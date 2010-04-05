GR Statistics and Monitoring

- Статистика и мониторинг счета

- Отправка скриншота в ТГ и пуш уведомления на телефон :

  • отчета бота по расписанию и по нажатию кнопки;
  • уведомления о просадке (в % или валюте) символа и/или счета по расписанию;

- Закрытие позиций символа по нажатию на его текущую прибыль/убыток

Токен моего бота записан в параметре "Bot token (0=off)". Для его работы Вам надо найти его в поиске ТГ под названием "GR_BOT_MT5_TO_TG_bot" и отправить сообщение "/start". После этого можно нажать на кнопку отправки скриншота + пуш на графике терминала. Также Вы можете использовать своего бота, проделав те же самые действия с ним

Все вопросы и пожелания можно писать в Телеграм. Контакт указан в боте в разделе "Общие"

Рекомендуем также
Trade Manager Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.5 (6)
Утилиты
Возьмите под контроль свой форекс-портфель. Мгновенно смотрите, где вы стоите, что работает и что причиняет вам боль! ВЕРСИЯ MT4 ДОСТУПНА ЗДЕСЬ: https://www.mql5.com/ru/market/product/58375 Информационная панель торгового менеджера предназначена для того, чтобы показать вам, где в настоящее время находится каждая ваша позиция на рынке форекс, а также упростить управление рисками и подверженность валютным рискам. Для трейдеров, которые постепенно выходят на рынок с несколькими позициями или исп
Close All Button EA
Abraham Theuri Wangui
4.6 (5)
Утилиты
Представляем утилиту MQL5 - идеальное решение для удобного управления торговлей! Всего одним щелчком мыши вы можете мгновенно закрыть все открытые позиции, что сделает вашу торговлю более плавной и эффективной, чем когда-либо прежде. Этот инновационный инструмент разработан с учетом простоты, что делает его простым в использовании для трейдеров всех уровней. Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или новичком, кнопка утилиты MQL5 предлагает беспроблемный способ управлять св
FREE
Auto risk manager PRO MT5
Igor Chugay
Утилиты
AUTO RISK MANAGER PRO: ваш партнёр в торговле на Форекс! AUTO RISK MANAGER PRO_MT4  версия для мт4  Demo версия + подробное описание   Перестаньте терять деньги из-за эмоций! Пора доверить управление рисками профессиональному алгоритму. Представьте ситуацию: рынок резко идёт против вашей позиции, а вы в это время спите, работаете или проводите время с семьёй. Обычная история? С Auto Risk Manager Pro — больше нет! Преимущества: Революционный подход к управлению рисками  Автоматическая защита кап
Multi trades update
Abdelaziz Omar Abdelaziz Nader
Утилиты
Core Features: Profit Target Control: Automatically closes all open positions once a defined total profit value is reached. Drawdown Protection: Monitors total floating losses and closes all trades if the loss exceeds a set percentage of the account balance. Trading Halt on Target: Automatically stops further trading once a desired percentage profit of account balance is achieved. Dynamic SL/ TP Adjustment: Optionally adjusts Take Profit and Stop Loss for all open trades to pr
FREE
MrRexo Trade Panel
ARKADIUSZ KROL MULTIPRO
Утилиты
A detailed description of the panel, along with access to a fully functional demo version (note: the demo does not allow opening positions), is available at http://mrtp.eu . MrRexo Trade Panel MrRexo Trade Panel is an Expert Advisor designed for manual trade management in MetaTrader 5. The panel provides tools for order execution, position control, and market structure visualization directly on the chart. It supports both hedging and netting account types. Main Functions 1. Position Sizing
Lot calculation based on stop loss and risk
Dmytro Pavliuk
Утилиты
Автоматический расчет торгового лота с учетом Stop Loss (в пипсах) и процента риска от баланса счета. Панель советника расположена на графике слева вверху. На панели советника вы можете выбрать размер стоп-лосса в пипсах и процент риска от баланса. Вы можете установить отклонение от текущей цены в пипсах для отложенных ордеров. Красный цвет указывает на сумму в валюте депозита, которую вы можете потерять при срабатывании стоп-лосса, эта сумма не включает комиссии, свопы и налоги.    Данный
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Утилиты
The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
FREE
Close All Chart Quick Script
Mathew Louis Sau Kinminja
Утилиты
This MetaTrader 5 script -  design to manage your workspace to close all open charts except the most recently active one. Perfect for traders who need a quick and reliable way to declutter their platform while keeping the current chart in focus. Key Features: One-Click Convenience: Instantly closes all charts except the active one, streamlining your workspace. Safe and Efficient: Skips the current chart to ensure uninterrupted analysis. Error Handling: Robust error detection with detailed loggi
FREE
One click to close all
Artem Los
5 (1)
Утилиты
One click to close all (OCCA) предоставляет вам возможность закрыть все открытые позиции одним кликом. Здесь нет никаких настроек, просто запустите скрипт и все ваши позиции будут закрыты и это произойдет очень быстро ! Работает со всеми типами счетов, со всеми валютными парами и с любыми брокерами. Количество открытых позиций не ограничено. Скрипт бдет полезен для торговых стратегий, где необходимо управлять большим количеством позиций.
Delete Autotrade
Tarun Chaudhry
Утилиты
See AutoTrade deals ONLY on select charts If you attach this indicator to the chart, all the Autotrade deals will be removed from chart display. This solves the problem that deals on chart is turned on Universally. Now turn on the Universal show deal on charts. Attach this indicator to the charts that you do not want to see the deals. E.g. if you are trading m1 chart, it may clutter your h1 chart bar.
Smart Panel Trade
Nereu Ferreira Junior
Утилиты
Make Trades in MetaTrader 5 with Profit Panel! If you are a MetaTrader 5 trader, you know how important it is to act quickly and accurately. With this in mind, we created the Profit Panel – an essential tool for negotiations What is the Profit Panel? Designed to make your daily trading easier. It offers a simplified and intuitive interface where you can open, manage and close transactions with just a few clicks. How does it work? The MT5 Trading Dashboard puts all the most important trading func
Demo Information panel for traders
Roman Klymenko
Утилиты
Позволяет отобразить на каждом открытом графике информацию, необходимую для правильного совершения сделки. Например: размер спреда; размер свопа; день тройного свопа; время закрытия сессии; ATR символа по Герчику; общую сумму прибыли/убытка по данному символу; количество ранее совершенных сделок; процент, на который изменилась котировка по 6 выбранным вами инструментам; и многое другое. Размер спреда отображается всегда. Вывод остальной информации зависит от выбранных настроек: Show total orders
FREE
Precision Breakout EA
Mbuso Nkosi
5 (2)
Эксперты
The 2025 Breakout Strategy EA is an automated solution designed to capture breakout opportunities with advanced risk management. Utilizing market bias analysis, ATR-based stop loss and take profit, and a customizable risk-reward ratio, this EA ensures precise trade execution. Key Features: Breakout Strategy : Identifies high-potential breakout trades. Customizable Trading Sessions : Set your preferred trading hours, including automatic activation for the New York session. Risk Management : Use A
FREE
Smoothing Oscillator EA MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
Smoothing Oscillator   is an ea based on the Smoothing oscillator indicator.  https://www.mql5.com/es/market/product/59188 This ea uses the indicator's trend exhaustion signal to initiate a countertrend strategy. The system has a costly lotage, although it can have more than one operation open at a time It does not require large capital or margin requirements to be operated. You can download the demo and test it yourself.  Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safet
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Утилиты
T Manager, the ultimate trade management solution designed by traders for traders. If you are searching for a simple and efficient trade panel, trade manager, or trade assistant, you are at the right place.   The market contains a diverse number of those tools , but this one is designed by traders for traders . I designed this tool, and I am using it daily. Take my advice and stop buying tools blended with un-useful features that you will never use,   T Manager provides you with the essential y
Quick Trade Manager
Boris Sedov
5 (4)
Утилиты
Quick Trade Manager (QTM) — это удобный и интуитивно понятный инструмент для быстрой торговли на графике MT5. QTM расширяет возможности быстрой торговли непосредственно на графике, делая торговлю в один клик ещё удобнее. Доступен автоматический расчёт объёма позиции исходя из заданного процента риска на сделку. Полностью поддерживаются любые пользовательские (синтетические) символы. Например, QTM можно использовать для торговли на секундном графике, построенном при помощи Seconds Chart . Горячие
FREE
EW Close All
Edgellence
Утилиты
EW Close All – Один клик. Всё закрыто. EW Close All — это лёгкий, многоязычный эксперт-советник, который позволяет мгновенно закрыть все сделки и отменить все отложенные ордера — всего одним нажатием кнопки. Закрывает все открытые позиции   Отменяет все отложенные ордера   Работает на любом символе и любом таймфрейме   Многоязычный интерфейс   Чистый, быстрый и надёжный Идеально подходит для быстрого выхода из рынка, контроля рисков или очистки перед окончанием торгового дня. Оста
FREE
SymbolMonitor
Oleksandr Kashyrnyi
Утилиты
SymbolMonitor 1.3 – Полный контроль над вашей торговлей! Вы торгуете несколькими инструментами и хотите моментально видеть свою прибыль ? SymbolMonitor 1.3 – это мощный советник , который автоматически анализирует доходность по каждому символу и предлагает гибкие настройки и оповещения! Новые функции в версии 1.3 Настраиваемые визуальные параметры – меняйте шрифт, размер и цвет текса под себя Автоматические уведомления – получайте оповещения при достижении целевой прибыли Точн
Calc account value for MT5
Eugenio Bravetti
Утилиты
Script to calculate equity and balance at a specific date and time.  This script makes up for a lack of MetaTrader account history, that does not show how the balance and equity changes in time. Balance calculation includes closed orders only. Equity calculation includes orders closed before and orders that are still open at the specified time. Example: date and time set to 2020/07/06 00:00. If I had a Buy 1 lot EURUSD position opened at price 1.12470 on the 2020/07/02, the program would ca
FREE
Traders Club Support for MT5
Koji Kobayashi
Эксперты
TC-Supportは手動取引とEA運用のために開発されたパネルになります。 このパネルでは、リスクリワード、リスク計算、リスク管理など資金管理、 トレーリングストップ機能、ブレークイーブンなどポジション管理が可能になります。 その他、便利な機能があります。 詳細な情報はこちらにサイトがあります。 デモ口座で動作するEAはこちらに置いてあります。   https://toushika.top/ mt5-tc-support / Disable Auto Trading  の 機能はMQL5では外部のDLLの利用は許可されませんので使用できません。 おもな機能一覧 資金管理 リスクリワード計算 ロット計算 損失金額計算 最大ロット数の設定 設定したリスクパーセンテージでヘッジポジション EA運用 最大損失金額またはパーセンテージによる強制クローズ EA運用 資金破綻回避  ポジション管理 成行、指値、Stop Limit注文に対応 ポジションを部分的にクローズ トレーリングストップ機能 一定の距離を超えてたらSLを移動 利確条件設定
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Эксперты
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Order Trailing
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Трейлинг ордеров: получите лучшую цену исполнения по мере движения рынка Трейлинг отложенных ордеров позволит вам сохранять расстояние до цены входа на указанном уровне. Ордер будет перемещаться, если рыночная цена отдаляется от него. Многофункциональная утилита : более 66 функций, включая трейлинг ордеров  | напишите мне  если у вас есть вопросы | Версия для MT4 Для активации трейлинга ордеров необходимо установить 4 основных параметра (на панели): 1. Символ или Сделку , к которой будет примен
Position Lot Volume Calculator
Peyman Bayat
Утилиты
Elevate your trading with this Metatrader 5 expert – the Position Volume Calculator. This tool takes the guesswork out of risk management and profit optimization. Simply input your desired stop-loss points with dragging the stop-loss line, and let the expert advisor compute the optimal position volume for your trade. Plus, with customizable reward ratios, it's easier than ever to set your take-profit points for maximum gains. Trade with confidence and precision. Try the Position Volume Calculat
FREE
Auto planner
Mahmut Murat
Утилиты
Название: "Auto Planner – Автоматическое Установка Целей, Мгновенные Уведомления в Telegram и Другие Функции!" Описание: Этот продвинутый инструмент предназначен для повышения эффективности торговли и минимизации рисков. Он помогает соблюдать дисциплину в трейдинге, предотвращая эмоциональные решения, такие как месть-трейдинг или сделки, вызванные жадностью. Основные функции: Мгновенные Уведомления в Telegram Получайте уведомления при открытии и закрытии сделок, чтобы легко отслеживать
Quick Style MT5
Maxim Polishchuk
4.73 (11)
Утилиты
Утилита Quick Style предназначена для удобства и ускорения работы со свойствами графических объектов. Кликнув левой кнопкой мыши с зажатой клавишей Shift по графическому объекту, откроется окно быстрой настройки свойств объекта. В окне можно одним кликом изменить цвет, стиль и толщину линий и других графических объектов. Все изменения отображаются сразу. Для закрытия окна утилиты Quick Style достаточно щелкнуть мышкой на свободном месте графика. Утилита проста в работе и не имеет настроек.
FREE
Closing Assistant Eval MT5
FEATrading OÜ
Утилиты
Closing Assistant Eval MT5 Streamline trade management with this efficient tool - close multiple trades instantly with a single click. Designed for fast exits in volatile market conditions, it ensures quick action when every second counts. Widget Categories Trading Tools Trendline Trading - Draw trigger lines on charts for automatic trade execution. Suitable for breakout and channel strategies with dynamic stops. Trading Assistant - Visual trade configuration with automatic risk calculations.
FREE
Trend Risk Monitor
Kenneth Michael Chambers
Утилиты
TREND RISK MONITOR EA - USER GUIDE ---------------------------------------------------- 1. OVERVIEW The Trend Risk Monitor is not a trading robot that opens new positions. Instead, it is a sophisticated risk management utility designed to work alongside another Expert Advisor (EA) on your trading account. Its primary purpose is to actively monitor trades opened by a specific EA (identified by a "Magic Number") and provide a real-time assessment of the market risk associated with each open posit
Advanced Trader Dashboard MT5
Narek Kamalyan
Утилиты
Powerful and beautiful trading panel helps you in scheduling or placing multiple trades based on your presets in a single click. It is designed to execute orders immediately or schedule trades in advance to be executed at certain time using multiple filters to avoid non favorable market conditions (wide spread, reduced leverage etc.). Additional functionality developed to sycnhronize two instances of the expert over the internet (Master - Slave Mode), which means trader can open the panel in loc
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Утилиты
A powerful and intuitive trade management tool designed for scalpers and intraday traders. Created to complement the Nampim Samba Scalper strategy , it allows traders to open, manage, and close positions quickly without leaving the chart. Key Features: ️ Customizable trading panel – choose position (left, right, center, top, bottom). One-click trading buttons – instantly open Buy/Sell trades with pre-set lot sizes. Close management – close last 1/2/3 trades or all Buy/Sell positions wit
FREE
С этим продуктом покупают
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Утилиты
Live Forex Signals предназначен для торговли по сигналам сайта   https://live-forex-signals.com/en  и  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal для MetaTrader 4   https://www.mql5.com/ru/market/product/81445 Параметры Username и Password  если у вас имеется подписка на сайты   live-forex-signals.com / foresignal.com , тогда вам следует заполнить эти параметры своими учетными данными; если подписки нет, тогда оставьте поля пустыми; Komment   комментарий к открываемым сделкам Risk   риск в п
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Утилиты
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Утилиты
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Утилиты
Local Trade Copier EA — это решение для индивидуальных трейдеров или менеджеров по работе с клиентами, которым необходимо выполнять торговые сигналы из внешних источников или которым необходимо управлять несколькими счетами одновременно, без необходимости использования МАМ или ПАММ-счета. Он копирует до 8 основных учетных записей на неограниченное количество подчиненных учетных записей. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | Часто задаваемые вопросы | Вс
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Утилиты
Торговый инструмент Binance для MT5 1. Этот продукт включает в себя графики в реальном времени через Websocket, исторические графики, автоматическое обновление при перезапуске терминала MT5 для обеспечения бесперебойной работы без ручного вмешательства, что обеспечивает бесперебойную торговлю на Binance. Торговля, графики в реальном времени и исторические данные доступны для спотовых и фьючерсных сделок. Функции графиков: 1. Графики в реальном времени OHLC через Websocket (wss) 2. Обновление
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Утилиты
Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде. Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода. Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации. Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало. Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может созд
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Утилиты
ВНИМАНИЕ : Чтобы получить бесплатную пробную версию, посетите мой сайт.  Руководство Руководство пользователя RiskGuard Management — ваш главный союзник для безкомпромиссной торговли. Lot Calculator — Автоматический расчет лота. Quantum — Автоматический риск для максимизации прибыли и снижения просадок. Automatic Journal — Включён и доступен для бесплатного скачивания на моем сайте. Automatic Screenshot — Два скриншота: при открытии и при закрытии сделки. Partial Profit — Умное частичное закры
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Утилиты
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Утилиты
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
Утилиты
A Tick Chart app. It lets you create real-time tick charts, based on number of ticks per candle. You can choose the amount of ticks per candle, and the amount of ticks to load. Supports showing trade history and trade levels.   When you add this EA to an instrument it automatically generates a custom symbol with the _Tick added to the name. The tick chart should open automatically. Make sure the timeframe of the tick chart is set to M1. You can apply your own templates and indicators, just like
Hotkeys for Streamdeck
Manuel Michiels
5 (1)
Утилиты
MT5-StreamDeck offers the possibility to use a certain number of pre-programmed Hot-keys with a clearly defined role. So by the push of a button you can open a trade with a pre-defined lot size, stoploss and take profit. Close all your trades, close the ones in profit, or in loss, set Break-even or set a trailing stop. All this with a Hot key button. See the feature list for all the actions that can take place at the push of a button. Ideal for Quick Scalping or day trading with set risk managem
Partial Close Expert MT5
Omar Alkassar
Утилиты
Partial Close Expert   — это инструмент, объединяющий множество функций в одну автоматизированную систему. Этот советник поможет трейдерам эффективнее управлять позициями, предлагая различные варианты управления рисками и максимизации потенциальной прибыли. С помощью Partial Close Expert трейдеры могут установить       частичное закрытие       уровень для фиксации прибыли,       трейлинг-стоп       уровень для защиты прибыли и ограничения убытков,       точка безубыточности       уровень, гаран
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
Утилиты
Количественная Панель Pro Идеальная Мульти-ЭА Панель Мониторинга для Квантовых Трейдеров Хватит переключаться между графиками и внешними инструментами для отслеживания алгоритмических стратегий! Quant Panel Pro предоставляет профессиональный мониторинг портфеля в одном стильном и удобном интерфейсе. Ключевые Возможности Количественная Аналитика Под Рукой Агрегирование прибыли и убытков (P&L) в реальном времени для всех советников Статистический анализ процента выигрышных сделок и частоты торговл
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Утилиты
Представляю вашему вниманию мощную утилиту по прогнозированию будущего движения актива основанную на законе вибрации W.D.Ganna. Данная утилита анализирует выбранную модель рынка и выдает коды будущих возможных моделей движение рынка. Если ввести выбранный код в соответствующее окошко вы получите прогноз потенциального возможного движения рынка. Утилита имеет возможность вывода нескольких потенциальных моделей прогноза. Прогноз пока не имеет привязку ко времени и цене и выдает прогноз как есть. Н
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
Ultimate Trade Copier MT5
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
Утилиты
This trade copy utility allows you to instantly and seamlessly replicate and synchronize unlimited orders from multiple master accounts to multiple slave accounts on your local machine. You can create custom channels (or portfolios) with advanced filtering capabilities to copy from multiple master accounts to multiple slave accounts. Moreover, you can tailor these channels with a range of lot sizing and trade condition options to ensure that copied trades outperform the original source. You can
Smart Position Sizer
Michael Musco
Утилиты
Smart Position Sizer (MT5) Two clicks to map risk, auto-size, and execute with SL/TP prefilled—fast, visual, broker-aware. Built to work beautifully across Forex, Futures, Indices, Metals, and CFD symbols . Why traders love it (by market) Forex Spread-aware sizing (optional): include current spread in risk so your lot size targets net risk. Pip & 5-digit precision: correct pip math on majors/minors; handles mini/micro volume steps automatically. Side-price logic: uses bid/ask correctly for SL/T
Другие продукты этого автора
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Эксперты
Surf EA  - это полностью автоматический сеточный советник, который ищет разворотные области на графике МТ4 версия:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Характер работы: Советник использует несколько паттернов, индикаторов и других важных условий для поиска сигналов Позиции в покупку и продажу независимы друг от друга На одном баре текущего периода может быть открыт только один ордер Использующиеся в советнике индикаторы входят в стандартный набор терминала Рекомендации: Торговая пара:
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Эксперты
Surf EA - это полностью автоматический сеточный советник, который ищет разворотные области на графике МТ5 версия:   https://www.mql5.com/ru/market/product/99693 Характер работы: Советник использует несколько паттернов, индикаторов и других важных условий для поиска сигналов Позиции в покупку и продажу независимы друг от друга На одном баре текущего периода может быть открыт только один ордер Использующиеся в советнике индикаторы входят в стандартный набор терминала Рекомендации: Торговая пара: A
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв