzupassen.

Hauptmerkmale:

  • Verbesserte MACD-Visualisierung:

    • Farbliche Unterscheidung der MACD-Linie je nach ihrer Position relativ zur Signallinie

    • Mehrfarbiges Histogramm zur Darstellung der Veränderungsdynamik (Anstieg, Rückgang, Nulldurchgang)

    • Klare visuelle Signale, wenn der MACD die Signallinie kreuzt

  • Erweiterte Anzeigefunktionen:

    • Konfigurierbare Anzeige aller Indikatorkomponenten (MACD-Linie, Signallinie, Histogramm)

    • Automatische Einstiegs-/Ausstiegssignale mit visueller Bestätigung durch Pfeile

    • Optimiertes Farbschema für die schnelle visuelle Analyse

  • Flexible Einstellungen:

    • Anpassbare Perioden für schnelle und langsame EMAs sowie für die Signallinie

    • Auswahl des Preistyps für Berechnungen (Close, Open, High, Low, etc.)

    • Anpassbare Farbdarstellung für alle Indikatorelemente

    • Möglichkeit, einzelne Komponenten zu aktivieren/deaktivieren, um die Analyse zu vereinfachen

  • Technische Vorteile:

    • Optimierter EMA-Berechnungsalgorithmus für verbesserte Leistung

    • Stabiler Betrieb auf beliebigen Zeitrahmen

    • Verbessertes System zur Verarbeitung historischer Daten

    • Optimierung der Speichernutzung bei der Arbeit mit großen Datensätzen

  • Empfehlungen für die Verwendung:

    • Zeitrahmen: wirksam auf jedem Zeitrahmen, von M1 bis MN

    • Finanzinstrumente: geeignet für alle Instrumente (Währungspaare, Indizes, Aktien, Rohstoffe)

    • Strategien: sowohl für kurzfristiges Scalping als auch für langfristigen Positionshandel geeignet

  • Signale:

    • MACD/Signallinienkreuzung (bestätigt durch Pfeile)

    • Farbwechsel des Histogramms (zeigt eine Veränderung des Momentums an)

    • Histogramm kreuzt die Nulllinie (bestätigt eine Trendwende)

Es wird empfohlen, den Indikator in Kombination mit zusätzlichen Analysemethoden zu verwenden, um Signale zu bestätigen und Fehlalarme zu reduzieren.

Wir empfehlen Ihnen auch, die erweiterte Version des Indikators zu testen.

Wenn Sie einen kritischen Fehler finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich werde versuchen, ihn so schnell wie möglich zu beheben.


Empfohlene Produkte
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Antique Trend Indicator ist eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Funktionen eines Trendtools in einem einzigen Tool! Der Antique Trend Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader sowohl für Forex und binäre Optionen. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendetwas zu konfigurieren, alles wurde durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während Flats und Trends. Der Antique Trend-Indikator ist ein Instrument für die tech
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT5-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungsänderungen verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um vorherzusagen, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfung
Vortex MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
Der Vortex-Indikator wurde erstmals von Douglas Siepman und Etienne Botes in der Januar-Ausgabe 2010 von Technical Analysis of Stocks & Commodities vorgestellt. Obwohl er auf einem komplexen Implosionsphänomen basiert, ist der Vortex recht einfach zu interpretieren. Ein Aufwärtssignal wird erzeugt, wenn die +VI-Linie die -VI-Linie überschreitet und umgekehrt. Der Indikator wird meist als Bestätigung für Trendhandelsstrategien verwendet. Der Vortex wurde durch die Arbeit von Viktor Schauberger in
RSI MultiTF
Mael Francois Claude Deman
Indikatoren
RSI-MULTI - Multi-Timeframe Trend- & Volatilitätsindikator Beschreibung: RSI-MULTI ist ein leistungsstarkes Überwachungsinstrument, das auf dem Money Flow Index (MFI) basiert und speziell für Swing-Trader entwickelt wurde. Es ermöglicht Ihnen, die Trendrichtung und die Volatilität über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren, ohne zwischen den Charts wechseln zu müssen. Dank einer klaren und intuitiven visuellen Schnittstelle (eingebautes HUD) zeigt MFI-MULTI an: Die Trendrichtung
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Channel Trend Signal Cts Usa
Rahele Rastaghi
Indikatoren
Kaufen Sie den CTS-Scalping-Indikator, der Kauf- und Verkaufssignale, automatisches Channeling und das Senden von Signalen an Mobiltelefone bietet Der CTS-Indikator nutzt die Methoden der technischen Analyse und der Preisaktion sowie moderne Methoden, um Preiskanäle zu zeichnen und Preistrends mit hoher Genauigkeit zu erkennen und dementsprechend Ein- und Ausstiegssignale zu geben. Trader können mit diesem Indikator in verschiedenen Zeitrahmen und auf verschiedenen Märkten leicht schwanken. Mit
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
FXC iDeM DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
Indikatoren
FXC iDeM-DivergencE MT5 Indikator Dies ist ein fortschrittlicher DeMarker-Indikator, der Trendwende-Divergenzen auf dem aktuellen Symbol findet. Der Indikator erkennt Divergenzen zwischen dem DeMarker und den Kursbewegungen als ein starkes Trendwende-Muster. Hauptmerkmale: Erweiterte Divergenzeinstellungen Preis basierend auf Schluss-, Eröffnungs- oder Hoch/Tiefkursen Geben Sie offene Kauf-/Verkaufssignale PUSH-Benachrichtigungen E-Mail-Versand Pop-up-Warnung Anpassbare Informationstafel Eingabe
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Indikatoren
Der technische Indikator Universal Oscillator ist eine Kombination von Handelssignalen der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Oszillatoren. Der Indikator wird durch Histogramme sowie schnelle und langsame MA-Linien dargestellt, was es ermöglicht, die Liste der Handelsempfehlungen zu erweitern und sowohl im Trend als auch in Seitwärtsbewegungen des Marktes zu arbeiten. Die Histogramme ermöglichen es Ihnen, den Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Kurswerte und der Bewegung in einer neuen Mark
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indikatoren
Erweiterte Ideen des beliebten MACD-Indikators: Er erkennt und zeigt klassische und umgekehrte Divergenzen an (zwei Methoden zur Erkennung von Divergenzen). Er verwendet unterschiedliche Farben, um einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend zu markieren. Zwei Methoden zur Bestimmung eines Trends: а) Der MACD überschreitet die 0-Marke (klassisches Signal); б) Der MACD kreuzt seinen eigenen Durchschnitt (frühes Signal). Es handelt sich um einen Multi-Zeitrahmen-Indikator: Er kann MACD-Daten aus andere
Trilliant Trend
Philip Sint Sae
Indikatoren
Trilliant Trendindikator. Trilliant Trend ist ein fortgeschrittener Forex-Indikator, der die versteckten angesehenen Indikatoren kombiniert, um den Trend frühzeitig zu erkennen. Wie der Name vermuten lässt, ist es ein Trendindikator, aber eingebunden, um fast alle Forex-Strategien (alle in einem) zu handeln, die Einstellungen, Bands und Linien im Indikator zu manipulieren. JEDE Forex-Strategie kann mit Trilliant-Trend gehandelt werden. Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die Bildung Kerzen be
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
FOTSI Indicator
Leonardo Daniel Isaia
1 (1)
Indikatoren
FOTSI – Forex Übersicht True Strength Index Entdecke die wahre Stärke jeder Währung und handle mit Vorteil. Der FOTSI Indikator ist ein Multiwährungs-Oszillator , der die reale Dynamik jeder Hauptwährung (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) über alle Paare hinweg misst. Anstatt nur ein einzelnes Chart zu analysieren, kombiniert FOTSI Daten mehrerer Paare, glättet die Bewegungen und wendet den True Strength Index (TSI) -Algorithmus an, um eine klare, stabile und verzögerungsfreie Ansicht der
Renko System
Marco Montemari
Indikatoren
Dieser Indikator kann als ein Handelssystem betrachtet werden. Er bietet eine andere Sichtweise auf das Währungspaar: ein zeitloser Indikator, der für den manuellen Handel oder für den automatisierten Handel mit einem Expert Advisor verwendet werden kann. Wenn der Preis einen Schwellenwert erreicht, wird ein neuer Block entsprechend dem eingestellten Modus erstellt. Der Indikator zeigt neben den Renko-Balken auch 3 gleitende Durchschnitte an. Merkmale Renko-Modus Median Renko benutzerdefiniert
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MACD Pro Master Der MACD Pro Master ist Ihr ultimativer Trading-Begleiter, der Ihre Finanzwelt revolutionieren und Ihnen die Türen zum Reichtum öffnen wird. Hier erfahren Sie, warum er das Beste ist, was es seit geschnittenem Brot gibt: Vorteile Präziser Handel : Der MACD Pro Master nutzt den leistungsstarken MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) für präzise Kauf- und Verkaufstransaktionen, damit Sie jede Marktchance nutzen können. Anpassbare Einstellungen : Passen Sie die Hande
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Indikatoren
Bollinger-Bänder out/in-Strategie Eine von Joe Ross entwickelte Strategie, die sehr nützlich ist, um bei überlasteten Märkten Trades zu finden. Indikator Mit diesem Indikator müssen Sie nicht erst herausfinden, wo sich auf dem Chart Einstiegspunkte befinden, er zeigt sie Ihnen an. Der Einstieg Der Handel wird bestätigt, wenn der Kurs bei einer Kerze außerhalb der Bollinger-Bänder schließt und bei der nächsten Kerze innerhalb der Bänder schließt. Kommentar Ich möchte diesen Indikator zu verbesser
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Stochastic R
Antony Augustine
Indikatoren
Stochastic Reversal ermöglicht es Ihnen, Umkehrungen professionell zu erkennen. Stochastik-Indikator: Dieser technische Indikator wurde vor mehr als 50 Jahren von George Lane entwickelt. Der Grund, warum dieser Indikator so viele Jahre überlebt hat, liegt darin, dass er auch in der heutigen Zeit noch beständige Signale liefert. Der Stochastik-Indikator ist ein Momentum-Indikator , der Ihnen anzeigt, wie stark oder schwach der aktuelle Trend ist. Er hilft Ihnen, überkaufte und überverkaufte Markt
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Indikatoren
CVD Divergence – Professionelle Analyse von Orderflow und Divergenzen CVD Divergence ist ein technischer Indikator, der entwickelt wurde, um zuverlässige Divergenzen zwischen dem Preis und dem Cumulative Delta Volume (CVD) zu erkennen. Er identifiziert präzise die Momente, in denen der tatsächliche Orderflow die Preisbewegung nicht bestätigt, und zeigt mögliche Trendwenden, Erschöpfungsphasen sowie institutionelle Manipulationen auf. Der Indikator kombiniert die Analyse von aggressivem Volumen m
Nova AC Trader
Anita Monus
Experten
Nova AC Trader ist eine moderne Automatisierung des Accelerator Oscillator (AC) - ein Momentum-Tool von Bill Williams, das entwickelt wurde, um Verschiebungen in der Marktbeschleunigung zu erkennen, bevor sich Trends vollständig bilden. Dieser EA verwandelt den Frühwarncharakter des Indikators in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann reagiert, wenn Momentumveränderungen eindeutig und konsistent sind. Anstatt zu warten, bis der Trend offensichtlich ist, identifiziert Nova AC Trader , wan
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indikatoren
Der SuperTrend Advance Trading ist ein weit verbreiteter technischer Indikator, der auf SuperTrend Strategy + Price Action + EMA basiert. Wie er funktioniert: - Kauf-/Verkaufssignale können generiert werden, wenn der Trend sich umkehrt und die Bedingungen der Preisaktion, der Trendlinie und des EMA erfüllt sind. - Nachdem das Signal erscheint, warten Sie geduldig, bis die Kerze schließt, und geben Sie dann die Order so schnell wie möglich auf. Sie haben dann Zeit, Ihren Einstieg zu überprüfen un
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Indikatoren
Typ: Oszillator Dies ist Gekkos Cutomized Moving Average Convergence/Divergence (MACD), eine angepasste Version des berühmten MACD-Indikators. Verwenden Sie den regulären MACD und nutzen Sie die Vorteile mehrerer Berechnungen von Einstiegssignalen und verschiedener Möglichkeiten, sich benachrichtigen zu lassen, wenn sich ein potenzieller Einstiegspunkt ergibt. Eingaben Fast MA Periode: Periode für den schnellen gleitenden Durchschnitt des MACD (Standardwert 12); Langsamer MA-Zeitraum: Zeitraum
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indikatoren
Ultimativer Boom- und Crash-Indikator Der ultimative Boom- und Crash-Indikator ist ein von Coetsee Digital entwickeltes, hochmodernes Tool zur Identifizierung potenzieller Spike-Gelegenheiten auf dem Markt. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die sich auf synthetische Deriv- und Weltrade-Märkte konzentrieren. Er ist optimiert, um ausschließlich auf den 3-Minuten- (M3), 5-Minuten- (M5), 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) zu funktionieren und unterstützt
Reverse Engineered RSI MT5
Mario Jemic
Indikatoren
Reverse Engineered RSI Einführung Reverse Engineered RSI verändert die Art und Weise, wie Händler den RSI-Indikator verwenden. Anstatt den RSI in einem separaten Oszillator-Fenster anzuzeigen, projiziert dieses Tool die wichtigsten RSI-Stufen - 30, 50 und 70 - direkt auf das Kursdiagramm . So können Händler sehen, wo überkaufte, überverkaufte und Gleichgewichtszonen mit den tatsächlichen Kursniveaus übereinstimmen - ohne zwischen den Charts zu wechseln oder die Momentum-Bedingungen zu erraten.
VSA target
Evgenii Bazhenov
Indikatoren
VSA-Ziel Der Indikator identifiziert einen professionellen Käufer oder einen professionellen Verkäufer auf dem Chart mit Hilfe des VSA-Systems (Volume Spread Analysis) und bildet eine Trendunterstützungszone in Bezug auf diese Balken (Kerzen), sowie Zielniveaus. Merkmale : 1. Bei diesem Indikator können Sie einen Modus wählen, in dem nur ein professioneller Käufer oder ein professioneller Verkäufer ermittelt wird, und auch, dass beide professionellen Teilnehmer auf einmal ermittelt werden. 2.
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
EMA with RSI
Nikita Berdnikov
4.5 (4)
Indikatoren
Einführung in EMA + RSI - Ein Handelsindikator, der die Analyse des Exponential Moving Average (EMA) und des Relative Strength Index (RSI) kombiniert. Der Indikator signalisiert Handelseinstiege mit Pfeilen auf dem Chart, wenn sich zwei EMAs kreuzen und der RSI die festgelegten Bedingungen erfüllt. Der Indikator ist zunächst für das Währungspaar GBPUSD auf dem 1H-Zeitrahmen optimiert, kann aber von den Anwendern an die eigene Strategie angepasst werden. Hauptmerkmale: Flexible Einstellungen: Der
FREE
VFI Quantum Pro
Nikita Berdnikov
Indikatoren
VFI Pro ist eine fortschrittliche Implementierung des Volume Flow Indicator von Dubravaspb, erweitert um umfassende Analysetools. Der Indikator zeigt die Beziehung zwischen Preis und Volumen an und gibt klare Signale für Marktein- und -ausstiege, während er gleichzeitig umfangreiche Analysen mit detaillierter Bewertung der Marktbedingungen liefert. Er ist für alle Handelsinstrumente und Zeitrahmen optimiert. Hinweis: Diese Strategie ist nicht fundamental; jedes Währungspaar kann spezifische Eins
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension