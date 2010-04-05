GR Statistics and Monitoring

- Estadísticas y seguimiento de la cuenta

- Envío de captura de pantalla a TG y notificación push al teléfono :

informe bot por horario y pulsando el botón

notificaciones de la reducción (en % o divisa) de un símbolo y/o cuenta por horario;

- Cierre de la posición del símbolo pulsando su ganancia/pérdida actual

El token de mi bot está escrito en el parámetro "Bot token (0=off)". Para hacerlo funcionar, es necesario encontrarlo en la búsqueda de TG llamado"GR_BOT_MT5_TO_TG_bot" y enviar un mensaje "/start". Después de eso, usted puede hacer clic en el botón de envío de captura de pantalla + empuje en el gráfico de la terminal. También puede utilizar su bot haciendo las mismas acciones con él

Todas las preguntas y deseos se pueden escribir en Telegram. El contacto se indica en el bot en la sección "General