GR Statistics and Monitoring

- Statistik und Überwachung des Kontos

- Senden von Screenshots an TG und Push-Benachrichtigung an das Telefon:

  • Bot-Bericht nach Zeitplan und durch Drücken der Taste;
  • Benachrichtigung über den Drawdown (in % oder Währung) eines Symbols und/oder Kontos nach Zeitplan;

- Schließen der Position des Symbols durch Drücken des aktuellen Gewinns/Verlusts

Der Token meines Bots ist im Parameter "Bot token (0=off)" eingetragen. Um ihn zu verwenden, müssen Sie ihn in der TG-Suche mit dem Namen"GR_BOT_MT5_TO_TG_bot" finden und eine Nachricht "/start" senden. Danach können Sie auf die Schaltfläche "Screenshot senden" klicken und auf den Terminalgraphen drücken. Du kannst deinen Bot auch benutzen, indem du die gleichen Aktionen mit ihm durchführst

Alle Fragen und Wünsche können in Telegram geschrieben werden. Der Kontakt wird im Bot in der Rubrik "Allgemein" angezeigt.

