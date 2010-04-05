GR Statistics and Monitoring

- Статистика и мониторинг счета

- Отправка скриншота в ТГ и пуш уведомления на телефон :

отчета бота по расписанию и по нажатию кнопки;

уведомления о просадке (в % или валюте) символа и/или счета по расписанию;

- Закрытие позиций символа по нажатию на его текущую прибыль/убыток

Токен моего бота записан в параметре "Bot token (0=off)". Для его работы Вам надо найти его в поиске ТГ под названием "GR_BOT_MT5_TO_TG_bot" и отправить сообщение "/start". После этого можно нажать на кнопку отправки скриншота + пуш на графике терминала. Также Вы можете использовать своего бота, проделав те же самые действия с ним

Все вопросы и пожелания можно писать в Телеграм. Контакт указан в боте в разделе "Общие"