VFI Quantum Pro

VFI Pro es una implementación avanzada del Indicador de Flujo de Volumen de Dubravaspb, mejorado con herramientas analíticas completas. El indicador muestra la relación entre el precio y el volumen, mostrando señales claras para las entradas y salidas del mercado, al tiempo que proporciona un amplio análisis con una evaluación detallada de las condiciones del mercado. Está optimizado para funcionar con cualquier instrumento de negociación y marco temporal.

Nota: Esta estrategia no es fundamental; cada par de divisas puede requerir ajustes específicos.

Características principales:

  • Análisis exhaustivo del volumen: el indicador analiza la relación entre el movimiento del precio y el volumen, proporcionando señales claras.
  • Detección de patrones: reconocimiento automático de patrones clave, incluidos dobles fondos, dobles máximos y divergencias.
  • Evaluación del riesgo: el indicador calcula y visualiza el nivel actual de riesgo del mercado (bajo, medio, alto)
  • Análisis de tendencias: determina la dirección de la tendencia actual y su fuerza para una negociación más precisa.
  • Zonas dinámicas: cálculo y visualización automáticos de las zonas de sobrecompra y sobreventa

Parámetros personalizables:

  • Parámetros básicos del VFI: duración del periodo, coeficientes y tipo de volúmenes utilizados
  • Parámetros de tendencia: periodo para la determinación de la tendencia y periodo de suavizado
  • Parámetros de zona: periodo para el cálculo automático de la zona, percentil, colores de la zona
  • Panel de información: posición, tamaño, colores e información mostrada
  • Alertas: alertas sonoras y notificaciones push para señales importantes

Elementos visuales:

  • Línea principal VFI y EMA: visualización clara del indicador y su media móvil
  • Flechas de señal: flechas distintas para entradas de compra y venta
  • Histograma: muestra la diferencia entre el VFI y su EMA
  • Panel de información: muestra la hora actual, el usuario, el nivel de riesgo, los patrones detectados y el estado de la tendencia
  • Indicación del color del riesgo: histograma con cambios de color dinámicos en función del nivel de riesgo

Ventajas técnicas:

  • Selección automática de datos: utiliza ticks o volúmenes reales en función de su disponibilidad
  • Soporte multilingüe: funciona en inglés y ruso
  • Colores dinámicos: la visualización cambia en función de las condiciones del mercado
  • Cálculo avanzado de zonas: recálculo automático de zonas de sobrecompra y sobreventa basado en análisis estadísticos
  • Funcionamiento fluido: optimizado para un rendimiento rápido sin sobrecargar el terminal

Recomendaciones prácticas:

  • Marcos temporales: funciona en cualquier marco temporal, especialmente eficaz en H1 y superiores
  • Instrumentos: adecuado para todos los instrumentos financieros con datos de volumen disponibles
  • Ajustes óptimos: los ajustes básicos ya están optimizados, pero pueden adaptarse a estilos de negociación específicos
  • Trabajo con zonas: utilice zonas de sobrecompra y sobreventa calculadas automáticamente como filtros adicionales para las señales
  • Combinación de señales: para obtener la máxima eficacia, tenga en cuenta la dirección de la tendencia, el nivel de riesgo y los patrones actuales

Si encuentra algún error crítico, no dude en comunicármelo. Intentaré solucionarlo lo antes posible. Además, si compra este indicador, tiene derecho a solicitar funciones adicionales. En tal caso, por favor describa la funcionalidad requerida con la mayor precisión posible.


