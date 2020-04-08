VFI Quantum Pro
- Индикаторы
- Nikita Berdnikov
- Версия: 1.2
- Обновлено: 3 августа 2025
- Активации: 10
VFI Pro представляет собой расширенную реализацию индикатора объёмного потока от Dubravaspb, дополненную комплексными инструментами анализа. Индикатор отображает соотношение цены и объёма, показывая чёткие сигналы на входы и выходы из рынка, а также предоставляя расширенную аналитику с детальной оценкой рыночной ситуации. Оптимизирован для работы с любыми торговыми инструментами и таймфреймами.
Внимание! Данная стратегия не является фундаментальной; для каждой валютной пары может потребоваться настройка.
Основные особенности:
- Комплексный анализ объёмов: индикатор анализирует взаимосвязь между движением цены и объёмом, предоставляя чёткие сигналы
- Детекция паттернов: автоматическое распознавание ключевых паттернов, включая двойное дно, двойную вершину и дивергенции
- Оценка риска: индикатор рассчитывает и визуализирует текущий уровень рыночного риска (низкий, средний, высокий)
- Анализ тренда: определяет текущее направление тренда и его силу для более точной торговли
- Динамические зоны: автоматический расчёт и визуализация зон перекупленности и перепроданности
Настраиваемые параметры:
- Основные параметры VFI: длина периода, коэффициенты и тип используемых объёмов
- Настройки тренда: период для определения тренда и период сглаживания
- Параметры зон: период для автоматического расчёта зон, процентиль, цвета зон
- Информационная панель: положение, размер, цвета и отображаемая информация
- Оповещения: звуковые алерты и push-уведомления о важных сигналах
Визуальные элементы:
- Основная линия VFI и EMA: наглядное отображение индикатора и его скользящей средней
- Сигнальные стрелки: чёткие стрелки для входов на покупку и продажу
- Гистограмма: показывает разницу между VFI и его EMA
- Информационная панель: отображает текущее время, пользователя, уровень риска, обнаруженные паттерны и состояние тренда
- Цветовая индикация риска: гистограмма с динамическим изменением цвета в зависимости от уровня риска
Технические преимущества:
- Автоматический выбор данных: использует тиковые или реальные объёмы в зависимости от их доступности
- Мультиязычная поддержка: работает на английском и русском языках
- Динамические цвета: визуализация меняется в зависимости от рыночных условий
- Расширенный расчёт зон: автоматический пересчёт зон перекупленности и перепроданности на основе статистического анализа
- Плавная работа: оптимизирован для быстрой работы без перегрузки терминала
Практические рекомендации:
- Таймфреймы: работает на любых таймфреймах, особенно эффективен на H1 и выше
- Инструменты: подходит для всех финансовых инструментов с доступными данными по объёмам
- Оптимальные настройки: базовые настройки уже оптимизированы, но могут быть адаптированы для конкретного стиля торговли
- Работа с зонами: используйте автоматически рассчитанные зоны перекупленности и перепроданности как дополнительные фильтры для сигналов
- Комбинирование сигналов: для максимальной эффективности учитывайте направление тренда, уровень риска и текущие паттерны
Кроме этого, в случае покупки данного индикатора, вы вправе сделать запрос о дополнении индикатора. В случае такого запроса, максимально точно опишите необходимую вам функцию