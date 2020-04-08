VFI Quantum Pro

VFI Pro представляет собой расширенную реализацию индикатора объёмного потока от Dubravaspb, дополненную комплексными инструментами анализа. Индикатор отображает соотношение цены и объёма, показывая чёткие сигналы на входы и выходы из рынка, а также предоставляя расширенную аналитику с детальной оценкой рыночной ситуации. Оптимизирован для работы с любыми торговыми инструментами и таймфреймами.



Внимание! Данная стратегия не является фундаментальной; для каждой валютной пары может потребоваться настройка.



Основные особенности:

Комплексный анализ объёмов : индикатор анализирует взаимосвязь между движением цены и объёмом, предоставляя чёткие сигналы

: индикатор анализирует взаимосвязь между движением цены и объёмом, предоставляя чёткие сигналы Детекция паттернов : автоматическое распознавание ключевых паттернов, включая двойное дно, двойную вершину и дивергенции

: автоматическое распознавание ключевых паттернов, включая двойное дно, двойную вершину и дивергенции Оценка риска : индикатор рассчитывает и визуализирует текущий уровень рыночного риска (низкий, средний, высокий)

: индикатор рассчитывает и визуализирует текущий уровень рыночного риска (низкий, средний, высокий) Анализ тренда : определяет текущее направление тренда и его силу для более точной торговли

: определяет текущее направление тренда и его силу для более точной торговли Динамические зоны: автоматический расчёт и визуализация зон перекупленности и перепроданности

Настраиваемые параметры:

Основные параметры VFI : длина периода, коэффициенты и тип используемых объёмов

: длина периода, коэффициенты и тип используемых объёмов Настройки тренда : период для определения тренда и период сглаживания

: период для определения тренда и период сглаживания Параметры зон : период для автоматического расчёта зон, процентиль, цвета зон

: период для автоматического расчёта зон, процентиль, цвета зон Информационная панель : положение, размер, цвета и отображаемая информация

: положение, размер, цвета и отображаемая информация Оповещения: звуковые алерты и push-уведомления о важных сигналах

Визуальные элементы:

Основная линия VFI и EMA : наглядное отображение индикатора и его скользящей средней

: наглядное отображение индикатора и его скользящей средней Сигнальные стрелки : чёткие стрелки для входов на покупку и продажу

: чёткие стрелки для входов на покупку и продажу Гистограмма : показывает разницу между VFI и его EMA

: показывает разницу между VFI и его EMA Информационная панель : отображает текущее время, пользователя, уровень риска, обнаруженные паттерны и состояние тренда

: отображает текущее время, пользователя, уровень риска, обнаруженные паттерны и состояние тренда Цветовая индикация риска: гистограмма с динамическим изменением цвета в зависимости от уровня риска

Технические преимущества:

Автоматический выбор данных : использует тиковые или реальные объёмы в зависимости от их доступности

: использует тиковые или реальные объёмы в зависимости от их доступности Мультиязычная поддержка : работает на английском и русском языках

: работает на английском и русском языках Динамические цвета : визуализация меняется в зависимости от рыночных условий

: визуализация меняется в зависимости от рыночных условий Расширенный расчёт зон : автоматический пересчёт зон перекупленности и перепроданности на основе статистического анализа

: автоматический пересчёт зон перекупленности и перепроданности на основе статистического анализа Плавная работа: оптимизирован для быстрой работы без перегрузки терминала

Практические рекомендации:

Таймфреймы : работает на любых таймфреймах, особенно эффективен на H1 и выше

: работает на любых таймфреймах, особенно эффективен на H1 и выше Инструменты : подходит для всех финансовых инструментов с доступными данными по объёмам

: подходит для всех финансовых инструментов с доступными данными по объёмам Оптимальные настройки : базовые настройки уже оптимизированы, но могут быть адаптированы для конкретного стиля торговли

: базовые настройки уже оптимизированы, но могут быть адаптированы для конкретного стиля торговли Работа с зонами : используйте автоматически рассчитанные зоны перекупленности и перепроданности как дополнительные фильтры для сигналов

: используйте автоматически рассчитанные зоны перекупленности и перепроданности как дополнительные фильтры для сигналов Комбинирование сигналов: для максимальной эффективности учитывайте направление тренда, уровень риска и текущие паттерны

В случае нахождения критической ошибки, сообщите мне об этом. Я постараюсь исправить её в короткие сроки.



Кроме этого, в случае покупки данного индикатора, вы вправе сделать запрос о дополнении индикатора. В случае такого запроса, максимально точно опишите необходимую вам функцию



